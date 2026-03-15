Dopad oprav na chyby CPU Intel, od Haswell (2013) po Panther Lake (2026), Linux 7.0 řešící spotřebu RDNA4 Radeonů

Týden v KDE: nejen řešení zbytečného přechodu na llvmpipe
Nate Graham a John Veness zasedli ke klávesnicím a sepsali další díl týdenního přehledu novinek v projektu KDE. Nic šokujícího, hlavně se opravují chyby v Plasmě 6.6 a vyvíjí novinky pro Plasmu 6.7. Šest-sedmička nově dostává třeba schopnost psaní znaků, které nejsou na fyzické klávesnici, prostým stisknutím klávesy a podržením tohoto stisku. Vše je implementováno v modulu plasma-keyboard a nastavuje se v rámci System Settings > Keyboard > Virtual Keyboard.
Plasma 6.7 také umožní instalaci uživatelských zvukových schémat ze stažených souborů. Widget globální nabídky nyní ukazuje nabídky pro aktivní okna, i když ta jsou na jiné obrazovce – je to konfigurovatelné a lze to vypnout.
Několik vylepšení dostává také budoucí aktualizace Plasma 6.6.3. Například mizí vtipná principiální chybka, kdy widget schránky ukazoval QR kódy i pro ne-textové položky. Tyto kódy samozřejmě nijak nefungovaly. Zvětšovací lupa ve Spectacle bude od této verze už pixelově zařezávat.
Plasma 6.7 má také dílčí vylepšení a opravy. Například po připojení USB tiskárny dostane uživatel jen jednu notifikaci, ne chybně dvě (oprava komponenty print-manager). Implementace pro zobrazování výsledků pro “Kate Sessions” v KRunneru už nově nezobrazuje nic, pokud editor Kate není nainstalován, nebo je instalována jeho Flatpak verze, kde toto momentálně ještě nefunguje.
Jinak oprav pro obě zmíněné verze Plasmy je zhruba necelá desítka, autoři přehledu zmiňují ještě také wxWidgets 3.3.3 a opravu v příslušné knihovně, kde chyba narušovala některé copy-paste akce u aplikací využívajících wxWidgets (například KiCad a Audacity).
Z výkonnostního hlediska bude Plasma 6.6.3 vylepšením díky snížené zátěži CPU a GPU pro celoobrazovková okna na obrazovkách s neceločíselným škálováním (pro okna, která využívají direct scan-out). Plasma 6.7 zase vylepší robustnost toho, jak sandboxované aplikace inicializují screencasting a požadavky na vzdálenou plochu.
Upraveno je také chování v mezních případech uživatelů, kteří mají vícero GPU v systému, kde jedno z nich nepodporuje 3D akceleraci s OpenGL – dosud KWin rovnou fallbacknul na llvmpipe, nově v takovém případě věc poběží na nejrychlejším GPU s podporou OpenGL. Jde samozřejmě o zcela mezí záležitost, chybu ostatně nahlásil uživatel se serverem Dell PowerEdge r720 obsahujícím integrované jádro Matrox MGA200e a přídavnou GeForce GT 730 – on to testoval na Plasmě pětkové řady, nicméně oprava tedy míří do nové Plasmy (a uvidím,e zdali třeba někdy bude backportována).
Týden v GNOME #240: vylepšené Soubory pro verzi 50
V GNOME se tento týden leccos dělo, a to v kmenových aplikacích. Přehled tohoto týdne zmiňuje Soubory verze 50, kde je opravena řada chyb a implementována různá vylepšení jako třeba rychlejší načítání ikon a náhledů, přepracovaný dialog pro dávková přejmenování, kratší popisky probíhajících akcí v boční liště, podpora více současných filtrů vyhledávání souborů (třikrát hurá, zvolal bych) a doplňování cest, které je konečně case-insensitive. Snížena je i paměťová náročnost.
Dílčí vylepšení dostávají i Dokumenty (Papers) a také hlavní knihovna libadwaita verze 1.9 – podrobnosti shrnuje Alice v jejím obsáhlém blogpostu. Z projektů třetích stran je tu opět Typst editor Typesetter, nová verze nástroje RustConn, další nový hudební přehrávač Vinyl.
Jádro Linux 7.0 opraví řízení spotřeby RDNA4 Radeonů
Oprava mířící do ovladače AMDGPU pro budoucí vydání jádra Linux 7.0 spraví jednu nepříjemnost: vysokou spotřebu karet Radeon poslední generace RDNA4 poté co z režimu výpočetní zátěže typu llama.cpp přejdou do idle stavu. Chyba byla vystopována v rámci llama.cpp už loni v listopadu a probublala do HIP back-endu nové generace Radeonů. Součástí řešení je i nová verze firmwarů pro uvedené karty. Oprava už míří do vývojové verze jádra, spolu s tím AMDGPU dostane některé opravy pro SMU13 a SMU14 a další prvky.
Výkonnostní dopad oprav na bezpečnostní chyby CPU Intel, pro Haswell (2013) až Panther Lake (2026)
Phoronix opět po nějaké době přeměřil vliv bezpečnostních záplat na různé chyby, od Spectre a Meltdown až po cokoli dalšího, co se za posledních 8 let objevilo. Měření zahrnují generace procesorů Haswell z roku 2013 až současný Panther Lake.
Výsledky nejsou překvapivé, zatímco u Haswellu typicky při zapnutí mitigations vidíme pokles výkonu (ne tak zásadní, jak by mohly blednoucí vzpomínky evokovat), u Panther Lake jde typicky o bezvýznamný až nulový pokles a leckdy paradoxně i maliličký nárůst výkonu.
Fwupd 2.1.1 s podporou dalšího hardwaru
Richard Hughes z Red Hatu oznámil další aktualizaci projektu Fwupd, verzi 2.1.1 přidávající podporu dalších zařízení. S Fwupd nově půjde aktualizovat například touchpady Blestech, ELAN Haptic MCU, FocalTouch, dotykové obrazovky Himax, HP Engage One G2 Advanced Hub, KATAR PRO Wireless Gaming Dongle, různé klávesnice a myši Lenovo (včetněSapphire Folio Keyboard), dále Lightware Taurus HC40 / HC60, dotykové obrazovky Novatek, touchpady PixArt, modemy Rolling RW101-CAT12 a HID zařízení Sunwinon.
Jsou zde i další opravy hlášených chyb, vylepšení podpory AMD Platform Secure Boot, podpora pro změny AMD GPU UMA carve-out, podpora emulace pro Bluetooth zařízení, již dříve zmíněná deaktivace UEFI plug-inů pro 32bit x86 a další novinky.