X.Org Server 21.1.21 opravuje několik regresí

Několik dalších bezpečnostních problémů sešlo se po jisté době v projektu X.Org Serveru, a tak přichází tradiční opravné vydání Olivier Fourdan k nově vydané verzi 21.1.21 konstatuje, že tentokrát řešili několik regresí.
Konkrétně se podařilo do stabilní řady backportovat některé opravy, které ale ve stabilní ředě nic neřeší, naopak zavádějí zmíněné regrese, a to v oblasti Nvidia PRIME, tedy běhu GPU Nvidia s uzavřeným ovladačem v hybridní GPU konfiguraci.
Další zavlečené problémy zahrnují chyby funkčnosti 10bitového výstupu s ovladačem AMDGPU a celkově snížený výkon ovladače AMDGPU. Doporučuje se tedy aktualizovat na tuto novou verzi, která vše vrací do lepšího stavu.