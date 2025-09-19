Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Rust 1.90.0 přechází na rychlejší linker LLD, Cargo umí vydat celý workspace

Rust 1.90.0 přechází na rychlejší linker LLD, Cargo umí vydat celý workspace

Petr Krčmář
Dnes
Rust Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Byla uvolněna nová verze programovacího jazyka Rust 1.90.0. Target x86_64-unknown-linux-gnu nyní ve výchozím stavu použije nový linker LLD. To by mělo vést ke zlepšení výkonu ve srovnání se standardním linkerem BFD, zejména u binárních souborů s velkým množstvím ladicích informací. Ve většině případů by LLD měl být zpětně kompatibilní s BFD a kromě zkrácení doby kompilace by neměl přinášet jiný rozdíl.

Cargo (nástroj pro správu rustových balíčků) teď umí přímo publikovat celé workspace (soubor souvisejících balíčků) najednou příkazem cargo publish --workspace. Dříve bylo třeba publikovat každý crate zvlášť a ručně dbát na správné pořadí, nebo používat externí nástroje. Nově Cargo zjistí správné pořadí publikování podle závislostí a publikuje vše postupně ve správném pořadí.

Apple i GitHub se připravují na opuštění podpory pro macOS x86_64 a Rust proto target x86_64-apple-darwin přesouvá do nižší kategorie podpory. Stále platí, že kód bude správně sestaven, ale už není zaručeno, že projde automatizovanou sadou testů. Další novinky naleznete v poznámkách k vydání.

