Obsah

1. Funkcionální programovací jazyk F#

2. Od programovacího jazyka ML k jazyku F#

3. Prapředek F#: programovací jazyk ML





4. Ukázky syntaxe a sémantiky programovacího jazyka ML

5. Další informace o jazyku ML resp. Standard ML





6. Od Standard ML k jazykům Caml a OCaml

7. Ukázky syntaxe a sémantiky programovacího jazyka OCaml

8. Od OCamlu k programovacímu jazyku F#

9. Jak začít s jazykem F#?

10. Pískoviště (playground) pro první seznámení s možnostmi programovacího jazyka

11. Webová konzole pro programovací jazyk F#

12. Univerzální webové prostředí Repl.it a jazyk F#

13. Konzole s interpretrem jazyka F# (fsi)

14. Dva základní koncepty, na nichž je jazyk F# postaven: funkce a datové typy

15. Explicitní specifikace typu argumentů funkcí

16. Obsah druhé části seriálu

17. Seriál o OCaml – async v praxi?

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Funkcionální programovací jazyk F#

„Writing C# feels like filling out government forms in triplicate.“

Letos slavíme další výročí, které se vztahuje k (historickým) programovacím jazykům. Před padesáti (!) lety totiž začala práce na tvorbě standardu programovacího jazyka ML, přičemž výsledek byl nazván – pozor, překvapení – StandardML neboli zkráceně SML. S jazykem ML jsme se již na stránkách Roota seznámili (viz odkazy uvedené níže), ovšem co je důležité: tento jazyk se stal základem pro vývoj dalších programovacích jazyků, mezi něž patří CAML (Categorical Abstract Machine Language), OCaml (Objective Caml) a v neposlední řadě i jazyk F#. A právě tímto nepochybně velmi zajímavým a v praxi používaným (ve své nice) programovacím jazykem se budeme zabývat v nově vznikajícím seriálu.

Obrázek 1: Logo programovacího jazyka F# (ve Státech asi nemají znalost středoevropských reálií, když vybrali toto logo).

Poznámka: jazyk F# je sice poměrně úzce spojený s platformou .NET, ovšem lze ho využít i na Linuxu a co je zejména pro začátečníky (a vůbec pro vývojáře, kteří se chtějí s F# jen seznámit) důležité – pro jazyk F# existují webová vývojová prostředí, které umožňují si F# vyzkoušet, a to zcela bez nutnosti instalace F#+.NET (a kupodivu si s webovými prostředími v tomto seriálu vystačíme poměrně nadlouho).

2. Od programovacího jazyka ML k jazyku F#

„Sometimes, the elegant implementation is a function. Not a method. Not a class. Not a framework. Just a function.“

John Carmack

Programovací jazyk F# pochopitelně nevznikl na zelené louce. Jeho prapředkem je programovací jazyk nazvaný jednoduše ML, z něhož byl o několik let později odvozen jazyk Standard ML, dále jazyk nazvaný Caml a z něho OCaml. A právě na těchto (nutno podotknout, že dosti pevných) základech vznikl programovací jazyk F#, který byl navíc navržen takovým způsobem, aby velmi dobře zapadl do ekosystému postaveného okolo frameworku .NET, v němž se kromě toho používají jazyky C# a Visual Basic odvozené z Algolské větve programovacích jazyků. Ovšem při vzniku F# se jeho autoři inspirovali i některými dalšími programovacími jazyky, které obvykle neřadíme do „ML větve“. Patří sem například Erlang, Haskell (i když ten je inspirován jazykem ML), Python či programovací jazyk Scala.

Obrázek 2: Jazyky více či méně inspirované poněkud přehlíženým jazykem ML, jenž však měl a dodnes má velký vliv na celý tento obor IT.

Zdroj: https://erkin.party/blog/190208/spag­hetti/

Poznámka: vývoj důležitých programovacích jazyků se shrnut na tomto grafu

3. Prapředek F#: programovací jazyk ML

Připomeňme si nyní v krátkosti historii vývoje jazyka ML. Programovací jazyk ML vznikl v univerzitním prostředí ve Velké Británii, takže se jedná o další oblast, v níž vznikl nějaký důležitý koncept v oblasti teorie programovacích jazyků (mezi další takové důležité a známé „líhně“ patřily pochopitelně USA s MIT, Bell Labs, IBM a taktéž kontinentální Evropa s Prologem a algolskou a následně i pascalskou větví programovacích jazyků). První kroky vedoucí později ke vzniku jazyka ML provedla na začátku sedmdesátých let minulého století skupina vědců z laboratoře pro výzkum umělé inteligence z univerzity v Edinburgu. Jak bylo v té době v oblasti AI prakticky nepsaným standardem, používal se převážně programovací jazyk LISP, který byl ovšem doplněný o Prolog, což byla tehdy žhavá novinka, protože Prolog vznikl v roce 1972.

