Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny, jeho hlášky nestárnou

Kultovní britský seriál IT Crowd oslavil dvacáté výročí svého vzniku. První díl byl v britské televizi odvysílán 3. února 2006. Komediální seriál staví na absurdním humoru, nevšedním postavám a ostrým komentářům k firemní kultuře i moderním technologiím.
Děj se soustředí na IT oddělení fiktivní společnosti Reynholm Industries, které sídlí v suterénu a představuje jakýsi mikrosvět outsiderů v korporátním oceánu. Hlavní trojici postav tvoří členové oddělení Roy, Moss a Jen. Roy je sarkastický a laxní technik, Moss je sociálně neohrabaný génius a Jen je jejich šéfka s nulovými odbornými znalostmi.
Mezi nejlegendárnější prvky seriálu patří řada hlášek, které se pevně vryly do popkultury. Nejznámější z nich je bezesporu „Zkoušeli jste to vypnout a zapnout?“, která se stala synonyma základního IT řešení a pravidelně koluje v memech. Pokud si chcete seriál připomenout, nebo jste ho dokonce ještě nikdy neviděli, můžete tak učinit v iVysílání České televize.
(Upozornil Gejb.)