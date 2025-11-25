Root.cz  »  Linux  »  X.Org Server 21.1.21 opravuje několik regresí

X.Org Server 21.1.21 opravuje několik regresí

David Ježek
Dnes
přidejte názor

X.Org logo Autor: Sven, podle licence: CC BY-SA 3.0
X.Org logo

Několik dalších bezpečnostních problémů sešlo se po jisté době v projektu X.Org Serveru, a tak přichází tradiční opravné vydání Olivier Fourdannově vydané verzi 21.1.21 konstatuje, že tentokrát řešili několik regresí.

Konkrétně se podařilo do stabilní řady backportovat některé opravy, které ale ve stabilní ředě nic neřeší, naopak zavádějí zmíněné regrese, a to v oblasti Nvidia PRIME, tedy běhu GPU Nvidia s uzavřeným ovladačem v hybridní GPU konfiguraci.

Další zavlečené problémy zahrnují chyby funkčnosti 10bitového výstupu s ovladačem AMDGPU a celkově snížený výkon ovladače AMDGPU. Doporučuje se tedy aktualizovat na tuto novou verzi, která vše vrací do lepšího stavu.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

