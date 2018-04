Obsah

1. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave

2. Projekt s jedním modulem, který bude testován s využitím knihovny Behave

3. Zdrojový kód testovaného modulu, skript s testovacím scénářem

4. Pomocné soubory v adresáři s projektem

5. Soubor common.py s definicí testovacích kroků

6. Spuštění skriptu s testem, výsledek testů

7. Vylepšení implementace kroků testů i vlastního testovacího scénáře

8. Spuštění druhé varianty skriptu s testy, výsledek testů

9. Testování funkcí z nativních knihoven

10. Projekt, v němž budeme testovat vlastnosti nativní funkce

11. Upravený testovací scénář

12. Upravená implementace testovacích kroků

13. Spuštění skriptu s testy nativní funkce, výsledek testů

14. Spuštění skriptu ve chvíli, kdy není nativní funkce nalezena

15. Další modifikace testovacího scénáře – určení typů parametrů předávaných nativní funkci

16. Modifikace kroků testů

17. Spuštění modifikovaného skriptu s testy nativní funkce, výsledek testů

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na Internetu

1. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave

Ve dvou článcích [1] [2] o programovacím jazyku Clojure jsme se věnovali dnes poměrně populárnímu tématu: popisu integrace doménově specifického jazyka Gherkin určeného pro popis testovacích scénářů s jazykem Clojure. Ve skutečnosti ovšem není Gherkin v žádném případě určen pouze pro použití společně s Clojure, ale jedná se o DSL integrovatelný i do mnoha dalších programovacích jazyků. Dnes si představíme knihovnu Behave, s jejíž pomocí se Gherkin integruje do jazyka Python. Ve skutečnosti se bude jednat o téměř ideální spojení, protože Gherkin i Python používají podobný způsob zápisu, v němž i odsazení jednotlivých programových řádků je součástí syntaxe (naproti tomu se Gherkin a Clojure ze syntaktického hlediska zcela odlišují).

Obrázek 1: Ukázka scénářů napsaných v doménově specifickém jazyce Gherkin.

2. Projekt s jedním modulem, který bude testován s využitím knihovny Behave

Jazyk Gherkin je navržen takovým způsobem, aby ho uživatelé (nemusí se totiž nutně jednat pouze o programátory) mohli začít používat prakticky okamžitě, tj. bez nutnosti studia sáhodlouhých manuálů. I z toho důvodu si možnosti tohoto doménově specifického jazyka postupně ukážeme na několika demonstračních příkladech. První příklad bude (prozatím) velmi jednoduchý, protože bude obsahovat jediný modul (naprogramovaný v Pythonu), který budeme chtít otestovat. I přesto se však bude jednat o plnohodnotný projekt, jehož struktura odpovídá struktuře projektů složitějších a sofistikovanějších. Adresář s projektem i s testovacím scénářem by měl vypadat následovně:

├── feature_list.txt ├── features │ ├── adder.feature │ └── steps │ └── common.py ├── requirements.in ├── requirements.txt ├── run_tests.sh └── src └── adder.py 3 directories, 7 files

V projektu můžeme vidět několik typů souborů:

Soubor Popis src/adder.py vlastní modul, který budeme chtít otestovat requirements.in/requirements.txt soubory pro pip (instalátor balíčků) feature_list.txt seznam testovacích scénářů, které se mají spustit features/* adresář obsahující testovací scénáře i implementaci jednotlivých kroků testů run_tests.sh pomocný skript pro spuštění testovacích scénářů

Poznámka: celý projekt naleznete na adrese https://github.com/tisnik/python-behave-demos/tree/master/test_pyt­hon_function1

3. Zdrojový kód testovaného modulu, skript s testovacím scénářem

Modul adder.py, který vlastně tvoří celou testovanou aplikaci, je velmi stručný, protože obsahuje jedinou funkci nazvanou add, jež – jak ostatně její název naznačuje – slouží k součtu dvou numerických hodnot popř. i pro aplikaci operátoru + na všechny typy operandů, které tento operátor podporují (řetězce, seznamy, n-tice, instance uživatelem deklarovaných tříd atd. atd.). Zdrojový kód tohoto modulu tedy sestává z pouhých dvou řádků:

def add(x, y): return x + y

Druhým důležitým souborem je vlastní testovací scénář nazvaný adder.feature, který je uložen v podadresáři features. Tento testovací scénář je naprogramován v jazyku Gherkin, konkrétně v jeho výchozí anglické „mutaci“ (použitím jiných jazykových mutací se budeme zabývat příště). V následujícím výpisu jsou klíčová slova rozeznávaná interpretrem označena tučně:

Feature: Adder test Scenario: Check the function add() Given The function add is callable When I call function add with arguments 1 and 2 Then I should get 3 as a result

Povšimněte si, že Gherkin je z hlediska sémantiky velmi jednoduchý jazyk. Obsahuje deklarace jednotlivých testovacích scénářů, počáteční podmínku a potom sérii kroků ve stylu „když udělám X, stane se (očekávám) Y“. Syntax je také jednoduchá (alespoň prozatím), protože první slovo je klíčové a jednotlivé bloky (zde scénáře) jsou odsazeny, podobně jako v samotném Pythonu či ve formátu YAML.