Poznámka: traduje se sice rivalita panující mezi výzkumnými skupinami používajícími LISP se skupinami používajícími Prolog, ale na tomto příkladu je vidět, že je možné využít možností obou konceptuálně odlišných jazyků.

Výše zmíněná skupina pro výzkum v oblasti umělé inteligence pracovala na vývoji systému pojmenovaného LCF (plným názvem Logic For Computable Functions), jenž byl určen pro dokazování teorémů. Tento systém byl naprogramován v LISPu. Poněkud předbíháme, ale na tomto místě je vhodné poznamenat, že ideové stopy LISPu jsou v jazyku ML poměrně dobře patrné, i když nikoli na syntaktické úrovni (tam je naopak ML jazyk s minimem kulatých závorek, na rozdíl od LISPu). A právě pro potřeby LCF vznikl nový (tehdy vlastně doménově specifický) jazyk ML. To vlastně znamená, že samotný ML byl pouze vedlejším produktem práce na LCF, teprve poději došlo k osamostatnění ML.

První varianta ML pro LCF vznikala v období 1973 až 1978. Původně byly zdrojové kódy transpilovány do LISPu a teprve poté překládány do strojového (objektového) kódu. Ovšem kromě technických detailů (jakkoli jsou zajímavé) je důležité, kdo se na vývoji ML podílel a jaké myšlenky zde byly využity. Jednou z inspirací byl jazyk ISWIM (If you See What I Mean) Petera Landina z šedesátých let. Tento jazyk byl založen na lambda kalkulu, podporoval funkce vyššího řádu a používal dynamické typování a lexikální obory platnosti. Peter Landin pro tento projekt vytvořil operátor J. Na vývoji ML se nepřímo podílel i Christopher Strachey, jenž dříve vytvořil jazyk CPL, což je praprapředek céčka (CPL → BCPL → B → C). Mimochodem, právě Christopher Strachey zavedl v IT několik nových termínů, například od něj pochází označení „syntactic sugar“.

V jazyce ML se objevilo i automatické odvozování datových typů (type inference), což je technika, která byla shrnuta v roce 1978 pod jménem „Hindley-Milner type inference“. A ve stejném roce byl ML pro LCF konečně dokončen.

Poznámka: způsobů typové inference však existuje větší množství, nejenom Hindley-Milner.

Vzhledem k tomu, že ML byl součástí LCF a nebylo ho možné používat mimo tento systém (proto se taktéž někdy setkáme s označením LCF/ML), objevily se snahy o plné oddělení ML jako samostatného jazyka. Takto vznikl „ML under VAX“ neboli zkráceně „VAX ML“. Jednalo se o samostatně použitelnou variantu ML, která byla naprogramována v Pascalu. Překladač do strojového kódu VAXu byl dokončen v roce 1981. Prakticky právě od této chvíle se začala psát historie skutečně dostupného ML. Ostatně je to patrné i na tom, že o rok později byl jazyk portován do Unixu (stále v Pascalu). Později byl runtime jazyka přepsán do C, ovšem samotný překladač zůstal v Pascalu.

V roce 1983 se autoři programovacího jazyka ML setkali na universitě v Edinburgu s cílem formálně jazyk ML specifikovat. Na rozdíl od například Pythonu měl být tedy jazyk ML založen na formální definici a nikoli na referenční implementaci. Výsledkem tohoto setkání byl popis ML, článek „Compiling a Functional Language“ a zhruba v této době se namísto ML začalo používat označení Standard ML neboli zkráceně SML.

