Lexikální a syntaktická analýza zdrojových kódů programovacího jazyka Python (2.část)

1. Tokenizace bloků v Pythonu

V diskuzi pod úvodním článkem zazněl mj. i zajímavý dotaz, jak se v tokenizovaném kódu vlastně rozeznávají začátky a konce bloků. V „klasických“ lexerech (tedy nástrojích provádějících tokenizaci) určených například pro zpracování zdrojových kódu v jazyku C či Pythonu, se běžně pracuje s tokeny reprezentujícími znaky „{“ a „}“ popř. slova begin a end – samotný lexer ovšem tyto tokeny dále nerozlišuje (tj. například neví, zda znak „{“ reprezentuje začátek programového bloku nebo deklaraci struktury). Naproti tomu v lexeru Pythonu je tomu poněkud jinak, protože bloky jsou značeny odsazením. Z tohoto důvodu lexer (s využitím k tomu určené speciální logiky) rozlišuje tokeny INDENT a DEDENT.

2. Ukázka použití tokenů INDENT a DEDENT

Pro otestování, jakým způsobem se v tokenizovaném kódu rozeznávají začátky a konce bloků s využitím tokenů INDENT a DEDENT, se pokusíme o tokenizaci tohoto zdrojového kódu s trojicí vnořených bloků if (to, jaká podmínka se testuje, je v dané chvíli nepodstatné):

if True: if False: if False and True: print("impossible")

Tokenizaci provedeme tímto skriptem:

import tokenize with tokenize.open("ifs1.py") as fin: token_generator = tokenize.generate_tokens(fin.readline) for token in token_generator: print(token)

Výsledkem tokenizace s využitím výše uvedeného skriptu je sekvence tokenů, v nichž jsou zvýrazněny právě tokeny INDENT a DEDENT. Povšimněte si toho, že token INDENT je vždy prvním tokenem na prvním odsazeném řádku bloku. Naproti tomu token DEDENT je „hlášen“ na prázdném řádku:

TokenInfo(type=1 (NAME), string='if', start=(1, 0), end=(1, 2), line='if True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='True', start=(1, 3), end=(1, 7), line='if True:

') TokenInfo(type=54 (OP), string=':', start=(1, 7), end=(1, 8), line='if True:

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(1, 8), end=(1, 9), line='if True:

') TokenInfo(type=5 (INDENT), string=' ', start=(2, 0), end=(2, 4), line=' if False:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='if', start=(2, 4), end=(2, 6), line=' if False:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='False', start=(2, 7), end=(2, 12), line=' if False:

') TokenInfo(type=54 (OP), string=':', start=(2, 12), end=(2, 13), line=' if False:

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(2, 13), end=(2, 14), line=' if False:

') TokenInfo(type=5 (INDENT), string=' ', start=(3, 0), end=(3, 8), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='if', start=(3, 8), end=(3, 10), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='False', start=(3, 11), end=(3, 16), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='and', start=(3, 17), end=(3, 20), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='True', start=(3, 21), end=(3, 25), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=54 (OP), string=':', start=(3, 25), end=(3, 26), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(3, 26), end=(3, 27), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=5 (INDENT), string=' ', start=(4, 0), end=(4, 12), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='print', start=(4, 12), end=(4, 17), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=54 (OP), string='(', start=(4, 17), end=(4, 18), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=3 (STRING), string='"impossible"', start=(4, 18), end=(4, 30), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=54 (OP), string=')', start=(4, 30), end=(4, 31), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(4, 31), end=(4, 32), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=6 (DEDENT), string='', start=(5, 0), end=(5, 0), line='') TokenInfo(type=6 (DEDENT), string='', start=(5, 0), end=(5, 0), line='') TokenInfo(type=6 (DEDENT), string='', start=(5, 0), end=(5, 0), line='') TokenInfo(type=0 (ENDMARKER), string='', start=(5, 0), end=(5, 0), line='')

3. Tokenizace kódu s vnořenými úplnými konstrukcemi if-else

Nyní si vyzkoušejme, jakým způsobem bude tokenizován následující programový kód, který obsahuje trojici vnořených úplných programových smyček if-else:

if True: if False: if False and True: print("impossible") else: print("possible") else: pass else: pass