4. Pomocné soubory v adresáři s projektem

Další pomocné soubory, které v projektu nalezneme, mají následující obsah.

Prvním důležitým souborem je soubor pojmenovaný feature_list.txt. V tomto souboru je uložen seznam testovacích scénářů, které se mají spustit. Prozatím máme vytvořen jen jediný testovací scénář (popsaný v předchozí kapitole), takže tento soubor bude obsahovat jediný řádek s relativním jménem souboru se scénářem:

features/adder.feature

Pokud bude soubor obsahovat více scénářů, můžete použít znak # pro jejich cílené zakomentování, což se může v některých případech hodit.

Další dva soubory requirements.in a requirements.txt obsahují seznam modulů (knihoven), které budeme v systému potřebovat proto, aby bylo možné testovací scénáře spustit. Prozatím je obsah i těchto souborů dosti minimalistický, protože budeme potřebovat dvě knihovny (kromě standardních knihoven Pythonu):

behave pytest

A konečně následuje soubor pojmenovaný run_tests.sh. Ten slouží ke spuštění testovacích scénářů. Povšimněte si, že na základě obsahu proměnné NOVENV využíváme virtuální prostředí Pythonu, což mj. znamená, že instalace potřebných knihoven (pytest a behave) bude provedena pouze lokálně, bez zásahu do systémových oblastí souborového systému. Pokud máte všechny moduly v systému již nainstalované, není nutné virtuální prostředí použít a proměnná NOVENV může zůstat nastavena na hodnotě 1. Skript je připraven pro Python 3.x, ovšem můžete si ho velmi snadno upravit i pro použití v Pythonu 2.x:

#!/bin/bash -ex export NOVENV=1 function prepare_venv() { virtualenv -p python3 venv && source venv/bin/activate && python3 `which pip3` install -r requirements.txt } [ "$NOVENV" == "1" ] || prepare_venv || exit 1 PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 python3 `which behave` --tags=-skip -D dump_errors=true @feature_list.txt $@

Pokud budete chtít všechny závislé moduly nainstalovat do virtuálního prostředí, proveďte v souboru run_tests.sh následující změnu:

export NOVENV=0

5. Soubor common.py s definicí testovacích kroků

Velmi důležitým souborem, na němž jsou celé testy postaveny, je soubor common.py, který je umístěný v podadresáři features/steps/. V tomto souboru jsou implementovány jednotlivé kroky testu, tj. implementace řádků začínajících na Given, When a Then.

common.py. Můžeme použít i jiné jméno, například steps.py či foobar.py. Dokonce můžete kroky rozdělit do většího množství souborů, například foo.py a bar.py; vše podle vlastního uvážení a potřeb projektu. Jen je zapotřebí zachovat podadresář, v němž jsou tyto soubory umístěny. Ve skutečnosti se tento soubor nemusí jmenovat. Můžeme použít i jiné jméno, napříkladči. Dokonce můžete kroky rozdělit do většího množství souborů, například; vše podle vlastního uvážení a potřeb projektu. Jen je zapotřebí zachovat podadresář, v němž jsou tyto soubory umístěny.

Nejprve se podívejme, jak soubor vypadá, následně si jednotlivé řádky popíšeme:

from behave import given, then, when from src.adder import add @given('The function {function_name} is callable') def initial_state(context, function_name): pass @when('I call function {function} with arguments {x:d} and {y:d}') def call_add(context, function, x, y): context.result = add(x, y) @then('I should get {expected:d} as a result') def check_integer_result(context, expected): assert context.result == expected, \ "Wrong result: {r} != {e}".format(r=context.result, e=expected)

Na začátku souboru nejdříve provedeme import anotací given, when a then:

from behave import given, then, when

Následuje import vlastní testované funkce:

from src.adder import add

Dále jsou implementovány jednotlivé kroky testu. Jedná se o běžné funkce, které ovšem obsahují anotaci given, when nebo then. V anotaci je uveden text, který se Gherkin snaží spárovat s příslušnými řádky textu. V tomto textu je možné používat proměnné části, které jsou uzavřeny do složených závorek {} a obsahují buď pouze jméno parametru předaného funkci popř. jméno parametru následované typem (:d pro dekadické číslice atd.).

