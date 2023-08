Obsah

1. Vykreslování spritů a animací na ZX Spectru (2. část)

Na předchozí část seriálu o tvorbě her i dalších aplikací určených pro slavné ZX Spectrum dnes navážeme. Připomeňme si, že minule jsme si ukázali, jakým způsobem je možné na obrazovku ZX Spectra vykreslit takzvaný sprite, což je v kontextu osmibitových mikropočítačů a herních konzolí termín označující pohyblivý a většinou i animovaný obrázek nějaké herní postavičky. Prozatím umíme vykreslit sprite o libovolné velikosti, i když – jak uvidíme dále – má náš postup prozatím velmi mnoho problémů a bude ho nutné v mnoha ohledech vylepšit a taktéž opravit.

Základní verze programu napsaného v assembleru mikroprocesoru Zilog Z80, který je určen pro vykreslení postavičky o rozměru 24×24 pixelů (v tomto případě navíc bez podpory plynulého posunu o jednotlivé pixely) vypadala následovně. Samotná data s maskou spritu jsou v této variantě součástí zdrojového kódu:

SCREEN_ADR equ $4000 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 3 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 29 ; x-ová souřadnice ld c, 21 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite finish: jr finish ; žádný návrat do systému calc_sprite_address: ; parametry: ; B - x-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; C - y-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; ; návratové hodnoty: ; DE - adresa pro zápis bloku ; ; vzor adresy: ; 0 1 0 Y4 Y3 0 0 0 | Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c and %00000111 ; pouze spodní tři bity y-ové souřadnice (řádky 0..7) rrca rrca rrca ; nyní jsou čísla řádků v horních třech bitech or b ; připočítat x-ovou souřadnici ld e, a ; máme spodní bajt adresy ; Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c ; y-ová souřadnice and %00011000 ; dva bity s indexem "bloku" 0..3 (dolní tři bity už máme zpracovány) or %01000000 ; "posun" do obrazové paměti (na 0x4000) ld d, a ; máme horní bajt adresy ; 0 1 0 Y5 Y4 0 0 0 ret ; návrat z podprogramu add_e MACRO n ; zvýšení hodnoty regitru E ld a, e add a, n ld e, a endm draw_sprite: ld hl, SPRITE_ADR ; adresa, od níž začíná maska spritu push de call draw_8_lines ; vykreslit prvních 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 push de call draw_8_lines ; vykreslit druhých 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 call draw_8_lines ; vykreslit třetích 8 řádků spritu ret ; návrat z podprogramu draw_8_lines: ld b, 8 ; počitadlo zapsaných řádků loop: ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky inc e ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky inc e ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku dec e ; korekce - posun zpět pod první osmici pixelů dec e ; dtto djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ret ; návrat z podprogramu SPRITE_ADR db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11110000, %00010000 db %00000011, %00111000, %00010000 db %00000101, %11010111, %00010000 db %00000101, %11001100, %00010000 db %00000101, %00110000, %00010000 db %00000100, %11001000, %00010000 db %00000111, %00110110, %00010000 db %00001100, %11111110, %00111000 db %00011111, %11111000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00110000 db %00000011, %11111111, %10110000 db %00000101, %11111110, %11100000 db %00001110, %11111101, %11000000 db %00011000, %11111100, %00000000 db %00011000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11111000, %00000000 db %00000011, %11111100, %00000000 db %00000001, %10110000, %00000000 db %00000010, %00001100, %00000000 db %00000111, %00001110, %00000000 db %00011110, %00000111, %10000000 db %00000000, %00000000, %00000000 end ENTRY_POINT

Tento program po svém spuštění vykreslí na obrazovku ZX Spectra dvojici spritů (postaviček). Výsledná scéna bude vypadat následovně:

Obrázek 1: Dvojice spritů vykreslená dnešním prvním demonstračním příkladem na obrazovku ZX Spectra.

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/121–24×24-sprite.asm

2. Urychlení vykreslování – optimalizace subrutiny draw 8 _lines

Podprogram určený pro vykreslení spritu o rozměrech 24×24 pixelů třikrát volá subrutinu nazvanou draw 8 _lines, která vykreslí „pouze“ osm obrazových řádků spritu, přičemž na každém řádku se zobrazí 24 pixelů. Tato subrutina interně obsahuje programovou smyčku opakovanou pro každý obrazový řádek. Původní varianta této subrutiny s programovou smyčkou vypadá následovně:

draw_8_lines: ld b, 8 ; počitadlo zapsaných řádků loop: ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky inc e ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky inc e ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku dec e ; korekce - posun zpět pod první osmici pixelů dec e ; dtto djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ret ; návrat z podprogramu

V této subrutině se dvojice registrů HL používá pro načtení bajtu z masky spritu a dvojice registrů DE pro zápis (přenos dat je pochopitelně prováděn přes akumulátor). Tuto subrutinu lze ovšem optimalizovat náhradou sekvence instrukcí ld (load) za „blokové“ přenosy (nyní ovšem s počitadlem obsahujícím jak počitadlo smyčky, tak i nižší nepoužitý bajt):

draw_8_lines: ld bc, 8*(256+2) ; počitadlo zapsaných řádků loop: ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky dec e ; korekce - posun zpět pod první osmici pixelů dec e ; korekce inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku (+256) djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ret ; návrat z podprogramu

Výsledek je jak kratší, tak i rychlejší (opět díky _dw!).

Původní strojový kód:

803E: label draw_8_lines 803E:0608 LD B, 08 8040: label loop 8040:7E LD A, (HL) 8041:12 LD (DE), A 8042:23 INC HL 8043:1C INC E 8044:7E LD A, (HL) 8045:12 LD (DE), A 8046:23 INC HL 8047:1C INC E 8048:7E LD A, (HL) 8049:12 LD (DE), A 804A:23 INC HL 804B:14 INC D 804C:1D DEC E 804D:1D DEC E 804E:10F0 DJNZ 8040 8050:C9 RET

Strojový kód po optimalizaci zdrojového kódu:

8040: label draw_8_lines 8040:011008 LD BC, 0810 8043: label loop 8043:EDA0 LDI 8045:EDA0 LDI 8047:7E LD A, (HL) 8048:12 LD (DE), A 8049:23 INC HL 804A:1D DEC E 804B:1D DEC E 804C:14 INC D 804D:10F4 DJNZ 8043 804F:C9 RET

3. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

Po výše uvedené úpravě získáme program, po jehož spuštění se zobrazí stejná scéna, jako v případě programu předchozího:

Obrázek 2: Dvojice spritů vykreslená dnešním druhým demonstračním příkladem na obrazovku ZX Spectra. Samotná scéna by měla být totožná s prvním obrázkem (až na rozdílný řádek s hlavičkou načítaných dat).

Pro úplnost se podívejme, jak vypadá úplný zdrojový kód takto upraveného příkladu:

SCREEN_ADR equ $4000 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 3 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 29 ; x-ová souřadnice ld c, 21 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite finish: jr finish ; žádný návrat do systému calc_sprite_address: ; parametry: ; B - x-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; C - y-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; ; návratové hodnoty: ; DE - adresa pro zápis bloku ; ; vzor adresy: ; 0 1 0 Y4 Y3 0 0 0 | Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c and %00000111 ; pouze spodní tři bity y-ové souřadnice (řádky 0..7) rrca rrca rrca ; nyní jsou čísla řádků v horních třech bitech or b ; připočítat x-ovou souřadnici ld e, a ; máme spodní bajt adresy ; Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c ; y-ová souřadnice and %00011000 ; dva bity s indexem "bloku" 0..3 (dolní tři bity už máme zpracovány) or %01000000 ; "posun" do obrazové paměti (na 0x4000) ld d, a ; máme horní bajt adresy ; 0 1 0 Y5 Y4 0 0 0 ret ; návrat z podprogramu add_e MACRO n ; zvýšení hodnoty regitru E ld a, e add a, n ld e, a endm draw_sprite: ld hl, SPRITE_ADR ; adresa, od níž začíná maska spritu push de call draw_8_lines ; vykreslit prvních 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 push de call draw_8_lines ; vykreslit druhých 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 call draw_8_lines ; vykreslit třetích 8 řádků spritu ret ; návrat z podprogramu ld b, 8 ; počitadlo zapsaných řádků draw_8_lines: ld bc, 8*(256+2) ; počitadlo zapsaných řádků loop: ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky dec e ; korekce - posun zpět pod první osmici pixelů dec e ; korekce inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku (+256) djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ret ; návrat z podprogramu SPRITE_ADR db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11110000, %00010000 db %00000011, %00111000, %00010000 db %00000101, %11010111, %00010000 db %00000101, %11001100, %00010000 db %00000101, %00110000, %00010000 db %00000100, %11001000, %00010000 db %00000111, %00110110, %00010000 db %00001100, %11111110, %00111000 db %00011111, %11111000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00110000 db %00000011, %11111111, %10110000 db %00000101, %11111110, %11100000 db %00001110, %11111101, %11000000 db %00011000, %11111100, %00000000 db %00011000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11111000, %00000000 db %00000011, %11111100, %00000000 db %00000001, %10110000, %00000000 db %00000010, %00001100, %00000000 db %00000111, %00001110, %00000000 db %00011110, %00000111, %10000000 db %00000000, %00000000, %00000000 end ENTRY_POINT

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/126–24×24-faster-sprite.asm

4. Nedostatky podprogramu pro vykreslení spritu na obrazovku ZX Spectra

Podprogram nazvaný draw_sprite, který jsme si ukázali, sice pracuje zdánlivě korektně (ostatně nám umožnil na obrazovku vykreslit několik postaviček), ale v navazujících kapitolách si ukážeme, že ve skutečnosti má poměrně velké množství problémů, které bude nutné vyřešit. Některé z těchto problémů souvisí s tím, že jsme si práci až příliš zjednodušili, další problémy pak vychází ze specifické struktury obrazové paměti ZX Spectra. Každý z dále zmíněných problémů bude demonstrován v samostatném příkladu:

5. Chybějící kontrola, zda sprite nepřesahuje pravý či levý okraj obrazovky

Vykreslovací subrutina prozatím vůbec neprovádí kontrolu, zda sprite nepřesahuje pravý či levý okraj obrazovky (přesněji řečeno pravý okraj obrazovky, protože oba případy mají, pokud se nad tím zamyslíme, naprosto stejné vstupy). Můžeme si to ostatně velmi snadno otestovat tak, že vykreslíme několik spritů blízko pravého okraje obrazovky (povšimněte si x-ových souřadnic předávaných v pracovním registru B):

ld b, 29 ; x-ová souřadnice ld c, 2 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 30 ; x-ová souřadnice ld c, 5 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite ld b, 31 ; x-ová souřadnice ld c, 9 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite

Výsledek bude vypadat následovně:

Obrázek 3: Trojice spritů, z nichž dva přesahují přes pravý okraj obrazovky.

Jak je možné tento problém vyřešit? Například tak, že se logikou hry zajistí, že žádná z postaviček nepřesáhne okraj obrazovky (nebo se ho jen dotkne), což je případ velkého množství skutečných her, které pro ZX Spectrum vznikly. Nebo postavička může okrajem „projít“ podobně, jako v našem případě. Korektní ořezání spritu tak, aby mohl být zobrazen jen částečně, je pochopitelně možné, ale dosti pomalé. Podívejme se na příklady:

Obrázek 4: Postavička ve hře JetPac prochází okrajem a zobrazuje se na druhém okraji obrazovky. Podobně přes okraj prochází i NPC, výbuchy atd.

Obrázek 5: Ve hře Starquake se postavička okraje pouze může dotknout. Při dalším pohybu se ihned přejde do další místnosti.

Obrázek 6: Ve hře Draconus je sprite korektně ořezáván, ovšem jen na chvíli, než se přepne místnost. Povšimněte si, že ořezání není provedeno na samotném okraji obrazovky, čímž se problematika zjednodušuje.

6. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu vypadá následovně:

SCREEN_ADR equ $4000 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld b, 29 ; x-ová souřadnice ld c, 2 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 30 ; x-ová souřadnice ld c, 5 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite ld b, 31 ; x-ová souřadnice ld c, 9 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite finish: jr finish ; žádný návrat do systému calc_sprite_address: ; parametry: ; B - x-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; C - y-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; ; návratové hodnoty: ; DE - adresa pro zápis bloku ; ; vzor adresy: ; 0 1 0 Y4 Y3 0 0 0 | Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c and %00000111 ; pouze spodní tři bity y-ové souřadnice (řádky 0..7) rrca rrca rrca ; nyní jsou čísla řádků v horních třech bitech or b ; připočítat x-ovou souřadnici ld e, a ; máme spodní bajt adresy ; Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c ; y-ová souřadnice and %00011000 ; dva bity s indexem "bloku" 0..3 (dolní tři bity už máme zpracovány) or %01000000 ; "posun" do obrazové paměti (na 0x4000) ld d, a ; máme horní bajt adresy ; 0 1 0 Y5 Y4 0 0 0 ret ; návrat z podprogramu add_e MACRO n ; zvýšení hodnoty regitru E ld a, e add a, n ld e, a endm draw_sprite: ld hl, SPRITE_ADR ; adresa, od níž začíná maska spritu push de call draw_8_lines ; vykreslit prvních 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 push de call draw_8_lines ; vykreslit druhých 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 call draw_8_lines ; vykreslit třetích 8 řádků spritu ret ; návrat z podprogramu ld b, 8 ; počitadlo zapsaných řádků draw_8_lines: ld bc, 8*(256+2) ; počitadlo zapsaných řádků loop: ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky dec e ; korekce - posun zpět pod první osmici pixelů dec e ; korekce inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku (+256) djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ret ; návrat z podprogramu SPRITE_ADR db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11110000, %00010000 db %00000011, %00111000, %00010000 db %00000101, %11010111, %00010000 db %00000101, %11001100, %00010000 db %00000101, %00110000, %00010000 db %00000100, %11001000, %00010000 db %00000111, %00110110, %00010000 db %00001100, %11111110, %00111000 db %00011111, %11111000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00110000 db %00000011, %11111111, %10110000 db %00000101, %11111110, %11100000 db %00001110, %11111101, %11000000 db %00011000, %11111100, %00000000 db %00011000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11111000, %00000000 db %00000011, %11111100, %00000000 db %00000001, %10110000, %00000000 db %00000010, %00001100, %00000000 db %00000111, %00001110, %00000000 db %00011110, %00000111, %10000000 db %00000000, %00000000, %00000000 end ENTRY_POINT

