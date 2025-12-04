Alpine Linux 3.23.0 přináší apk 3, zatím neslučuje adresář /usr

Vývojáři uvolnili pravidelnou podzimní verzi distribuce Alpine Linux s označením 3.23.0. Po pěti letech je k dispozici nová verze balíčkovacího systému apk 3. Nástroje byly aktualizovány, ale zatím byl zachován původní index a formát balíčků v2. Ty je v plánu vyměnit někdy po tomto vydání distribuce.
V Alpine Linuxu jsou nyní k dispozici dva hlavní balíčky s linuxovým jádrem:
linux-lts, který následuje LTS vydání, a
linux-stable, který následuje stabilní vydání. Balíček
linux-stable se dříve jmenoval
linux-edge a měl odlišnou konfiguraci od
linux-lts.
Pro firewall nftables jsou připraveny balíčky s názvem
-nftrules, které obsahují doplňkovou konfiguraci pro jednotlivé servery linkovatelnou z adresáře
/usr/share/nftables.avail/. Podobně se balíčky s pravidly pro
udev přesunuly do samostatných balíčků
-udev, což zjednodušuje správu systému bez
udev. Další detaily naleznete v poznámkách k vydání.
Vývojáři původně slibovali, že tato verze přijde s dříve oznámeným sloučením adresáře
/usr. Nakonec byl ale kvůli technickým potížím na poslední chvíli plán odložen do příštích vydání.
Alpine Linux je lehká, bezpečně orientovaná linuxová distribuce navržená pro minimalismus a efektiviní využití zdrojů. Staví na knihovně musl libc, busyboxu a správci balíčků apk, což jí umožňuje dosahovat malých obrazů a rychlého spouštění. Proto je populární pro kontejnery, vestavěné systémy a servery s omezenými prostředky.