Pro tokenizaci výše uvedeného příkladu je použit tento jednoduchý skript:

import tokenize with tokenize.open("ifs2.py") as fin: token_generator = tokenize.generate_tokens(fin.readline) for token in token_generator: print(token)

Výsledná sekvence tokenů vypadá následovně. Opět jsou zvýrazněny tokeny INDENT a DEDENT:

TokenInfo(type=1 (NAME), string='if', start=(1, 0), end=(1, 2), line='if True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='True', start=(1, 3), end=(1, 7), line='if True:

') TokenInfo(type=54 (OP), string=':', start=(1, 7), end=(1, 8), line='if True:

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(1, 8), end=(1, 9), line='if True:

') TokenInfo(type=5 (INDENT), string=' ', start=(2, 0), end=(2, 4), line=' if False:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='if', start=(2, 4), end=(2, 6), line=' if False:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='False', start=(2, 7), end=(2, 12), line=' if False:

') TokenInfo(type=54 (OP), string=':', start=(2, 12), end=(2, 13), line=' if False:

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(2, 13), end=(2, 14), line=' if False:

') TokenInfo(type=5 (INDENT), string=' ', start=(3, 0), end=(3, 8), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='if', start=(3, 8), end=(3, 10), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='False', start=(3, 11), end=(3, 16), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='and', start=(3, 17), end=(3, 20), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='True', start=(3, 21), end=(3, 25), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=54 (OP), string=':', start=(3, 25), end=(3, 26), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(3, 26), end=(3, 27), line=' if False and True:

') TokenInfo(type=5 (INDENT), string=' ', start=(4, 0), end=(4, 12), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='print', start=(4, 12), end=(4, 17), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=54 (OP), string='(', start=(4, 17), end=(4, 18), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=3 (STRING), string='"impossible"', start=(4, 18), end=(4, 30), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=54 (OP), string=')', start=(4, 30), end=(4, 31), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(4, 31), end=(4, 32), line=' print("impossible")

') TokenInfo(type=6 (DEDENT), string='', start=(5, 8), end=(5, 8), line=' else:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='else', start=(5, 8), end=(5, 12), line=' else:

') TokenInfo(type=54 (OP), string=':', start=(5, 12), end=(5, 13), line=' else:

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(5, 13), end=(5, 14), line=' else:

') TokenInfo(type=5 (INDENT), string=' ', start=(6, 0), end=(6, 12), line=' print("possible")

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='print', start=(6, 12), end=(6, 17), line=' print("possible")

') TokenInfo(type=54 (OP), string='(', start=(6, 17), end=(6, 18), line=' print("possible")

') TokenInfo(type=3 (STRING), string='"possible"', start=(6, 18), end=(6, 28), line=' print("possible")

') TokenInfo(type=54 (OP), string=')', start=(6, 28), end=(6, 29), line=' print("possible")

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(6, 29), end=(6, 30), line=' print("possible")

') TokenInfo(type=6 (DEDENT), string='', start=(7, 4), end=(7, 4), line=' else:

') TokenInfo(type=6 (DEDENT), string='', start=(7, 4), end=(7, 4), line=' else:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='else', start=(7, 4), end=(7, 8), line=' else:

') TokenInfo(type=54 (OP), string=':', start=(7, 8), end=(7, 9), line=' else:

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(7, 9), end=(7, 10), line=' else:

') TokenInfo(type=5 (INDENT), string=' ', start=(8, 0), end=(8, 8), line=' pass

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='pass', start=(8, 8), end=(8, 12), line=' pass

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(8, 12), end=(8, 13), line=' pass

') TokenInfo(type=6 (DEDENT), string='', start=(9, 0), end=(9, 0), line='else:

') TokenInfo(type=6 (DEDENT), string='', start=(9, 0), end=(9, 0), line='else:

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='else', start=(9, 0), end=(9, 4), line='else:

') TokenInfo(type=54 (OP), string=':', start=(9, 4), end=(9, 5), line='else:

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(9, 5), end=(9, 6), line='else:

') TokenInfo(type=5 (INDENT), string=' ', start=(10, 0), end=(10, 4), line=' pass

') TokenInfo(type=1 (NAME), string='pass', start=(10, 4), end=(10, 8), line=' pass

') TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='

', start=(10, 8), end=(10, 9), line=' pass

') TokenInfo(type=6 (DEDENT), string='', start=(11, 0), end=(11, 0), line='') TokenInfo(type=0 (ENDMARKER), string='', start=(11, 0), end=(11, 0), line='')

4. Realizace průchodu AST

Podívejme se nyní na způsob realizace průchodu abstraktním datovým stromem. Zcela nejjednodušší způsob spočívá v parsingu zdrojového kódu do AST (pochopitelně přes lexer), čímž získáme objekt obsahující všechny uzly AST. S využitím funkce walk lze projít všemi uzly tohoto stromu, což lze v Pythonu realizovat jednoduše:

import ast tree = ast.parse("1+2*3") for node in ast.walk(tree): print(node)

Výsledkem bude výpis devíti uzlů AST, ovšem bez podrobnějších informací:

$ python3 traverse_expression_1.py <_ast.Module object at 0x7fbbc9c230d0> <_ast.Expr object at 0x7fbbc9c234f0> <_ast.BinOp object at 0x7fbbc9c23250> <_ast.Constant object at 0x7fbbc9b5f550> <_ast.Add object at 0x7fbbc9b80dc0> <_ast.BinOp object at 0x7fbbc9b5f6a0> <_ast.Constant object at 0x7fbbc9b5f730> <_ast.Mult object at 0x7fbbc9b80e80> <_ast.Constant object at 0x7fbbc9b5f7f0>

Poznámka: ze zobrazeného výsledku je patrné, že jednotlivé typy uzlů jsou reprezentovány speciálními objekty. K jejich významu se ještě vrátíme.

5. Rekurzivní průchod AST s pevně daným pořadím procházení uzly

Průchod uzly AST ukázaný v předchozí kapitole není příliš vhodný ve chvíli, kdy potřebujeme stromem procházet v určitém pořadí uzlů – inorder, preorder či postorder, filtrovat nezajímavé uzly, nebo dokonce když potřebujeme AST nějakým způsobem modifikovat. V takových případech je vhodnější využít návrhového vzoru Visitor, který je založen na volání callback metody visit pro každý navštívený uzel. V případě, že tento uzel obsahuje poduzly, lze je navštívit zavoláním metody generic_visit (tedy rekurzivně):

Realizace algoritmu pro průchod AST je díky podpoře návrhového vzoru Visitor triviální. Povšimněte si, jak rekurzivně voláme metodu generic_visit při návštěvě uzlu:

import ast class Visitor(ast.NodeVisitor): def visit(self, node): print(node) self.generic_visit(node) tree = ast.parse("1+2*3") visitor = Visitor() visitor.visit(tree)

Výsledkem bude opět devět uzlů:

$ python3 traverse_expression_2.py <_ast.Module object at 0x7f59ac3320d0> <_ast.Expr object at 0x7f59ac3324f0> <_ast.BinOp object at 0x7f59ac26d610> <_ast.Constant object at 0x7f59ac26d640> <_ast.Add object at 0x7f59ac28fe50> <_ast.BinOp object at 0x7f59ac26d820> <_ast.Constant object at 0x7f59ac26d880> <_ast.Mult object at 0x7f59ac28ff10> <_ast.Constant object at 0x7f59ac26d8e0>

Poznámka: sami si vyzkoušejte, co se stane ve chvíli, kdy se prohodí volání funkce print a metody generic_visit.

6. Rekurzivní průchod AST se zvýrazněním úrovně

Vzhledem k tomu, že i pro jednoduchý výraz obsahuje AST uzly v několika úrovních, bude vhodné si tyto úrovně nějakým způsobem zvýraznit. Pomoci si můžeme malým trikem – zapamatováním úrovně, ve které se při zpracování uzlů právě nacházíme. To je z implementačního pohledu snadné; postačuje pouze do naší třídy Visitor přidat (nestatický) atribut, do něhož bude uložena úroveň právě zpracovávaného uzlu. Při průchodu podstromem se tato úroveň o jedničku zvýší, po dokončení průchodu opět sníží. A číselnou hodnotu úrovně lze následně použít například pro odsazení uzlů v podstromech. Upravený kód může vypadat následovně:

import ast class Visitor(ast.NodeVisitor): def __init__(self): self.nest_level = 1 def visit(self, node): indent = " " * self.nest_level * 2 print(indent, node) self.nest_level += 1 self.generic_visit(node) self.nest_level -= 1 tree = ast.parse("1+2*3+1") visitor = Visitor() visitor.visit(tree)

