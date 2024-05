Od Lorenzova atraktoru k dalším typům atraktorů v ploše i prostoru

Obsah

Na článek Lorenzův systém: ideální pomůcka pro studium chaosu dnes navážeme. Pokusíme se totiž popsat si některé další dynamické systémy s podivným atraktorem (strange attractor), které je možné vykreslit v 3D prostoru nebo ve 2D rovině. Ovšem zatímco původní Lorenzův dynamický systém je skutečným (i když značně zjednodušeným) modelem navrženým pro analýzu reálných fyzikálních dějů, je tomu u většiny dynamických systémů popsaných dnes jinak – tyto systémy totiž byly navrženy takovým způsobem, aby jejich vizualizací primárně vznikly zajímavé obrázky; nejedná se tedy (v mnoha případech – je několik výjimek) o systémy získané jako model či řešení nějakých fyzikálních problémů.

Obrázek 1: 3D graf se zobrazením fázového prostoru Lorenzova dynamického systému.

A podobně jako v předchozím článku, i dnes pro vizualizaci použijeme zejména knihovnu Matplotlib. Ovšem u dynamických systémů vykreslovaných v rovině navíc alternativně použijeme i knihovnu Pygame, protože pro vykreslení takových systémů nám postačuje vlastně pouze jediná grafická funkce – obarvení pixelu na zvolených souřadnicích. Řešení využívající knihovnu Pygame bude rychlejší, než vykreslování s využitím Matplotlibu; navíc je možný překlad těchto demonstračních příkladů do nativního kódu (Cython, Nuitka atd.) a otevírá se zde možnost použít nějakou hodnotu pro výpočet barvy.

Obrázek 2: Průměty do jednotlivých os fázového prostoru Lorenzova dynamického systému.

Dnešní článek začneme poměrně jednoduchým skriptem, v němž původní rovnice pro výpočet dalšího stavu Lorenzova systému poněkud pozměníme. Připomeňme si, že původně jsme Lorenzovy diferenciální rovince převedli do následující jednoduché podoby (samotná „integrace“ je provedena až v navazujícím programovém kódu):

def lorenz(x, y, z, s=10, r=28, b=2.667): """Výpočet dalšího bodu Lorenzova atraktoru.""" x_dot = s * (y - x) y_dot = r * x - y - x * z z_dot = x * y - b * z return x_dot, y_dot, z_dot

Nyní tuto sadu tří výrazů upravíme do odlišné podoby, v níž se vyskytují celkem čtyři parametry nazvané alfa, beta, gamma a delta. Tyto parametry již nemají fyzikální význam. Proč k této změně došlo? Při použití původních rovnic pro Lorenzův atraktor je vykreslen obrazec, ve kterém jsou patrné dvě charakteristické smyčky, přičemž dráha počítaných bodů chaoticky mezi oběma smyčkami přeskakuje. Autoři Rick Miranda a Emily Stone vytvořili několik modifikací původních rovnic Lorenzova atraktoru tak, aby se při jejich aplikaci vytvořily obrazce s obecně různým počtem smyček. My si dnes jeden z jejich dynamických systémů implementujeme:

def lorenz_mod2(x, y, z, alfa, beta, gamma, delta): """Výpočet dalšího bodu Lorenzove mod2 atraktoru.""" x_dot = -alfa * x + y * y - z * z + alfa * gamma y_dot = x * (y - beta * z) + delta z_dot = -z + x * (beta * y + z) return x_dot, y_dot, z_dot

Tuto novou funkci zaintegrujeme do původního skriptu určeného pro výpočet a vykreslení Lorenzova systému. Skript vykreslí 3D graf a posléze grafy s průměty do tří rovin definovaných souřadnými osami:

"""Výpočet a vykreslení upraveného Lorenzova podivného atraktoru.""" # Lorenz attractor # import všech potřebných knihoven - Numpy a Matplotlibu import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np def lorenz_mod2(x, y, z, alfa, beta, gamma, delta): """Výpočet dalšího bodu Lorenzove mod2 atraktoru.""" x_dot = -alfa * x + y * y - z * z + alfa * gamma y_dot = x * (y - beta * z) + delta z_dot = -z + x * (beta * y + z) return x_dot, y_dot, z_dot # krok (změna času) dt = 0.001 # celkový počet vypočtených bodů na Lorenzově atraktoru n = 100000 # prozatím prázdné pole připravené pro výpočet x = np.zeros((n,)) y = np.zeros((n,)) z = np.zeros((n,)) # počáteční hodnoty x[0], y[0], z[0] = (0.1, 0.1, 0) # vlastní výpočet atraktoru for i in range(n - 1): x_dot, y_dot, z_dot = lorenz_mod2(x[i], y[i], z[i], 0.9, 5.0, 9.9, 1.0) x[i + 1] = x[i] + x_dot * dt y[i + 1] = y[i] + y_dot * dt z[i + 1] = z[i] + z_dot * dt # konstrukce 3D grafu fig = plt.figure(figsize=(8, 6)) ax = fig.add_subplot(projection="3d") # změna velikosti komponent v grafu. plt.tight_layout() # vykreslení grafu ax.plot(x[50000:], y[50000:], z[50000:]) # uložení grafu plt.savefig("lorenz_mod_1.png") # zobrazení grafu plt.show() # grafy s více pohledy na atraktor ch_3d = np.stack((x, y, z)) lim_xyz = [(np.min(ch_3d[ii]), np.max(ch_3d[ii])) for ii in range(3)] fig2 = plt.figure("3D Coordinates", figsize=(8, 6)) plt.subplot(2, 2, 1) plt.plot(y, x, linewidth=0.75) plt.grid() plt.xlabel("X") plt.ylabel("Y") plt.xlim(lim_xyz[1]) plt.ylim(lim_xyz[0]) plt.subplot(2, 2, 2)

