Obsah
1. Knihovna FAISS a embedding: základ jazykových modelů (3. část – role indexů)
2. Časová složitost vyhledávání při použití výchozího indexu FlatL2
3. Benchmark: zjištění časové složitosti vyhledávání při použití výchozího indexu FlatL2
4. Výsledky prvního benchmarku
5. Vliv rychlosti vyhledávání na počtu prvků (dimenzi) vektorů
6. Výsledky druhého benchmarku
7. Dimenze vektorů vs. jejich počet
8. Benchmarky měřící rychlosti vyhledání nejpodobnějších vektorů v sadě s proměnným počtem vektorů i proměnným počtem dimenzí
9. Výsledky třetího a čtvrtého benchmarku: lineární a logaritmická stupnice
10. Indexy založené na použití sofistikovanějších datových struktur
11. Rozdělení celého prostoru Voroného dekompozicí
13. Benchmark: časy vyhledávání nejpodobnějších vektorů s využitím indexu FlatL2
14. Výsledky pátého benchmarku
15. Benchmark: modifikace počtu buněk při konstrukci indexu FlatL2
16. Výsledky šestého benchmarku
17. Index HNSW (Hierarchical Navigable Small World)
18. Výsledky sedmého benchmarku
19. Repositář s demonstračními příklady
1. Knihovna FAISS a embedding: základ jazykových modelů (3. část – role indexů)
V předchozích článcích o knihovně FAISS jsme používali dva typy indexů. První z těchto indexů je založen na výpočtu Eukleidovské vzdálenosti vektorů – jeho cílem je nalézt k vektorů, které se nejvíce podobají vstupnímu vzorku. Druhý index je založen na výpočtu skalárního součinu, protože u normalizovaných vektorů platí, že jejich skalární součin odpovídá míře jejich podobnosti. Tyto dva typy indexů ve své základní podobě mají jména IndexFlatL2 a IndexFlatIP. Jejich výhodou je jednoduchá implementace i absolutní přesnost výsledků – skutečně se vždy vrátí k nejpodobnějších vektorů. Nevýhodou je obecně lineární časová složitost, což začne být problematické v případě, že se pracuje s modely, které obsahují jednotky, desítky či dokonce stovky milionů vektorů.
Právě lineární časová složitost (resp. v těchto případech i její „strmost“) vedla k tomu, že do knihovny FAISS byly přidány i další typy indexů. Některé z nich nemusí být zcela přesné, tj. indexy sice vrací požadovaných k vektorů, ovšem nemusí se jednat o nejpodobnější vektory. Pro potřeby jazykových modelů je však určitá nepřesnost akceptovatelná a někdy i vítaná.
Mezi indexy podporované knihovnou FAISS patří například:
|Factory
|IndexFlatL2
|„Flat“
|IndexFlatIP
|„Flat“
|IndexHNSWFlat
|„HNSW,Flat“
|IndexIVFFlat
|„IVFx,Flat“
|IndexLSH
|×
|IndexScalarQuantizer
|„SQ8“
|IndexPQ
|„PQx“, "PQ"M"x"nbits
|IndexIVFScalarQuantizer
|„IVFx,SQ4“ „IVFx,SQ8“
|IndexIVFPQ
|"IVFx,PQ"y"x"nbits
|IndexIVFPQR
|„IVFx,PQy+z“
2. Časová složitost vyhledávání při použití výchozího indexu FlatL2
Nejprve si ověříme časovou složitost (konkrétně závislost času vyhledání na počtu uložených vektorů) indexu IndexFlatL2. Prvky vektorů budou datového typu float32, což sice znamená relativně velké nároky na operační paměť, ovšem samotné výpočty (na CPU!) jsou poměrně rychlé, protože lze využít instrukční sady SSEx či AVX.
Jednoduchý benchmark, který slouží pro změření časové složitosti vyhledávání, jsme si již ukázali v předchozích článcích o knihovně FAISS. Ovšem aby byly výsledky měření přesnější, musíme celý benchmark nepatrně upravit. V benchmarku se provádí následující operace:
- Vytvoření matice obsahující zvolený počet vektorů s předem známou dimenzí (počtem prvků).
- Konstrukce indexu (L2) z této matice.
- Opakované vyhledání k nejpodobnějších vektorů k náhodně zvolenému vektoru. Čím větší bude počet opakování tohoto kroku, tím přesnější budou výsledky benchmarku.