Nyní bude již výsledek čitelnější (i když ne příliš):

$ python3 traverse_expression_3.py <_ast.Module object at 0x7f21f20fc0d0> <_ast.Expr object at 0x7f21f20fc4f0> <_ast.BinOp object at 0x7f21f20376d0> <_ast.BinOp object at 0x7f21f2037700> <_ast.Constant object at 0x7f21f20377f0> <_ast.Add object at 0x7f21f2059ee0> <_ast.BinOp object at 0x7f21f2037910> <_ast.Constant object at 0x7f21f2037940> <_ast.Mult object at 0x7f21f2059fa0> <_ast.Constant object at 0x7f21f2037a00> <_ast.Add object at 0x7f21f2059ee0> <_ast.Constant object at 0x7f21f2037880>

7. Grafická vizualizace AST

AST je formou stromové datové struktury, která se na klasickém terminálu zobrazuje poměrně špatně – informace totiž na ploše terminálu obsazují hodně místa a přesto nejsou patrné vazby mezi jednotlivými uzly stromu. Z tohoto důvodu je vhodnější si AST zobrazit graficky. V konkrétním případě programovacího jazyka Python a jeho standardního balíčku ast slouží pro vizualizaci AST nástroj nazvaný přímočaře python-ast-visualizer. Ten transformuje AST do podoby kompatibilní s nástrojem Graphviz (viz též tento článek). Následně je zavolán Graphviz, který AST vykreslí do vektorového obrázku uloženého do formátu PDF.

Nástroj python-ast-visualizer lze nainstalovat přes PyPi nebo přímo naklonováním repositáře s jeho zdrojovými kódy:

$ git clone git@github.com:pombredanne/python-ast-visualizer.git Cloning into 'python-ast-visualizer'... remote: Enumerating objects: 14, done. remote: Counting objects: 100% (6/6), done. remote: Compressing objects: 100% (2/2), done. Receiving objects: 100% (14/14), done. Resolving deltas: 100% (5/5), done. remote: Total 14 (delta 4), reused 4 (delta 4), pack-reused 8

Tento nástroj je realizován skriptem a lze ho spustit následovně:

$ python3 astvisualizer.py --help Usage: astvisualizer.py [options] [string] Options: -h, --help show this help message and exit -f FILE, --file=FILE Read a code snippet from the specified file -l LABEL, --label=LABEL The label for the visualization

8. Vizualizace AST jednoduchého výrazu

Vyzkoušejme si nyní, jak vlastně bude vypadat vizualizace AST pro velmi jednoduchý výraz, konkrétně pro tento výraz:

1+2*3

Vizualizace se provede příkazem:

$ python3 astvisualizer.py -f expression2.py

S výsledkem:

Obrázek 1: AST s vizualizací výrazu 1+2*3.

Poznámka: z AST je patrné, že podvýraz 2*3 bude vyhodnocen dříve, protože se jedná o binární operaci s vyšší prioritou. Tudíž je celý tento podvýraz reprezentován podstromem (zvýrazněno po konstrukci AST v grafickém editoru).

Nyní výraz pozměníme přidáním závorek, které změní prioritu operací:

(1+2)*3

Výsledek bude v tomto případě vypadat následovně:

Obrázek 2: AST s vizualizací výrazu (1+2)*3.

Poznámka: nyní bude naopak nejdříve vyhodnocen podvýraz 1+2 (zvýrazněno). Povšimněte si, že v AST již není informace o závorkách.

9. Vizualizace AST programu pro výpočet prvočísel

AST jednoduchého výrazu obsahuje malé množství uzlů, takže je možné obraz celého AST jednoduše vložit i do dnešního článku, což jsme ostatně mohli vidět i v předchozí kapitole. Jak však bude vypadat AST složitějšího kódu, například funkce pro výpočet prvočísel, s níž jsme se již seznámili minule?

# originální kód lze nalézt na adrese: # http://www.rosettacode.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes#Using_array_lookup def primes2(limit): """Výpočet seznamu prvočísel až do zadaného limitu.""" is_prime = [False] * 2 + [True] * (limit - 1) for n in range(int(limit**0.5 + 1.5)): # stop at ``sqrt(limit)`` if is_prime[n]: for i in range(n*n, limit+1, n): is_prime[i] = False return [i for i, prime in enumerate(is_prime) if prime] print(primes2(100))

Celý AST již v takovém případě obsahuje desítky až nižší stovky uzlů:

Obrázek 3: AST popisující algoritmus pro výpočet prvočísel.