Výsledkem běhu tohoto skriptu by měl být 3D graf s vykresleným systémem a taktéž graf s průměty do všech tří rovin:

Obrázek 3: 3D graf se zobrazením fázového prostoru upraveného Lorenzova dynamického systému.

Obrázek 4: Průměty do jednotlivých os fázového prostoru upraveného Lorenzova dynamického systému.

Poznámka: z těchto snímků je patrné, že možnosti modifikace tohoto dynamického systému jsou větší, než v případě původního Lorenzova systému s „pouhou“ trojicí parametrů. Určitou nevýhodou je, že tyto dynamické systémy nejsou prozkoumány tak pečlivě, jako klasický Lorenzův atraktor.

Další dynamický systém s velmi zajímavým atraktorem publikoval v sedmdesátých letech minulého století lékař Otto Rössler, který zkoumal problematiku bifurkací (stručně a nepřesně řečeno: rozdvojení bodů, které původně sledovaly prakticky totožnou trajektorii do zcela odlišných trajektorií). Jeho dynamický systém je, podobně jako je tomu u klasického Lorenzova atraktoru, tvořen trojicí diferenčních rovnic:

x n+1 = x n – y n × dt – z n × dt

y n+1 = y n + x n × dt + a y n × dt

z n+1 = z n + b × dt + x n × z n × dt – c × z n × dt

s počáteční podmínkou x0=y0=z0=1. Atraktor tohoto dynamického systému vytváří v prostoru (pochopitelně při použití vhodných parametrů) zajímavý obrazec, který připomíná několik do sebe vložených a ohnutých smyček (ohnutí do 3D je zde ještě více patrné, než u Lorenzova atraktoru, který vypadá plošší). A opět pochopitelně platí, že se tyto smyčky nikdy neprotínají, protože fázový prostor vlastně tvoří vektorové pole a při protnutí by systém musel pokračovat v původní cestě (byl by tedy periodický a nikoli chaotický).

Obrázek 5: Rösslerův atraktor (autor: Wofl, CC).

Výpočet nového bodu ve fázovém prostoru Rösslerova dynamického systému je možné realizovat snadno, pouze úpravou tří výrazů v této funkci:

def rossler(x, y, z, a=0.2, b=0.2, c=5.7): """Výpočet dalšího bodu Rosslerova atraktoru.""" x_dot = -y - z y_dot = x + a * y z_dot = b + z * (x - c) return x_dot, y_dot, z_dot

Pro úplnost se podívejme, jak bude vypadat skript, který po svém spuštění opět zobrazí trojrozměrný graf s fázovým prostorem Rösslerova dynamického systému a následně průměty do tří rovin (což už pro nás není nic nového):

"""Výpočet a vykreslení Rosslerova podivného atraktoru v 3D.""" # Rossler attractor # import všech potřebných knihoven - Numpy a Matplotlibu import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np def rossler(x, y, z, a=0.2, b=0.2, c=5.7): """Výpočet dalšího bodu Rosslerova atraktoru.""" x_dot = -y - z y_dot = x + a * y z_dot = b + z * (x - c) return x_dot, y_dot, z_dot # krok (změna času) dt = 0.001 # celkový počet vypočtených bodů na Lorenzově atraktoru n = 100000 # prozatím prázdné pole připravené pro výpočet x = np.zeros((n,)) y = np.zeros((n,)) z = np.zeros((n,)) # počáteční hodnoty x[0], y[0], z[0] = (0.1, 0.1, 6) # vlastní výpočet atraktoru for i in range(n - 1): x_dot, y_dot, z_dot = rossler(x[i], y[i], z[i], 0.3, 0.2, 5.7) x[i + 1] = x[i] + x_dot * dt y[i + 1] = y[i] + y_dot * dt z[i + 1] = z[i] + z_dot * dt # konstrukce 3D grafu fig = plt.figure(figsize=(8, 6)) ax = fig.add_subplot(projection="3d") # změna velikosti komponent v grafu. plt.tight_layout() # vykreslení grafu ax.plot(x[50000:], y[50000:], z[50000:]) # uložení grafu plt.savefig("rossler_1.png") # zobrazení grafu plt.show() # grafy s více pohledy na atraktor ch_3d = np.stack((x, y, z)) lim_xyz = [(np.min(ch_3d[ii]), np.max(ch_3d[ii])) for ii in range(3)] fig2 = plt.figure("3D Coordinates", figsize=(8, 6)) plt.subplot(2, 2, 1) plt.plot(y, x, linewidth=0.75) plt.grid() plt.xlabel("X") plt.ylabel("Y") plt.xlim(lim_xyz[1]) plt.ylim(lim_xyz[0])

Obrázek 6: 3D graf se zobrazením fázového prostoru Rösslerova dynamického systému.