- Vykreslení závislosti času vyhledávání (předchozí bod) na celkovém počtu vektorů n.
[project] name = "faiss-1" version = "0.1.0" description = "Default template for PDM package" authors = [ {name = "Pavel Tisnovsky", email = "ptisnovs@redhat.com"}, ] dependencies = [ "faiss-cpu>=1.11.0", "matplotlib>=3.10.3", "numpy>=2.3.1", ] requires-python = "==3.12.*" readme = "README.md" license = {text = "MIT"} [tool.pdm] distribution = false
3. Benchmark: zjištění časové složitosti vyhledávání při použití výchozího indexu FlatL2
V první verzi benchmarku je dimenze vektorů (počet prvků) specifikován konstantou DIMENSIONS (která se pochopitelně nemění). Počet opakování vyhledání náhodného vektoru je uložen v konstantě REP_COUNT. Čím větší je hodnota této konstanty, tím pomalejší bude benchmark, ovšem tím více se omezí náhodné vlivy.
Úplný zdrojový kód dnešního prvního benchmarku vypadá následovně:
# Knihovna FAISS # # - benchmark rychlosti nalezení nejpodobnějších vektorů # - výpis výsledků v tabulkové formě # - vizualizace výsledků formou grafu from time import time import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def similarity_search(n, k): """Nalezeni k nejblizsich vektoru v mnozine n vektoru.""" # pocet slozek vektoru DIMENSIONS=128 t1 = time() # nahodne vektory data = np.random.rand(n, 128).astype('float32') t2 = time() # konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti index = faiss.IndexFlatL2(DIMENSIONS) index.add(data) t3 = time() REP_COUNT = 20 # opakovane mereni rychlosti nalezeni nejpodobnejsich vektoru for _ in range(REP_COUNT): # vektor, ke kteremu budeme pocitat vzdalenost query_vector = np.random.rand(1, DIMENSIONS).astype("float32") # pocet nejblizsich bodu distances, indices = index.search(query_vector, k) # test, kolik vektoru se nalezlo assert len(distances) == k assert len(indices) == k t4 = time() return n, t2-t1, t3-t2, (t4-t3)/REP_COUNT ns = [] ts_search = [] for n in np.linspace(0, 1000000, 11): print(n) n, t_rand, t_index, t_search = similarity_search(int(n), 1) ns.append(n) ts_search.append(t_search) plt.xlabel("# vectors") plt.ylabel("Time/sec") plt.plot(ns, ts_search, "m-", label="similarity search") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) plt.savefig("faiss_benchmark_1.png") # zobrazení grafu plt.show()
4. Výsledky prvního benchmarku
Výsledky benchmarku popsaného v předchozí kapitole vypadají následovně:
5. Vliv rychlosti vyhledávání na počtu prvků (dimenzi) vektorů
V prvním benchmarku, jehož výsledky jsme si právě ukázali, jsme měnili pouze počet vektorů uložených do indexu a měřili jsme čas vyhledání nejpodobnějších vektorů. Ovšem jaký vliv má na rychlost vyhledávání počet prvků vektorů, tj. jejich dimenze? Pro zjištění podobnosti vektorů se používá klasická metrika L2, tj. výpočet Eukleidovské vzdálenosti v n-dimenzionálním prostoru. Tento výpočet je založen na zobecněné Pythagorově větě (sčítají se druhé mocniny rozdílů odpovídajících si prvků, teoreticky se ještě výsledek odmocní, ale to již nehraje podstatnou roli). A pochopitelně s rostoucím počtem dimenzí roste i počet operací.
