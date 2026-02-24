Root.cz  »  Video  »  Záznam přednášky o MeshCore ze setkání spolu OpenAlt

Záznam přednášky o MeshCore ze setkání spolu OpenAlt

Petr Krčmář
Dnes
SenseCAP
Wio Tracker L1 Pro
V pátek 20. února proběhl 216. sraz spolku OpenAlt, na kterém Jindřich Skácel přednášel o síti MeshCore. Ta je nástupcem sítě Meshtastic a mohli jste si o ní minulý týden přečíst v článku Jiřího Eischmanna MeshCore: škálovatelná bezdrátová síť nejen pro mimořádné události.

Na své přednášce Jindřich Skácel představil koncepty MeshCore, předvedl nejrůznější klientská zařízení a ukázal, jak v praxi vypadá stavba a nasazení vlastního repeateru. Mluvil o zkušenostech z praxe, výběru vhodné baterie a volbě kvalitní antény.

Pokud chcete více než dvouhodinovou přednášku vidět a slyšet, zamiřte na server VHSky.cz, kde je její kompletní záznam včetně následující diskuse.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

