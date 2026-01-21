Root.cz  »  Nástroje a utility  »  XDG-Desktop-Portal 1.21 přidává Reduced Motion Setting a podporu Linyaps

XDG-Desktop-Portal 1.21 přidává Reduced Motion Setting a podporu Linyaps

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

KDE Plasma 6.3.0 Autor: KDE
KDE Plasma 6.3.0

Dvě menší novinky obsahuje aktualizační vydání XDG-Desktop-Portal 1.21. Ve specifikaci je nově podpora „balíčkovacího formátu“ Linyaps, tedy „Linyaps Is Not Yet Another Packaging System“, což je distribučně nezávislý systém balíčků vzešlý z Deepin Linuxu, avšak nyní již podporovaný dalšími, přibyla příslušná podtřída linyaps xdpAppInfo.

Nově také mají autoři nástrojů k dispozici nové nastavení pro omezení animací v Settings Portal, které povede k tomu, že u aplikace budou omezeny animace na pouze nezbytně nutné. XDG-Desktop-Portal také nově umí běh testů s kontrolou paměti na bázi Valgrind, metodu ConfigureShortcuts pro Global Shortcuts Portal a došlo i na některé dílčí opravy chyb a další drobnější vylepšení. Podrobnosti shrnuje přehled na GitHubu projektu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Daň z příjmu fyzických osob

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Paušální daň OSVČ

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI