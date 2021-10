Obsah

1. Manipulace s vektory a maticemi v projektu SciLua

Ve druhém článku o projektu SciLua budou popsány základní operace s vektory i s maticemi, tedy se základními datovými strukturami, s nimiž tento projekt nějakým způsobem manipuluje. Prozatím bude nejvíce prostoru věnováno spojování vektorů a matic, protože právě tyto operace jsou přímo podporovány v knihovně sci.alg. Ukážeme si ale i funkci pro maticový součin a zmíníme se o možnosti využít knihovnu sci-lang, která rozšiřuje syntaxi a sémantiku programovacího jazyka Lua o další unikátní „vektorové“ a „maticové“ operátory.

Taktéž se zmíníme o problematice reakce na běhové chyby, které mohou při operacích s maticemi nastat. Lua je v tomto ohledu poměrně specifická, protože tento jazyk přímo neobsahuje podporu pro bloky try-catch-finally. Namísto toho je aplikován „funkcionální“ přístup, kdy je ta část programu, v níž může nastat nějaká výjimka (resp. zde spíše běhová chyba), umístěna do samostatné funkce, která se pak zavolá v „sandboxu“ s využitím funkce pcall() (protected call). Výjimka se vyhazuje funkcí error() a pokud výjimka skutečně nastane, vrací funkce pcall() ve svém prvním výsledku hodnotu false (další návratová hodnota či návratové hodnoty již souvisí s volanou funkcí). Právě tuto konstrukci použijeme pro otestování, zda například spojení matic či násobení matic proběhlo korektně – a pokud chyba nastane, pak se může získat chybová zpráva.

Na začátek si připomeňme, jakým způsobem se v knihovně sci.alg vytvoří nový vektor z tabulky, protože tuto operaci použijeme i v mnoha dalších demonstračních příkladech:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 1: -- Vytvoření (jednorozměrného) vektoru z tabulky -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" t = {1, 2, 3, 4, 5} -- vytvoření jednorozměrného vektoru z tabulky vec = alg.tovec(t) -- tisk vytvořeného vektoru print "Vector value

" print(vec) -- finito

Výsledkem funkce alg.tovec je vertikální vektor s pěti prvky:

Vector value +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000

2. Spojení dvou vektorů funkcí join

Nejprve si popíšeme operaci spojení dvou vektorů. Pro tento účel je v knihovně sci.alg definována funkce nazvaná join, která dokáže spojit vektory libovolné délky do nového vektoru, jehož délka (pochopitelně) odpovídá součtu délek původních vektorů. Podívejme se nyní na jednoduchý příklad, v němž dochází ke spojení vektorů délky pět prvků s vektorem majícím čtyři prvky:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 2: -- Spojení dvou vektorů funkcí join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří vektory t1 = {1, 2, 3, 4, 5} t2 = {6, 7, 8, 9} -- vytvoření jednorozměrných vektorů z tabulky vec1 = alg.tovec(t1) vec2 = alg.tovec(t2) print "Vector value #1

" print(vec1) print "

Vector value #2

" print(vec2) -- spojení obou vektorů vec3 = alg.join(vec1, vec2) -- výpis výsledného vektoru print "

Joined vector

" print(vec3) -- finito

Výsledkem je podle všech předpokladů vektor s devíti prvky:

Vector value #1 +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 Vector value #2 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000 Joined vector +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000

Ve skutečnosti je možné funkci join předat i větší množství vektorů, které se korektně spojí do jediného vektoru. V dalším demonstračním příkladu tímto způsobem spojíme čtyři vektory, z nichž první a poslední obsahují pouze nulové prvky:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 3: -- Spojení čtyř vektorů funkcí join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří vektory t1 = {1, 2, 3, 4, 5} t2 = {6, 7, 8, 9} -- vytvoření jednorozměrných vektorů z tabulky vec1 = alg.tovec(t1) vec2 = alg.tovec(t2) -- další dva jednorozměrné vektory vec0 = alg.vec(5) vec3 = alg.vec(5) print "Vector value #0

