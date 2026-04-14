Kompilátor shaderů Jay pro GPU Intel je v Mesa 26.1

David Ježek
Dnes
Intel CPU procesor Autor: Depositphotos

Nedlouho po oznámení nového shader compileru Jay přichází jeho začlenění do Mesa. Tato významná novinka pro uživatele GPU a iGPU Intel je nyní součástí kódu vývojové verze Mesa 26.1 a těšit se na ni mohou uživatelů téměř čehokoli Intelovského, zhruba od iGPU Gen9, tedy Skylake výše.

Sluší se doplnit, že kód rozhodně není ve stavu, aby jej používali běžní uživatelé, snad ještě ani odvážní experimentátoři, jejichž nervy nejsou z kalené oceli. V Mesa 26.1 půjde o první letmý náhled na projekt, který výrazně zrychlí to, k čemu je určen. Jedno vzorové měření říká, že co se stávajícím kompilátorem BRW trvá téměř 20 sekund, zvládne Jay za 7 sekund. Podrobnosti shrnuje příslušný merge request na GitLabu projektu Mesa, kde se Alyssa Rosenzweig detailněji rozepsala.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

