V Indii bude muset být na všech mobilních telefonech státní aplikace

Ministr komunikací 28. listopadu v Indii nařídil, aby všechny chytré telefony měly předinstalovanou aplikaci Sanchar Saathi (komunikační partner). Ta nepůjde smazat. Výrobci mají 90 dní, aby nařízení splnili. Telefony, které jsou již vyrobené, by měly aplikaci obdržet pomocí aktualizace.
Indická vláda říká, že aplikace je důležitá v boji proti bezpečnostním hrozbám, jakými jsou kopírování a falšování IMEI. Aplikace také slouží k nalezení nebo blokování ukradeného telefonu pomocí IMEI. V Rusku bude obdobně na chytrých telefonech povinně instalován státní komunikátor MAX.
(zdroj: slashdot)