Obrázek 7: Průměty do jednotlivých os fázového prostoru Rösslerova dynamického systému.

Již bez podrobnějšího popisu se podívejme na Wang Sunův dynamický systém, který opět vychází z fyzikálního modelu, podobně jako původní Lorenzův atraktor:

Obrázek 8: 3D graf se zobrazením fázového prostoru Wang Sunova dynamického systému.

Obrázek 9: Průměty do jednotlivých os fázového prostoru Wang Sunova dynamického systému.

Poznámka: tento dynamický systém bude mít čtyři pevné body a nikoli body dva.

Grafy vyobrazené na obrázcích 8 a 9 byly vytvořeny následujícím skriptem:

"""Výpočet a vykreslení Wang-Sunova podivného atraktoru.""" # # The Wang - Sun attractor # Please also see https://hipwallpaper.com/view/9W3CM8 # import všech potřebných knihoven - Numpy a Matplotlibu import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np def wang_sun(x, y, z, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta): """Výpočet dalšího bodu Wang-Sunova atraktoru.""" x_dot = x * alfa + gamma * y * z y_dot = x * beta + y * delta - x * z z_dot = z * epsilon + zeta * x * y return x_dot, y_dot, z_dot # krok (změna času) dt = 0.001 # celkový počet vypočtených bodů na Lorenzově atraktoru n = 1000000 # prozatím prázdné pole připravené pro výpočet x = np.zeros((n,)) y = np.zeros((n,)) z = np.zeros((n,)) # počáteční hodnoty x[0], y[0], z[0] = (1.05, 1.1, 1.5) # vlastní výpočet atraktoru for i in range(n - 1): x_dot, y_dot, z_dot = wang_sun(x[i], y[i], z[i], 0.2, -0.01, 1.0, -0.4, -1.0, -1.0) x[i + 1] = x[i] + x_dot * dt y[i + 1] = y[i] + y_dot * dt z[i + 1] = z[i] + z_dot * dt # konstrukce 3D grafu fig = plt.figure(figsize=(8, 6)) ax = fig.add_subplot(projection="3d") # změna velikosti komponent v grafu. plt.tight_layout() # vykreslení grafu ax.plot(x, y, z) # uložení grafu plt.savefig("wang_sun_1.png") # zobrazení grafu plt.show() # grafy s více pohledy na atraktor ch_3d = np.stack((x, y, z)) lim_xyz = [(np.min(ch_3d[ii]), np.max(ch_3d[ii])) for ii in range(3)] fig2 = plt.figure("3D Coordinates", figsize=(8, 6)) plt.subplot(2, 2, 1) plt.plot(y, x, linewidth=0.75) plt.grid() plt.xlabel("X") plt.ylabel("Y") plt.xlim(lim_xyz[1]) plt.ylim(lim_xyz[0])

Dynamické systémy s podivnými atraktory mohou vznikat i v 2D ploše, nikoli nutně v 3D prostoru. Opět ovšem platí, že takový dynamický systém musí být popsán modelem s nelineárními závislostmi mezi (nyní jen dvojicí) hodnot x a y. Povšimněte si, že v dynamických systémech ve 3D byly tyto nelinearity realizovány vynásobením dvojice souřadnic (ostatní části výpočtu jsou lineární). V dále popsaných 2D systémech je tomu většinou jinak, protože zde namísto prostého součinu přímo nalezneme využití nelineárních funkcí, například goniometrických funkcí atd.

Obrázek 10: Dynamický systém nazvaný jednoduše Dynamic tak, jak ho vykreslil stařičký program FractInt.

Pro vykreslení většiny dynamických systémů v ploše budeme používat stále stejnou „šablonu“ založenou na knihovně Matplotlib. Tato šablona vypadá následovně:

import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np def dyn_system(x, y, a, b, c, d): """Funkce pro výpočet dalšího bodu podivného atraktoru.""" x_dot = ... y_dot = ... return x_dot, y_dot # Celkový počet vypočtených bodů na atraktoru. # (může se měnit) n = 500000 # Počet bodů ze začátku výpočtu, které se nevykreslí. # (může se měnit) settle_down_points = 1000 # Prozatím prázdné pole připravené pro uložení výsledků výpočtu. x = np.zeros((n,)) y = np.zeros((n,)) # Počáteční hodnoty pro výpočet podivného atraktoru. # (mohou se měnit) x[0], y[0] = (1.0, 1.0) # Parametry ovlivňující výpočet prvního podivného atraktoru. # (mohou se měnit) A = ... B = ... C = ... D = ... # Vlastní výpočet podivného atraktoru. for i in range(n - 1): x_dot, y_dot = dyn_system(x[i], y[i], A, B, C, D) x[i + 1] = x_dot y[i + 1] = y_dot # Vykreslení grafu s atraktorem. plt.plot(x[settle_down_points:], y[settle_down_points:], "o", markersize=0.1) # Změna velikosti komponent v grafu. plt.tight_layout() # Uložení grafu pro jeho další zpracování. plt.savefig("dyn_system.png")

8. Dynamické systémy, v nichž nelinearitu zajišťují goniometrické funkce

Ukažme si nyní několik dynamických systémů, ve kterých potřebnou nelinearitu zajišťuje použití goniometrických funkcí. Vždy si pouze uvedeme funkci pro výpočet jednoho bodu takového systému a výsledné obrázky.

def bedhead(x, y, a, b): x_dot = sin(x * y / b) * y + cos(a * x - y) y_dot = x + sin(y) / b return x_dot, y_dot

Obrázek 11: Dynamický systém nazvaný Bedhead.

Obrázek 12: Dynamický systém nazvaný Bedhead.

def de_jong(x, y, a, b, c, d): """Funkce pro výpočet dalšího bodu De Jongova atraktoru.""" x_dot = sin(a * y) - cos(b * x) y_dot = sin(c * x) - cos(d * y) return x_dot, y_dot

Obrázek 13: De Jongův dynamický systém.

Obrázek 14: De Jongův dynamický systém.

def fractal_dream(x, y, a, b, c, d): x_dot = sin(b * y) - c * sin(b * x) y_dot = sin(a * x) - d * sin(a * y) return x_dot, y_dot

Obrázek 15: Dynamický systém nazvaný Fractal Dream.

def rason_rampe_1(x, y, a, b, c, d): x_dot = cos(b * y) + c * sin(b * x) y_dot = cos(a * x) + d * sin(a * y) return x_dot, y_dot

Obrázek 16: Dynamický systém navržený Jasonem Rampe (první varianta).

def rason_rampe_2(x, y, a, b, c, d): x_dot = cos(b * y) + c * cos(b * x) y_dot = cos(a * x) + d * cos(a * y) return x_dot, y_dot

Obrázek 17: Dynamický systém navržený Jasonem Rampe (druhá varianta).

def rason_rampe_3(x, y, a, b, c, d): x_dot = sin(b * y) + c * cos(b * x) y_dot = cos(a * x) + d * sin(a * y) return x_dot, y_dot

Obrázek 18: Dynamický systém navržený Jasonem Rampe (třetí varianta).

def pickover(x, y, a, b, c, d): x_dot = sin(a * y) + c * cos(a * x) y_dot = sin(b * x) + d * cos(b * y) return x_dot, y_dot

Obrázek 19: Pickoverův dynamický systém.

Obrázek 20: Pickoverův dynamický systém.

def svensson(x, y, a, b, c, d): x_dot = d * sin(x * a) - sin(y * b) y_dot = c * cos(x * a) + cos(y * b) return x_dot, y_dot

Obrázek 21: Svenssonův dynamický systém.

Obrázek 22: Svenssonův dynamický systém.

9. Dynamické systémy v nichž nelinearitu zajišťuje funkce sgn

Nelinearitu (a to skokovou změnu) zajišťuje pochopitelně i funkce pro detekci znaménka sgn. I takové dynamické systémy existují, takže si některé z nich ukažme.

def hopalong(x, y, a, b, c): x_dot = y - sign(x) * sqrt(abs(b * x - c)) y_dot = a - x return x_dot, y_dot

Obrázek 23: Dynamický systém Hopalong.

Obrázek 24: Dynamický systém Hopalong.

def quadruptwo(x, y, a, b, c): x_dot = y - sign(x) * sin(ln(abs(b * x - c))) * atan(sqr(ln(abs(c * x - b)))) y_dot = a - x return x_dot, y_dot

Obrázek 25: Dynamický systém Quadruptwo.

def threeply(x, y, a, b, c): x_dot = y - sign(x) * abs(sin(x) * cos(b) + c - x * sin(a + b + c)) y_dot = a - x return x_dot, y_dot

Obrázek 26: Dynamický systém Threeply.

10. Nelinearita zajištěná operací podílu

Nelinearitu mezi hodnotami x a y dokáže zajistit i operace podílu. Tato operace je využita například v dynamickém systému založeném na Gumowského funkci. Celý výpočet vypadá následovně:

def Gumowski(x, mu): """Gumovského funkce.""" g = x * mu + 2 * x * x * (1 - mu) / (1 + x * x) return g def gumowski_mira(x, y, a, b, mu): """Funkce pro výpočet dalšího bodu podivného atraktoru Gumowski-Mira.""" x_dot = a * y * (1 - b * y * y) + y + Gumowski(x, mu) y_dot = -x + Gumowski(x_dot, mu) return x_dot, y_dot

A takto vypadají vypočtené a vizualizované výsledky:

Obrázek 27: Dynamický systém Gumowski-Mira.

