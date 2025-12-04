Root.cz  »  Linux  »  Alpine Linux 3.23.0 přináší apk 3, zatím neslučuje adresář /usr

Alpine Linux 3.23.0 přináší apk 3, zatím neslučuje adresář /usr

Petr Krčmář
Dnes
Alpine Linux Autor: Alpine Linux

Vývojáři uvolnili pravidelnou podzimní verzi distribuce Alpine Linux s označením 3.23.0. Po pěti letech je k dispozici nová verze balíčkovacího systému apk 3. Nástroje byly aktualizovány, ale zatím byl zachován původní index a formát balíčků v2. Ty je v plánu vyměnit někdy po tomto vydání distribuce.

V Alpine Linuxu jsou nyní k dispozici dva hlavní balíčky s linuxovým jádrem: linux-lts, který následuje LTS vydání, a linux-stable, který následuje stabilní vydání. Balíček linux-stable se dříve jmenoval linux-edge a měl odlišnou konfiguraci od  linux-lts.

Pro firewall nftables jsou připraveny balíčky s názvem -nftrules, které obsahují doplňkovou konfiguraci pro jednotlivé servery linkovatelnou z adresáře /usr/share/nftables.avail/. Podobně se balíčky s pravidly pro udev přesunuly do samostatných balíčků -udev, což zjednodušuje správu systému bez udev. Další detaily naleznete v poznámkách k vydání.

Vývojáři původně slibovali, že tato verze přijde s dříve oznámeným sloučením adresáře  /usr. Nakonec byl ale kvůli technickým potížím na poslední chvíli plán odložen do příštích vydání.

Alpine Linux je lehká, bezpečně orientovaná linuxová distribuce navržená pro minimalismus a efektiviní využití zdrojů. Staví na knihovně musl libc, busyboxu a správci balíčků apk, což jí umožňuje dosahovat malých obrazů a rychlého spouštění. Proto je populární pro kontejnery, vestavěné systémy a servery s omezenými prostředky.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