Bližší pohled na AST odhaluje, s jakými typy uzlů se zde můžeme setkat:

Obrázek 4: Podrobnější pohled na AST popisující algoritmus pro výpočet prvočísel.

10. Vizualizace AST programu pro provádění asynchronních operací

Do Pythonu 3.5 byla přidána nová klíčová slova async a await určená pro tvorbu a koordinaci souběžně běžících úloh, což je téma, s nímž jsme se na Rootu seznámili v následujících článcích:

Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu

https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu/ Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu (2)

https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu-2/ Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu – Curio a Trio

https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu-curio-a-trio/ Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu – knihovna Trio

https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu-knihovna-trio/ Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu – knihovna Trio (2)

https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu-knihovna-trio-2/ Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu – závěrečné zhodnocení

https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu-zaverecne-zhodnoceni/

Víme již, že při tokenizaci se tato klíčová slova nerozeznávají, ovšem ve výsledném AST již budou mít speciální uzly. Ostatně můžeme se o tom přesvědčit velmi snadno, a to převodem následujícího kódu do AST:

import trio async def producer(send_channel): for i in range(1, 10): message = f"message {i}" print(f"Producer: {message}") await send_channel.send(message) async def consumer(receive_channel): async for value in receive_channel: print(f"Consumer: received{value!r}") await trio.sleep(1) async def main(): async with trio.open_nursery() as nursery: send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0) nursery.start_soon(producer, send_channel) nursery.start_soon(consumer, receive_channel) trio.run(main)

AST zkonstruovaný z tohoto zdrojového kódu vypadá následovně (opět se jedná o desítky až menší stovky uzlů):

Obrázek 5: Celý AST s funkcemi používajícími klíčová slova async a await.

Zajímavější bude se podívat na konkrétní uzly, které souvisí s klíčovým slovem async. Konkrétně se jedná o uzly s definicí asynchronní funkce, asynchronní smyčky for a asynchronní smyčky with (tedy se třemi uzly různého typu):

Obrázek 6: Podrobnější pohled na AST s funkcemi používajícími klíčová slova async a await se zvýrazněním příslušných uzlů.

11. Rozpoznání uzlů tvořících algebraický výraz

Jednotlivé uzly AST jsou tvořeny instancemi tříd z balíčku AST. Tyto instance lze rozlišit podle jejich typu a tím pádem můžeme v AST nalézt a vlastně i zpětně zrekonstruovat algebraické výrazy. Tento postup je naznačen v dalším demonstračním příkladu, který z důvodu větší čitelnosti rozpoznává jen základní typy uzlů – binární operátory a číselné konstanty (pouze u typu uzlu „konstanta“ vypisujeme i hodnotu této konstanty):

import ast class Visitor(ast.NodeVisitor): def __init__(self): self.nest_level = 1 def visit(self, node): indent = " " * self.nest_level * 2 print(indent, node2string(node)) self.nest_level += 1 self.generic_visit(node) self.nest_level -= 1 def node2string(node): t = type(node) if t == ast.Constant: return "Constant: {}".format(node.value) elif t == ast.Expr: return "Expression:" elif t == ast.BinOp: return "Binary operation" elif t == ast.Add: return "Operator: +" elif t == ast.Sub: return "Operator: -" elif t == ast.Mult: return "Operator: *" elif t == ast.Div: return "Operator: /" return "" tree = ast.parse("1+2*(1-3/4)+5") visitor = Visitor() visitor.visit(tree)

Poznámka: v novějším Pythonu bude lepší použít pattern matching, což je ovšem téma na samostatný článek.

Zrekonstruovaný výraz se zobrazí tímto způsobem:

Expression: Binary operation Binary operation Constant: 1 Operator: + Binary operation Constant: 2 Operator: * Binary operation Constant: 1 Operator: - Binary operation Constant: 3 Operator: / Constant: 4 Operator: + Constant: 5

12. Algebraický výraz s proměnnými

Algebraické výrazy mohou pochopitelně obsahovat i proměnné (nebo symbolické konstanty). Proměnnou v AST poznáme tak, že se jedná o uzel ast.Name následovaný poduzly ast.Id a ast.Load, což znamená načtení hodnoty proměnné:

Obrázek 7: Výraz s proměnnou: 1+2*3+x.

