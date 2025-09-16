Ovladač AMDVLK končí, nadále se počítá s Mesa RADV

AMD oznamuje to, co se vědělo či tušilo už delší dobu: končí vývoj ovladače AMDVLK pro API Vulkan s GPU AMD. Jeho nástupcem je obecné řešení v podobě ovladače RADV přímo v projektu Mesa, kam už delší dobu vývojáři AMD vrhají své úsilí v této oblasti.
Z hlediska architektury systémů postavených na linuxovém jádru a projektu Mesa jde o lepší řešení, které AMD ostatně oznámila jako plánované už na jaře tohoto roku. Pro vývojáře firmy to znamená jednodušší práci, protože síly plně soustředí na jeden perspektivnější projekt a stejné platí i pro další vývojáře, kteří v Mesa RADV vylepšují podporu, ať již jsou z Valve, Red Hatu či jiných společností.