Podpora Intel Itanium IA-64, která v GCC 15 přežila, s GCC 16 nejspíš zase začne mizet

David Ježek
Dnes
Itanium

Pro GCC 14 se před lety stala architektura procesorů Intel Itanium „zastaralou“. V GCC 15 se ale vrátila mezi podporované, neb se našel nový správce. Bylo ale už loni v říjnu jasné, že jde jen o prodloužení života pacienta, který je už na přístrojích, protože uživatelů této architektury postupně ubývá směrem k nule.

Pro GCC 16 tak přichází logická zpráva: Itanium bude opět „zastaralé“, tedy připravené na budoucí odstranění podpory. Za poslední rok se ostatně moc prací neudělalo, v rámci GCC neběží ani žádné automatické boty sestavující kompilátor pro tuto architekturu, user-mode emulace je pomalá a nekompletní, chybí přístup k reálnému hardwaru a žádný jiný skutečně pořádný správce se beztak už nenašel. Ani podpora C23 není kompletní z důvodu chybějícího BitInt ABI, nejsou řešeny nové hlášené chyby a Itanium už beztak nemá aktivní podporu v Linuxu a Glibc.

Jinými slovy: je konec a GCC 16 už bude asi definitivním krokem Itania směrem do IT historie projektů, které prostě neuspěly. Však přezdívka „Itanic“ je stará jak Itanium samo.  A mezitím kdysi dávno „na koleni slátaná“ kompromisní architektura x86 je tu s nám dál a má se čile k světu.