4. Ukázky syntaxe a sémantiky programovacího jazyka ML

Sémantika programovacího jazyka ML měla velký vliv na jazyky CAML, OCaml i F#. Syntaxe se sice později poněkud změnila, ale i tak uvidíme, že příbuznost těchto jazyků je stále patrná a dokonce je možné některé realizace algoritmů beze změny přenést do novějšího jazyka. Pro zajímavost se nyní podívejme na způsob implementace výpočtu Fibonacciho posloupnosti v tomto jazyku. Nejdříve si ukážeme naivní implementaci výpočtu s využitím rekurze (ovšem nikoli optimalizace na základě tail rekurze) v programovacím jazyku Standard ML:

(* Naivní implementace výpočtu Fibonacciho posloupnosti *) fun fib n = if n = 0 then 0 else if n = 1 then 1 else fib (n - 1) + fib (n - 2); fib 10;

Využít ovšem v tomto případě můžeme i pattern matching (který je v jiných jazycích „znovuobjevován“ a mnohdy vývojářské veřejnosti představován jako žhavá novinka). Použití pattern matchingu vede k elegantnějšímu způsobu zápisu programového kódu:

(* Implementace výpočtu Fibonacciho posloupnosti s využitím pattern matchingu *) fun fib 0 = 0 | fib 1 = 1 | fib n = fib (n - 1) + fib (n - 2); fib 10;

Na obou výše uvedených demonstračních příkladech můžeme vidět syntaxi, která je typická pro většinu programovacích jazyků z rodiny ML. Například při deklaraci funkce se formální parametry nezapisují do závorek a při volání funkce je možné závorky vynechat ve chvíli, kdy je zápis jednoznačný. Taktéž zápis pattern matchingu se znakem roury je pro mnoho jazyků z rodiny ML typický (ale dále uvidíme, že i on se postupem doby změnil).

A navíc si povšimněte, že i když je ML staticky a navíc i striktně typovaný programovací jazyk, není ve funkcích datový typ ve skutečnosti ani jednou specifikován! O doplnění datových typů se stará mechanismus známý pod jménem type inference, jenž je mimochodem taktéž „znovuobjevován“ a jeho slabší variantu nalezneme například v programovacím jazyku Go.

To, že je typový systém jazyka silný, si můžeme ověřit snadno – pokusíme se do funkce fib předat nějakou nekorektní hodnotu:

fib "www.root.cz"; Elaboration failed: Type clash. Functions of type "int → int" cannot take an argument of type "string": Cannot merge "int" and "string".

popř.:

fib 1.5; Elaboration failed: Type clash. Functions of type "int → int" cannot take an argument of type "real": Cannot merge "int" and "real".

Poznámka: zde je patrný striktní rozdíl mezi celočíselným typem int a numerickým typem s plovoucí řádovou čárkou real.

Další ukázka poněkud pokročilejšího pattern matchingu pro rekurzivně zapsaný výpočet délky seznamu:

(* Implementace funkce length založená na pattern matchingu *) fun length([]) = 0 | length(head::tail) = 1 + length(tail);

což lze ještě více zkrátit na:

(* Implementace funkce length založená na pattern matchingu *) fun length([]) = 0 | length(_::tail) = 1 + length(tail);

Příklad použití této funkce:

length []; > val it = 0: int; length [1]; > val it = 1: int; length [1,2,3,4]; > val it = 4: int; length ["foo", "bar", "baz"]; > val it = 3: int;

A pochopitelně i zde je prováděna striktní typová kontrola:

length "www.root.cz"; Elaboration failed: Type clash. Functions of type "'a list → int" cannot take an argument of type "string": Cannot merge "'a list" and "string".

Poznámka: tyto demonstrační příklady si můžete otestovat i bez instalace Standard ML, a to konkrétně na stránce https://sosml.org/editor

5. Další informace o jazyku ML resp. Standard ML

S programovacím jazykem ML jsme se již na stránkách Rootu seznámili v miniseriálu Funkcionální programovací jazyk ML, který měl pouhé tři díly (mj. i kvůli tomu, že je tento jazyk pojat poměrně minimalisticky – například nemá OO systém, jeho standardní knihovna je relativně malá atd.):

ML – funkcionální jazyk s revolučním typovým systémem

https://www.root.cz/clanky/ml-funkcionalni-jazyk-s-revolucnim-typovym-systemem/ Funkce a typový systém programovacího jazyka ML

https://www.root.cz/clanky/funkce-a-typovy-system-programovaciho-jazyka-ml/ Curryfikace (currying), výjimky a vlastní operátory v jazyku ML

https://www.root.cz/clanky/curryfikace-currying-vyjimky-a-vlastni-operatory-v-jazyku-ml/

Demonstrační příklady napsané v jazyku ML lze najít v repositáři https://github.com/tisnik/ml-examples.