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/127-margins.asm

7. Chybějící kontrola, zda sprite nepřesahuje dolní okraj obrazovky

V případě, že sprite přesáhne přes pravý okraj obrazovky, nemusí být tento problém (a většinou se jedná o problém) příliš viditelný. Obraz sice může být na levém okraji poškozen, ale jedná se o lokální problém, který navíc může u některých her (střílečky) zaniknout v celkovém „chaosu“ na obrazovce. Ovšem zajímavější problém nastane ve chvíli, kdy sprite přesáhne spodní okraj obrazovky. Proč tomu tak je? Připomeňme si, jaká je vlastně organizace obrazové paměti ZX Spectra:

Od Do Délka Stručný popis 4000 47ff 2048 prvních 64 obrazových řádků 4800 5000 2048 obrazové řádky 64–127 5000 57ff 2048 obrazové řádky 128–191 5800 5aff 768 32×24=768 atributů

Z této tabulky je patrné, že ihned za posledním obrazovým řádkem s indexem 191 (čísluje se od nuly) se nachází začátek atributové paměti. U spritu s výškou 24 obrazových řádků se nám může velmi dobře stát, že přepíšeme část této paměti či že dokonce zasáhneme až do adresního prostoru za touto pamětí. Pojďme si to vyzkoušet:

ld b, 14 ; x-ová souřadnice ld c, 2 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 14 ; x-ová souřadnice ld c, 5 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite ld b, 31 ; x-ová souřadnice ld c, 23 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite

Poslední sprite leží až na dolním okraji obrazovky, takže při zápisu jeho masky přepíšeme i část atributové paměti:

Obrázek 7: Trojice spritů, z nichž poslední přesahuje před spodní okraj obrazovky a při jehož vykreslování se zasáhlo do oblasti atributové paměti (bílý atribut dokonce bliká, což na statickém screenshotu není patrné).

Poznámka: řešení tohoto problému leží buď v omezení vertikální pozice spritu nebo v „ořezání“ vykreslování přímo v podprogramu pro vykreslování spritu – což je složité resp. pomalé.

Obrázek 8: Elegantní řešení výše uvedeného problému v legendární hře – šílený horník se nedostane přes spodní okraj obrazovky, protože se do této oblasti nemůže díky designu celé scény ani přiblížit.

8. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

Opět si ukažme úplný zdrojový kód příkladu, jenž po svém překladu a následném spuštění zobrazí tři sprity, z nichž jeden překračuje dolní okraj obrazovky a tím pádem zasahuje do oblasti atributové paměti:

SCREEN_ADR equ $4000 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld b, 14 ; x-ová souřadnice ld c, 2 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 14 ; x-ová souřadnice ld c, 5 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite ld b, 31 ; x-ová souřadnice ld c, 23 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite finish: jr finish ; žádný návrat do systému calc_sprite_address: ; parametry: ; B - x-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; C - y-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; ; návratové hodnoty: ; DE - adresa pro zápis bloku ; ; vzor adresy: ; 0 1 0 Y4 Y3 0 0 0 | Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c and %00000111 ; pouze spodní tři bity y-ové souřadnice (řádky 0..7) rrca rrca rrca ; nyní jsou čísla řádků v horních třech bitech or b ; připočítat x-ovou souřadnici ld e, a ; máme spodní bajt adresy ; Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c ; y-ová souřadnice and %00011000 ; dva bity s indexem "bloku" 0..3 (dolní tři bity už máme zpracovány) or %01000000 ; "posun" do obrazové paměti (na 0x4000) ld d, a ; máme horní bajt adresy ; 0 1 0 Y5 Y4 0 0 0 ret ; návrat z podprogramu add_e MACRO n ; zvýšení hodnoty regitru E ld a, e add a, n ld e, a endm draw_sprite: ld hl, SPRITE_ADR ; adresa, od níž začíná maska spritu push de call draw_8_lines ; vykreslit prvních 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 push de call draw_8_lines ; vykreslit druhých 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 call draw_8_lines ; vykreslit třetích 8 řádků spritu ret ; návrat z podprogramu ld b, 8 ; počitadlo zapsaných řádků draw_8_lines: ld bc, 8*(256+2) ; počitadlo zapsaných řádků loop: ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky dec e ; korekce - posun zpět pod první osmici pixelů dec e ; korekce inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku (+256) djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ret ; návrat z podprogramu SPRITE_ADR db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11110000, %00010000 db %00000011, %00111000, %00010000 db %00000101, %11010111, %00010000 db %00000101, %11001100, %00010000 db %00000101, %00110000, %00010000 db %00000100, %11001000, %00010000 db %00000111, %00110110, %00010000 db %00001100, %11111110, %00111000 db %00011111, %11111000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00110000 db %00000011, %11111111, %10110000 db %00000101, %11111110, %11100000 db %00001110, %11111101, %11000000 db %00011000, %11111100, %00000000 db %00011000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11111000, %00000000 db %00000011, %11111100, %00000000 db %00000001, %10110000, %00000000 db %00000010, %00001100, %00000000 db %00000111, %00001110, %00000000 db %00011110, %00000111, %10000000 db %00000000, %00000000, %00000000 end ENTRY_POINT