" print(vec0) print "

Vector value #1

" print(vec1) print "

Vector value #2

" print(vec2) print "

Vector value #3

" print(vec3) -- spojení všech čtyř vektorů vec4 = alg.join(vec0, vec1, vec2, vec3) -- výpis výsledného vektoru print "

Joined vector

" print(vec4) -- finito

Podívejme se nyní na výsledek získaný po spuštění tohoto demonstračního příkladu:

Vector value #0 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 Vector value #1 +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 Vector value #2 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000 Vector value #3 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 Joined vector +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000

Poznámka: délku vektorů, resp. přesněji řečeno počet prvků, lze zjistit operátorem #, který funguje stejným způsobem, jako v případě tabulek.

3. Spojení dvou vektorů operátorem ..

Kromě funkce join je možné vektory spojit i standardním (zde ovšem přetíženým) operátorem .., který se ve standardním jazyku Lua používá například pro spojení dvou řetězců. Výsledkem spojení dvou vektorů je ovšem v tomto případě tabulka (resp. objekt), nikoli nový vektor či matice! Toto chování si můžeme snadno ověřit na dalším příkladu:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 4: -- Spojení dvou vektorů operátorem .. -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří vektory t1 = {1, 2, 3, 4, 5} t2 = {6, 7, 8, 9, 10} -- vytvoření jednorozměrných vektorů z tabulky vec1 = alg.tovec(t1) vec2 = alg.tovec(t2) print "Vector value #1

" print(vec1) print "

Vector value #2

" print(vec2) -- spojení obou vektorů result = vec1 .. vec2 -- výpis výsledného vektoru print "

Result value

" print(result) -- finito

Z výsledků je patrné, že spojením dvou vektorů v tomto případě skutečně vznikne tabulka (navíc se nevypíše ani její obsah – je nutné použít programovou smyčku):

Vector value #1 +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 Vector value #2 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000 +10.00000 Result value table: 0x411f99c0

Jak uvidíme v navazující kapitole, jsou vektory operátorem .. spojeny nikoli „za sebe“, ale „vedle sebe“, takže výsledkem by měla být matice (po konverzi). To mj. znamená, že oba spojované vektory musí mít stejnou délku, jinak dojde k běhové chybě. I toto chování si můžeme velmi snadno ověřit:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 5: -- Spojení dvou vektorů operátorem .. pro vektory různé délky -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří vektory t1 = {1, 2, 3, 4, 5} t2 = {6, 7, 8, 9} -- vytvoření jednorozměrných vektorů z tabulky vec1 = alg.tovec(t1) vec2 = alg.tovec(t2) print "Vector value #1

" print(vec1) print "

Vector value #2

" print(vec2) -- pokus o spojení obou vektorů result = vec1 .. vec2 -- výpis výsledného vektoru print "

Result value

" print(result) -- finito

Při pokusu o spuštění tohoto skriptu dojde k běhové chybě tak, jak je to ukázáno ve výpisu:

Vector value #1 +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 Vector value #2 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000 /home/ptisnovs/ulua/luajit/2_1_head20151128/Linux/x64/luajit: /home/ptisnovs/ulua/sci/1_0_beta12/alg.lua:540: constant number of rows required stack traceback: [C]: in function 'error' /home/ptisnovs/ulua/sci/1_0_beta12/alg.lua:540: in function '__concat' 05_vector_concatenate_column_count.lua:29: in main chunk [C]: at 0x004057d0

4. Kombinace funkce join s operátorem join

Aby se vektory skutečně korektně „slepily“ do matice, je nutné na výsledek spojení operátorem .. aplikovat nám již známou funkci join:

-- spojení obou vektorů result = alg.join(vec1 .. vec2)

