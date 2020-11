Návrh na postupný posun času

Nedávno jsme posouvali letní čas na středoevropský. V příštím roce by podle Evropského parlamentu mělo střídání skončit. Vzhledem k probíhající pandemii se však plán může změnit.

Se zajímavým nápadem na postupnou změnu času přišel včera na svém blogu Brandon Gillespie. Zavedl UST (Universal Solar Time). Místo přidání hodiny na jaře a ubrání hodiny na podzim nabízí přidání jen 10 minut každý první den nového měsíce po první polovinu roku a naopak odečtení 10 minut v druhé polovině roku. Tato malá a postupná změna by neměla negativní dopad na lidský organizmus.

Stejně je velká část hodin řízena počítači, tak zde by to neměl být velký problém. Problémem jsou elektro-mechanické hodiny (krystalem řízené s baterií a ciferníkem), které v současnosti vyžadují manuální zásah pouze dvakrát ročně. S UST by to bylo každý měsíc.

(zdroj: slashdot)