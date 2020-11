Glimpse hodnotí první rok existence

Autor: David Ježek

Grafický editor Glimpse, fork GIMPu, má za sebou rok od první verze. Glimpse Image Editor 0.1.0 vyšel 21. listopadu 2019. Tvůrci tak nyní hodnotí, jak se jim daří plnit cíle projektu.

Všechny primární cíle byly splněny (změna jména, změna loga, opravy překladů). Program byl stažen více než 86 000×, na vývoj GIMPu se přispělo částkou 500 USD. Částečně splněny jsou i sekundární a terciární cíle.

Dalším krokem ve vývoji jsou práce na Glimpse NX, kde tvůrci využijí technologie GNOME pro lehčí a přístupnější uživatelské rozhraní, stále stavějící na základu GIMPu. Počítá se i s portem pro Windows a macOS. Stále se ale zvažuje, jaký programovací jazyk pro tyto věci použít: nejspíš to bude Rust. To všed v horizontu zhruba 2 let.