Obrázek 28: Dynamický systém Gumowski-Mira.

Další dynamický systém, který si dnes ve stručnosti popíšeme, se jmenuje jednoduše Dynamic. Pro výpočet dalšího bodu ve fázovém prostoru se v tomto systému používá jednoduchý vztah založený na goniometrických funkcích, což je ostatně patrné i z následujícího výpisu kódu této funkce:

def dynamic(x, y, a, b): """Funkce pro výpočet dalšího bodu podivného atraktoru.""" x_dot = -sin(y + a * sin(b * y)) y_dot = sin(x + a * sin(b * x)) return x_dot, y_dot

Liší se ovšem způsob vykreslení, protože namísto jediného systému jich vykreslíme celou řadu, a to pro různé počáteční hodnoty x0 a y0 (ty budou začínat v pravidelné mřížce):

for x0 in range(0, max_x, step_x): for y0 in range(0, max_y, step_y): # Počáteční hodnoty pro výpočet. x[i], y[i] = (x0, y0) # Jedno "vlákno" atraktoru. for r in range(1, maxiter): x_dot, y_dot = dynamic(x[i], y[i], A, B) x[i + 1] = x[i] + dt * x_dot y[i + 1] = y[i] + dt * y_dot i += 1

Výsledkem bude následující částečně uspořádaná struktura bodů (kterou lze navíc obarvit, což jsme si již ostatně ukázali):

Obrázek 29: Sada dynamických systémů zvaná jako celek Dynamic.

Obrázek 30: Sada dynamických systémů zvaná jako celek Dynamic.

Vzhledem k tomu, že se způsob vizualizace odlišuje od dříve popsaných dynamických systémů, si pro jistotu uvedeme celý zdrojový kód, který vykreslení provádí:

# Dynamic system renderer # Import všech potřebných knihoven - Numpy, Matplotlibu a standardní # matematické knihovny, ze které se využijí jen některé vybrané funkce. from math import sin import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np def dynamic(x, y, a, b): """Funkce pro výpočet dalšího bodu podivného atraktoru.""" x_dot = -sin(y + a * sin(b * y)) y_dot = sin(x + a * sin(b * x)) return x_dot, y_dot # Konstanta pro numerickou integraci. Menší hodnoty znamenají přesnější # výpočty, ovšem na úkor výpočetního času. dt = 0.3 # Parametry mřížky s počátečními hodnotami dynamického systému. max_x = 50 step_x = 5 max_y = 50 step_y = 5 # Počet iterací pro zadané počáteční podmínky. maxiter = 1000 # Počet vypočtených bodů na podivném atraktoru. n = maxiter * max_x // step_x * max_y // step_y # Prozatím prázdné pole připravené pro výpočet. x = np.zeros((n,)) y = np.zeros((n,)) # Počáteční hodnoty pro výpočet. # x[0], y[0] = (10, 10) # Parametry ovlivňující výpočet podivného atraktoru. A = -2.7 B = 2.8 i = 0 # Vlastní výpočet podivného atraktoru pro různé počáteční podmínky. for x0 in range(0, max_x, step_x): for y0 in range(0, max_y, step_y): # Počáteční hodnoty pro výpočet. x[i], y[i] = (x0, y0) # Jedno "vlákno" atraktoru. for r in range(1, maxiter): x_dot, y_dot = dynamic(x[i], y[i], A, B) x[i + 1] = x[i] + dt * x_dot y[i + 1] = y[i] + dt * y_dot i += 1 # Vykreslení grafu s podivným atraktorem. plt.plot(x, y, "o", markersize=0.1) # Změna velikosti komponent v grafu. plt.tight_layout() # Uložení grafu pro jeho další zpracování. plt.savefig("dynamic_1.png") # Zobrazení grafu. plt.show() # Druhý atraktor # Parametry ovlivňující výpočet podivného atraktoru. A = 2.7 B = -2.8 step_x = step_x // 2 step_y = step_y * 2 maxiter = maxiter // 2 i = 0 # Vlastní výpočet podivného atraktoru pro různé počáteční podmínky. for x0 in range(0, max_x, step_x): for y0 in range(0, max_y, step_y): # Počáteční hodnoty pro výpočet. x[i], y[i] = (x0, y0) # Jedno "vlákno" atraktoru. for r in range(1, maxiter):

Další dynamický systém se jmenuje Icon. Tento systém je zvláštní tím, že se výpočty provádí v komplexní rovině (takže x a y tvoří komplexní hodnotu) a navíc je výsledný obrázek s vizualizovaným dynamickým systémem středově symetrický (je ovlivněno zejména parametrem degree). Vlastní výpočet dalšího bodu v komplexní rovině je realizován následující funkcí:

def icon(x, y, lambda_, alpha, beta, gamma, omega, degree): """Funkce pro výpočet dalšího bodu podivného atraktoru.""" zzbar = x * x + y * y p = alpha * zzbar + lambda_ zreal = x zimag = y for i in range(degree - 2): za = zreal * x - zimag * y zb = zimag * x + zreal * y zreal = za zimag = zb zn = x * zreal - y * zimag p = p + beta * zn x_dot = p * x + gamma * zreal - omega * y y_dot = p * y - gamma * zimag + omega * x return x_dot, y_dot

Výsledné obrazce:

Obrázek 31: Středově symetrická vizualizace dynamického systému Icon.

