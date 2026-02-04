Root.cz  »  Linux  »  X.Org Developers Conference 2026 bude v kanadském Torontu, zaplatí ji ARM

X.Org Developers Conference 2026 bude v kanadském Torontu, zaplatí ji ARM

David Ježek
Dnes
X.Org logo Autor: Sven, podle licence: CC BY-SA 3.0
Nadace X.Org oznamuje, že letošní vývojářská konference bude v Kanadě, konkrétně v Torontu, a o náklady na akci se postará ARM. Mark Filion z Colabora dokonce uvádí, že ARM se postará o organizaci celé akce. X.Org Developers Conference 2026 je v plánu na konec září tohoto roku.

V komunitním centru Daniels Spectrum v Torontu tedy 28. až 30. září proběhne akce XDC2026 pod jejíž křídla nepatří jen X.Org Server či Wayland, ale i balíky ovladačů projektu Mesa, jaderné ovladače pro Direct Rendering Manager (DRM) či věci jako libinput a další prvky.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

