Cory Doctorow se sešel s odbory, řešili „enshittifikaci“ služeb

Tony
Včera
Cory Doctorow Autor: Trades Union Congress

Členská základna ICT Odborů měla možnost se na dálku zúčastnit diskuze, kterou organizovali britští odboráři s kanadským spisovatelem a teoretikem Corym Doctorowem. Známý je také pro spolupráci s EFF (Electronic Frontier Foundation).

Cory Doctorow prezentoval jeho teorii, že koncentrace v monopolech umožňuje nuznou kvalitu digitálních statků a služeb pro konzumenty. Zároveň tato monopolizace dopadá negativně na zaměstnance. V diskuzi nabídl různá východiska pro konzumenty i zaměstnance.

Nahrávku diskuze je možné zhlédnout na YouTube. Je samozřejmě v angličtině a je nutné podotknout, že zde mluví rodilí mluvčí s rodilými mluvčími a je využit poněkud obtížnější jazyk v konverzačním tempu.

Zdroj: Youtube.com

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Autor zprávičky

Tony