Benchmark upravíme tak, že počet vektorů bude konstantní, ale bude se měnit jejich dimenze v rozsahu 0 až 4000 (některé embedding modely se hodnotě 4000 skutečně přibližují):
# Knihovna FAISS # # - benchmark rychlosti nalezení nejpodobnějších vektorů # - je použit index FlatL2 # - postupně se zvyšuje počet dimenzí vektorů # - délka vektorů zůstává konstantní # - vizualizace výsledků formou grafu from time import time import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def similarity_search(dimensions, n, k): """Nalezeni k nejblizsich vektoru v mnozine n vektoru.""" t1 = time() # nahodne vektory data = np.random.rand(n, dimensions).astype('float32') t2 = time() # konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti index = faiss.IndexFlatL2(dimensions) index.add(data) t3 = time() REP_COUNT = 20 for _ in range(REP_COUNT): # vektor, ke kteremu budeme pocitat vzdalenost query_vector = np.random.rand(1, dimensions).astype("float32") # pocet nejblizsich bodu distances, indices = index.search(query_vector, k) # test, kolik vektoru se nalezlo assert len(distances) == k assert len(indices) == k t4 = time() return n, t2-t1, t3-t2, (t4-t3)/REP_COUNT ns = [] ts_search = [] for dimensions in np.linspace(0, 4000, 11): n = 100000 print(dimensions, n) n, t_rand, t_index, t_search = similarity_search(int(dimensions), n, 1) ns.append(dimensions) ts_search.append(t_search) plt.xlabel("# dimensions") plt.ylabel("Time/sec") plt.plot(ns, ts_search, "m-", label="similarity search") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) plt.savefig("faiss_benchmark_2.png") # zobrazení grafu plt.show()
6. Výsledky druhého benchmarku
I ze změřených výsledků druhého benchmarku vyplývá (v souladu s teorií), že vyhledání nejpodobnějších vektorů má lineární časovou složitost, tentokrát ovšem s ohledem na počtu prvků vektorů. To by nemělo být příliš překvapivé zjištění, ovšem naznačuje, že se (pravděpodobně) interně neprovádí žádné sofistikované optimalizace:
7. Dimenze vektorů vs. jejich počet
Při tréninku embedded modelů je nutné volit vhodný počet dimenzí, který do jisté míry souvisí i s celkovým počtem vektorů (tj. počtem textů/vět, které jsou daným modelem reprezentovány). Dimenze vektorů se většinou pohybuje v rozsahu 256 až 4096 (což už jsou specializované případy); typická hodnota dimenze je 384, 512 nebo 768. A celkový počet vektorů se pohybuje od několika set tisíc (modely pro konkrétní malou oblast) až do stovek milionů (obecné embedded modely).
Paměťové nároky se (pro přímé indexy) počítají jednoduše:
dimenze × počet vektorů × velikost prvku (bit, byte, float16, float32)
To tedy vlastně znamená, že pokud zachováme konstantní hodnotu dimenze × počet vektorů, můžeme zjistit, která z těchto hodnot má větší vliv na rychlost vyhledávání – zda je to dimenze (vyšší dimenze = složitější početní operace, například více výpočtů čtverce rozdílů prvků vektorů a více součtů) nebo počet vektorů (vyšší počet = vyšší počet výpočtů). To si ověříme v benchmarku, který je uveden v navazující kapitole.
8. Benchmarky měřící rychlosti vyhledání nejpodobnějších vektorů v sadě s proměnným počtem vektorů i proměnným počtem dimenzí
Dva benchmarky, které jsou popsány v této kapitole, měří rychlost vyhledání nejpodobnějších vektorů v datové sadě s proměnným počtem vektorů n, která navíc mají proměnný počet dimenzí dimensions. Počet dimenzí roste s mocninou dvojky a počet vektorů je odvozen ze vztahu 65536*64 // dimensions. To tedy znamená, že celkový počet prvků zůstává konstantní: n×dimensions=65536*64=4194304 (to je dostatečně malý počet, aby se nepřesáhla dostupná kapacita operační paměti).