První funkce odpovídá klauzuli given. Povšimněte si, že se funkci, která implementuje tento krok, vždy předává parametr obsahující kontext (což je uživatelsky modifikovaný objekt) a taktéž parametr nazvaný function_name. Toto jméno odpovídá proměnné části textu z anotace. Při volání testovací funkce se do tohoto parametru dosadí skutečný text zapsaný uživatelem do souboru adder.feature:

@given('The function {function_name} is callable') def initial_state(context, function_name): pass

U druhé funkce je použita anotace, jejíž text obsahuje celkem tři proměnné části. Z toho důvodu je testovací funkce volána se čtyřmi parametry (na prvním místě je vždy kontext). Uvnitř testovací funkce zavoláme testovanou funkci add a zapamatujeme si její výsledek. Povšimněte si, že interpret jazyka Gherkin je celkem inteligentní, protože z popisu proměnných částí {x:d} a {y:d} poznal, že se jedná o celá čísla, takže tyto parametry skutečně na celá čísla sám převedl:

@when('I call function {function} with arguments {x:d} and {y:d}') def call_add(context, function, x, y): context.result = add(x, y)

Poslední funkce s popisem kroku testu porovnává očekávaný výsledek s výsledkem vypočteným funkcí add. Povšimněte si, že objekt předaný v parametru context výsledek skutečně obsahuje, protože právě tento objekt slouží k zapamatování stavu celého testovacího scénáře popř. jeho jednotlivých částí (celá situace je ve skutečnosti nepatrně složitější a budeme se jí zabývat příště):

@then('I should get {expected:d} as a result') def check_integer_result(context, expected): assert context.result == expected, \ "Wrong result: {r} != {e}".format(r=context.result, e=expected)

6. Spuštění skriptu s testem, výsledek testů

Pokud spustíme soubor run_tests.sh, měly by se na standardním výstupu objevit následující řádky (zde se předpokládá, že je zakázáno použití virtuálního prostředí Pythonu):

$ ./run_tests.sh + export NOVENV=1 + NOVENV=1 + '[' 1 == 1 ']' ++ which behave + PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 + LD_LIBRARY_PATH=lib + python3 /usr/local/bin/behave --tags=-skip -D dump_errors=true @feature_list.txt Feature: Adder test # features/adder.feature:1 Scenario: Check the function add() # features/adder.feature:4 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 0.000s When I call function add with arguments 1 and 2 # features/steps/common.py:10 0.000s Then I should get 3 as a result # features/steps/common.py:15 0.000s 1 feature passed, 0 failed, 0 skipped 1 scenario passed, 0 failed, 0 skipped 3 steps passed, 0 failed, 0 skipped, 0 undefined Took 0m0.000s

Zprávy jsou implicitně obarveny, takže ve skutečnosti bude výsledek vypadat spíše takto:

Obrázek 2: Terminál s výstupem vytvořeným testovacím scénářem.

V případě, že povolíte použití virtuálního prostředí Pythonu, bude výstup poněkud odlišný, protože se nejdřív toto prostředí nastaví a vzápětí se do něj nainstalují potřebné moduly pytest a behave:

Using base prefix '/usr' New python executable in venv/bin/python3 Also creating executable in venv/bin/python Installing setuptools, pip...done. Running virtualenv with interpreter /usr/bin/python3 Downloading/unpacking behave (from -r requirements.txt (line 1)) Downloading/unpacking pytest (from -r requirements.txt (line 2)) Downloading/unpacking six>=1.11 (from behave->-r requirements.txt (line 1)) Downloading six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl Downloading/unpacking parse>=1.8.2 (from behave->-r requirements.txt (line 1)) Downloading parse-1.8.2.tar.gz Running setup.py (path:/home/tester/temp/python/python-behave-demos/test_python_function1/venv/build/parse/setup.py) egg_info for package parse Downloading/unpacking parse-type>=0.4.2 (from behave->-r requirements.txt (line 1)) Downloading parse_type-0.4.2-py2.py3-none-any.whl Downloading/unpacking more-itertools>=4.0.0 (from pytest->-r requirements.txt (line 2)) Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in ./venv/lib/python3.4/site-packages (from pytest->-r requirements.txt (line 2)) Downloading/unpacking py>=1.5.0 (from pytest->-r requirements.txt (line 2)) Downloading/unpacking pluggy>=0.5,<0.7 (from pytest->-r requirements.txt (line 2)) Downloading pluggy-0.6.0.tar.gz Running setup.py (path:/home/tester/temp/python/python-behave-demos/test_python_function1/venv/build/pluggy/setup.py) egg_info for package pluggy /usr/lib/python3.4/distutils/dist.py:260: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires' warnings.warn(msg) warning: no files found matching 'CHANGELOG' warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory '*' warning: no previously-included files matching '*.pyo' found under directory '*' Downloading/unpacking attrs>=17.4.0 (from pytest->-r requirements.txt (line 2)) Downloading attrs-17.4.0-py2.py3-none-any.whl Installing collected packages: behave, pytest, six, parse, parse-type, more-itertools, py, pluggy, attrs Running setup.py install for parse Running setup.py install for pluggy /usr/lib/python3.4/distutils/dist.py:260: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires' warnings.warn(msg) warning: no files found matching 'CHANGELOG' warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory '*' warning: no previously-included files matching '*.pyo' found under directory '*' Successfully installed behave pytest six parse parse-type more-itertools py pluggy attrs Cleaning up... Feature: Adder test # features/adder.feature:1 Scenario: Check the function add() # features/adder.feature:3 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments 1 and 2 # features/steps/common.py:10 Then I should get 3 as a result # features/steps/common.py:15 1 feature passed, 0 failed, 0 skipped 1 scenario passed, 0 failed, 0 skipped 3 steps passed, 0 failed, 0 skipped, 0 undefined Took 0m0.000s

7. Vylepšení implementace kroků testů i vlastního testovacího scénáře

V této kapitole si popíšeme některá vylepšení, která lze provést v implementaci jednotlivých kroků testů i vlastního testovacího scénáře. V první řadě doplníme funkci initial_state o kontrolu, zda je testovaná funkce viditelná a zda ji lze zavolat (tj. zda se jedná o funkci a nikoli o objekt jiného typu). Soubor common.py se tedy změní takto:

from behave import given, then, when from src.adder import add @given('The function {function_name} is callable') def initial_state(context, function_name): g = globals() assert function_name in g, "Function is not visible" assert callable(g[function_name]), "Not a function" @when('I call function {function} with arguments {x:d} and {y:d}') def call_add(context, function, x, y): context.result = add(x, y) @then('I should get {expected:d} as a result') def check_integer_result(context, expected): assert context.result == expected, \ "Wrong result: {r} != {e}".format(r=context.result, e=expected)

Jedna z velmi zajímavých možností, jak testovací scénáře rozšířit, spočívá v tom, že se specifikuje tabulka či tabulky se vstupními hodnotami a očekávanými výsledky. Do testovacího scénáře přidáme tzv. osnovu (Scenario Outline), takže se celý scénář adder.feature změní následovně:

Feature: Adder test Scenario: Check the function add() Given The function add is callable When I call function add with arguments 1 and 2 Then I should get 3 as a result Scenario Outline: Thorough checking function add() Given The function add is callable When I call function add with arguments <x> and <y> Then I should get <result> as a result Examples: result |x|y|result| # basic arithmetic | 0| 0| 0| | 1| 2| 3| | 1|-2| -1| # no overflows at 16 bit limits | 32767| 1| 32768| | 65535| 1| 65536| # integer overflow in Python? | 2147483648| 1| 2147483649| |-2147483647|-1|-2147483648| |-2147483648|-1|-2147483649|

Tento scénář se bude pro každý řádek tabulky opakovat, přičemž v každé iteraci se namísto textů <x>, <y> a <result> dosadí hodnoty z příslušného sloupce tabulky. Jedná se přitom o pouhou textovou substituci, takže ve skutečnosti je možné s tabulkami provádět i dosti složité operace.

Poznámka: upravený projekt naleznete na adrese https://github.com/tisnik/python-behave-demos/tree/master/test_pyt­hon_function2

8. Spuštění druhé varianty skriptu s testy, výsledek testů

Pokud nyní spustíme testovací scénář již známým skriptem run_tests.sh, měl by výsledek vypadat přibližně následovně:

Feature: Adder test # features/adder.feature:1 Scenario: Check the function add() # features/adder.feature:4 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments 1 and 2 # features/steps/common.py:12 Then I should get 3 as a result # features/steps/common.py:17 Scenario Outline: Thorough checking function add() -- @1.1 result # features/adder.feature:17 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments 0 and 0 # features/steps/common.py:12 Then I should get 0 as a result # features/steps/common.py:17 Scenario Outline: Thorough checking function add() -- @1.2 result # features/adder.feature:18 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments 1 and 2 # features/steps/common.py:12 Then I should get 3 as a result # features/steps/common.py:17 Scenario Outline: Thorough checking function add() -- @1.3 result # features/adder.feature:19 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments 1 and -2 # features/steps/common.py:12 Then I should get -1 as a result # features/steps/common.py:17 Scenario Outline: Thorough checking function add() -- @1.4 result # features/adder.feature:21 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments 32767 and 1 # features/steps/common.py:12 Then I should get 32768 as a result # features/steps/common.py:17 Scenario Outline: Thorough checking function add() -- @1.5 result # features/adder.feature:22 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments 65535 and 1 # features/steps/common.py:12 Then I should get 65536 as a result # features/steps/common.py:17 Scenario Outline: Thorough checking function add() -- @1.6 result # features/adder.feature:24 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments 2147483648 and 1 # features/steps/common.py:12 Then I should get 2147483649 as a result # features/steps/common.py:17 Scenario Outline: Thorough checking function add() -- @1.7 result # features/adder.feature:25 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments -2147483647 and -1 # features/steps/common.py:12 Then I should get -2147483648 as a result # features/steps/common.py:17 Scenario Outline: Thorough checking function add() -- @1.8 result # features/adder.feature:26 Given The function add is callable # features/steps/common.py:5 When I call function add with arguments -2147483648 and -1 # features/steps/common.py:12 Then I should get -2147483649 as a result # features/steps/common.py:17 1 feature passed, 0 failed, 0 skipped 9 scenarios passed, 0 failed, 0 skipped 27 steps passed, 0 failed, 0 skipped, 0 undefined Took 0m0.002s

Obrázek 3: Terminál s výstupem vytvořeným druhou variantou testovacího scénáře.

9. Testování funkcí z nativních knihoven

Kombinaci Python + Gherkin je možné použít i ve chvíli, kdy je nutné vytvořit testovací scénáře popisující chování funkcí z nativních knihoven, například funkcí naprogramovaných v klasickém céčku. V této kapitole si tedy jen v rychlosti ukážeme, jakým způsobem je vlastně možné přeložit céčkovou funkci do sdílené knihovny, načíst tuto knihovnu do běžícího interpretru Pythonu a následně nativní funkci zavolat z Pythonu s využitím knihovny ctypes.

Základem bude zdrojový kód uložený do souboru adder.c. Tento zdrojový kód bude obsahovat jen jedinou funkci add:

extern int add(int x, int y) { return x+y; }

Soubor adder.c přeložíme do objektového souboru adder.o a následně z tohoto objektového souboru vytvoříme sdílenou knihovnu (shared library) pojmenovanou libadder.so:

gcc -Wall -ansi -c -fPIC adder.c -o adder.o gcc -shared -Wl,-soname,libadder.so -o libadder.so adder.o

Následuje důležitá část – načtení sdílené knihovny do běžícího interpretu jazyka Python, získání reference na nativní funkci add a zavolání této funkce z Pythonu (s poloautomatickou typovou konverzí):

import ctypes libname = "libadder.so" adder = ctypes.CDLL(libname) for x in range(0, 6): for y in range(0, 6): result = adder.add(x,y) print("{x} + {y} = {z}".format(x=x, y=y, z=result))

LD_LIBRARY_PATH (jinak by se knihovna hledala v /usr/lib popř. /usr/lib64 atd. ale nikoli v aktuálním adresáři.). V našem konkrétním případě to znamená, že se interpret Pythonu zavolá takto: Poznámka: aby bylo možné sdílenou knihovnu nalézt, je nutné nastavit proměnnou prostředí(jinak by se knihovna hledala v /usr/lib popř. /usr/lib64 atd. ale nikoli v aktuálním adresáři.). V našem konkrétním případě to znamená, že se interpret Pythonu zavolá takto:

LD_LIBRARY_PATH=. python3 call_adder.py

Pokud byla knihovna vytvořena korektně, byla nalezena, načtena do interpretru a našla se v ní funkce add, měl by skript vypsat tento výstup:

0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 0 + 2 = 2 0 + 3 = 3 0 + 4 = 4 0 + 5 = 5 1 + 0 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 1 + 5 = 6 2 + 0 = 2 2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5 2 + 4 = 6 2 + 5 = 7 3 + 0 = 3 3 + 1 = 4 3 + 2 = 5 3 + 3 = 6 3 + 4 = 7 3 + 5 = 8 4 + 0 = 4 4 + 1 = 5 4 + 2 = 6 4 + 3 = 7 4 + 4 = 8 4 + 5 = 9 5 + 0 = 5 5 + 1 = 6 5 + 2 = 7 5 + 3 = 8 5 + 4 = 9 5 + 5 = 10