6. Od Standard ML k jazykům Caml a OCaml

První polovina osmdesátých let minulého století je z hlediska historie programovacích jazyků zajímavé období, protože se prakticky „všude“ začalo mluvit o objektově orientovaném programování jako o stříbrné kulce, která má vyřešit (skoro) všechny programátorské problémy a současně se předpokládalo, že právě objektově orientované programování bude paradigmatem používaným v budoucnu (což se nakonec ukázal být pravdivý předpoklad, i když nakonec zvítězilo „třídní OOP“ a nikoli koncept posílání zpráv, tedy původní myšlenka OOP). Ostatně v roce 1983 vzniklo C++, v roce 1989 pak C++2.0. Začátek práce na Javě, tedy na dalším široce rozšířeném objektově orientovaném jazyku, se datuje do roku 1991, první oficiální verze pak byla vydána v roce 1995. A nastoleného tématu se chytily i další společnosti, takže například vznikly assemblery podporující objektově orientované programování (což v praxi nebyla tak úplně pravda, ale na krabici se to pěkně vyjímalo).

Poznámka: ostatně nebylo to v IT poprvé ani naposledy, kdy se začalo ve všech oblastech hovořit o nějakém novém buzzword.

V rámci plánů dalších verzí programovacího jazyka ML (přednášky ML-2000) se začalo mluvit o podpoře objektově orientovaného programování i v tomto jazyce. Nejprve v roce 1985 vznikl programovací jazyk Caml resp. psaný i CAML (Categorical Abstract Machine Language), jehož poslední verze nabízela OO vrstvu. Na základě zkušeností s Camlem byl v roce 1996 vydán programovací jazyk OCaml (Objective Caml), jenž je používán dodnes a jemuž se jazyk F# do značné míry podobá.

Poznámka: mezi jazykem Caml a OCaml můžeme najít ještě několik mezistupňů, například Caml Light a Caml Special Light. Na těchto projektech pracoval především Xavier Leroy , jeden z autorů OCamlu.

Obrázek 3: Logo jazyka OCaml (když zvíře míří doprava, jde o OCaml, když doleva, tak je to Perl :-)

7. Ukázky syntaxe a sémantiky programovacího jazyka OCaml

Opět se podívejme na způsob zápisu algoritmu pro výpočet Fibonacciho posloupnosti, tentokrát ovšem nikoli v ML, ale v programovacím jazyku OCaml. První verze algoritmu používá rekurzi (ovšem nikoli v tail pozici):

let rec fib n = if n < 2 then n else fib (n - 1) + fib (n - 2) ;; fib 10

Druhý příklad je založen na použití pattern matchingu. Zápis se poněkud liší od Standard ML, ovšem kostra programu i jeho sémantika zůstala do značné míry zachována:

let rec fib = function 0 -> 0 | 1 -> 1 | n -> fib (n-1) + fib (n-2) fib 10

A konečně se podívejme na poněkud složitější implementaci používající tail rekurzi, která je překladačem optimalizována do formy programové smyčky:

let fib n = let rec tailr i a b = if i = 0 then a else tailr (pred i) b (a + b) in tailr n 0 1 fib 10

Poznámka: v CAMLu i OCaml se tedy koncept funkcí jako plnohodnotných typů naplnil – již se jedná o „běžné“ hodnoty deklarované klíčovým slovem let a nikoli fun (i když toto klíčové slovo je zachováno a používá se například pro deklaraci anonymních funkcí).

Výše uvedené demonstrační příklady si opět můžete otestovat bez toho, aby bylo nutné instalovat ekosystém jazyka OCaml. Postačuje navštívit stránku https://ocaml.org/play nebo https://try.ocaml.pro/. Existuje i alternativní webové rozhraní pro OCaml, které naleznete na adrese https://patricoferris.github.io/try-eio/. V tomto prostředí se provádí překlad zapsaných zdrojových kódů do JavaScriptu.

Obrázek 4: Interaktivní REPL jazyka OCaml.

