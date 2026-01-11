KDE a oceněný Mercedes-Benz CLA či Hardware Replay i pro Intel Xe

Týden v KDE: oceněný Mercedes-Benz CLA
Primárně elektrický Mercedes-Benz CLA, stojící na nové platformě, je nejnověji oceneným nejlepším autem pro rok 2026. A uvnitř něj běhá desktop na bázi KDE a Qt. Před necelými třemi lety o tom více povídala Victoria Fischer z projektu KDE na Qt World Summit 2023
Jinak samotný vývoj desktopového prostředí KDE míří k hard freeze verze Plasma 6.6.0, pročež se blíží moment, kdy přestanou vývojáři primárně pracovat na novinkách a začnou primárně pracovat na vychytávání chyb pro ostré vydání 6.6.0.
Z novinek, které míří do Plasmy 6.6.0, se tento týden objevila napříáklad možnost jednoduše uložit současný vzheld prostředí jako nové globální téma vzhledu Plasmy. Pro Bluetooth je zde nově možnost zapomenout párované zařízení rovnou z widgetu, není už kvůli tomu potřeba spouštět Nastavení systému. Na systémech, které to podporují, bude nově úkon restartu systému informovat, je-li nastaveno po restartu nabootovat do jiného OS či obecně jiné boot předvolby.
Widget napájení a baterie nově umí informovat, která specifická aplikace blokuje akci, namísto dosavadního předpokládání, že blokování spánku či uzamčení obrazovky prostě dělají všechny.
V Nastavení systému se už nebude objevovat stránka pro Thudnerbolt, pokud Thunderbolt není systémem podporován. Notifikace dostaly vylepšení logiky, kdy už nebudou tolik plýtvat prostorem na zobrazování stejných ikon na dvou místech. Spectacle si nově pamatuje velikost – a na X11 také pozici – svého hlavního okna i po restartu systému. Ve widgetu Počasí, pokud systém nemá hodnotu větru, napíše, že ji nezná, místo dosavadaního tvrzení, že je vítr „klidný“. Kickoff si lépe poradí s hodně velkým počtem oblíbených aplikací, dostal podporu jejich scrollování, namísto dosavadního překrývání ikon jedna přes druhou.
Pár vylepšení ještě míří do Frameworks 6.23, ale jinak už je to celé o opravách chyb. Pro Plasmu 6.5.5 se sešly tři kousky, pro Plasmu 6.6.0 pak dvě opravy. Jinak vývojáři opravili žertovnou chybu, kdy pro některé neceločíselné škálovací faktory doházelo k poskakování pozadí plochy. O tom všem a dalších věcech informuje Nate Graham a tři dobrovlníci, kteří se chopili přehledu novinek tohoto týdne v projektu KDE.
Týden v GNOME #231: mapy s blueprinty
V GNOME je toho jako obvykle méně. Mapy dostávají podporu použití Blueprint pro definici UI templatů a přibyla podpora sdílení lokací. Projekty třetích stran zmiňují například novou verzi správce stahování Varia 2026.1.5, velkou aktualizaci AI asistenta GNOME, Newelle, vylepšené mobilní rozhraní Phosh 0.52, novou verzi Signal chatovátka Flare 0.18.0-beta.1 či Emergency Alerts 2.0.0 přidávající podporu pro varování před špatným počasím v USA a varování před leteckými útoky pro Ukrajinu. Více v 231. přehledu novinek na webu GNOME.
Hardware Replay i pro Intel Xe, nejen i915
Intel v rámci svého Mesa ovaldače i915 podporuje tzv. hardware replay, možnost snadné reprodukce problémů s hardwarem / ovladačem. Dosud ale podpora chyběla v novém ovladači Xe, nicméně díky práci vývojářů se i do něj dostává a pro běžné uživatele se tak stane s vydáním balíku Mesa 26.0.
Podpora vyžaduje další části kódy, ty by měly být současně nasazeny v rámci přespříští verze jádra, tedy Linuxu 6.20, alias Linuxu 7.0. Mimo jiné se pak uzavře téměř tři čtvrtě roku starý merge request podporu
intel_hang_replay v rámci ovladače Xe implementující.
Připomeňme, že jde o poměrně důležitou řást podpory GPU Intel, neb ovladač Xe používají nejnovější produkty tohoto výrobce, tedy generace velkých karet Battlemage a procesorů Lunar Lake, resp. nadcházejících Panther Lake. A pochpitelně i všechny další budoucí GPU produkty Intelu. Mesa 26.0 je v očekávání na únor tohoto roku, tedy včas pro všechna jarní vydání linuxových distribucí, včetně LTS verze Ubuntu 26.04.
Wine 11.0-rc5 opravuje 32 chyb
Příprava jedenáctého velkého vydání ne-emulátoru Wine finišuje. Vývojáři vydali již pátého kandidáta, který opravuje 32 nahlášených chyb. A Phoronix už spekuluje, že u Wine 10.0 jsme zažili šest RC verzí, takže jsme opravdu blízko ostrého vydání.
Nejdéle na uzavření si počkala chyba 19063, nahlášená rok 2009 pro Wine 1.1. Naopak poslední dvě řešené chyby jsou pár dní staré a obě se týkají hry Monster Truck Madness 2. Řešeny jsou v rámci rc5 u hry jako Heroes of Might and Magic 5, BioShock 2, Batman: Arkham Origins či League of Legends, Earth 2150 a Wolfenstein: The Old Blood / Wolfenstein: The New Order.