Pokud naopak k nalezení a/nebo načtení knihovny z různých důvodů nedošlo, vypíše se odlišná zpráva a skript je ihned poté ukončen:

Traceback (most recent call last): File "call_adder.py", line 5, in <module> adder = ctypes.CDLL(libname) File "/usr/lib/python3.4/ctypes/__init__.py", line 351, in __init__ self._handle = _dlopen(self._name, mode) OSError: libadder.so: cannot open shared object file: No such file or directory

10. Projekt, v němž budeme testovat vlastnosti nativní funkce

Nyní se podívejme na strukturu projektu, v němž budeme testovat základní vlastnosti vybrané nativní funkce na základě testovacího scénáře. Celá struktura projektu bude založena na projektech předchozích, ovšem s tím rozdílem, že se v projektu nově objevil adresář lib obsahující zdrojový kód napsaný v jazyku C a skript určený pro vytvoření nativní knihovny:

. ├── feature_list.txt ├── features │ ├── environment.py │ ├── smoketest.feature │ └── steps │ └── common.py ├── lib │ ├── adder.c │ ├── clean.sh │ └── make_library.sh ├── requirements.in ├── requirements.txt └── run_tests.sh 3 directories, 10 files

Poznámka: celý projekt naleznete na adrese https://github.com/tisnik/python-behave-demos/tree/master/test_native_lib

11. Upravený testovací scénář

Testovací scénář nyní upravíme, a to takovým způsobem, že budeme očekávat přetečení výsledků za předpokladu, že velikost datového typu int je 32 bitů. Pokud tato podmínka nebude splněna, testy selžou:

Feature: Smoke test Scenario: Check the function int add(int, int) Given The library libadder.so is loaded When I call native function add with arguments 1 and 2 Then I should get 3 as a result Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) Given The library libadder.so is loaded When I call native function add with arguments <x> and <y> Then I should get <result> as a result Examples: result |x|y|result| # basic arithmetic | 0| 0| 0| | 1| 2| 3| | 1|-2| -1| # no overflows at 16 bit limits | 32767| 1| 32768| | 65535| 1| 65536| # integer overflow | 2147483648| 1|-2147483647| |-2147483647|-1|-2147483648| |-2147483648|-1| 2147483647|

12. Upravená implementace testovacích kroků

Samozřejmě budeme muset upravit i implementaci testovacích kroků. Ovšem ještě předtím vytvoříme nový soubor nazvaný environment.py, který bude uložen do adresáře features, tj. do stejného adresáře, v němž se nachází i všechny soubory .feature. V tomto modulu budou deklarovány pomocné funkce volané automaticky interpretrem jazyka Gherkin. Nejdříve provedeme import potřebných modulů (ctypes pro načtení nativní knihovny, druhý modul pro logování, což prozatím nevyužijeme):

from behave.log_capture import capture import ctypes

V tomto modulu si dále vytvoříme pomocnou funkci určenou pro načtení nativní knihovny a uložení reference na ni do kontextu:

def _load_library(context, library_name): if context.tested_library is None: context.tested_library = ctypes.CDLL(library_name)

Důležitá je funkce pojmenovaná before_all. Tato funkce je zavolána automaticky před vlastním testovacím scénářem a typicky se v ní nastavuje počáteční stav kontextu (což je jediný parametr předaný funkci při jejím volání):

def before_all(context): """Perform setup before the first event.""" context.tested_library = None context.load_library = _load_library

Implementace kroků testu se opět nachází v souboru common.py. Povšimněte si provedených změn, především toho, že v given se pokusíme načíst nativní knihovnu zadaného jména. Pokud se načtení nativní knihovny podaří, bude v dalších krocích dostupná v atributu context.tested_library:

from behave import given, then, when @given('The library {library_name} is loaded') def initial_state(context, library_name): context.load_library(context, library_name) @when('I call native function add with arguments {x:d} and {y:d}') def call_add(context, x, y): context.result = context.tested_library.add(x, y) @then('I should get {result:d} as a result') def check_integer_result(context, result): assert context.result == result, "Expected result: {e}, returned value: {r}".format(e=result, r=context.result)