Oba parametry vstupující do benchmarků se vypočítají takto:
for d in range(0, 14): dimensions = 2**d n = 65536*64 // dimensions
A proč jsou vytvořeny benchmarky dva? Samotné měření zůstává naprosto stejné, ovšem první benchmark vykreslí grafy s využitím lineární stupnice/měřítka a druhý benchmark použije logaritmické měřítko (důvod uvidíme v další kapitole). Jinak se tyto dva benchmarky nijak neliší:
# Knihovna FAISS # # - benchmark rychlosti nalezení nejpodobnějších vektorů # - je použit index FlatL2 # - výpis výsledků v tabulkové formě # - postupně se zvyšuje počet dimenzí vektorů # - délka vektorů se zmenšuje s rostoucím počtem dimenzí vektorů # - vizualizace výsledků formou grafu from time import time import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def similarity_search(dimensions, n, k): """Nalezeni k nejblizsich vektoru v mnozine n vektoru.""" t1 = time() # nahodne vektory data = np.random.rand(n, dimensions).astype('float32') t2 = time() # konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti index = faiss.IndexFlatL2(dimensions) index.add(data) t3 = time() REP_COUNT = 20 for _ in range(REP_COUNT): # vektor, ke kteremu budeme pocitat vzdalenost query_vector = np.random.rand(1, dimensions).astype("float32") # pocet nejblizsich bodu distances, indices = index.search(query_vector, k) # test, kolik vektoru se nalezlo assert len(distances) == k assert len(indices) == k t4 = time() return n, t2-t1, t3-t2, (t4-t3)/REP_COUNT ns = [] ts_search = [] for d in range(0, 14): dimensions = 2**d n = 65536*64 // dimensions print(dimensions, n) n, t_rand, t_index, t_search = similarity_search(dimensions, n, 1) ns.append(dimensions) ts_search.append(t_search) plt.xlabel("# dimensions") plt.ylabel("Time/sec") plt.plot(ns, ts_search, "m-", label="similarity search") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) plt.savefig("faiss_benchmark_3.png") # zobrazení grafu plt.show()
# Knihovna FAISS # # - benchmark rychlosti nalezení nejpodobnějších vektorů # - je použit index FlatL2 # - výpis výsledků v tabulkové formě # - postupně se zvyšuje počet dimenzí vektorů # - délka vektorů se zmenšuje s rostoucím počtem dimenzí vektorů # - vizualizace výsledků formou grafu (logaritmické měřítko) from time import time import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def similarity_search(dimensions, n, k): """Nalezeni k nejblizsich vektoru v mnozine n vektoru.""" t1 = time() # nahodne vektory data = np.random.rand(n, dimensions).astype('float32') t2 = time() # konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti index = faiss.IndexFlatL2(dimensions) index.add(data) t3 = time() REP_COUNT = 20 for _ in range(REP_COUNT): # vektor, ke kteremu budeme pocitat vzdalenost query_vector = np.random.rand(1, dimensions).astype("float32") # pocet nejblizsich bodu distances, indices = index.search(query_vector, k) # test, kolik vektoru se nalezlo assert len(distances) == k assert len(indices) == k t4 = time() return n, t2-t1, t3-t2, (t4-t3)/REP_COUNT ns = [] ts_search = [] for d in range(0, 14): dimensions = 2**d n = 65536*64 // dimensions print(dimensions, n) n, t_rand, t_index, t_search = similarity_search(dimensions, n, 1) ns.append(dimensions) ts_search.append(t_search) plt.xlabel("# dimensions") plt.ylabel("Time/sec") plt.semilogy(ns, ts_search, "m-", label="similarity search") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) plt.savefig("faiss_benchmark_4.png") # zobrazení grafu plt.show()
9. Výsledky třetího a čtvrtého benchmarku: lineární a logaritmická stupnice
Z výsledků třetího benchmarku by se mohlo zdát, že pokud budeme ignorovat situaci s nejmenší dimenzí vektorů (a tím pádem s jejich největším počtem), bude čas pro nalezení k nejpodobnějších vektorů konstantní – neboli že pokud je celkový počet prvků konstantní, bude stejný i čas hledání:
Ve skutečnosti je však situace odlišná od předchozího popisu, protože s rostoucím počtem dimenzí (a proporcionálně se snižujícím počtem vektorů) čas vyhledání nejpodobnějších vektorů roste. To odhalíme použitím logaritmického měřítka na vertikální ose, což bylo realizováno ve čtvrtém benchmarku. Jeho výsledky vypadají následovně:
10. Indexy založené na použití sofistikovanějších datových struktur
Z předchozích benchmarků je patrné, že čas vyhledání nejpodobnějších vektorů lineárně roste s jejich rostoucím počtem. Ovšem v jazykových modelech se setkáme s datovými sadami, které obsahují desítky či dokonce stovky milionů vektorů, takže (pochopitelně) existuje snaha o snížení času vyhledávání – ideálně změnou časové složitosti (z lineární složitosti k například logaritmické složitosti nebo složitosti s odmocninou), nebo alespoň sice se zachováním lineární složitosti, ovšem s jejím menším sklonem (což je ona někdy podceňovaná konstanta k ve vztahu k O(n)). I v těchto oblastech nám knihovna FAISS nabízí různá řešení. V rámci dalších kapitol se seznámíme se dvěma různými technikami, které jsou založeny na použití sofistikovanějších datových struktur, než jsou pouhé sekvence (tabulky) vektorů.
