Omylem byla odhalena podoba plného desktopového rozhraní Androidu

Petr Krčmář
Dnes
5 nových názorů

Desktopový režim v Androidu Aluminum OS Autor: 9to5google

Oznámení o chybě v Chromium Issue Trackeru nechtěně poprvé odhalilo desktopové rozhraní Androidu. Nahlášená chyba se týká anonymních panelů v Chrome a byla doplněna dvěma snímky obrazovky. Z popisu vyplývá, že systém běží na zařízení Chromebook HP Elite Dragonfly 13.5 s Androidem 16. Systém je sestaven s kódovým označením „ALOS“, které značí Aluminum OS. To je kódové označení pro desktopovou verzi Androidu.

Ve srovnání s tablety a režimem plochy na telefonu je zde stavová lišta vyšší a optimalizovaná pro velké obrazovky. V horním řádku vidíme čas a za ním datum. Na pravé straně vidíme ikonu baterie, Wi-Fi, ikonu zvonku pro oznámení, nastavený jazyk klávesnice, ikonu Gemini a ikonu pro nahrávání obrazovky. Rozhraní pro nahrávání připomíná mobilní verzi.

Okna na ploše se od těch dnešních příliš neliší, název aplikace je umístěn vlevo. Tlačítka pro minimalizaci, zobrazení na celou obrazovku a zavření v pravém horním rohu jsou podobná jako v systému ChromeOS.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

