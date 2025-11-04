Open-source router Turris Omnia NG jde do prodeje

Nový router Turris Omnia NG, který byl poprvé představen na letošní konferenci LinuxDays, byl uveden do prodeje. Zájemci si jej mohou koupit u několika prodejců: Allegro, Alternetivo, Discomp, i4wifi a WiFiShop.
Oproti předchozí generaci přináší výrazně výkonnější hardware, který uživatelům zajistí dlouhou životnost zařízení i jeho technickou relevanci do budoucna. Další informace o tom, kde je možné Turris Omnia NG objednat, budou postupně zveřejňovány na webu projektu.
Čtyřjádrový procesor umožňuje síťovou rychlost až 10 Gbps a rychlé připojení VPN, Router zároveň disponuje nejnovější generací bezdrátového standardu Wi-Fi 7. Zásadní výhodou nového routeru je modulární řešení Wi-Fi, která není napevno osazená, ale je realizována formou karty ve slotu M.2. Uživatel tak může Wi-Fi kartu vyměnit a přizpůsobit tak zařízení nejnovějším technickým standardům. Další možnosti rozšíření nabízejí také neosazené sloty M.2 a rozhraní USB 3.0. Nový Turris Omnia NG je vybavený barevným displejem, který díky otevřenému systému nabízí široký potenciál využití.
Přestože router nabízí vysoký výkon, využívá čistě pasivní chlazení, díky čemuž zůstává tichý i při náročném provozu.
Důležitým posunem pro vývoj projektu Turris byla potřeba dostat router výkonnostně na novou úroveň. Díky využití nejmodernějších komponent jsme se posunuli k zařízení, které splňuje současné, ale také budoucí nároky kladené na moderní router využitelný jak v domácnostech, tak v malých firmách, uvedl Michal Hrušecký, vedoucí hardwarového oddělení sdružení CZ.NIC.