13. Spuštění skriptu s testy nativní funkce, výsledek testů

Pokud byla nativní funkce korektně přeložena, měly by se po spuštění skriptu run_tests.sh na standardním výstupu objevit následující řádky produkované knihovnou Behave:

Feature: Smoke test # features/smoketest.feature:1 @smoketest Scenario: Check the function int add(int, int) # features/smoketest.feature:4 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with arguments 1 and 2 # features/steps/common.py:9 Then I should get 3 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.1 result # features/smoketest.feature:17 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with arguments 0 and 0 # features/steps/common.py:9 Then I should get 0 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.2 result # features/smoketest.feature:18 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with arguments 1 and 2 # features/steps/common.py:9 Then I should get 3 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.3 result # features/smoketest.feature:19 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with arguments 1 and -2 # features/steps/common.py:9 Then I should get -1 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.4 result # features/smoketest.feature:21 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with arguments 32767 and 1 # features/steps/common.py:9 Then I should get 32768 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.5 result # features/smoketest.feature:22 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with arguments 65535 and 1 # features/steps/common.py:9 Then I should get 65536 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.6 result # features/smoketest.feature:24 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with arguments 2147483648 and 1 # features/steps/common.py:9 Then I should get -2147483647 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.7 result # features/smoketest.feature:25 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with arguments -2147483647 and -1 # features/steps/common.py:9 Then I should get -2147483648 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.8 result # features/smoketest.feature:26 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with arguments -2147483648 and -1 # features/steps/common.py:9 Then I should get 2147483647 as a result # features/steps/common.py:14 1 feature passed, 0 failed, 0 skipped 9 scenarios passed, 0 failed, 0 skipped 27 steps passed, 0 failed, 0 skipped, 0 undefined Took 0m0.003s

Obrázek 4: Výsledek běhu testovacích scénářů ve chvíli, kdy se nativní funkce chová podle očekávání.

14. Spuštění skriptu ve chvíli, kdy není nativní funkce nalezena

V případě, že jsme vynechali krok překladu nativní funkce popř. se nepodařilo nativní knihovnu vůbec načíst, bude výsledek testů mnohem delší a pesimističtější:

Feature: Smoke test # features/smoketest.feature:1 @smoketest Scenario: Check the function int add(int, int) # features/smoketest.feature:4 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/behave/model.py", line 1456, in run match.run(runner.context) File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/behave/model.py", line 1903, in run self.func(context, *args, **kwargs) File "features/steps/common.py", line 6, in initial_state context.load_library(context, library_name) File "features/environment.py", line 7, in _load_library context.tested_library = ctypes.CDLL(library_name) File "/usr/lib/python3.4/ctypes/__init__.py", line 351, in __init__ self._handle = _dlopen(self._name, mode) OSError: libadder.so: cannot open shared object file: No such file or directory When I call native function add with arguments 1 and 2 # None Then I should get 3 as a result # None

…následují informace o pádu všech dalších testů…

Failing scenarios: features/smoketest.feature:4 Check the function int add(int, int) features/smoketest.feature:17 Thorough checking function int add(int, int) -- @1.1 result features/smoketest.feature:18 Thorough checking function int add(int, int) -- @1.2 result features/smoketest.feature:19 Thorough checking function int add(int, int) -- @1.3 result features/smoketest.feature:21 Thorough checking function int add(int, int) -- @1.4 result features/smoketest.feature:22 Thorough checking function int add(int, int) -- @1.5 result features/smoketest.feature:24 Thorough checking function int add(int, int) -- @1.6 result features/smoketest.feature:25 Thorough checking function int add(int, int) -- @1.7 result features/smoketest.feature:26 Thorough checking function int add(int, int) -- @1.8 result 0 features passed, 1 failed, 0 skipped 0 scenarios passed, 9 failed, 0 skipped 0 steps passed, 9 failed, 18 skipped, 0 undefined Took 0m0.002s

Obrázek 5: Výsledek běhu testovacího scénáře ve chvíli, kdy se nepodařilo načíst nativní funkci.