8. Od OCamlu k programovacímu jazyku F#

Programovací jazyk F# vznikl jako výsledek snahy o portaci výše zmíněného programovacího jazyka OCaml do ekosystému budovaného okolo platformy .NET. Ostatně původně se tento projekt měl jmenovat Caml.NET. Později došlo k jeho přejmenování na F#, což odkazuje na jazyk C# i na funkcionální prvky jazyků ML/Caml/OCaml/F#. F# byl oproti OCamlu v mnoha ohledech rozšířen (což ovšem nemusí být vždy pozitivní směr vývoje) a především upraven do takové podoby, aby dokázal dobře kooperovat v prostředí .NET, které je objektové a NEfunkcionální.

Obrázek 5: Vývoj jazyka F#.

Poznámka: ve skutečnosti ovšem nelze říci, že F# je nadmnožinou OCaml. Pro některé vlastnosti je to naopak – F# je podmnožinou OCaml s dalšími přidanými vlastnostmi. A společně s dalšími vlastnostmi, které se do F# přidávají (light syntaxe apod.) oba jazyky divergují.

Za vznikem a vývojem Caml.NET a F# stál Don Syme a později, společně s produktizací jazyka F#, vznikl celý vývojový tým, ovšem vývoj je řízen F# Software Foundation. V následující tabulce jsou vypsány jednotlivé verze jazyka F# i s daty vydání těchto verzí:

Verze jazyka F# Datum vydání verze 1.x Květen 2005 2.0 Srpen 2010 3.0 Listopad 2012 3.1 Listopad 2013 4.0 Leden 2016 4.1 Březen 2018 4.5 Srpen 2018 4.6 Březen 2019 4.7 Září 2019 5.0 Listopad 2020 6.0 Listopad 2021 7.0 Listopad 2022

Poznámka: další verzi bychom tedy měli očekávat za přibližně tři měsíce.

9. Jak začít s jazykem F#?

Jaké programy je nutné nainstalovat v případě, že si budete chtít otestovat základní vlastnosti programovacího jazyka F#? V případě, že budete chtít plnohodnotnou instalaci F# i dalších nástrojů postavených okolo platformy .NET, lze postupovat podle (relativně krátkého) návodu, jenž je dostupný na stránkách https://fsharp.org/use/linux/. Po instalaci platformy .NET lze spustit jazyk F# v režimu interpretru příkazem:

$ dotnet fsi

Poznámka: pokud důvěřujete skriptům staženým z internetu a taktéž důvěřujete software firmy Microsoft, může být instalace triviální (jedná se o verzi 6.0.x a nikoli 7.0.x, instalace zabírá zhruba 0,5 GB):

$ curl -sSL https://dot.net/v1/dotnet-install.sh | bash /dev/stdin --version latest dotnet-install: Attempting to download using aka.ms link https://dotnetcli.azureedge.net/dotnet/Sdk/6.0.413/dotnet-sdk-6.0.413-linux-x64.tar.gz dotnet-install: Extracting zip from https://dotnetcli.azureedge.net/dotnet/Sdk/6.0.413/dotnet-sdk-6.0.413-linux-x64.tar.gz dotnet-install: Installed version is 6.0.413 dotnet-install: Adding to current process PATH: `/home/tester/.dotnet`. Note: This change will be visible only when sourcing script. dotnet-install: Note that the script does not resolve dependencies during installation. dotnet-install: To check the list of dependencies, go to https://learn.microsoft.com/dotnet/core/install, select your operating system and check the "Dependencies" section. dotnet-install: Installation finished successfully.

Velmi konformní prostředí pro vývoj v programovacím jazyku F# poskytuje především Visual Studio Code po instalaci přídavného modulu ionide. Tento projekt, resp. LSP server, jenž je jeho součástí (FsAutoComplete), je ovšem možné využít například i v programátorských textových editorech Emacs a Vim (což si ukážeme v navazujícím článku).

Další možnost spočívá v použití programovacího jazyka F# v Jupyter Notebooku, což je projekt, kterým jsme se již na stránkách Roota několikrát zabývali, a to konkrétně v těchto článcích [1] [2] [3] a [4]. Integrace jazyka F# s Jupyter Notebookem je realizována projektem interactive.