11. Rozdělení celého prostoru Voroného dekompozicí
Jeden z dostupných a relativně často používaných algoritmů určených pro urychlení vyhledávání podobných vektorů spočívá v tom, že se n-dimenzionální prostor, ve kterém vektory vstupní datové sady leží, rozdělí do zadaného počtu oblastí. Pro rozdělení se přitom typicky používá Voroného dekompozice, i když by teoreticky bylo možné použít i další metody (možná zobecněný oktalový strom?). Algoritmus vyhledávání je v tom nejjednodušším případě upraven následujícím způsobem:
- Vstupem je vektor (dotaz) k němuž v datové sadě hledáme nejbližší vektory
- Pro tento vstupní vektor je zjištěna oblast (Voroného dekompozice), ve které bude prováděno vyhledávání
- Následně jsou nejbližší vektory vyhledávány pouze v této oblasti
Problém spočívá v tom, že právě popsaný algoritmus nemusí vyhledat skutečně nejbližší vektory. To nastane v případě, že se vstupní vektor nachází blízko hranice oblasti a nejbližší vektor(y) by se tedy nacházel za touto hranicí. Proto může být algoritmus vyhledávání upraven do nepatrně odlišné podoby:
- Vstupem je vektor (dotaz) k němuž v datové sadě hledáme nejbližší vektory
- Pro tento vstupní vektor je zjištěna oblast (Voroného dekompozice), ve které bude prováděno vyhledávání
- Dále jsou zjištěno m sousedních oblastí k nalezené oblasti (m je konfigurovatelné)
- Následně jsou nejbližší vektory vyhledávány v nalezené oblasti (bod 2) i oblastech sousedních (bod 3)
Čím větší je hodnota m, tím pomalejší, ale přesnější je vyhledání nejbližších vektorů.
12. Konstrukce indexu IVFFlat
Rozdělení n-dimenzionálního prostoru podle Voroného dekompozice je pochopitelně nutné nějakým způsobem realizovat. Podporu pro toto rozdělení programátorům sice nabízí samotná knihovna FAISS, ovšem samotná konstrukce indexu se nepatrně zkomplikuje. Připomeňme si, že původně jsme si nechali zkonstruovat index následujícím postupem:
# konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti index = faiss.IndexFlatL2(dimensions)
Ihned poté bylo možné do indexu všechny vektory vložit:
index.add(data)
Při aplikaci Voroného dekompozice se nejprve samostatným příkazem index představující realizaci této dekompozice vytvoří a teprve poté se zkonstruuje index typu IVFFlat. Parametrem nlist je možné určit způsob rozdělení celého n-dimenzionálního prostoru do nepřekrývajících se oblastí:
# konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti quantizer = faiss.IndexFlatL2(DIMENSIONS) index = faiss.IndexIVFFlat(quantizer, DIMENSIONS, nlist)
Rozdílný je nyní způsob přidávání vektorů do indexu, protože index je nutné nejprve „natrénovat“ a teprve poté je do něj možné vektory přidat. Je to ostatně pochopitelné, protože samotná Voroného dekompozice závisí na koncových souřadnicích vektorů. Při tréninku tedy „pouze“ dojde k dekompozici a při vkládání vektorů k rozdělení vektorů do jednotlivých oblastí:
index.train(data) index.add(data)
13. Benchmark: časy vyhledávání nejpodobnějších vektorů s využitím indexu FlatL2
V dalším demonstračním příkladu, který si dnes ukážeme, budeme měřit čas vyhledání nejpodobnějších vektorů s využitím indexu nazvaného FlatL2, při jehož konstrukci byly vektory rozděleny do předem nastaveného počtu oblastí. Celý benchmark se tedy (z pohledu programátora) liší pouze tím, jakým způsobem se index zkonstruován. Samotné vyhledávání nejpodobnější vektorů je stále stejné (minimálně z pohledu toho, jaké funkce se volají). Měření budeme opět provádět pro datovou sadu s počtem vektorů, který se mění od nuly (resp. od hodnoty odpovídající počtu oblastí, což je „skoro nula“) do jednoho milionu:
# Knihovna FAISS # # - benchmark rychlosti nalezení nejpodobnějších vektorů # - je použit index FlatL2 # - výpis výsledků v tabulkové formě # - vizualizace výsledků formou grafu from time import time import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def similarity_search(n, k, nlist=5): """Nalezeni k nejblizsich vektoru v mnozine n vektoru.""" # pocet slozek vektoru DIMENSIONS=128 t1 = time() # nahodne vektory data = np.random.rand(n, 128).astype('float32') t2 = time() # konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti quantizer = faiss.IndexFlatL2(DIMENSIONS) index = faiss.IndexIVFFlat(quantizer, DIMENSIONS, nlist) index.train(data) index.add(data) t3 = time() REP_COUNT = 100 for _ in range(REP_COUNT): # vektor, ke kteremu budeme pocitat vzdalenost query_vector = np.random.rand(1, DIMENSIONS).astype("float32") # pocet nejblizsich bodu distances, indices = index.search(query_vector, k) # test, kolik vektoru se nalezlo assert len(distances) == k assert len(indices) == k t4 = time() return n, t2-t1, t3-t2, (t4-t3)/REP_COUNT ns = [] ts_search = [] for n in np.linspace(0, 1000000, 11): # nlist nemuze byt nulovy a soucasne musi byt mensi nez # pocet vektoru if n == 0: n = 5 print(n) n, t_rand, t_index, t_search = similarity_search(int(n), 1) ns.append(n) ts_search.append(t_search) plt.xlabel("# vectors") plt.ylabel("Time/sec") plt.plot(ns, ts_search, "m-", label="similarity search") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) plt.savefig("faiss_benchmark_5.png") # zobrazení grafu plt.show()
14. Výsledky pátého benchmarku
Z výsledků pátého benchmarku je patrné, že se rychlost vyhledávání skutečně zvýšila. Konkrétně pro datovou sadu s jedním milionem vektorů se čas vyhledání snížil z 0,03 sekundy na 0,009 sekundy. Navíc si musíme uvědomit, že počet oblastí, do kterých byly vektory rozděleny, byl na nastaven na velmi malou hodnotu, konkrétně pouze na pět oblastí, takže bychom měli očekávat maximálně pětinásobné urychlení. A dále je z průběhu grafu patrné, že vyhledání má stále lineární časovou složitost (ovšem s mnohem menším sklonem):
15. Benchmark: modifikace počtu buněk při konstrukci indexu FlatL2
V předchozím benchmarku byl počet oblastí (buněk) nastaven na velmi nízkou hodnotu, konkrétně na hodnotu 5. Ovšem nic nám pochopitelně nebrání ve zvýšení této hodnoty, například na padesát oblastí; musíme ale počítat s tím, že se sníží přesnost vyhledání. Zvyšuje se totiž pravděpodobnost, že se vzorový vektor bude nacházet blízko okraje nějaké oblasti a nikoli poblíž jejího středu. Nicméně bude zajímavé zjistit, jak bude vyhledání rychlé v případě, že počet oblastí zvýšíme z hodnoty 5 (což je v praxi velmi malá hodnota) na 50:
# Knihovna FAISS # # - benchmark rychlosti nalezení nejpodobnějších vektorů # - je použit index IVFlat # - výpis výsledků v tabulkové formě # - vizualizace výsledků formou grafu from time import time import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def similarity_search(n, k, nlist=50): """Nalezeni k nejblizsich vektoru v mnozine n vektoru.""" # pocet slozek vektoru DIMENSIONS=128 t1 = time() # nahodne vektory data = np.random.rand(n, 128).astype('float32') t2 = time() # konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti quantizer = faiss.IndexFlatL2(DIMENSIONS) index = faiss.IndexIVFFlat(quantizer, DIMENSIONS, nlist) index.train(data) index.add(data) t3 = time() REP_COUNT = 100 for _ in range(REP_COUNT): # vektor, ke kteremu budeme pocitat vzdalenost query_vector = np.random.rand(1, DIMENSIONS).astype("float32") # pocet nejblizsich bodu distances, indices = index.search(query_vector, k) # test, kolik vektoru se nalezlo assert len(distances) == k assert len(indices) == k t4 = time() return n, t2-t1, t3-t2, (t4-t3)/REP_COUNT ns = [] ts_search = [] for n in np.linspace(0, 1000000, 11): # nlist nemuze byt nulovy a soucasne musi byt mensi nez # pocet vektoru if n == 0: n = 50 print(n) n, t_rand, t_index, t_search = similarity_search(int(n), 1) ns.append(n) ts_search.append(t_search) plt.xlabel("# vectors") plt.ylabel("Time/sec") plt.plot(ns, ts_search, "m-", label="similarity search") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) plt.savefig("faiss_benchmark_6.png") # zobrazení grafu plt.show()
16. Výsledky šestého benchmarku
