Debian řeší problém s potichu odcházejícími vývojáři

Petr Krčmář
Dnes
14 nových názorů

Debian prázdná židle Autor: Root.cz s využitím ChatGPT

Minulý měsíc jsme psali o tom, že tým pro ochranu dat Debianu opustili všichni dobrovolníci. Podobné situace se v takových projektech dějí. Vedoucí projektu Andreas Tille se zabývá problémem, který vzniká, když vývojáři Debianu tiše odcházejí kvůli jiným závazkům, zájmům nebo z dalších důvodů. Často prostě přestanou komunikovat s ostatními lidmi z projektu.

Potíže nevznikají samotným odchodem, ale hlavně tím, že takový vývojář přestane přispívat, aniž by to sdělili ostatním kolegům. Zejména se to týká těch, kteří byli přiděleni do různých týmů Debianu a přestali se angažovat. Výsledkem jsou tak například balíčky, které se postupně přestávají potichu udržovat. Pokud ostatní vývojáři nevědí, že někdo dočasně nebo trvale projekt opustil, nemohou situaci začít včas řešit.

Andreas říká, že pro mnoho dobrovolníků je nepříjemné, když se jich někdo ptá, jestli jsou stále aktivní a je možné se na ně spolehnout. Z ohleduplnosti k sobě navzájem se často vyhýbáme kladení takových otázek. Ze stejné ohleduplnosti se také vyhýbáme aktivnímu sdělování, že jsme se stáhli do pozadí. Výsledkem může být, že odpovědnosti se tiše přesouvají, místo aby byly vědomě předány nebo ukončeny.

Dále nastínil některé nápady týkající se týmu MIA (Missing In Action), jehož úkolem by mělo být tyto potíže řešit systematicky. Navrhovaný proces, který se po loňské konferenci DebConf pro tým MIA připravuje, by spočíval v zavedení automatizovaného systému, který by po určité době přibližně šesti měsíců automaticky zasílal e-maily potenciálně neaktivním přispěvatelům a žádal by informace o aktuálním stavu.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

