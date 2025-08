Zákon o kybernetické bezpečnosti vyšel ve Sbírce zákonů

Včera v pondělí 4.8. 2025 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon 264/2025 Sb. O kybernetické bezpečnosti. Jde o transformaci evropské vyhlášky zvané NIS2 v do podoby českého zákona.





Účinnost tohoto zákona začíná 1. listopadu.2025 a pro řadu firem, státních institucí a úřadů (uvádí se číslo kolem šesti tisíc) je to klíčové datum, kdy je nutné provést některé kroky v zákoně vymezené (samoidentifikace). A poté, co NÚKIB dané "přihlášení se" potvrdí, začíná běžet lhůta 12 měsíců, do kterých musí subjekt implementovat postupy v zákoně popsané a související s kybernetickou bezpečností.

V souvislosti se zákonem 264/2025 Sb. byl také vydán související zákon 265/2025 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti.

Kdo spadá pod účinnost zákona 264/2025 Sb. a ve společnosti provozuje kritickou infrastrukturu státu, měl by se zajímat též o zákon 266/2025 Sb. s názvem "Zákon o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně souvisejících zákonů (zákon o kritické infrastruktuře)".