Obrázek 32: Středově symetrická vizualizace dynamického systému Icon.

Obrázek 33: Středově symetrická vizualizace dynamického systému Icon.

Poslední dynamický systém vizualizovaný v rovině, který si dnes popíšeme, se jmenuje Kamtorus, kde druhá část jména torus naznačuje, že pokud hodnotu orbit budeme chápat jako třetí souřadnici, získáme trojrozměrný graf, který skutečně do určité míry připomíná toroid. Nás však bude zajímat způsob vykreslení ve 2D. Tento dynamický systém je realizován následujícím kódem s dvojicí vnořených programových smyček (připomíná tak dynamický systém Dynamic):

def kam_torus(orbit_start, orbit_end, orbit_step, points_per_orbit, a): """Výpočet atraktoru.""" # Celkový počet vypočtených bodů na podivném atraktoru. n = 100000 # Prozatím prázdné pole připravené pro výpočet. x = np.zeros((n,)) y = np.zeros((n,)) # Vlastní výpočet podivného atraktoru. i = 0 for orbit in frange(orbit_start, orbit_end, orbit_step): x[i] = orbit / 3.0 y[i] = orbit / 3.0 i += 1 if i >= n: return x, y for p in range(1, points_per_orbit): x[i] = x[i - 1] * cos(a) + (x[i - 1] * x[i - 1] - y[i - 1]) * sin(a) y[i] = x[i - 1] * sin(a) - (x[i - 1] * x[i - 1] - y[i - 1]) * cos(a) i += 1 if i >= n: return x, y return x, y

Obrázek 34: Dynamický systém nazvaný Kamtorus nebo Kam Torus.

14. Vylepšení vizualizace dynamických systémů v ploše: obarvení pixelů na základě počtu bodů, které reprezentují

Při vizualizaci dynamických systémů v rovině je možné vylepšit výsledné obrázky tak, že nezobrazíme pouze informaci o tom, zda nějaký pixel obsahuje bod (body) z počítaného dynamického systému, ale zdůrazníme i počet překreslení pixelu (tj. počet překrývajících se bodů). Výsledný rastrový obrázek tedy bude obsahovat i vizualizaci hustoty bodů. Pro tento účel naše vykreslovací algoritmy přepíšeme tak, že se namísto knihovny Matplotlib bude používat knihovna Pygame a vykreslování budeme provádět nepřímo – nejdříve do pomocné bitmapy a poté tuto bitmapu znormalizujeme a překreslíme na obrazovku. Pro snazší výpočty a normalizaci bude naše pomocná bitmapa obsahovat hodnoty typu float, což je sice na první pohled zvláštní, ale normalizace (do výsledného rozsahu 0..255) bude probíhat rychle a bez nutnosti triků s numerickými hodnotami.

15. Pomocné moduly pro vykreslení dynamických systémů s využitím knihovny Pygame

Demonstrační příklady, které jsou postaveny nad knihovnou Pygame (a nikoli nad Matplotlibem) používají čtyři pomocné moduly zajišťující vytvoření okna pro vykreslování, manipulaci s bitmapami i vlastní vizualizaci dynamického systému. Do těchto modulů postačuje pouze předat funkci pro výpočet jednoho bodu ve fázovém prostoru, parametry dynamického systému, měřítko a požadovaný kontrast výsledného obrázku.

colors.py

Obsahuje pouze výčet se jmény barev, použito při konstrukci okna pro vykreslování:

from enum import Enum class Colors(Enum): """Named colors used everywhere on demo screens.""" BLACK = (0, 0, 0) BLUE = (0, 0, 255) CYAN = (0, 255, 255) GREEN = (0, 255, 0) YELLOW = (255, 255, 0) RED = (255, 0, 0) MAGENTA = (255, 0, 255) WHITE = (255, 255, 255)

ui.py

Realizuje otevření okna pro vykreslování a obsahuje implementaci smyčky pro obsluhu událostí (event loop):