Při analýze AST a pro zobrazení výrazu na terminálu nám postačuje zpracovat pouze uzel ast.Name a jeho poduzel ast.Id, takže skript z předchozí kapitoly je možné nepatrně rozšířit takto:

Opět se podívejme na upravený kód skriptu:

import ast class Visitor(ast.NodeVisitor): def __init__(self): self.nest_level = 1 def visit(self, node): indent = " " * self.nest_level * 2 print(indent, node2string(node)) self.nest_level += 1 self.generic_visit(node) self.nest_level -= 1 def node2string(node): t = type(node) if t == ast.Constant: return "Constant: {}".format(node.value) elif t == ast.Name: return "Variable: {}".format(node.id) elif t == ast.Expr: return "Expression:" elif t == ast.BinOp: return "Binary operation" elif t == ast.Add: return "Operator: +" elif t == ast.Sub: return "Operator: -" elif t == ast.Mult: return "Operator: *" elif t == ast.Div: return "Operator: /" return "" tree = ast.parse("a+2*(1-b/4)+c") visitor = Visitor() visitor.visit(tree)

Nyní skript dokáže zobrazit i názvy proměnných použitých ve výrazu:

Expression: Binary operation Binary operation Variable: a Operator: + Binary operation Constant: 2 Operator: * Binary operation Constant: 1 Operator: - Binary operation Variable: b Operator: / Constant: 4 Operator: + Variable: c

13. Překlad AST s jeho spuštěním

S AST je pochopitelně možné manipulovat a tím například provádět různé optimalizace. Ovšem současně je AST ústředním prvkem pythonovského překladače:

zdrojový kód → parse tree → AST → CFG → bajtkód

Co to v praxi znamená? Pokud již máme vytvořený AST (ať již vznikl jakýmkoli způsobem), můžeme ho přeložit do bajtkódu a následně tento bajtkód spustit. K tomu slouží základní (built-in) funkce nazvané compile a exec. Tyto funkce pochopitelně není nutné importovat, takže pro překlad a spuštění AST můžeme psát:

import ast class Visitor(ast.NodeVisitor): def __init__(self): self.nest_level = 1 def visit(self, node): indent = " " * self.nest_level * 2 print(indent, node) self.nest_level += 1 self.generic_visit(node) self.nest_level -= 1 tree = ast.parse("print(1+2*(1-3/4)+5)", mode="exec") visitor = Visitor() visitor.visit(tree) print("Executing") exec(compile(tree, filename="<ast>", mode="exec")) print("Done")

Po spuštění tohoto skriptu se nejdříve zobrazí všechny uzly AST:

<_ast.Module object at 0x7f4db2abf430> <_ast.Expr object at 0x7f4db2a02670> <_ast.Call object at 0x7f4db2a026a0> <_ast.Name object at 0x7f4db2a027c0> <_ast.Load object at 0x7f4db2a1ca00> <_ast.BinOp object at 0x7f4db2a028b0> <_ast.BinOp object at 0x7f4db2a028e0> <_ast.Constant object at 0x7f4db2a02910> <_ast.Add object at 0x7f4db2a1ce80> <_ast.BinOp object at 0x7f4db2a2ad00> <_ast.Constant object at 0x7f4db2a2ad30> <_ast.Mult object at 0x7f4db2a1cf40> <_ast.BinOp object at 0x7f4db2a2ad90> <_ast.Constant object at 0x7f4db2a2adc0> <_ast.Sub object at 0x7f4db2a1cee0> <_ast.BinOp object at 0x7f4db2a2ae20> <_ast.Constant object at 0x7f4db2a2ae80> <_ast.Div object at 0x7f4db2a2a040> <_ast.Constant object at 0x7f4db2a2aeb0> <_ast.Add object at 0x7f4db2a1ce80> <_ast.Constant object at 0x7f4db2a029a0>

Následně je AST přeložen do bajtkódu a tento bajtkód je spuštěn. Výsledkem je řetězec 6.5:

Executing 6.5 Done

14. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech prozatím popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Python 3 (některé přímo pro Python 3.10) byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

15. Odkazy na Internetu