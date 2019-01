 »   »  Co se v roce 2018 v open-source nestihlo

Novueau a přístup Nvidie (jako každý rok)

Phoronix ve svém článku se seznamem zklamání správně poznamenává, že je nereálné očekávat, že by Nvidia poskytovala dokonalou podporu pro vývoj open-source ovladačů pro její GPU. Doplňme, že firma dlouhodobě zastává postoj, že její ovladače obsahují architektonické know-how, které je konkurenční výhodou oproti AMD – pomiňme, že tento argument působí už dobrý 10 let poněkud trapně, vzhledem k tomu, že AMD sama většinu vývoje linuxových ovladačů realizuje veřejně v otevřených ovladačích jako radeonhd či AMDGPU. Ale budiž, Nvidia už před lety hlásala, že její ovladače pro jiné systémy sdílí většinu kódu s Windows a lze si představit, že tam opravdu nechce otevřít kód světu třeba z důvodů týkajících se karet Quadro či Tesla.

Každopádně to nic nemění na tom, že vývojáři nouveau nemusejí sedět před přecpaným stolem plným laskomin od Nvidie. Stačí jim celkem drobty v podobě podepsaných firmwarů, případně nějaká ta nekritická dokumentace pro nové GPU architektury. A tím „nové“ jsou stále myšleny i nedobře funkční generace grafik Nvidia sahající až k druhé generaci „Maxwell“, tedy například GeForce GTX 980, což je karta uvedená na trh v září 2014 (tedy před více než čtyřmi roky).

Od té doby stihla Nvidia uvést tři další generace grafik („Pascal“/GTX 1000, „Volta“/Titan V a „Turing“/GTX 2000) a „Maxwell 2.0“ je už dnes poměrně zastaralou záležitostí, nicméně stále bez rozumné podpory v nouveau – stejné platí samozřejmě o pro ty tři další, novější architektury. Přitom nejde o chybějící drobnosti, ale o zcela zásadní věci jako nefunkční řízení frekvencí karet, které činí běh těchto GPU s nouveau velmi pomalým.

Grafické rozhraní pro ovladače GPU

Samozřejmost ve světě Windows, pravý opak u open-source ovladačů na Linuxu. Zatímco o Intelu i AMD můžeme říci, že jejich otevřené linuxové ovladače jsou relativně kvalitní (z hlediska podporovaných funkcí i rychlosti běhu), chybí jim však plnohodnotné ovládací aplikace pro nastavování parametrů. Ostatně i to, co má Nvidia u svého proprietárního ovladače, nabízí jen zlomek funkcionality Windows ovladače (což je ale zčásti dáno samozřejmě i jinými API, které se na Windows používají a v neposlední řadě dostupností her).

Schéma ovladače AMDGPU

AMD v minulosti jednu chvíli dumala nad otevřením zdrojového kódu své Qt GUI aplikace Radeon Software Settings, na což nakonec nedošlo (můžeme se pouze domnívat, jestli to souviselo s AMDGPU, kdo ví, zdali by světlo mohl vnésti třeba Marek Olšák). Aktuálně vývoj z hlediska Radeonů spíše směřuje k tomu, že potřebné GUI aplikace vzniknou v rámci desktopových prostředí. Jenže zatím kromě malých dílčích nástrojů nic velkého s kompletní funkcionalitou neexistuje.

WireGuard stále není v mainline větvi jádra

Zabezpečený VPN tunel WireGuard to stále do linuxového jádra nestihl. Možná to stihne během nejbližších verzí, k tomu je však potřeba zapracovat na šifrovacím API Zinc.

Podíl Linuxu na Steamu pod 1 %

Největší herní platforma světa stále ukazuje čísla, která podíl Linuxu posazují obvykle pod 1% hranici. Bez ohledu na vše, co Valve kolem Linuxu v posledních 5+ letech činil (od samotného Steam klienta pro Linux, Steam OS či nověji Steam Play), se toto číslo nemění k lepšímu. Zde by samozřejmě bylo potřeba větší zastoupení AAA herních titulů, což jde zčásti ruku v ruce s podporou v nejvyužívanějších enginech (jako Unreal Engine, CryEngine, či jakkoli se Bethesda zas rozhodne přejmenovat GameBryo, atd…).

Výkonové problémy GNOME Wayland

Na seznam přidává Phoronix i některé výkonové problémy GNOME běžícího na Waylandu. Konkrétně zmiňuje pomalost běhu s více monitory oproti stejné konfiguraci na X.Org serveru.

X.Org stále na linuxových desktopech

Tento bod je poměrně kontroverzní. Existuje skupina nadšenců do Waylandu, ale také neméně tak velká skupina fanoušků X, kteří poukazují na to, že Wayland neobsahuje všechnu funkcionalitu X.Org. A také lze jistě tvrdit, že poměrně velké skupině uživatelů Linuxu je vlastně jedno, na čem jim prostředí běží, hlavně že běží a jejich základní programy fungují dobře.

Každopádně Phoronix konstatuje, že Wayland je ve vývoji už 10 let a přesto nadále přetrvává X.Org v linuxových distribucích. Na tomto místě připomeňme, že jej jako výchozí stále má i loňské Ubuntu 18.04 LTS, které hodlá Canonical podporovat 10 let. Minimálně do roku 2024 je tak život X.Org v majoritní linuxové distribuci zajištěn – alespoň pokud bude existovat Ubuntu/Canonical.