import sys from typing import Tuple import pygame import pygame.locals from colors import Colors def initialize( title: str, width: int, height: int ) -> Tuple[pygame.Surface, pygame.Surface, pygame.time.Clock]: """Initialize Pygame display, drawing surface, and clocks.""" # set window title pygame.display.set_caption(title) # initialize window display = pygame.display.set_mode([width, height]) display.fill(Colors.BLACK.value) # create all required Pygame objects surface = pygame.Surface([width, height]) surface.fill(Colors.BLACK.value) clock = pygame.time.Clock() return display, surface, clock def event_loop( display: pygame.Surface, surface: pygame.Surface, clock: pygame.time.Clock ) -> None: """Event loop that just waits for keypress or window close operation.""" while True: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.locals.QUIT: pygame.quit() sys.exit() if event.type == pygame.locals.KEYDOWN: if event.key == pygame.locals.K_ESCAPE: pygame.quit() sys.exit() if event.key == pygame.locals.K_RETURN: pygame.quit() sys.exit() # all events has been processed - update scene and redraw the screen display.blit(surface, (0, 0)) pygame.display.update() clock.tick(25)

bitmap.py

Manipulace s bitmapou, do které je vykreslen dynamický systém. Realizuje i normalizaci hodnot pro vykreslení bitmapy do okna:

from typing import List, Tuple from pygame import Surface def compute_min_max( bitmap: List[List[float]], width: int, height: int ) -> Tuple[float, float]: # initial limits for pixel values normalization min = float("inf") max = float("-inf") # retrieve minimal and maximal pixel values for j in range(height): for i in range(width): z = bitmap[j][i] if max < z: max = z if min > z: min = z return min, max def create_bitmap(width: int, height: int) -> List[List[float]]: return [[0 for x in range(width)] for y in range(height)] def draw_bitmap(bitmap: List[List[float]], surface: Surface, max_factor: float) -> None: print("contrast adjustment") width, height = surface.get_size() # retrieve minimal and maximal pixel values min, max = compute_min_max(bitmap, width, height) max *= max_factor k = 255.0 / (max - min) # contrast change for y in range(height): for x in range(width): f = float(bitmap[y][x]) f -= min f *= k if f > 255.0: f = 255 i = int(f) & 255 surface.set_at((x, y), i + (i << 8) + (i << 16))

renderer.py

Funkce realizující vykreslení dynamického systému; ústřední prvek celého „frameworku“:

from typing import Callable from bitmap import create_bitmap, draw_bitmap from pygame import Surface, image def render_attractor( surface: Surface, x: float, y: float, scale: float, x_offset: int, y_offset: int, max_points: int, settle_down_points: int, contrast: float, attractor_formula: Callable, filename: str, **attractor_params: float ) -> None: width, height = surface.get_size() bitmap = create_bitmap(width, height) for i in range(max_points): x_dot, y_dot = attractor_formula(x, y, **attractor_params) xi = width // 2 + int(scale * x_dot) + x_offset yi = height // 2 + int(scale * y_dot) + y_offset # try to draw pixel if i > settle_down_points: if xi >= 0 and yi >= 0 and xi < width and yi < height: bitmap[yi][xi] += 1 # next point calculation x, y = x_dot, y_dot draw_bitmap(bitmap, surface, contrast) image.save(surface, filename)

16. Ukázka skriptu pro vykreslení dynamického systému s využitím pomocných modulů

Takto jednoduše vypadá skript, který s využitím pomocných modulů z předchozí kapitoly vykreslí dynamický systém Svennson. Další dynamické systémy se vykreslují naprosto totožným způsobem:

from math import cos, sin from typing import Tuple from renderer import render_attractor from ui import event_loop, initialize # window settings WINDOW_WIDTH = 800 WINDOW_HEIGHT = 600 WINDOW_TITLE = "Svensson dynamical system" def svensson( x: float, y: float, A: float, B: float, C: float, D: float ) -> Tuple[float, float]: """Calculate next point in the strange attractor.""" x_dot = D * sin(x * A) - sin(y * B) y_dot = C * cos(x * A) + cos(y * B) return x_dot, y_dot def main() -> None: # initialize user interface based on Pygame display, surface, clock = initialize(WINDOW_TITLE, WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT) # redraw the whole dynamical system render_attractor( surface=surface, x=0, y=0, scale=120.0, x_offset=0, y_offset=0, max_points=1000000, settle_down_points=10, attractor_formula=svensson, contrast=1 / 15.0, filename="svensson.png", A=-2.337, B=-2.337, C=0.533, D=1.378, ) # and enter the event loop event_loop(display, surface, clock) if __name__ == "__main__": main()

17. Ukázky dynamických systémů

Obrázek 35: De Jongův systém.

Obrázek 36: Dynamický systém Fractal Dream.

Obrázek 37: Dynamický systém Gumowski Mira.

Obrázek 38: Dynamický systém Hopalong.

Obrázek 39: První dynamický systém Jasona Rampeho.

Obrázek 40: Druhý dynamický systém Jasona Rampeho.

Obrázek 41: Pickoverův dynamický systém.

Obrázek 42: Dynamický systém Quadruptwo.

Obrázek 43: Dynamický systém Svensson.

Obrázek 44: Dynamický systém Threeply.

