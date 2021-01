Knihovna Pandas: použití metody groupby, naformátování a export tabulek pro tisk

Obsah

1. Zpracování a agregace údajů s využitím metody groupby

V první polovině dnešního článku si popíšeme způsob zpracování a agregace údajů v datových rámcích s využitím metody pojmenované groupby. Jedná se o metodu, která umožňuje údaje z datových rámců rozdělit do skupin s tím, že se údaje z každé skupiny nějakým způsobem agregují; například se zjistí jejich počet, součet hodnot ve vybraném sloupci atd. Současně si ukážeme i další užitečné metody, například sort_values, rename, count apod.

Zpracovávat přitom budeme tabulku obsahující vybrané vítězné programovací jazyky pro daný kalendářní rok:

Year Winner 2019 C 2018 Python 2017 C 2016 Go 2015 Java 2014 JavaScript 2013 Transact-SQL 2012 Objective-C 2011 Objective-C 2010 Python 2009 Go 2008 C 2007 Python 2006 Ruby 2005 Java 2004 PHP 2003 C++

Poznámka: nyní je již možné datový soubor doplnit i o vítěze z loňska – je jím opět programovací jazyk Python

2. Načtení datového souboru

Datový soubor s informacemi o vítězných programovacích jazycích používá formát TSV (Tab-Separated Values). Z tohoto důvodu můžeme pro jeho načtení a konverzi do datového rámce použít funkci read_csv s explicitním nastavením oddělovače buněk, kterým je řídicí znak „\t“. Následně určíme, který sloupec se má převést na index a obsah datového rámce vytiskneme společně s podrobnějšími informacemi o tomto rámci:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(df) print() print(df.info())

Tabulka s obsahem datového rámce vypadá takto:

Winner Year 2019 C 2018 Python 2017 C 2016 Go 2015 Java 2014 JavaScript 2013 Transact-SQL 2012 Objective-C 2011 Objective-C 2010 Python 2009 Go 2008 C 2007 Python 2006 Ruby 2005 Java 2004 PHP 2003 C++

Podrobnější informace o datovém rámci:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 17 entries, 2019 to 2003 Data columns (total 1 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Winner 17 non-null object dtypes: object(1) memory usage: 272.0+ bytes None

3. Rozdělení záznamů metodou groupby s agregací výsledků

Metoda groupby nám umožňuje provést následující operace:

Rozdělení údajů v datovém rámci na základě podmínky Aplikace funkce na výsledný datový blok Kombinace či agregace výsledků

Příkladem může být vytvoření nového datového rámce, který bude pro každý programovací jazyk obsahovat počet let, v nichž tento jazyk zvítězil (resp. kdy byl vybrán). Jazyky tedy rozdělíme podle jejich jména (sloupec „Winner“):

# rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"])

Výsledkem bude nový datový blok (ale ne datový rámec), nad nímž můžeme provádět další operace, zejména agregaci. Můžeme například zjistit, kolikrát se každý jazyk ve své skupině vyskytuje. Vybereme tedy (jediný) sloupec „Winner“ a pro celou skupinu zavoláme metodu count:

# agregace výsledků result = gb[["Winner"]].count()

Výsledek je ve formě datového rámce, který lze zobrazit či dále zpracovat:

# zobrazení výsledků print(result)

Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(df) print() # rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"]) # agregace výsledků result = gb[["Winner"]].count() # zobrazení výsledků print(result)

S výsledkem:

Winner Year 2019 C 2018 Python 2017 C 2016 Go 2015 Java 2014 JavaScript 2013 Transact-SQL 2012 Objective-C 2011 Objective-C 2010 Python 2009 Go 2008 C 2007 Python 2006 Ruby 2005 Java 2004 PHP 2003 C++ Winner Winner C 3 C++ 1 Go 2 Java 2 JavaScript 1 Objective-C 2 PHP 1 Python 3 Ruby 1 Transact-SQL 1

4. Pokus o seřazení jazyků podle celkového počtu vítězství

V předchozím příkladu nebyly jazyky seřazeny podle počtu vítězství, ale abecedně. Ovšem vzhledem k tomu, že výsledkem agregace je běžný datový rámec, můžeme seřazení provést metodou sort_values, v níž navíc určíme, že se má seřazení provést přímo v rámci daného datového rámce (tedy nikoli tak, že se vrátí nový datový rámec, což je sice čistší řešení, ovšem u větších paměťových rámců je časově i paměťově náročnější):