Opět se podívejme na výsledky benchmarku, jehož zdrojový kód byl uveden v předchozí kapitole:
Zajímavé bude porovnání hodnot získaných ze všech tří základních benchmarků, tedy benchmarku se základním indexem L2 (bez dalších optimalizací), benchmarku s rozdělením prostoru do pěti oblastí podle Voroného dekompozice a benchmarku s rozdělením prostoru na základě téže dekompozice, ovšem nyní do padesáti oblastí:
|#
|Benchmark
|Čas vyhledání pro milion vektorů
|Teoretické urychlení
|Skutečné urychlení
|1
|L2
|0,03
|1,00×
|1,00×
|2
|Voroného dekompozice, 5 oblastí
|0,009
|5.0×
|3.3×
|3
|Voroného dekompozice, 50 oblastí
|0,00175
|50.0×
|17.1×
17. Index HNSW (Hierarchical Navigable Small World)
Jedním z potenciálně velmi užitečných indexů, které jsou nabízeny (nejenom) knihovnou FAISS, je index označovaný zkratkou HNSW neboli Hierarchical Navigable Small World. Jak již název tohoto indexu naznačuje, je metoda HNSW založena na rozdělení celého prostoru do hierarchicky organizovaných menších částí (ty jsou nazývány „malé světy“). Samotné rozdělování prostoru je časově velmi náročné, ovšem na druhou stranu se urychlí vyhledávání podobných vektorů, a to o jeden až dva řády. Samozřejmě se i s tímto indexem pojí určité nevýhody, ovšem prozatím nám bude postačovat vytvoření benchmarku, z něhož je patrné, jakým způsobem se tento index používá:
# Knihovna FAISS # # - benchmark rychlosti nalezení nejpodobnějších vektorů # - je použit index HNSWFlat # - výpis výsledků v tabulkové formě # - vizualizace výsledků formou grafu from time import time import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def similarity_search(n, k): """Nalezeni k nejblizsich vektoru v mnozine n vektoru.""" M = 32 ef_search = 16 ef_construction = 32 # pocet slozek vektoru DIMENSIONS=128 t1 = time() # nahodne vektory data = np.random.rand(n, 128).astype('float32') t2 = time() # konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti index = faiss.IndexHNSWFlat(DIMENSIONS, M) index.hnsw.efConstruction = ef_construction index.hnsw.efSearch = ef_search index.add(data) t3 = time() REP_COUNT = 100 for _ in range(REP_COUNT): # vektor, ke kteremu budeme pocitat vzdalenost query_vector = np.random.rand(1, DIMENSIONS).astype("float32") # pocet nejblizsich bodu distances, indices = index.search(query_vector, k) # test, kolik vektoru se nalezlo assert len(distances) == k assert len(indices) == k t4 = time() return n, t2-t1, t3-t2, (t4-t3)/REP_COUNT ns = [] ts_search = [] for n in np.linspace(0, 1000000, 11): print(n) n, t_rand, t_index, t_search = similarity_search(int(n), 1) ns.append(n) ts_search.append(t_search) plt.xlabel("# vectors") plt.ylabel("Time/sec") plt.plot(ns, ts_search, "m-", label="similarity search") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) plt.savefig("faiss_benchmark_7.png") # zobrazení grafu plt.show()
18. Výsledky sedmého benchmarku
Výsledky sedmého a dnes již posledního benchmarku jsou zobrazeny na obrázku pod tímto odstavcem. Zajímavé je, že v tomto případě došlo k velmi radikálnímu urychlení vyhledávání podobných vektorů. Konkrétně se (pro jeden milion vektorů) čas vyhledání snížil z přibližně 0,03 sekundy na pouhých 0,0007 sekundy, takže rychlost vyhledávání je zhruba 43× vyšší. Co však nevidíme je čas nutný pro konstrukci indexu – ten je naopak velmi dlouhý. O problematice konstrukce indexu (což nás prozatím příliš netrápilo, ovšem u podobných komplikovanějších indexů je to již reálný problém) se zmíníme v závěrečném článku o knihovně FAISS.
