Nezávislý prohlížeč Ladybird získal podporu Cloudflare

O nezávislém prohlížeči Ladybird jsme tu již psali. Jde o prohlížeč, který nepoužívá ani jedno ze tří běžných jader: Blink/Chromium (Google), WebKit (Apple) ani Gecko (Mozilla) ale používá vlastní LibWeb a LibJS.
Za prohlížečem Ladybird stojí spoluzakladatel GitHubu Chris Wanstrath a vývojář Andreas Kling. Nově Ladybird získal finanční podporu Cloudflare.
Finanční podporu Cloudflare získal také projekt Omarchy. Jde o distribuci odvozenou od Arch Linuxu přizpůsobenou vývojářům. Rozhraní tvoří příkazová řádka a webové aplikace. Stojí za ní David H. Hansson, který je také autorem Ruby on Rails.
(zdroj: slashdot)