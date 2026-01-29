Root.cz  »  Linux  »  Zemřel Didier Spaier, autor distribuce Slint pro zrakově postižené

Zemřel Didier Spaier, autor distribuce Slint pro zrakově postižené

Petr Krčmář
Dnes
Braillský řádek pro nevidomé zrakově postižené Autor: Freedom Scientific

Zemřel Didier Spaier, který se staral o linuxovou distribuci Slint, založenou na Slackware a určenou pro zrakově postižené uživatele. V komunitě byl známý svou neúnavnou prací, přátelskými vztahy a snahou vždy každému vyjít vstříc a pomoci.

Philippe Delavalade o něm v mailing listu píše: Na začátku roku 2015 jsem se v listu slackware zeptal, zda by bylo možné přidat brltty do instalačního programu. Didier okamžitě odpověděl, že to může udělat pro Slint. Poté tvrdě pracoval, aby se Slint stal co nejvíce přístupným pro zrakově postižené osoby. Všichni víte, že se po všechny ty roky snažil a dařilo se mu co nejrychleji odpovídat na naše problémy a otázky.

Slint je distribuce založená na Slackware Linuxu pro 64bitové (x86_64) stroje. Distribuce je určena pro osoby se zrakovým postižením a obsahuje vestavěnou hlasovou čtečku, kterou lze použít i během instalačního procesu.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