10. Pískoviště (playground) pro první seznámení s možnostmi programovacího jazyka

V následujících dvou kapitolách se seznámíme se dvěma webovými „pískovišti“ (playground). Jedná se o prostředí realizované (z pohledu uživatele) ve webovém prohlížeči, ovšem na rozdíl od plnohodnotných integrovaných vývojových prostředí zde nenalezneme všechny v současnosti očekávané vlastnosti (například plnohodnotný debugger atd.). Ovšem i přesto jsou pískoviště poměrně často používána, například při výuce nebo při zkoušení vlastností programovacích jazyků. S trochou nadsázky je možné říci, že podobná pískoviště existují pro prakticky všechny moderní programovací jazyky, což je ostatně jen dobře, protože nový jazyk je možné si díky tomu velmi snadno a rychle vyzkoušet i bez nutnosti jeho instalace, konfigurace, konfigurace vývojového prostředí, konfigurace LSP (Language Server Protocol), DAP (Debug Adapter Protocol) atd. Mezi výhody mnoha pískovišť patří i možnost sdílení kódu s dalšími uživateli (většinou postačuje pouze sdílet adresu/URL s kódem).

Obrázek 6: Prostředí Quite BASICu, které se snaží o reinkarnaci klasického BASICU, ovšem ve webovém ekosystému. Jedná se vlastně o poněkud sofistikovanější pískoviště.

11. Webová konzole pro programovací jazyk F#

Webové rozhraní pískoviště pro programovací jazyk F# je možné nalézt na adrese https://try.fsharp.org/. Alternativní pískoviště nalezneme na adrese https://tryfsharp.fsbolero.io/. To vypadá následovně (mimochodem je zajímavé, že se zde používá technologie WebAssembly):

Obrázek 7: Webové prostředí pískoviště pro programovací jazyk F#.

V porovnání s ostatními pískovišti je pískoviště pro jazyk F# vybaveno několika užitečnými technologiemi, které známe z běžných plnohodnotných IDE. Především textový editor zabudovaný do pískoviště podporuje zvýraznění syntaxe (to chybí například u pískoviště pro programovací jazyk Go), ale navíc je podporováno i automatické doplňování kódu, které je kontextové a dokonce se u nabízených funkcí zobrazuje i přesná informace o datových typech (ona by ostatně byla ostuda, kdyby tato technologie nefungovala zrovna u jazyka F#). I z tohoto důvodu se může jednat o stránku vhodnou pro první seznámení s F# (pokud se vám například nechce do Linuxu instalovat všechny závislosti, které F# ve formě nativní aplikace má).

Obrázek 8: Rekurzivní výpočet faktoriálu v programovacím jazyku F#.

Poznámka: většina dále uvedených příkladů je spustitelná právě v tomto webovém pískovišti.

Obrázek 9: Výpočet faktoriálu s využitím koncové rekurze (ta se přeloží na programovou smyčku).

Obrázek 10: Výpočet Mandelbrotovy množiny (kód převzat z Rosetta Code).

12. Univerzální webové prostředí Repl.it a jazyk F#

Kromě relativně triviálního pískoviště můžeme programovací jazyk F# využít i v prakticky plnohodnotném webovém integrovaném prostředí Repl.it, které je dostupné na adrese https://replit.com/. Jedná se o komerční produkt, jenž je však možné používat (i když pochopitelně s omezenými funkcemi – omezeným časem CPU i omezenou spotřebou RAM) zdarma; viz též https://replit.com/pricing popř. Using Replit for free s podrobnějšími informacemi o omezeních volně dostupné verze. Projekt Repl.it sice ve svém názvu obsahuje zkratku REPL, ovšem ve skutečnosti jsou podporovány nejenom interpretované jazyky se smyčkou REPL, ale i programovací jazyky překládané.

Obrázek 11: Nastavení základních vlastností webového IDE.

V prostředí Repl.it je možné kromě základních věcí (správa projektu, editace zdrojových kódů atd.) používat například i debugger popř. provést propojení s Gitem (většinou s GitHubem). Ovšem podporovány jsou do jisté míry i jednotkové testy, propojení vyvíjené aplikace s databází a další operace, o nichž se zmíníme v navazujících kapitolách.

Obrázek 12: Vytvoření nového sezení s volbou programovacího jazyka i celého ekosystému.

