Ovladač AMDVLK končí, nadále se počítá s Mesa RADV

David Ježek
Dnes
Vulkan

AMD oznamuje to, co se vědělo či tušilo už delší dobu: končí vývoj ovladače AMDVLK pro API Vulkan s GPU AMD. Jeho nástupcem je obecné řešení v podobě ovladače RADV přímo v projektu Mesa, kam už delší dobu vývojáři AMD vrhají své úsilí v této oblasti.

Z hlediska architektury systémů postavených na linuxovém jádru a projektu Mesa jde o lepší řešení, které AMD ostatně oznámila jako plánované už na jaře tohoto roku. Pro vývojáře firmy to znamená jednodušší práci, protože síly plně soustředí na jeden perspektivnější projekt a stejné platí i pro další vývojáře, kteří v Mesa RADV vylepšují podporu, ať již jsou z Valve, Red Hatu či jiných společností.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

