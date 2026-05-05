Vydáno OpenCL 3.1 s lepší podporou AI a HPC

Šest let po příchodu trojkové řady OpenCL tu máme významnou aktualizaci, která reflektuje změnu světa, jež mezitím přišla. OpenCL 3.1 přináší povinnou podporu SPIR-V s IR pomocí API Vulkan a související podporu použití LLVM/Clang. Další novinky cílí na vylepšení podpory AI a HPC, např. subgroups, integer dot products, použití standardních UUID zařízení ladících s API Vulkan (
VkPhysicalDeviceIDProperties::deviceUUID).
V jazyku jsou nové vlastnosti, které vylepšují vývoj aplikací bez nutnosti spoléhat se na různé extensions, nechybí vylepšená podpora OpenCL C
printf() či vylepšený paměťový model. Podporu OpenCL 3.1 čekejme od všech dodavatelů, od AMD po Nvidii a Intel, dále pak v projektech jako ovladače Mesa + Rusticl, PoCL a CLVK. Další vylepšení se pak skrývají v různých nových rozšířeních.