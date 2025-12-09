Root.cz  »  PC a notebooky  »  Zenbook Duo a Debian: automatické přepínání režimů při změně konfigurace

Zenbook Duo a Debian: automatické přepínání režimů při změně konfigurace

Antonín Mička
Dnes
Doba čtení: 8 minut
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie
Zaměříme se na praktickou stránku provozu zařízení: ukážeme si skript, který zajišťuje automatické přepínání režimů při připojení nebo odpojení klávesnice, ovládá zapínání a vypínání spodního displeje a řeší rotaci obrazovky.

Cílem je vytvořit spolehlivý mechanismus, díky kterému se notebook chová konzistentně a předvídatelně napříč různými prostředími (KDE/Wayland, wlroots, případně X11). Díky této automatizaci už nebude nutné vše nastavovat ručně.

Co se dozvíte v článku
  1. Hlavní automatizační skript – co dělá a proč existuje
  2. Napojení skriptu na udev
  3. Jak zjistit, že události fungují
  4. Doporučení pro praxi
  5. Přirozené automatické chování

Hlavní automatizační skript – co dělá a proč existuje

Aby bylo možné Zenbook Duo pohodlně používat pod Linuxem, je potřeba napsat vlastní logiku, která reaguje na změny hardwaru – hlavně na připojení a odpojení klávesnice, případně na změnu orientace zařízení. Tyto události určují, zda se má spodní displej zapnout, vypnout, rotovat nebo přesunout do jiného uspořádání.

logika automatizačního skriptuAutor: Antonín Mička

K tomu slouží hlavní skript s pracovním názvem asus-check-keyboard , na kterém stojí celá automatizace. Skript je volán prostřednictvím pravidel udev, takže se spustí během okamžiku pokaždé, když systém zaznamená změnu stavu USB zařízení, případně další událost – například změnu orientace detekovanou pomocnou službou.

Níže popisujeme hlavní automatizační skript, jako by všechny potřebné hodnoty (VID/PID klávesnice, názvy displejů nebo název senzoru víka) byly deklarované přímo v něm.

1. Inicializace statických hodnot

Na začátku skript nastaví několik základních proměnných. V plné verzi jsou načítané z konfigurace, ale pro přehlednost je zde ukazujeme přímo:

# Identifikace klávesnice
VENDOR_ID="ffff"
PRODUCT_ID="ffff"

# Názvy displejů
PRIMARY_DISPLAY_NAME="eDP-1"
SECONDARY_DISPLAY_NAME="eDP-2"

# ACPI identifikátor víka
LID="LID0"

2. Kontrola stavu víka

Pokud je víko zavřené, nemá smysl měnit režim displejů.

LID_STATE=$(grep -i "state" /proc/acpi/button/lid/${LID}/state | awk '{print $2}')
if [[ "$LID_STATE" == "closed" ]]; then
    echo "Víko je zavřené"
    exit 0
fi

3. Zjištění orientace zařízení

Zenbook Duo má akcelerometr, který hlásí orientaci jako normal, bottom-up, left-up nebo right-up. Skript tuto hodnotu namapuje na rotaci displeje:

DIR=$(timeout 2 monitor-sensor --accel | grep orientation)
case "$DIR" in
  *normal*)     DISPLAY_ROTATION="normal" ;;
  *bottom-up*)  DISPLAY_ROTATION="inverted" ;;
  *left-up*)    DISPLAY_ROTATION="left" ;;
  *right-up*)   DISPLAY_ROTATION="right" ;;
esac

4. Rozpoznání, zda je připojena klávesnice

Hlavní logika: pokud skript detekuje USB zařízení klávesnice, přepíná notebook do „režimu laptop“.

if lsusb | grep -iq "${VENDOR_ID}:${PRODUCT_ID}"; then
    echo "Klávesnice detekována – vypínám spodní displej"
else
    echo "Klávesnice není připojena – zapínám spodní displej"
fi

5. Rozlišení prostředí (X11, KDE Wayland, wlroots)

Skript automaticky zjišťuje, zda běží pod X11, KDE/Wayland nebo pod wlroots. Podle toho použije nástroj:

  • xrandr pro X11
  • kscreen-doctor pro KDE/Wayland
  • wlr-randr pro wlroots (Hyprland / Sway)
if [[ "$XDG_SESSION_TYPE" == "x11" ]]; then
    # X11 – používá xrandr
elif [[ "$XDG_SESSION_TYPE" == "wayland" && "$XDG_CURRENT_DESKTOP" == "KDE" ]]; then
    # KDE Wayland – používá kscreen-doctor
else
    # wlroots – používá wlr-randr
fi

6. Zapnutí/vypnutí a zarovnání displejů

📌 A) Při připojené klávesnici – spodní displej se vypne

# X11
xrandr --output ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} --off

# KDE Wayland
kscreen-doctor output.${SECONDARY_DISPLAY_NAME}.disable

# wlroots
wlr-randr --output ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} --off

📌 B) Při odpojené klávesnici – spodní displej se zapne a zarovná

case "$DISPLAY_ROTATION" in
  normal)   # pod primární
            xrandr --output $SECONDARY_DISPLAY_NAME --auto --below $PRIMARY_DISPLAY_NAME ;;
  left)     xrandr --output $SECONDARY_DISPLAY_NAME --auto --left-of $PRIMARY_DISPLAY_NAME ;;
  right)    xrandr --output $SECONDARY_DISPLAY_NAME --auto --right-of $PRIMARY_DISPLAY_NAME ;;
  inverted) xrandr --output $SECONDARY_DISPLAY_NAME --auto --above $PRIMARY_DISPLAY_NAME ;;
esac

KDE Wayland část navíc vypočítává přesnou geometrii pomocí kscreen-doctor -o a nastavuje souřadnice explicitně — to je nutné, protože KDE nepodporuje jednoduché above/right-of makra.

Plné znění skriptu

Zde je kompletní pracovní verze skriptu tak, jak byl popsán výše:

APP_NAME="asus-check-keyboard"
STATE_DIR="$HOME/.local/state/$APP_NAME"
STATE_FILE="$STATE_DIR/state"

# Výchozí režim, pokud není stavový soubor
if [[ -n "$1" ]]; then
    mode="$1"
elif [[ -f "$STATE_FILE" ]]; then
    mode=$(<"$STATE_FILE")
else
    mode="automatic-enabled"
fi

# Konfigurace (pro jednoduchost přímo zde)
VENDOR_ID="ffff"
PRODUCT_ID="ffff"
PRIMARY_DISPLAY_NAME="eDP-1"
SECONDARY_DISPLAY_NAME="eDP-2"
LID="LID0"

# Rotace (pokud existuje pomocný soubor)
if [[ -f /tmp/asus-rotation ]]; then
    source /tmp/asus-rotation
fi

# Stav víka
LID_STATE=$(grep -i "state" /proc/acpi/button/lid/${LID}/state | awk '{print $2}')
if [[ "$LID_STATE" == "closed" ]]; then
    exit 0
fi

DISPLAY_ROTATION="normal"

# Automatika – zjištění orientace
if [[ "$mode" == "automatic-enabled" ]]; then
    if [ -z "$DIR" ]; then
        DIR=$(timeout 2 monitor-sensor --accel | grep orientation)
    fi

    case "$DIR" in
      *normal*)     DISPLAY_ROTATION="normal" ;;
      *bottom-up*)  DISPLAY_ROTATION="inverted" ;;
      *left-up*)    DISPLAY_ROTATION="left" ;;
      *right-up*)   DISPLAY_ROTATION="right" ;;
    esac
fi

user=$USER
type=$XDG_SESSION_TYPE
desktop_env=$XDG_CURRENT_DESKTOP

# Ignorovat greeter
if [[ "$user" == "sddm" ]]; then
    exit 0
fi

# X11 větev
if [[ "$type" == "x11" ]]; then
    if lsusb | grep -iq "${VENDOR_ID}:${PRODUCT_ID}"; then
        xrandr --output ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} --off
    else
        case "$DISPLAY_ROTATION" in
          left)     xrandr --output ${PRIMARY_DISPLAY_NAME} --rotate left \
                            --right-of ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} \
                            --output ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} --auto ;;
          right)    xrandr --output ${PRIMARY_DISPLAY_NAME} --rotate right \
                            --left-of ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} \
                            --output ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} --auto ;;
          inverted) xrandr --output ${PRIMARY_DISPLAY_NAME} --rotate inverted \
                            --below ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} \
                            --output ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} --auto ;;
          normal)   xrandr --output ${PRIMARY_DISPLAY_NAME} --rotate normal \
                            --above ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} \
                            --output ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} --auto ;;
        esac
    fi
    exit 0
fi

# KDE Wayland větev (zkrácená)
if [[ "$type" == "wayland" && "$desktop_env" == "KDE" ]]; then
    if lsusb | grep -iq "${VENDOR_ID}:${PRODUCT_ID}"; then
        kscreen-doctor output.${PRIMARY_DISPLAY_NAME}.rotation.normal
        kscreen-doctor output.${SECONDARY_DISPLAY_NAME}.disable
    else
        kscreen-doctor output.${PRIMARY_DISPLAY_NAME}.rotation.${DISPLAY_ROTATION}
        kscreen-doctor output.${SECONDARY_DISPLAY_NAME}.enable \
                       output.${SECONDARY_DISPLAY_NAME}.rotation.${DISPLAY_ROTATION}
        # Geometrie a rearrange

        # --- Získání geometrie primárního výstupu ---
        read PX PY PW PH <<< $(kscreen-doctor -o | awk -v out="$PRIMARY_DISPLAY_NAME" '$0 ~ "Output: " && $0 ~ out { in_block=1; next } in_block && $0 ~ "Geometry:" { split($3, pos, ","); split($4, res, "x"); print pos[1], pos[2], res[1], res[2]; exit }')

        # --- Získání velikosti sekundárního výstupu ---
        read SX SY SW SH <<< $(kscreen-doctor -o | awk -v out="$SECONDARY_DISPLAY_NAME" '$0 ~ "Output: " && $0 ~ out { in_block=1; next } in_block && $0 ~ "Geometry:" { split($3, pos, ","); split($4, res, "x"); print pos[1], pos[2], res[1], res[2]; exit }')

        PX=0
        PY=0

        # --- Výpočet nové pozice ---
        case "$DISPLAY_ROTATION" in
            *left*)
                PX=$(echo "$PX" | tr -dc '0-9')
                SW=$(echo "$SW" | tr -dc '0-9')
                SX=$((PX - SW))
                SY=$PY
                ;;
            *right*)
                PX=$(echo "$PX" | tr -dc '0-9')
                PW=$(echo "$PW" | tr -dc '0-9')
                SX=$((PX + PW))
                SY=$PY
                ;;
            *inverted*)
                SX=$PX
                SY=$((PY - SH))
                ;;
            *normal*)
                SX=$PX
                SY=$((PY + PH))
                ;;
            *)
                echo "Neplatná orientace: $DISPLAY_ROTATION"
                exit 1
                ;;
        esac

        # --- Výstup a nastavení ---
        kscreen-doctor output.$PRIMARY_DISPLAY_NAME.position.$PX,$PY output.${PRIMARY_DISPLAY_NAME}.rotation.${DISPLAY_ROTATION}
        kscreen-doctor output.$SECONDARY_DISPLAY_NAME.position.$SX,$SY output.${SECONDARY_DISPLAY_NAME}.rotation.${DISPLAY_ROTATION}
    fi
    exit 0
fi

# wlroots větev
if [[ "$type" == "wayland" ]]; then
    if lsusb | grep -iq "${VENDOR_ID}:${PRODUCT_ID}"; then
        wlr-randr --output ${PRIMARY_DISPLAY_NAME} --rotate normal
        wlr-randr --output ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} --off
    else
        wlr-randr --output ${SECONDARY_DISPLAY_NAME} --auto --rotate ${DISPLAY_ROTATION}

        # --- Výpočet nové pozice ---
        case "$DISPLAY_ROTATION" in
            *left*)
                wlr-randr --output ${PRIMARY_DISPLAY_NAME} --rotate ${DISPLAY_ROTATION} --right-of ${SECONDARY_DISPLAY_NAME}
                ;;
            *right*)
                wlr-randr --output ${PRIMARY_DISPLAY_NAME} --rotate ${DISPLAY_ROTATION} --left-of ${SECONDARY_DISPLAY_NAME}
                ;;
            *inverted*)
                wlr-randr --output ${PRIMARY_DISPLAY_NAME} --rotate ${DISPLAY_ROTATION} --below ${SECONDARY_DISPLAY_NAME}
                ;;
            *normal*)
                wlr-randr --output ${PRIMARY_DISPLAY_NAME} --rotate ${DISPLAY_ROTATION} --above ${SECONDARY_DISPLAY_NAME}
                ;;
            *)
                echo "Neplatná orientace: $DISPLAY_ROTATION"
                exit 1
                ;;
        esac
    fi
    exit 0
fi
exit 0

Napojení skriptu na udev

Aby se automatizační skript mohl spouštět přesně ve chvíli, kdy se změní stav klávesnice (připojení / odpojení), je potřeba jej propojit se subsystémem udev. Ten je součástí systemd a zajišťuje reakce na hardwarové události jádra – tedy i na připojení USB zařízení.

Proč nestačí spouštět skript ručně

Ruční spouštění by neodráželo skutečné chování notebooku. Zenbook Duo totiž často připojuje a odpojuje klávesnici i během běžného používání – například při zaklapnutí, změně režimu nebo přechodu mezi „tabletovým“ a „notebookovým“ rozložením. Pomocí udev tedy zajistíme okamžitou reakci.

Udev pravidlo pro detekci klávesnice

Na základě VID/PID klávesnice vytvoříme jednoduché udev pravidlo, které se spustí při každé změně jejího stavu.

# /etc/udev/rules.d/99-asus-check-keyboard.rules

ACTION=="add|remove", \
  SUBSYSTEM=="usb", \
  ATTR{idVendor}=="ffff", ATTR{idProduct}=="ffff", \
  RUN+="/usr/local/bin/asus-check-keyboard udev-event"

Toto pravidlo říká:

  • ACTION==add|remove — spustit při připojení i odpojení USB zařízení
  • SUBSYSTEM==usb — reagovat pouze na USB události
  • idVendor / idProduct — identifikace originální klávesnice Asus
  • RUN+= — spustit náš skript

Po úpravě pravidla je nutné jej načíst:

sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger

Wrapper pro běh ve správném uživatelském kontextu

Udev běží jako root a mimo grafickou seanci — nemá přístup k proměnným jako DISPLAY, XDG_RUNTIME_DIR nebo socketům Waylandu. To znamená, že skript nemůže přímo spustit xrandr, kscreen-doctor nebo wlr-randr.

Proto je potřeba maličký wrapper, který zajistí spuštění skriptu v kontextu přihlášeného uživatele.

# /usr/local/bin/asus-check-keyboard-wrapper

#!/bin/bash
USER_NAME="tvoje-uživatelské-jméno"

sudo -u "$USER_NAME" \
  XDG_RUNTIME_DIR="/run/user/$(id -u $USER_NAME)" \
  DISPLAY=:0 \
  /usr/local/bin/asus-check-keyboard "$@"

V udev pravidle pak budeme volat:

RUN+="/usr/local/bin/asus-check-keyboard-wrapper"

Jak zjistit, že události fungují

Můžete sledovat živé události:

udevadm monitor --environment --udev

Nebo otestovat pravidlo:

udevadm test $(udevadm info -q path -n /dev/bus/usb/001/002)

Doporučení pro praxi

  • Ujistěte se, že skript je spustitelný ( chmod +x).
  • Výstup skriptu logujte do /tmp/asus-log pro ladění.
  • Pokud používáte více uživatelů, wrapper musí umět najít aktivního.
  • V systemd prostředích lze wrapper nahradit user service — elegantnější řešení.

Přirozené automatické chování

Pomocí udev se automatizační skript spouští přesně ve chvíli, kdy se změní stav klávesnice. O zbytek se stará samotný skript, který umí podle prostředí (X11/KDE/wlroots) správně nastavit displeje. Tím získáme přirozené chování, které je velmi blízké tomu, co poskytuje operační systém Windows.

V příštím závěrečném díle se podíváme na vylepšený wrapper a zabalení do balíčku deb.

Seriál: Asus Zenbook Duo
Přečtěte si všechny díly seriálu Asus Zenbook Duo nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Antonín Mička

Antonín Mička

Vývojový pracovník realtime aplikací, se specializací na Qt, C++ a Linux.

Témata:

Dále u nás najdete

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Těžba dat versus strojové učení

Jak funguje platforma IBM Power11?

Proč přichází éra suverénních datových center?

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?