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(df) print() # rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"]) # agregace výsledků result = gb[["Winner"]].count() # pokusíme se o seřazení hodnot podle jediného sloupce result.sort_values(by=["Winner"], inplace=True) # zobrazení výsledků print(result)

Výsledek ovšem nebude odpovídat očekávání:

Winner Year 2019 C 2018 Python 2017 C 2016 Go 2015 Java 2014 JavaScript 2013 Transact-SQL 2012 Objective-C 2011 Objective-C 2010 Python 2009 Go 2008 C 2007 Python 2006 Ruby 2005 Java 2004 PHP 2003 C++ Traceback (most recent call last): File "data_frame_group_by_03_try_to_sort.py", line 23, in <module> result.sort_values(by=["Winner"], inplace=True) File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/frame.py", line 5298, in sort_values k = self._get_label_or_level_values(by, axis=axis) File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/generic.py", line 1558, in _get_label_or_level_values self._check_label_or_level_ambiguity(key, axis=axis) File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/generic.py", line 1518, in _check_label_or_level_ambiguity raise ValueError(msg) ValueError: 'Winner' is both an index level and a column label, which is ambiguous.

Z chybového hlášení je zřejmé, jaký problém nastal – (jediný) sloupec datového rámce se jmenuje stejně jako index, což musíme napravit. O tom, proč může být index pojmenovaný, se zmíníme příště při vysvětlování problematiky multiindexů.

5. Přejmenování vybraného sloupce či sloupců v agregovaném datovém rámci

Nezávisle na tom, jak je pojmenovaný index (a zda se náhodou nejmenuje stejně jako nějaký sloupec) můžeme provést přejmenování vybraného sloupce metodou rename. U této metody lze rovněž specifikovat, zda má být výsledkem nový datový rámec či zda se má modifikovat ten rámec, jehož metoda se volá. Sloupec či sloupce, které se mají přejmenovat, se zapisují formou slovníku, kde klíčem je původní jméno sloupce a hodnotou nové jméno:

# přejmenování sloupce result.rename(columns={"Winner": "Language"}, inplace=True)

Takto upravený demonstrační příklad by již měl být plně funkční:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(df) print() # rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"]) # agregace výsledků result = gb[["Winner"]].count() # přejmenování sloupce result.rename(columns={"Winner": "Language"}, inplace=True) # seřazení výsledků result.sort_values(by=["Language"], inplace=True) # zobrazení výsledků print(result)

Výsledek získaný po spuštění tohoto příkladu:

Winner Year 2019 C 2018 Python 2017 C 2016 Go 2015 Java 2014 JavaScript 2013 Transact-SQL 2012 Objective-C 2011 Objective-C 2010 Python 2009 Go 2008 C 2007 Python 2006 Ruby 2005 Java 2004 PHP 2003 C++

Povšimněte si, že nyní jsou již jazyky seřazeny podle počtu vítězství:

Language Winner C++ 1 JavaScript 1 PHP 1 Ruby 1 Transact-SQL 1 Go 2 Java 2 Objective-C 2 C 3 Python 3

6. Seřazení jazyků sestupně

Pochopitelně je možné jazyky seřadit i sestupně, což je praktičtější. K tomuto účelu opět použijeme metodu sort_values, ovšem navíc uvedeme i nepovinný parametr ascending nastavený na hodnotu False:

result.sort_values(by=["Language"], inplace=True, ascending=False)

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(df) print() # rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"]) # agregace výsledků result = gb[["Winner"]].count() # přejmenování sloupce result.rename(columns={"Winner": "Language"}, inplace=True) # seřazení výsledků v opačném pořadí (od nejlepšího) result.sort_values(by=["Language"], inplace=True, ascending=False) # zobrazení výsledků print(result)

Nyní již bude tabulka vítězů sestavena podle očekávání:

Winner Year 2019 C 2018 Python 2017 C 2016 Go 2015 Java 2014 JavaScript 2013 Transact-SQL 2012 Objective-C 2011 Objective-C 2010 Python 2009 Go 2008 C 2007 Python 2006 Ruby 2005 Java 2004 PHP 2003 C++ Language Winner C 3 Python 3 Go 2 Java 2 Objective-C 2 C++ 1 JavaScript 1 PHP 1 Ruby 1 Transact-SQL 1

7. Další možnosti nabízené operací groupby

Výsledná struktura vrácená operací groupby ve skutečnosti umožňuje nad daty provádět i další operace, zejména jejich transformaci, popř. filtraci, což si ukážeme mj. i příště. Totéž platí i pro rozdělení záznamů podle většího množství kritérií. Vytvořené skupiny je taktéž možné zobrazit:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas import pprint # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(df) print() # rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"]) # zobrazení skupin pprint.pprint(gb.groups)

Výsledek:

{'C': Int64Index([2019, 2017, 2008], dtype='int64', name='Year'), 'C++': Int64Index([2003], dtype='int64', name='Year'), 'Go': Int64Index([2016, 2009], dtype='int64', name='Year'), 'Java': Int64Index([2015, 2005], dtype='int64', name='Year'), 'JavaScript': Int64Index([2014], dtype='int64', name='Year'), 'Objective-C': Int64Index([2012, 2011], dtype='int64', name='Year'), 'PHP': Int64Index([2004], dtype='int64', name='Year'), 'Python': Int64Index([2018, 2010, 2007], dtype='int64', name='Year'), 'Ruby': Int64Index([2006], dtype='int64', name='Year'), 'Transact-SQL': Int64Index([2013], dtype='int64', name='Year')}

8. Naformátování tabulky před jejím zobrazením na terminálu

Komplikovanější tabulky je vhodné před jejich zobrazením na terminálu naformátovat, popř. zvýraznit jejich okraje i okraje buněk. K tomu lze použít například metodu to_markdown. Pro export do dalších formátů pak slouží metody to_html, to_json, to_latex a to_csv. Ukažme si nejprve použití první zmíněné metody, která tabulku naformátuje takovým způsobem, aby ji bylo možné zařadit do nástrojů zpracovávajících rozšířený Markdown (protože vlastní Markdown tabulky nepodporuje):

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(df.to_markdown()) print() # rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"]) # agregace výsledků result = gb[["Winner"]].count() # přejmenování sloupce result.rename(columns={"Winner": "Language"}, inplace=True) # seřazení výsledků result.sort_values(by=["Language"], inplace=True, ascending=False) # zobrazení výsledků print(result.to_markdown())

Výsledek by měl vypadat následovně:

| Year | Winner | |-------:|:-------------| | 2019 | C | | 2018 | Python | | 2017 | C | | 2016 | Go | | 2015 | Java | | 2014 | JavaScript | | 2013 | Transact-SQL | | 2012 | Objective-C | | 2011 | Objective-C | | 2010 | Python | | 2009 | Go | | 2008 | C | | 2007 | Python | | 2006 | Ruby | | 2005 | Java | | 2004 | PHP | | 2003 | C++ | | Winner | Language | |:-------------|-----------:| | C | 3 | | Python | 3 | | Go | 2 | | Java | 2 | | Objective-C | 2 | | C++ | 1 | | JavaScript | 1 | | PHP | 1 | | Ruby | 1 | | Transact-SQL | 1 |

Poznámka: pokud se zobrazí následující chybové hlášení, znamená to, že není nainstalována knihovna tabulate, o níž se zmíníme v navazujících kapitolách:

Traceback (most recent call last): File "data_frame_to_markdown.py", line 13, in <module> print(df.to_markdown()) File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/frame.py", line 2261, in to_markdown tabulate = import_optional_dependency("tabulate") File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/compat/_optional.py", line 110, in import_optional_dependency raise ImportError(msg) from None ImportError: Missing optional dependency 'tabulate'. Use pip or conda to install tabulate.

9. Knihovna tabulate

Pro zobrazení tabulek s využitím různých formátovacích pravidel (resp. stylů) lze použít knihovnu nazvanou příznačně tabulate, jejíž repositář je dostupný na adrese https://github.com/astanin/python-tabulate. Tato knihovna dokáže naformátovat datové rámce z knihovny Pandas, ovšem dokáže pracovat například i s n-dimenzionálními poli z Numpy atd. Cílem knihovny je poskytnout formáty tabulek pro zobrazení na terminálech (s pevnými šířkami znaků), ovšem přidány byly i styly pro export tabulek do Markdownu, LaTeXu atd. – viz navazující kapitoly.

