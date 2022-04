tacent view

tacent view je prohlížeč fotografií a textur postavený na knihovnách Tacent a Dear ImGui. Umožní korektně zobrazit alfa kanály a zkoumat či upravovat barvy jednotlivých obrazových bodů. Podporuje hromadné změny rozměrů, otáčení a zrcadlení snímků, generování contact sheet (flipbook) textur, prohlížení mipmap nebo aktivaci průhledného grafického rozhraní okna.

github.com/bluescan/tacentview, 1.0.26

Pauspapier

Pauspapier umožňuje pořídit snímek oblasti plochy a vytvořit z něho plovoucí překrytí, které můžete přesouvat po obrazovce pomocí myši či precizními pohyby libovolným směrem. Pro překrytí je možné nastavit průhlednost nebo jej dočasně zneviditelnit.





github.com/lukasbach/pauspapier, 0.0.4

monolith code

monolith code je minimalistický editor zdrojového kódu nebo prostého textu. Umožňuje upravovat zdrojové kódy, pomocí vestavěného terminálu lze spouštět příkazy a například kód zkompilovat. Editor nabízí zvýraznění syntaxe pro řadu jazyků, včetně C, C++, C#, Go, Java, PHP nebo JavaScript.

haeri.github.io/MonolithCode2/, 2.1.7

Manga Translator

Manga Translator je jednoduchá aplikace pro rozpoznání textu v obrázcích a jeho překlad do zvoleného jazyka. Vyžaduje napojení na Google Cloud Vision API pomocí vlastního klíče a dále použití jednoho z API pro samotný překlad (Google Cloud Translation API nebo DeepL API).

github.com/cameronkinsella/manga-translator, 2.1.1