Celý mechanismus Repl.it je postaven na obrazech operačních systémů, v nichž je vždy nainstalován a otestován jeden z podporovaných programovacích jazyků. Díky tomuto mechanismu je poměrně snadné do Repl.it přidat podporu pro prakticky libovolný další programovací jazyk – postačuje „jen“ vytvořit příslušný obraz, přidat podporu do programátorského editoru, jazyk zaregistrovat, napsat nápovědu atd. V současnosti tak toto webové programátorské prostředí poskytuje několik desítek odzkoušených programovacích jazyků a další se budou postupně přidávat. Ostatně podívejme se na tabulku, v níž jsou podporované jazyky vypsány (jen několik z nich se nachází v beta fázi vývoje resp. přesněji řečeno nasazení):

Clojure Haskell Kotlin QBasic Forth LOLCODE BrainF Emoticon Bloop Unlambda CoffeeScript Scheme APL Lua Ruby Roy Python Node.js JavaScript Deno (beta) Golang C++ C C# F# HTML, CSS, JS Rust Swift Python (with Turtle) Basic R Bash Crystal Julia Elixir Nim Dart Reason Node.js Tcl Erlang TypeScript Pygame Love2D Emacs Lisp (Elisp) PHP Web Server SQLite Java PHP CLI Pyxel Raku Scala Nix

13. Konzole s interpretrem jazyka F# (fsi)

Vzhledem k tomu, že vývojář používající prostředí Repl.it má k dispozici operační systém s interpretrem či překladačem vybraného programovacího jazyka, je po technické stránce jednoduché zajistit přístup do konzole s interpretrem (resp. přesněji řečeno s plnohodnotnou smyčkou REPL – Read Eval Print Loop). To je velmi užitečné i pro jazyk F# a v některých případech tuto konzoli použijeme. Plnohodnotný REPL programovacího jazyka F# otevřeme z konzole zadáním příkazu:

dotnet fsi

kde fsi znamená F# Interactive. Práce v konzoli je jednoduchá a přímočará, jak ukazuje následující příklad:

Obrázek 13: REPL programovacího jazyka F#.

Poznámka: dejte si pozor na to, že konzole si z nějakého důvodu bere relativně mnoho času CPU, což může znamenat, že po vás Repl.it bude někdy i jen po několika hodinách práce chtít platbu za nové „cykly“. Z tohoto důvodu může být lepší si později nainstalovat .NET i s F# přímo na vašem počítači (pokud se rozhodnete, že F# i tento seriál mají nějaký smysl).

14. Dva základní koncepty, na nichž je jazyk F# postaven: funkce a datové typy

Jazyk F# patří do rodiny funkcionálních programovacích jazyků, jak již to ostatně částečně prozrazuje jeho jméno. A ve funkcionálních programovacích jazycích mají funkce stejně plnohodnotný význam, jako jakékoli jiné hodnoty. V jazyku F# je neanonymní funkce vytvořena stejně jako jakákoli jiná hodnota s využitím klíčového slova let (zatímco u jazyka ML se používalo klíčové slovo fun). Vyzkoušíme si to v REPLu jazyka F# (fsi) na definici funkce pojmenované inc, která bude mít jediný parametr nazvaný x. V těle funkce se vypočte výraz x+1, jehož výsledek je současně i návratovou hodnotou funkce:

> let inc x = x + 1;; val inc: x: int -> int

U této funkce je zajímavé především to, že jsme nikde neuvedli typ parametru ani typ návratové hodnoty a přesto jazyk F# korektně zjistil, že se jedná o funkci int → int (tedy jediným parametrem je celé číslo a návratovou hodnotou je taktéž celé číslo). Přitom se vychází z těla funkce, tedy z výrazu n+1, což je v jazyku F# striktně součet dvou celých čísel.

Obrázek 14: S rostoucí komplexitou kódu roste význam (statického) typování. Typová inference v jazyku F# (a ML i OCaml) navíc do značné míry snižuje „počáteční investice“ do statického typového systému.

Autor obrázku: https://bravenewgeek.com/go-is-unapologetically-flawed-heres-why-we-use-it/

Zavolání takové funkce je REPLu jednoduché:

inc 10;;

Poznámka: v jazyku ML, z něhož je F# odvozen, se používá odlišná syntaxe, ovšem se stejným významem:

fun inc n = n + 1;

V jazyku F# taktéž existuje klíčové slovo fun, ovšem na rozdíl od jazyka ML se používá pro definici anonymních funkcí (známé lambda výrazy):

> fun x -> x + 1;; val it: x: int -> int

Předchozí řádek zapsaný uživatelem (tučné písmo) vytvořil anonymní funkci (bez jména) a navázal ji na speciální symbol it, jenž vždy obsahuje výsledek posledního výrazu. To znamená, že anonymní funkci můžeme zavolat (a ihned poté ztratit odkaz na ni, protože it bude navázán na hodnotu 11:

> it 10;; val it: int = 11

Poznámka: vzhledem k tomu, že funkce jsou v F# základními stavebními kameny, setkáme se s nimi prakticky všude, takže se postupně seznámíme i se všemi důležitými vlastnostmi funkcí (podpora uzávěrů atd. atd.).