Instalace této malé knihovny (tvořené jediným zdrojovým souborem) je snadná:

$ pip3 install --user tabulate Collecting tabulate Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c4/f4/770ae9385990f5a19a91431163d262182d3203662ea2b5739d0fcfc080f1/tabulate-0.8.7-py3-none-any.whl Installing collected packages: tabulate Successfully installed tabulate-0.8.7

Možnosti této knihovny budou ukázány v navazujících kapitolách.

10. Zobrazení tabulky naformátované knihovnou tabulate

Podívejme se nyní na způsob zobrazení naformátované tabulky s využitím knihovny tabulate. Ve skutečnosti je to snadné. Po importu této knihovny je pouze nutné namísto přímého vytištění datového rámce zavolat funkci tabulate a předat jí příslušný datový rámec:

print(tabulate(df))

Navíc je možné určit, jak se mají zobrazit hlavičky sloupců:

print(tabulate(df, headers="keys"))

Předchozí demonstrační příklad nyní upravíme tak, aby se zobrazily naformátované tabulky:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 from tabulate import tabulate import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(tabulate(df, headers="keys")) print() # rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"]) # agregace výsledků result = gb[["Winner"]].count() # přejmenování sloupce result.rename(columns={"Winner": "Language"}, inplace=True) # seřazení výsledků result.sort_values(by=["Language"], inplace=True, ascending=False) # zobrazení výsledků print(tabulate(result, headers="keys"))

S tímto výsledkem:

Year Winner ------ ------------ 2019 C 2018 Python 2017 C 2016 Go 2015 Java 2014 JavaScript 2013 Transact-SQL 2012 Objective-C 2011 Objective-C 2010 Python 2009 Go 2008 C 2007 Python 2006 Ruby 2005 Java 2004 PHP 2003 C++ Winner Language ------------ ---------- C 3 Python 3 Go 2 Java 2 Objective-C 2 C++ 1 JavaScript 1 PHP 1 Ruby 1 Transact-SQL 1

11. Zobrazení naformátované tabulky s využitím formátu „pretty“

Knihovna tabulate nabízí programátorům přibližně dvacet způsobů naformátování tabulky při jejím tisku. Formát tabulky se volí nepovinným parametrem tablefmt:

tabulate(datový_rámec, headers="keys", tablefmt=jméno_formátu)

Příkladem může být použití formátu nazvaného „pretty“:

tabulate(datový_rámec, headers="keys", tablefmt="pretty")

Předchozí demonstrační příklad lze tedy upravit takovým způsobem, aby zobrazil tabulku v odlišném formátu:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 from tabulate import tabulate import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(tabulate(df, headers="keys", tablefmt="pretty")) print() # rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"]) # agregace výsledků result = gb[["Winner"]].count() # přejmenování sloupce result.rename(columns={"Winner": "Language"}, inplace=True) # seřazení výsledků result.sort_values(by=["Language"], inplace=True, ascending=False) # zobrazení výsledků print(tabulate(result, headers="keys", tablefmt="pretty"))

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu by se měla zobrazit dvojice tabulek v následujícím formátu (mj. kompatibilním i s hloupými „ASCII-only“ zařízeními):

+------+--------------+ | Year | Winner | +------+--------------+ | 2019 | C | | 2018 | Python | | 2017 | C | | 2016 | Go | | 2015 | Java | | 2014 | JavaScript | | 2013 | Transact-SQL | | 2012 | Objective-C | | 2011 | Objective-C | | 2010 | Python | | 2009 | Go | | 2008 | C | | 2007 | Python | | 2006 | Ruby | | 2005 | Java | | 2004 | PHP | | 2003 | C++ | +------+--------------+ +--------------+----------+ | Winner | Language | +--------------+----------+ | C | 3 | | Python | 3 | | Go | 2 | | Java | 2 | | Objective-C | 2 | | C++ | 1 | | JavaScript | 1 | | PHP | 1 | | Ruby | 1 | | Transact-SQL | 1 | +--------------+----------+

