Změna správce nástrojů kbuild a kconfig

Petr Krčmář
Dnes
Ruce klávesnice Autor: Depositphotos

Masahiro Yamada byl po osm let jediným správcem systémů sestavování a konfigurace linuxového jádra – dvou důležitých částí infrastruktury, se kterými mnoho lidí pracuje, ale málokdo jim skutečně rozumí. Yamada ale z této pozice odstoupil. Bylo příjemné refaktorovat a vylepšovat systém sestavování jádra, ale z osobních důvodů se domnívám, že je pro mě obtížné v této roli pokračovat, napsal Yamada ve svém e-mailu.

Údržbu systému sestavování převezmou Nathan Chancellor a Nicolas Schier. O této záležitosti jsem mimo seznam diskutoval s Nathanem a Nicolasem a oni laskavě souhlasili, že převezmou údržbu. Jsem jim vděčný, že se toho ujali, vysvětluje Yamada.

Konfigurační systém jádra ovšem nyní zůstává bez údržby.Pokud jde o Kconfig, v současné době nemáme žádné recenzenty, takže pozice správce zůstane prozatím neobsazena. Doufám, že se někdo této role ujme.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

