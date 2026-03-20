Zemřel Chuck Norris, hvězda akčních filmů a internetových memů

Petr Krčmář
Dnes
Chuck Norris Autor: Markus Wissmann / Shutterstock.com

Ve věku 86 let dnes zemřel Chuck Norris, mistr bojových umění a herec známý především díky hlavní roli v seriálu Walker, Texas Ranger. Zanechal po sobě manželku Genu O’Kelleyovou, pět dětí a třináct vnoučat.

Stal se také šampionem v karate a zakladatelem několika škol bojových umění. V průběhu své kariéry se objevil v řadě akčních filmů z 70. a 80. let, kde posílil svůj obraz tvrdého hrdiny se silnou fyzickou přítomností. Ve veřejném prostoru byl známý i svým konzervativním názorem a charitativní činností.

Zůstane navždy zapsán i v internetové kultuře. Často byl terčem memů, které přeháněly a oslavovaly jeho nadlidské schopnosti. Mnohé byly i z našeho oboru:

  • Chuck Norris vyčerpal všechna data neomezeného tarifu.
  • Chuck Norris vás dokáže uškrtit bezdrátovou myší.
  • Když si chce Chuck Norris nainstalovat Windows, Microsoft musí potvrdit, že souhlasí s jeho podmínkami.
  • Chuck Norris dokáže naučit počítače emocím. Především strachu.
  • Chuck Norris umí očima přečíst QR kód.

Nakonec jeden tématický: Chuck Norris dnes zemřel. Ale už volal svému kamarádovi, že je v pořádku.

Děkujeme a nezapomeneme!

(Upozornil Rohgir.)

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



Dále u nás najdete

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO