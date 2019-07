 »   »  Družicový navigační systém Galileo měl několikadenní výpadek

Ondřej Caletka

Družicový navigační systém Galileo se od 11. července potýkal s výpadkem. Z důvodu výpadku systémů v obou řídicích centrech došlo k přerušení distribuce efemerid, tedy vypočtených poloh družic na obloze.

Jak vyplývá z nezávislé analýzy, kterou pomocí LimeSDR provedl radioamatér Daniel Estévez, družice i během výpadku vysílaly správný signál a správnou informaci o čase, který běží v každé družici autonomně, data efemerid však zůstala neaktualizována od čtvrtka 11. 7. 21:50. To způsobovalo postupné zhoršování přesnosti určení polohy. Protože jsou data efemerid vázána pouze k času v rámci týdne, došlo 15. 7. v 9:50 k nesprávnému přiřazení dat do následujícího týdne, takže určená poloha se stala zcela nesmyslnou.

Zajímavé také je, že i v době výpadku signalizovala polovina družic informaci o validitě dat jako OK, druhá polovina jako NOT OK. Výpadek se podařilo obnovit 18. července v 8:20 UTC. Jeho přesná příčina bude ještě předmětem dalšího zkoumání.