12. Naformátování tabulky napodobující psql

Velmi přehledným způsobem je obsah tabulek formátován nástrojem psql, což je terminálové rozhraní ke známé relační databázi PostgreSQL. Tento formát je možné napodobit následovně:

tabulate(datový_rámec, headers="keys", tablefmt="psql")

Předchozí demonstrační příklad si upravíme pro použití tohoto stylu zobrazení tabulek:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 from tabulate import tabulate import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("hall_of_fame.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Year df.set_index("Year", inplace=True) # datový rámec zobrazíme print(tabulate(df, headers="keys", tablefmt="psql")) print() # rozdělení do skupin gb = df.groupby(["Winner"]) # agregace výsledků result = gb[["Winner"]].count() # přejmenování sloupce result.rename(columns={"Winner": "Language"}, inplace=True) # seřazení výsledků result.sort_values(by=["Language"], inplace=True, ascending=False) # zobrazení výsledků print(tabulate(result, headers="keys", tablefmt="psql"))

Výsledek získaný po spuštění tohoto demonstračního příkladu nyní bude vypadat následovně:

+--------+--------------+ | Year | Winner | |--------+--------------| | 2019 | C | | 2018 | Python | | 2017 | C | | 2016 | Go | | 2015 | Java | | 2014 | JavaScript | | 2013 | Transact-SQL | | 2012 | Objective-C | | 2011 | Objective-C | | 2010 | Python | | 2009 | Go | | 2008 | C | | 2007 | Python | | 2006 | Ruby | | 2005 | Java | | 2004 | PHP | | 2003 | C++ | +--------+--------------+ +--------------+------------+ | Winner | Language | |--------------+------------| | C | 3 | | Python | 3 | | Go | 2 | | Java | 2 | | Objective-C | 2 | | C++ | 1 | | JavaScript | 1 | | PHP | 1 | | Ruby | 1 | | Transact-SQL | 1 | +--------------+------------+

13. Styly (formáty) zobrazení tabulek nabízené knihovnou tabulate

Knihovna tabulate nabízí uživatelům poměrně širokou škálu formátů tabulek. Některé z těchto formátů jsou určeny pro zobrazení tabulky na terminálu, další pak pro zařazení tabulky do různých dokumentů zapsaných ve formátech Markdown, RST, HTML, různé formy Wiki či LaTeX:

# Výstupní formát 1 plain 2 simple 3 github 4 grid 5 fancy_grid 6 pipe 7 orgtbl 8 jira 9 presto 10 pretty 11 psql 12 rst 13 mediawiki 14 moinmoin 15 youtrack 16 html 17 latex 18 latex_raw 19 latex_booktabs 20 textile 21 tsv

Poznámka: není to sice oficiální cesta, ovšem podporované formáty lze zobrazit například takto:

import tabulate for fmt in tabulate._table_formats: print(fmt)

S výsledkem:

simple plain grid fancy_grid github pipe orgtbl jira presto pretty psql rst mediawiki moinmoin youtrack html latex latex_raw latex_booktabs tsv textile

14. Využití všech stylů nabízených knihovnou tabulate

Po spuštění následujícího demonstračního příkladu se na standardním výstupu zobrazí tabulka s obsahem datového souboru tiobe.tsv. Tabulka je přitom postupně zobrazena s využitím všech formátů, jejichž jména jsou uvedena v n-tici table_styles:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 from tabulate import tabulate import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # jména stylů table_styles = ( "plain", "simple", "github", "grid", "fancy_grid", "pipe", "orgtbl", "jira", "presto", "pretty", "psql", "rst", "mediawiki", "moinmoin", "youtrack", "html", "latex", "latex_raw", "latex_booktabs", "textile", "tsv" ) for table_style in table_styles: # oddělovač print() print("*" * 40) print("* {:^36s} *".format(table_style)) print("*" * 40) print() # datový rámec zobrazíme s vybraným stylem print(tabulate(df, headers="keys", tablefmt=table_style))

15. Zobrazení tabulek naformátovaných předchozím demonstračním příkladem

Soubor obsahující tabulku zobrazenou s využitím všech dostupných formátů je poměrně rozsáhlý (cca 54kB), proto není zařazen přímo do textu článku. Naleznete ho na adrese https://raw.githubusercon­tent.com/tisnik/most-popular-python-libs/master/pandas/table_styles.txt.