15. Explicitní specifikace typu argumentů funkcí

V případě potřeby je pochopitelně možné explicitně specifikovat typ argumentu či argumentů funkce. Syntaxe je v tomto případě jednoduchá – za jméno argumentu (či argumentů) se zapíše dvojtečka a za ní požadovaný datový typ. Například můžeme specifikovat, že typ argumentu x má být hodnota s plovoucí řádovou čárkou, tedy typ float (a nikoli int získaný typovou inferencí). Syntaxe zápisu bude v tomto případě vypadat následovně:

> let inc2 x:float = x + 1;;

Ovšem jazyk F# nebude spokojený, protože se snažíme o přetypování celočíselného výrazu (tedy výrazu, jehož výsledkem je hodnota typu int) na návratovou hodnotu typu float. Mnoho typových systémů takové automatické převody povoluje (někdy dokonce i oběma směry – hodně štěstí), ale zde tomu tak není:

let inc2 x:float = x + 1;; ---------------------^ /home/runner/DimgrayOutrageousFlashdrive/stdin(13,22): error FS0043: The type 'float' does not match the type 'int'

Jedno z možných řešení (jedná se však o rozumné řešení?) by mohlo vypadat následovně – změníme druhý operand u operandu „+“ tak, aby se jednalo o konstantu typu float a nikoli int. Poté je již vše v pořádku, neboť sčítáme dvě hodnoty typu float:

> let inc2 x:float = x + 1.0;; val inc2: x: float -> float

Nově upravenou funkci si můžeme ihned vyzkoušet:

> inc2 1.0;; val it: float = 2.0

Interpret opět vypíše nejenom hodnotu, ale i její přesný typ (proč je hodnota nazvaná it se dozvíme příště).

Poznámka: někdy může být užitečné se podívat na způsob transformace (resp. možná přesněji řečeno transpilace) zdrojového kódu z F# do C#, což nám může například napovědět, kde nastaly problémy související s datovými typy. V konkrétním případě funkce inc2 vypadá transpřeklad zhruba následovně:

using System.Reflection; using Microsoft.FSharp.Core; [assembly: FSharpInterfaceDataVersion(2, 0, 0)] [assembly: AssemblyVersion("0.0.0.0")] [CompilationMapping(SourceConstructFlags.Module)] public static class @_ { public static double inc2(double x) { return x + 1.0; } } namespace <StartupCode$_> { internal static class $_ { } }

16. Obsah druhé části seriálu

Ve druhé části seriálu o programovacím jazyku F# si ukážeme další vlastnosti funkcí, protože právě způsob chápání funkcí je jednou z nejdůležitějších předností tohoto jazyka (kterým se F# a obecně jazyky z rodiny ML odlišují od dalších programovacích jazyků). Taktéž si ukážeme některé další možnosti nabízené typovým systémem jazyka F# a podíváme se i na jednu z jeho nejsilnějších zbraní – pattern matching.

17. Seriál o OCaml – async v praxi?

V osmé kapitole jsme si řekli, že jazyk F# původně vycházel přímo z programovacího jazyka OCaml. Později se sice cesty obou jazyků poněkud rozešly (F# musel lépe kooperovat s prostředím .NET, což si vyžádalo ústupky), ovšem stále mají mnoho společného. A zdá se, že na Rootu je mezi čtenáři poptávka po obou jazycích, takže si vyzkoušejme malý pokus. Vždy po článku o nějaké vlastnosti či vlastnostech programovacího jazyka F# vyjde stručnější článek, který ukáže podobný koncept, ovšem upravený pro OCaml (později budou ovšem články nutně divergovat). Navazující úvodní článek o OCaml bude skutečně stručný (protože vše již bylo řečeno zde :-) – ukážeme si jeho instalaci, nastavení interaktivního prostředí utop atd.

18. Repositář s demonstračními příklady

Všechny výše popsané demonstrační příklady byly uloženy do repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/. V tabulce umístěné pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na tyto příklady:

20. Odkazy na Internetu