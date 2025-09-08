Root.cz  »  Souborové systémy  »  XFS bude mít v jádře 6.18 zapnutou opravu za běhu ve výchozím stavu

XFS bude mít v jádře 6.18 zapnutou opravu za běhu ve výchozím stavu

Jan Fikar
Dnes
Rozbitý HDD pevný disk

Souborový systém XFS má již nějakou dobu v jádře infrastrukturu pro kontrolu a opravu za běhu. Konfigurace v jádře XFS_ONLINE_SCRUB je ale označena jako experimentální s upozorněním, že by se měla používat jen s opatrností a „pokud si nejste jistí, řekněte N“.

To se změní v jádře 6.18, kde zmizí varování a zároveň bude volba XFS_ONLINE_SCRUB zapnutá ve výchozím stavu. Bude tedy větší šance, že se opravy XFS za běhu dostanou do distribučních jader. Navíc jádro 6.18 bude patrně letošním LTS jádrem s dlouhou podporou.

