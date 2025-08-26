Root.cz  »  Linux  »  Starý initrd možná na definitivní cestě pryč z jádra

Starý initrd možná na definitivní cestě pryč z jádra

David Ježek
Dnes
Linux, programující tučňák Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Když před časem správce Christoph Hellwig zamítl začlenění kódu pro podporu EROFS v rámci initrd s odůvodněním, že se vývojáři 20 let snaží initrd z jádra dostat a nahradit jej initramfs, věděl, proč to píše. Nyní se k události vrátil Askar Safin, vyjádřil souhlas a zeptal se, co odstranění initrd brání. A pokud je to jen nedostatek dobrovolníků, kteří by se o to postarali, zdali se toho může chopit on. Christoph reagoval jednoduše: rozjeď to a uvidíme, jestli někdo bude křičet.

Dá se tedy s pravděpodobností hraničící s jistotou říci, že linuxové jádro má svého „popeláře pro initrd“ a tento historický init systém to má definitivně spočítané. Pravděpodobně nedožije roku 2026, tedy co se Linuxu týče.

David Ježek

