X.Org Developers Conference 2026 bude v kanadském Torontu, zaplatí ji ARM

Nadace X.Org oznamuje, že letošní vývojářská konference bude v Kanadě, konkrétně v Torontu, a o náklady na akci se postará ARM. Mark Filion z Colabora dokonce uvádí, že ARM se postará o organizaci celé akce. X.Org Developers Conference 2026 je v plánu na konec září tohoto roku.
V komunitním centru Daniels Spectrum v Torontu tedy 28. až 30. září proběhne akce XDC2026 pod jejíž křídla nepatří jen X.Org Server či Wayland, ale i balíky ovladačů projektu Mesa, jaderné ovladače pro Direct Rendering Manager (DRM) či věci jako libinput a další prvky.