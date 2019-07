Jan Fikar

Programátor Ilya Suzdalnitski napsal na blogu celkem rozsáhlou kritiku objektově orientovaného programování (OOP), které přirovnává k biliónové katastrofě. OOP vytýká složitost a tím i nesnadné testování. Říká, že není důkaz, že by OOP bylo lepší, než běžné procedurální programování. Přitom nenapadá samotnou myšlenku OOP, ale spíš implementaci OOP v Javě a С#. Přitom cituje Alana Kaye: „Java je to nejhorší utrpení co se stalo počítačům od doby MS-DOSu“.

(zdroj: slashdot)