15. Další modifikace testovacího scénáře – určení typů parametrů předávaných nativní funkci

Nyní si testovací scénář nepatrně modifikujeme, protože uvedeme i typy parametrů předávaných do nativní funkce. V následujícím výpisu jsou změněné části zvýrazněny tučně:

Feature: Smoke test Scenario: Check the function int add(int, int) Given The library libadder.so is loaded When I call native function add with integer arguments 1 and 2 Then I should get 3 as a result Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) Given The library libadder.so is loaded When I call native function add with integer arguments <x> and <y> Then I should get <result> as a result Examples: result |x|y|result| # basic arithmetic | 0| 0| 0| | 1| 2| 3| | 1|-2| -1| # no overflows at 16 bit limits | 32767| 1| 32768| | 65535| 1| 65536| # integer overflow | 2147483648| 1|-2147483647| |-2147483647|-1|-2147483648| |-2147483648|-1| 2147483647|

16. Modifikace kroků testů

I jednotlivé implementace testovacích kroků budeme modifikovat. Zejména se to týká kroku:

„I call native function add with integer arguments {x:d} and {y:d}“

který je nahrazen za obecnější krok, v němž se jméno funkce vyskytuje jako proměnný text:

„I call native function {function} with integer arguments {x:d} and {y:d}“

Podívejme se nyní na způsob zavolání funkce, jejíž jméno je proměnné:

from behave import given, then, when @given('The library {library_name} is loaded') def initial_state(context, library_name): context.load_library(context, library_name) @when('I call native function {function} with integer arguments {x:d} and {y:d}') def call_add(context, function, x, y): context.result = getattr(context.tested_library, function)(x, y) @then('I should get {result:d} as a result') def check_integer_result(context, result): assert context.result == result

Poznámka: tímto způsobem je vlastně možné po nepatrné úpravě scénáře testovat libovolnou (nativní) funkci.

17. Spuštění modifikovaného skriptu s testy nativní funkce, výsledek testů

Po spuštění modifikovaného skriptu s testy by se měly na standardním výstupu objevit tyto zprávy, které nás informují o tom, že se nativní funkce add skutečně chová podle očekávání:

Feature: Smoke test # features/smoketest.feature:1 Scenario: Check the function int add(int, int) # features/smoketest.feature:4 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with integer arguments 1 and 2 # features/steps/common.py:9 Then I should get 3 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.1 result # features/smoketest.feature:17 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with integer arguments 0 and 0 # features/steps/common.py:9 Then I should get 0 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.2 result # features/smoketest.feature:18 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with integer arguments 1 and 2 # features/steps/common.py:9 Then I should get 3 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.3 result # features/smoketest.feature:19 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with integer arguments 1 and -2 # features/steps/common.py:9 Then I should get -1 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.4 result # features/smoketest.feature:21 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with integer arguments 32767 and 1 # features/steps/common.py:9 Then I should get 32768 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.5 result # features/smoketest.feature:22 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with integer arguments 65535 and 1 # features/steps/common.py:9 Then I should get 65536 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.6 result # features/smoketest.feature:24 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with integer arguments 2147483648 and 1 # features/steps/common.py:9 Then I should get -2147483647 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.7 result # features/smoketest.feature:25 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with integer arguments -2147483647 and -1 # features/steps/common.py:9 Then I should get -2147483648 as a result # features/steps/common.py:14 Scenario Outline: Thorough checking function int add(int, int) -- @1.8 result # features/smoketest.feature:26 Given The library libadder.so is loaded # features/steps/common.py:4 When I call native function add with integer arguments -2147483648 and -1 # features/steps/common.py:9 Then I should get 2147483647 as a result # features/steps/common.py:14 1 feature passed, 0 failed, 0 skipped 9 scenarios passed, 0 failed, 0 skipped 27 steps passed, 0 failed, 0 skipped, 0 undefined Took 0m0.003s

18. Repositář s demonstračními příklady

Všech pět demonstračních projektů které jsme si dnes popsali, byly společně s projektem obsahujícím pouze nativní funkci volanou z Pythonu, uloženy do repositáře, který naleznete na adrese https://github.com/tisnik/python-behave-demos. V první tabulce jsou zobrazeny odkazy na tyto projekty:

Projekt Popis Cesta test_python_function1 první příklad s jedinou testovanou funkcí https://github.com/tisnik/python-behave-demos/tree/master/test_pyt­hon_function1 test_python_function2 vylepšení o osnovu atd. https://github.com/tisnik/python-behave-demos/tree/master/test_pyt­hon_function2 test_python_function3 změna struktury (více .features atd.) https://github.com/tisnik/python-behave-demos/tree/master/test_pyt­hon_function3 native_lib ukázka volání nativní funkce https://github.com/tisnik/python-behave-demos/tree/master/native_lib test_native_lib1 test nativní funkce https://github.com/tisnik/python-behave-demos/tree/master/test_native_lib1 test_native_lib2 vylepšený test https://github.com/tisnik/python-behave-demos/tree/master/test_native_lib2

Ve druhé tabulce jsou zobrazeny odkazy na demonstrační příklady, které budou použity ve druhé části tohoto článku:

19. Odkazy na Internetu