Všechny skripty, které byly v předchozích kapitolách použity pro tvorbu obrázků a animací, jsou uloženy v Git repositáři dostupném na adrese https://github.com/tisnik/fractals/. Následují odkazy na jednotlivé příklady:

# Příklad Stručný popis příkladu Cesta ke zdrojovému kódu příkladu 1 Lorenz_x_y_z.py zobrazení vývoje hodnot x, y a z v trojici samostatných grafů https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/Lorenz_x_y_z.py 2 Lorenz.py zobrazení fázového prostoru ve formě 3D grafu, popř. průmětů do vybraných rovin https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/Lorenz.py 3 Lorenz_butterfly_effect.py animace efektu motýlích křídel https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/Lorenz_butterfly_effec­t.py 4 lorenz_change_params.py vykreslení Lorenzova atraktoru s různými parametry s a r https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/lorenz_change_params­.py 5 lorenz_change_params_multiplot.py vykreslení Lorenzova atraktoru s různými parametry s a r https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/lorenz_change_params_mul­tiplot.py 6 lorenz_change_params_anim.py animace změny parametrů Lorenzova atraktoru https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/lorenz_change_params_a­nim.py 7 lorenz_change_params_anim 2 .py vylepšení animace změny atraktorů Lorenzova atraktoru https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/lorenz_change_params_a­nim 2 .py 8 lorenz_2d_dynamic.py Vliv počátečních podmínek na tvar Lorenzova systému, vykreslení do jediného grafu https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/lorenz_2d_dynamic.py 9 lorenz_2d_dynamic_multiplot.py Vliv počátečních podmínek na tvar Lorenzova systému, vykreslení do mřížky grafů https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/lorenz_2d_dynamic_mul­tiplot.py 10 Lorenz-mod-2.py modifikovaný Lorenzův atraktor https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/Lorenz-mod-2.py 11 Pickover.py Pickoverův atraktor https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/Pickover.py 12 Rossler.py Rösslerův atraktor https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/Rossler.py 13 Wang-Sun.py Wang-Sunův atraktor https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/Wang-Sun.py 14 lorenz_map.py výpočet a zobrazení mapy Lorenzova atraktoru https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/lorenz_map.py 15 rossler_map.py výpočet a zobrazení mapy Rösslerova atraktoru https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/3D/rossler_map.py 16 Bedhead.py atraktor nazvaný Bedhead s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Bedhead.py 17 De_jong.py De Jongům atraktor s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/De_jong.py 18 Dynamic.py atraktor nazvaný Dynamic s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Dynamic.py 19 Fractal_dream.py atraktor nazvaný Fractal Dream s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Fractal_dream.py 20 Gumowski-Mira.py atraktor autorů Gumowski a Mira s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Gumowski-Mira.py 21 Hopalong.py atraktor nazvaný Hopalong s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Hopalong.py 22 Icon.py atraktor nazvaný Icon s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Icon.py 23 JasonRampe1.py první dynamický systém Jasona Rampeho s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/JasonRampe1.py 24 JasonRampe2.py druhý dynamický systém Jasona Rampeho s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/JasonRampe2.py 25 JasonRampe3.py třetí dynamický systém Jasona Rampeho s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/JasonRampe3.py 26 Kam_Torus.py atraktor nazvaný Kam Torus s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Kam_Torus.py 27 Pickover.py Pickoverův atraktor s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pickover.py 28 Quadruptwo.py atraktor nazvaný Quadruptwo s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Quadruptwo.py 29 Svensson.py Svenssoneův atraktor s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Svensson.py 30 Threeply.py atraktor nazvaný Threeply s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Matplotlib https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Threeply.py 31 Bedhead.py atraktor nazvaný Bedhead s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/Bedhead.py 32 De_jong.py De Jongům atraktor s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/De_jong.py 33 Fractal_dream.py atraktor nazvaný Fractal Dream s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/Fractal_dream­.py 34 Gumowski-Mira.py atraktor autorů Gumowski a Mira s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/Gumowski-Mira.py 35 Hopalong.py atraktor nazvaný Hopalong s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/Hopalong.py 36 JasonRampe1.py první dynamický systém Jasona Rampeho s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/JasonRampe1.py 37 JasonRampe2.py druhý dynamický systém Jasona Rampeho s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/JasonRampe2.py 38 JasonRampe3.py třetí dynamický systém Jasona Rampeho s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/JasonRampe3.py 39 Pickover.py Pickoverův atraktor s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/Pickover.py 40 Quadruptwo.py atraktor nazvaný Quadruptwo s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/Quadruptwo.py 41 Svensson.py Svenssoneův atraktor s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/Svensson.py 42 Threeply.py atraktor nazvaný Threeply s 2D fázovým prostorem, vykresleno přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/Threeply.py 43 bitmap.py pomocný modul pro manipulaci s bitmapami, jejich normalizaci atd. https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/bitmap.py 44 colors.py pomocný modul se jmény barev https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/colors.py 45 ui.py pomocný modul s funkcemi pro vytvoření jednoduchého uživatelského rozhraní přes knihovnu Pygame https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/ui.py 46 renderer.py pomocný modul s funkcí pro vykreslení dynamického systému v 2D ploše https://github.com/tisnik/frac­tals/blob/master/attractor­s/2D/Pygame/renderer.py

