YouTube ruší přehrávání na pozadí v mobilních prohlížečích třetích stran

Petr Krčmář
Dnes
YouTube potvrdil, že blokuje přehrávání na pozadí pro uživatele neplacených účtů v mobilních prohlížečích třetích stran, včetně Samsung Internet, Brave, Vivaldi a Microsoft Edge. Uživatelé tak už nemají možnost ponechat zvuk videa spuštěný i po minimalizaci prohlížeče nebo uzamčení obrazovky.

Uživatelé začali na tento problém upozorňovat minulý týden. Všimli si, že zvuk se přeruší v okamžiku, kdy je opuštěn prohlížeč, někdy po krátkém zobrazení oznámení „MediaOngoingActivity“, které se objeví před zmizením ovládacích prvků médií.

Mluvčí společnosti Google změnu potvrdil a uvedl, že platforma „aktualizovala uživatelské prostředí, aby zajistila konzistentnost“. Označil přehrávání na pozadí za funkci dostupnou výhradně v rámci služby Premium.