16. Alternativní způsob získání jmen všech formátů

Ve třinácté kapitole jsme si ukázali alternativní přístup k dostupným (resp. podporovaným) formátům tabulek – jména formátů jsou klíči ve slovníku tabulate._table_formats (což je privátní hodnota!). Pokud nám nevadí, že v kódu přistupujeme k privátní hodnotě (která ani nemusí v novější verzi knihovny existovat), lze předchozí demonstrační příklad zkrátit následovně:

#!/usr/bin/env python3 # vim: set fileencoding=utf-8 from tabulate import tabulate, _table_formats as table_styles import pandas # přečtení zdrojových dat df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t") # specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language df.set_index("Language", inplace=True) # zobrazit tabulku ve všech podporovaných formátech for table_style in table_styles: # oddělovač print() print("*" * 40) print("* {:^36s} *".format(table_style)) print("*" * 40) print() # datový rámec zobrazíme s vybraným stylem print(tabulate(df, headers="keys", tablefmt=table_style))

Poznámka: výsledkem by měly být tabulky shodné s předchozím příkladem, bude se však lišit jejich pořadí.

17. Obsah následujícího článku

V navazující části seriálu o knihovně Pandas si ukážeme použití takzvaných multiindexů, kontingenčních tabulek a rozšíříme si naše znalosti o takzvaných „oknech“, které již byly v některých demonstračních příkladech použity, ovšem bez podrobnějšího vysvětlení.

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro Python 3 a nejnovější stabilní verzi knihovny Pandas byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

Některé demonstrační příklady načítají následující soubory s daty:

# Datový soubor Stručný popis souboru Cesta 1 integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/in­teger_values.csv 2 missing_integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly, z nichž některé chybí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/mis­sing_integer_values.csv 3 timestamps.csv tabulka s časovými údaji https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/timestamps.csv 4 custom_timestamps.csv tabulka s časovými údaji používajícími nestandardní formát https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/cus­tom_timestamps.csv 5 denni_kurz.txt semistrukturovaný soubor s nestandardními oddělovači https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/denni_kurz.txt 6 tiobe.tsv data získaná ze stránek Tiobe indexu ve formátu TSV https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.tsv 7 tiobe.txt data získaná ze stránek Tiobe indexu v textovém formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.txt 8 benchmarks1.tsv výsledky benchmarků několika implementací Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ben­chmarks1.tsv 9 benchmarks2.tsv výsledky benchmarků několika implementací Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ben­chmarks2.tsv 10 tiobeA.tsv tabulka z tiobe.tsv, ovšem pět řádků bylo odstraněno https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeA.tsv 11 tiobeB.tsv tabulka z tiobe.tsv, ovšem pět (jiných) řádků bylo odstraněno https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeB.tsv 12 tiobeC.tsv prvních deset řádků z tabulky „tiobe.tsv“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeC.tsv 13 tiobeD.tsv posledních deset řádků z tabulky „tiobe.tsv“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeD.tsv 14 tiobeE.tsv tři sloupce z tabulky „tiobe.tsv“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeE.tsv 15 tiobeF.tsv čtyři sloupce z tabulky „tiobe.tsv“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeF.tsv 16 hall_of_fame.tsv vítězné jazyky za období 2003–2019 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ha­ll_of_fame.tsv

19. Odkazy na předchozí části seriálu o knihovně Pandas

Knihovna Pandas: základy práce s datovými rámci

https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-zaklady-prace-s-datovymi-ramci/ Knihovna Pandas: zobrazení obsahu datových rámců, vykreslení grafů a validace dat

https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-zobrazeni-obsahu-datovych-ramcu-vykresleni-grafu-a-validace-dat/ Knihovna Pandas: práce s datovými řadami (series)

https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-prace-s-datovymi-radami-series/ Knihovna Pandas: pokročilejší práce s datovými řadami (series)

https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-pokrocilejsi-prace-s-datovymi-radami-series/ Knihovna Pandas: spojování datových rámců s využitím append, concat, merge a join

https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-spojovani-datovych-ramcu-s-vyuzitim-append-concat-merge-a-join/