19. Repositář s demonstračními příklady
Demonstrační příklady použité v článcích Knihovna FAISS a embedding: základ jazykových modelů a Knihovna FAISS a embedding: základ jazykových modelů (2. část) lze nalézt na následujících odkazech:
Demonstrační příklady vytvořené v Pythonu a popsané v článcích ,i v článku dnešním jsou taktéž uloženy do repositáře https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/. Následují odkazy na jednotlivé příklady:
|#
|Příklad
|Stručný popis
|Adresa
|1
|faiss-1.py
|seznamy souřadnic bodů v rovině
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-1.py
|2
|faiss-2.py
|konstrukce matice se souřadnicemi bodů
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-2.py
|3
|faiss-3.py
|konstrukce indexu pro vyhledávání na základě vzdálenosti
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-3.py
|4
|faiss-4.py
|nalezení nejbližších bodů k zadaným souřadnicím – výpis indexů nalezených bodů
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-4.py
|5
|faiss-5.py
|nalezení nejbližších bodů k zadaným souřadnicím – výpis souřadnic nalezených bodů
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-5.py
|6
|faiss-6.py
|vyhledávání bodů na základě skalárního součinu bez normalizace vektorů
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-6.py
|7
|faiss-7.py
|vyhledávání bodů na základě skalárního součinu s normalizací vektorů
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-7.py
|8
|faiss-8.py
|jednoduchý benchmark rychlosti vyhledávání knihovnou FAISS
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-8.py
|9
|faiss-9.py
|vizualizace koncových bodů vektorů v rovině
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-9.py
|10
|faiss-A.py
|vykreslení nejpodobnějších vektorů získaných na základě L2 metriky
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-A.py
|11
|faiss-B.py
|nalezení nejpodobnějších vektorů získaných na základě skalárního součinu: varianta s nenormovanými vektory
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-B.py
|12
|faiss-C.py
|nalezení nejpodobnějších vektorů získaných na základě skalárního součinu: varianta s normovanými vektory
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-C.py
|13
|faiss-D.py
|vykreslení nejpodobnějších vektorů před jejich normalizací
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-D.py
|14
|faiss-E.py
|vykreslení vektorů formou orientovaných šipek
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-E.py
|15
|faiss-F.py
|vykreslení vektorů po jejich normalizaci formou orientovaných šipek
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-F.py
|16
|faiss-G.py
|vyhledání a vykreslení nejvíce NEpodobných vektorů
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-G.py
|17
|faiss-H.py
|vyhledání podobných vektorů se složkami typu float16
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-H.py
|18
|faiss-I.py
|jednoduchý benchmark rychlosti vyhledávání knihovnou FAISS: rozdíly mezi float16 a float32
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-I.py
|19
|faiss-index-benchmark-1.py
|benchmark: zjištění časové složitosti vyhledávání při použití výchozího indexu L2
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-index-benchmark-1.py
|20
|faiss-index-benchmark-2.py
|benchmark: vliv rychlosti vyhledávání na počtu dimenzí vektorů
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-index-benchmark-2.py
|21
|faiss-index-benchmark-3.py
|benchmark: rychlosti vyhledání nejpodobnějších vektorů v sadě s proměnným počtem vektorů i proměnným počtem dimenzí (lineární stupnice)
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-index-benchmark-3.py
|22
|faiss-index-benchmark-4.py
|benchmark: rychlosti vyhledání nejpodobnějších vektorů v sadě s proměnným počtem vektorů i proměnným počtem dimenzí (logaritmická stupnice)
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-index-benchmark-4.py
|23
|faiss-index-benchmark-5.py
|benchmark: využití indexu IVFFlat, výchozí hodnota počtu centroidů
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-index-benchmark-5.py
|24
|faiss-index-benchmark-6.py
|benchmark: využití indexu IVFFlat, zvýšená hodnota počtu centroidů
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-index-benchmark-6.py
|25
|faiss-index-benchmark-7.py
|benchmark: využití indexu HNSWFlat
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-index-benchmark-7.py
|26
|pyproject.toml
|soubor s projektem a definicí závislostí
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/pyproject.toml