9. Sprite, jehož maska přesahuje přes třetinu obrazovky

Z předchozích článků již víme, že obrazová paměť je rozdělena do čtyř oblastí:

Od Do Délka Stručný popis 4000 47ff 2048 prvních 64 obrazových řádků 4800 5000 2048 obrazové řádky 64–127 5000 57ff 2048 obrazové řádky 128–191 5800 5aff 768 32×24=768 atributů

V každé oblasti jsou navíc řádky uspořádány tak, že za řádkem číslo 1 následuje řádek číslo 8, potom řádek číslo 16 atd. (nejlépe je to patrné při načítání obrázků z kazety). Tento problém jsme už poměrně uspokojivě vyřešili ve vykreslovací rutině, a to i pro sprity vyšší než osm obrazových řádků. Ovšem prozatím jsme „zapomněli“ na to, že pokud sprite přesáhne přes okraj třetiny obrazovky (64 řádek nebo 128 řádek), nebudou výpočty adresy pracovat korektně a zbytek spritu se vykreslí v aktuální třetině obrazovky, a to na jejím horním okraji. Můžeme si to poměrně snadno otestovat na spritech s následujícími souřadnicemi (stále pro jednoduchost počítáme souřadnice v násobcích osmi – to také budeme muset změnit):

ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 3 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 6 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite

Poznámka: vertikální pozice druhého spritu je obrazový řádek číslo 6×8=48 a výška spritu je 24 obrazových řádků, což je více, než 64 řádků v první třetině obrazovky (48+24=72 obrazových řádků).

Výsledkem bude následující scéna. Povšimněte si, že spodní sprite, který přesáhl přes třetinu obrazovky, je vykreslen chybně – jeho spodní část ve skutečnosti „přetekla“ na prvních osm řádků na obrazovce.

Obrázek 9: Pokus o vykreslení spritu, který přesahuje přes třetinu obrazovky (jedná se o v pořadí druhý sprite, jehož „nohy“ přeskočily až nahoru).

10. Úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého demonstračního příkladu

Opět si ukažme úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, jenž byl popsán v předchozí kapitole. Tento kód vypadá následovně:

SCREEN_ADR equ $4000 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 3 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 6 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite finish: jr finish ; žádný návrat do systému calc_sprite_address: ; parametry: ; B - x-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; C - y-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; ; návratové hodnoty: ; DE - adresa pro zápis bloku ; ; vzor adresy: ; 0 1 0 Y4 Y3 0 0 0 | Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c and %00000111 ; pouze spodní tři bity y-ové souřadnice (řádky 0..7) rrca rrca rrca ; nyní jsou čísla řádků v horních třech bitech or b ; připočítat x-ovou souřadnici ld e, a ; máme spodní bajt adresy ; Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c ; y-ová souřadnice and %00011000 ; dva bity s indexem "bloku" 0..3 (dolní tři bity už máme zpracovány) or %01000000 ; "posun" do obrazové paměti (na 0x4000) ld d, a ; máme horní bajt adresy ; 0 1 0 Y5 Y4 0 0 0 ret ; návrat z podprogramu add_e MACRO n ; zvýšení hodnoty regitru E ld a, e add a, n ld e, a endm draw_sprite: ld hl, SPRITE_ADR ; adresa, od níž začíná maska spritu push de call draw_8_lines ; vykreslit prvních 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 push de call draw_8_lines ; vykreslit druhých 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 call draw_8_lines ; vykreslit třetích 8 řádků spritu ret ; návrat z podprogramu ld b, 8 ; počitadlo zapsaných řádků draw_8_lines: ld bc, 8*(256+2) ; počitadlo zapsaných řádků loop: ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky dec e ; korekce - posun zpět pod první osmici pixelů dec e ; korekce inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku (+256) djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ret ; návrat z podprogramu SPRITE_ADR db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11110000, %00010000 db %00000011, %00111000, %00010000 db %00000101, %11010111, %00010000 db %00000101, %11001100, %00010000 db %00000101, %00110000, %00010000 db %00000100, %11001000, %00010000 db %00000111, %00110110, %00010000 db %00001100, %11111110, %00111000 db %00011111, %11111000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00110000 db %00000011, %11111111, %10110000 db %00000101, %11111110, %11100000 db %00001110, %11111101, %11000000 db %00011000, %11111100, %00000000 db %00011000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11111000, %00000000 db %00000011, %11111100, %00000000 db %00000001, %10110000, %00000000 db %00000010, %00001100, %00000000 db %00000111, %00001110, %00000000 db %00011110, %00000111, %10000000 db %00000000, %00000000, %00000000 end ENTRY_POINT

11. Vykreslení spritu na různorodé pozadí

Všechny demonstrační příklady určené pro vykreslení spritů prozatím pracovaly s prázdnou obrazovkou (to ve skutečnosti není zcela přesné, protože na prvním textovém řádku zůstávají zprávy z načítací rutiny). Co se však stane ve chvíli, kdy se pokusíme sprite vykreslit oproti nějakému různorodému pozadí? Uvidíme hned celou řadu problémů, zejména však:

Sprite „zdědí“ původní barvové atributy, a to jak atributy pozadí (což je v pořádku), tak i popředí (+ příznak blikání atd.) Sprite překreslí pozadí i na těch pozicích, v nichž by měly být jeho pixely průhledné (což odpovídá nulovým bitům v masce pixelu).

Obrázek 10: Manic miner nejenom že prochází stropem, ale navíc jeho sprite přebírá atributy herního pozadí (což ovšem není grafické pozadí, ale naopak popředí) i NPC (robota).

12. Vykreslení statického obrázku na obrazovku ZX Spectra

Ještě předtím, než se pokusíme o vykreslení spritu oproti již připravenému statickému pozadí, si ukažme, jak lze na obrazovku ZX Spectra vykreslit nějaký statický obrázek, který se nachází v jiné oblasti operační paměti. V praxi se můžeme setkat s přímým načtením obrázku (loading screen) do obrazové paměti, nyní ovšem budeme postupovat jinak – data obrázku, tedy jak bitmapu, tak i atributy, triviálně zkopírujeme do obrazové paměti instrukcí pro blokový přenos LDIR, s níž jsme se již v tomto seriálu setkali:

SCREEN_ADR equ $4000 BITMAP_SIZE equ 32*192 ATTRIBUTE_BLOCK_SIZE equ 32*64 SCREEN_SIZE equ BITMAP_SIZE + ATTRIBUTE_BLOCK_SIZE ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ; nejprve přeneseme celý obrázek do obrazové paměti ld hl, LOADING_SCREN ; adresa zdrojového bloku ld de, SCREEN_ADR ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_SIZE ; velikost přenášených dat ldir ; provést blokový přenos finish: jr finish ; žádný návrat do systému LOADING_SCREN incbin "Alien8.scr" end ENTRY_POINT

Poznámka: povšimněte si, že data obrázku jsou při překladu uložena v souboru „Alien8.scr“, který obsahuje bitmapu 256×192 bitů a taktéž 32×24 barvových atributů, tedy celkem přesně 256×192/8+32×24=6144+768=6912 bajtů.

Výsledná scéna by po načtení do ZX Spectra či jeho emulátoru měla vypadat následovně:

Obrázek 11: Statický obrázek vykreslený na obrazovku ZX Spectra.

13. Zobrazení spritů ve scéně s obrázkem na pozadí

Nyní zkombinujeme zobrazení pozadí (statického obrázku) se zobrazením spritů. Oproti předchozím demonstračním příkladům ve skutečnosti pouze upravíme začátek kódu, v němž nejprve na obrazovku zkopírujeme statický obrázek a potom přes něj nakreslíme trojici spritů (na vhodná místa):

; nejprve přeneseme celý obrázek do obrazové paměti ld hl, LOADING_SCREN ; adresa zdrojového bloku ld de, SCREEN_ADR ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_SIZE ; velikost přenášených dat ldir ; provést blokový přenos ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 4 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 18 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 9 ; x-ová souřadnice ld c, 12 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite

Na výsledku jsou velmi dobře patrné oba problémy zmíněné v předchozí kapitole, tj. jak překreslení i těch pixelů, které měly zůstat zachovány, tak i „zdědění“ původních barvových atributů (nejvíce je to patrné na nejvyšším spritu, který zdědil hned tři různé barvy popředí):

Obrázek 12: Zobrazení trojice spritů ve scéně s obrázkem na pozadí.

14. Úplný zdrojový kód dnešního šestého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního šestého demonstračního příkladu vypadá následovně:

SCREEN_ADR equ $4000 BITMAP_SIZE equ 32*192 ATTRIBUTE_BLOCK_SIZE equ 32*64 SCREEN_SIZE equ BITMAP_SIZE + ATTRIBUTE_BLOCK_SIZE ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ; nejprve přeneseme celý obrázek do obrazové paměti ld hl, LOADING_SCREN ; adresa zdrojového bloku ld de, SCREEN_ADR ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_SIZE ; velikost přenášených dat ldir ; provést blokový přenos ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 4 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 15 ; x-ová souřadnice ld c, 18 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 9 ; x-ová souřadnice ld c, 12 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite finish: jr finish ; žádný návrat do systému calc_sprite_address: ; parametry: ; B - x-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; C - y-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; ; návratové hodnoty: ; DE - adresa pro zápis bloku ; ; vzor adresy: ; 0 1 0 Y4 Y3 0 0 0 | Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c and %00000111 ; pouze spodní tři bity y-ové souřadnice (řádky 0..7) rrca rrca rrca ; nyní jsou čísla řádků v horních třech bitech or b ; připočítat x-ovou souřadnici ld e, a ; máme spodní bajt adresy ; Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c ; y-ová souřadnice and %00011000 ; dva bity s indexem "bloku" 0..3 (dolní tři bity už máme zpracovány) or %01000000 ; "posun" do obrazové paměti (na 0x4000) ld d, a ; máme horní bajt adresy ; 0 1 0 Y5 Y4 0 0 0 ret ; návrat z podprogramu add_e MACRO n ; zvýšení hodnoty regitru E ld a, e add a, n ld e, a endm draw_sprite: ld hl, SPRITE_ADR ; adresa, od níž začíná maska spritu push de call draw_8_lines ; vykreslit prvních 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 push de call draw_8_lines ; vykreslit druhých 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 call draw_8_lines ; vykreslit třetích 8 řádků spritu ret ; návrat z podprogramu ld b, 8 ; počitadlo zapsaných řádků draw_8_lines: ld bc, 8*(256+2) ; počitadlo zapsaných řádků loop: ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky dec e ; korekce - posun zpět pod první osmici pixelů dec e ; korekce inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku (+256) djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ret ; návrat z podprogramu SPRITE_ADR db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11110000, %00010000 db %00000011, %00111000, %00010000 db %00000101, %11010111, %00010000 db %00000101, %11001100, %00010000 db %00000101, %00110000, %00010000 db %00000100, %11001000, %00010000 db %00000111, %00110110, %00010000 db %00001100, %11111110, %00111000 db %00011111, %11111000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00110000 db %00000011, %11111111, %10110000 db %00000101, %11111110, %11100000 db %00001110, %11111101, %11000000 db %00011000, %11111100, %00000000 db %00011000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11111000, %00000000 db %00000011, %11111100, %00000000 db %00000001, %10110000, %00000000 db %00000010, %00001100, %00000000 db %00000111, %00001110, %00000000 db %00011110, %00000111, %10000000 db %00000000, %00000000, %00000000 LOADING_SCREN incbin "Alien8.scr" end ENTRY_POINT

15. Korektní výpočet adres zapisovaných bajtů při zobrazení spritu

Některé problémy lze ve skutečnosti opravit relativně snadno. Podívejme se například na řešení problému korektního výpočtu adres zapisovaných bajtů (3 bajty na obrazový řádek, 24 obrazových řádků). Prozatím vypadá vykreslení spritu v nejvyšší úrovni abstrakce takto:

ld b, 0 ; x-ová souřadnice ld c, 3 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite

To je v pořádku – adresu vypočteme (mimochodem: složitým způsobem s mnoha bitovými operacemi) jen jedenkrát a poté se již volá subrutina pro vykreslení celého spritu. Ta vypadá následovně:

draw_sprite: ld hl, SPRITE_ADR ; adresa, od níž začíná maska spritu push de call draw_8_lines ; vykreslit prvních 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 push de call draw_8_lines ; vykreslit druhých 8 řádků spritu pop de add_e 32 ; zvýšit E o hodnotu 32 call draw_8_lines ; vykreslit třetích 8 řádků spritu ret ; návrat z podprogramu

A zde nastává problém – posun adresy o 32 bajtů skutečně odpovídá přechodu o osm obrazových řádků (ano – obrazová paměť má takový formát), jenže to neplatí u přechodu na další třetinu obrazovky, tj. přes hranici 2048 bajtů. Ovšem můžeme využít triku, který již popsal kolega dw (ještě jednou díky); necháme si adresu vypočítat přímo subrutinou draw 8 _lines. Tím se nám subrutina pro vykreslení spritu zjednoduší na pouhých pět instrukcí:

draw_sprite: ld hl, SPRITE_ADR ; adresa, od níž začíná maska spritu call draw_8_lines ; vykreslit prvních 8 řádků spritu + upravit DE pro následující řádek call draw_8_lines ; vykreslit druhých 8 řádků spritu + upravit DE pro následující řádek call draw_8_lines ; vykreslit třetích 8 řádků spritu + upravit DE pro následující řádek ret ; návrat z podprogramu

Naproti tomu ovšem musíme měnit dvojregistr DE v subrutině draw 8 _lines. On se zde ve skutečnosti modifikoval již předtím, ovšem musíme to nyní provést správně. Budeme zjišťovat, zda se nepřekročila oblast 2048 bajtů a pokud ne, bude DE zvýšeno o 32 (tedy přeskok na další obrazový řádek) a pokud ano, musí se upravit i vyšší bajt adresy, tedy registr D (přeskočíme do další třetiny obrazovky, ovšem na její začátek, přesněji řečeno na jeden z řádků 0 až 7):

draw_8_lines: ld bc, 8*(256+2) ; počitadlo zapsaných řádků loop: ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky ; nyní je vykresleno všech 24 pixelů na řádku dec e ; korekce (po prvním LDI) dec e ; korekce (po druhém LDI) inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku ; nyní DE ukazuje správně na první bajt na dalším řádku djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ld a, e ; \ add a, 32 ; > E += 32 ld e, a ; / ret c ; návrat při přenosu (další stránka) ld a, d ; \ sub 8 ; > D -= 8 ld d, a ; / ret ; návrat z podprogramu

Rozdíly jsou patrné na první pohled:

Obrázek 13: Nekorektní přechody mezi třetinami obrazovky.

Obrázek 14: Korektní přechody mezi třetinami obrazovky.

16. Úplný zdrojový kód dnešního sedmého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního sedmého a současně i posledního demonstračního příkladu vypadá následovně:

SCREEN_ADR equ $4000 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld b, 0 ; x-ová souřadnice ld c, 3 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy spritu call draw_sprite ld b, 4 ; x-ová souřadnice ld c, 4 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite ld b, 8 ; x-ová souřadnice ld c, 5 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite ld b, 12 ; x-ová souřadnice ld c, 6 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite ld b, 16 ; x-ová souřadnice ld c, 7 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite ld b, 20 ; x-ová souřadnice ld c, 8 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite ld b, 24 ; x-ová souřadnice ld c, 9 ; y-ová souřadnice call calc_sprite_address ; výpočet adresy call draw_sprite finish: jr finish ; žádný návrat do systému calc_sprite_address: ; parametry: ; B - x-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; C - y-ová souřadnice (ve znacích, ne pixelech) ; ; návratové hodnoty: ; DE - adresa pro zápis bloku ; ; vzor adresy: ; 0 1 0 Y4 Y3 0 0 0 | Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c and %00000111 ; pouze spodní tři bity y-ové souřadnice (řádky 0..7) rrca rrca rrca ; nyní jsou čísla řádků v horních třech bitech or b ; připočítat x-ovou souřadnici ld e, a ; máme spodní bajt adresy ; Y2 Y1 Y0 X4 X3 X2 X1 X0 ld a, c ; y-ová souřadnice and %00011000 ; dva bity s indexem "bloku" 0..3 (dolní tři bity už máme zpracovány) or %01000000 ; "posun" do obrazové paměti (na 0x4000) ld d, a ; máme horní bajt adresy ; 0 1 0 Y5 Y4 0 0 0 ret ; návrat z podprogramu add_e MACRO n ; zvýšení hodnoty regitru E ld a, e add a, n ld e, a endm draw_sprite: ld hl, SPRITE_ADR ; adresa, od níž začíná maska spritu call draw_8_lines ; vykreslit prvních 8 řádků spritu + upravit DE pro následující řádek call draw_8_lines ; vykreslit druhých 8 řádků spritu + upravit DE pro následující řádek call draw_8_lines ; vykreslit třetích 8 řádků spritu + upravit DE pro následující řádek ret ; návrat z podprogramu draw_8_lines: ld bc, 8*(256+2) ; počitadlo zapsaných řádků loop: ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ldi ; přesun jednoho bajtu + úprava stavu počitadla [DE++] = [HL++]; BC-- ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc hl ; posun na další bajt masky ; nyní je vykresleno všech 24 pixelů na řádku dec e ; korekce (po prvním LDI) dec e ; korekce (po druhém LDI) inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku ; nyní DE ukazuje správně na první bajt na dalším řádku djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 3x osmi zápisy ld a, e ; \ add a, 32 ; > E += 32 ld e, a ; / ret c ; návrat při přenosu (další stránka) ld a, d ; \ sub 8 ; > D -= 8 ld d, a ; / ret ; návrat z podprogramu SPRITE_ADR db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11110000, %00010000 db %00000011, %00111000, %00010000 db %00000101, %11010111, %00010000 db %00000101, %11001100, %00010000 db %00000101, %00110000, %00010000 db %00000100, %11001000, %00010000 db %00000111, %00110110, %00010000 db %00001100, %11111110, %00111000 db %00011111, %11111000, %00000000 db %00000000, %00000000, %00110000 db %00000011, %11111111, %10110000 db %00000101, %11111110, %11100000 db %00001110, %11111101, %11000000 db %00011000, %11111100, %00000000 db %00011000, %00000000, %00000000 db %00000001, %11111000, %00000000 db %00000011, %11111100, %00000000 db %00000001, %10110000, %00000000 db %00000010, %00001100, %00000000 db %00000111, %00001110, %00000000 db %00011110, %00000111, %10000000 db %00000000, %00000000, %00000000 end ENTRY_POINT

17. Jak dále?

Nejpalčivější problém tedy máme vyřešen, ale zbývá nám dořešit ještě několik dalších problémů, zejména pak:

Výpočet jemného posunu spritu v SW, nikoli jeho předpočítáním. Správné „proložení“ spritu s bitmapovým pozadím. Správné zobrazení barvových atributů (to nevyřešíme :-).

18. Příloha: upravený soubor Makefile pro překlad demonstračních příkladů

Výše uvedené demonstrační příklady i příklady, které již byly popsány v předchozích osmnácti článcích [1] [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], je možné přeložit s využitím souboru Makefile, jehož aktuální verze vypadá následovně (pro překlad a slinkování je, jak je již v tomto seriálu zvykem, použit assembler Pasmo):