Opět si chování této operace ověřme na jednoduchém demonstračním příkladu:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 6: -- Spojení dvou vektorů operátorem .. následovaným join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří vektory t1 = {1, 2, 3, 4, 5} t2 = {6, 7, 8, 9, 10} -- vytvoření jednorozměrných vektorů z tabulky vec1 = alg.tovec(t1) vec2 = alg.tovec(t2) print "Vector value #1

" print(vec1) print "

Vector value #2

" print(vec2) -- spojení obou vektorů result = alg.join(vec1 .. vec2) -- výpis výsledného vektoru print "

Result value

" print(result) -- finito

Z vypsaných zpráv je patrné, že vznikne matice se dvěma sloupci a pěti řádky. Počet řádků tedy odpovídá délkám původních vektorů:

Vector value #1 +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 Vector value #2 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000 +10.00000 Result value +1.000000,+6.000000 +2.000000,+7.000000 +3.000000,+8.000000 +4.000000,+9.000000 +5.000000,+10.00000

Nic nám pochopitelně nebrání v tom, abychom kombinací funkce join a operátoru .. „slepili“ větší množství vektorů do matice s více než dvěma sloupci. Musíme však zachovat základní podmínku – všechny spojované vektory musí mít shodný počet prvků:

-- spojení všech čtyř vektorů vec4 = alg.join(vec0 .. vec1 .. vec2 .. vec3)

Jednoduché ověření:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 7: -- Spojení čtyř vektorů operátorem .. a funkcí join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří vektory t1 = {1, 2, 3, 4, 5} t2 = {6, 7, 8, 9, 10} -- vytvoření jednorozměrných vektorů z tabulky vec1 = alg.tovec(t1) vec2 = alg.tovec(t2) -- další dva jednorozměrné vektory vec0 = alg.vec(5) vec3 = alg.vec(5) print "Vector value #0

" print(vec0) print "

Vector value #1

" print(vec1) print "

Vector value #2

" print(vec2) print "

Vector value #3

" print(vec3) -- spojení všech čtyř vektorů vec4 = alg.join(vec0 .. vec1 .. vec2 .. vec3) -- výpis výsledného vektoru print "

Joined vector

" print(vec4) -- finito

Výsledkem předchozího příkladu je matice se čtyřmi sloupci a pěti řádky:

Vector value #0 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 Vector value #1 +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 Vector value #2 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000 +10.00000 Vector value #3 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 Joined vector +0.000000,+1.000000,+6.000000,+0.000000 +0.000000,+2.000000,+7.000000,+0.000000 +0.000000,+3.000000,+8.000000,+0.000000 +0.000000,+4.000000,+9.000000,+0.000000 +0.000000,+5.000000,+10.00000,+0.000000

5. Další různé kombinace join a ..

Vhodnou kombinací operátoru .. a funkce join lze z vektorů vytvářet matice o různých rozměrech. Příkladem může být tento zápis, který vlastně spojí dvě matice získané vždy „slepením“ dvou vektorů do menších matic:

-- kombinované spojení všech čtyř vektorů vec4 = alg.join(vec0 .. vec1, vec2 .. vec3)

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 8: -- Spojení čtyř vektorů operátorem .. a funkcí join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří vektory t1 = {1, 2, 3, 4, 5} t2 = {6, 7, 8, 9, 10} -- vytvoření jednorozměrných vektorů z tabulky vec1 = alg.tovec(t1) vec2 = alg.tovec(t2) -- další dva jednorozměrné vektory vec0 = alg.vec(5) vec3 = alg.vec(5) print "Vector value #0

" print(vec0) print "

Vector value #1

" print(vec1) print "

Vector value #2

" print(vec2) print "

Vector value #3

" print(vec3) -- kombinované spojení všech čtyř vektorů vec4 = alg.join(vec0 .. vec1, vec2 .. vec3) -- výpis výsledného vektoru print "

Joined vector

" print(vec4) -- finito

Výsledkem činnosti tohoto skriptu bude matice o dvou sloupcích a deseti řádcích, která vznikla spojením dvou matic, přičemž každá měla dva sloupce a pět řádků:

Vector value #0 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 Vector value #1 +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 Vector value #2 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000 +10.00000 Vector value #3 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 Joined vector +0.000000,+1.000000 +0.000000,+2.000000 +0.000000,+3.000000 +0.000000,+4.000000 +0.000000,+5.000000 +6.000000,+0.000000 +7.000000,+0.000000 +8.000000,+0.000000 +9.000000,+0.000000 +10.00000,+0.000000

6. Pokus o složitější kombinaci vektorů různé délky

Některé kombinace vektorů ve skutečnosti nevytvoří korektní obdélníkovou matici a tudíž nejsou takové operace povoleny. Například následující úryvek kódu nejprve „slepí“ trojici vektorů do matice o rozměrech 3×5. A k této matici se budeme snažit zdola připojit vektor, což ovšem není povolená operace:

-- pokus o kombinované spojení všech čtyř vektorů vec4 = alg.join(vec0 .. vec1 .. vec2, vec3)

Z tohoto důvodu následující skript po svém spuštění zhavaruje:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 9: -- Spojení čtyř vektorů operátorem .. a funkcí join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří vektory t1 = {1, 2, 3, 4, 5} t2 = {6, 7, 8, 9, 10} -- vytvoření jednorozměrných vektorů z tabulky vec1 = alg.tovec(t1) vec2 = alg.tovec(t2) -- další dva jednorozměrné vektory vec0 = alg.vec(5) vec3 = alg.vec(5) print "Vector value #0

" print(vec0) print "

Vector value #1

" print(vec1) print "

Vector value #2

" print(vec2) print "

Vector value #3

" print(vec3) -- pokus o kombinované spojení všech čtyř vektorů vec4 = alg.join(vec0 .. vec1 .. vec2, vec3) -- výpis výsledného vektoru print "

Joined vector

" print(vec4) -- finito

V tomto případě opět dojde po spuštění skriptu k běhové chybě:

Vector value #0 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 Vector value #1 +1.000000 +2.000000 +3.000000 +4.000000 +5.000000 Vector value #2 +6.000000 +7.000000 +8.000000 +9.000000 +10.00000 Vector value #3 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 +0.000000 /home/ptisnovs/ulua/luajit/2_1_head20151128/Linux/x64/luajit: [string "local select = select..."]:17: constant number of columns required stack traceback: [C]: in function 'error' [string "local select = select..."]:17: in function 'join' 09_vector_concatenate_combination_err.lua:39: in main chunk [C]: at 0x004057d0

Tuto chybu lze relativně snadno zachytit, a to standardní konstrukcí pcall:

-- pokus o kombinované spojení všech čtyř vektorů status, vec4orError = pcall(alg.join, vec0 .. vec1 .. vec2, vec3) if status then -- výpis výsledného vektoru print "

Joined vector

" print(vec4orError) else -- výpis informace o chybě print "

Error!

" print(vec4orError) end

S výsledkem:

Error! [string "local select = select..."]:17: constant number of columns required

7. Manipulace s maticemi

Ve druhé části dnešního článku si popíšeme funkce a operátory určené pro manipulaci s maticemi. Knihovna sci.alg poměrně přísně u všech dále popsaných operací testuje, zda mají vstupní matice vhodný (resp. očekávaný) tvar – nedochází zde tedy k žádnému automatickému přizpůsobení počtu sloupců či řádků tak, jak to známe z některých dalších knihoven nebo programovacích jazyků. Nejprve si opět ukážeme, jak lze spojit dvě matice či větší množství matic do matice nové – a to buď spojením matic ležících vedle sebe nebo pod sebou. Podle typu spojení se kontroluje, jestli mají spojované matice stejný počet řádků (spojení matic ležících vedle sebe) nebo stejný počet sloupců (spojení matic ležících pod sebou).

8. Spojení dvou matic funkcí join

Matice je možné spojit, podobně jako vektory, funkcí join, které lze předat libovolné množství matic. V následujícím demonstračním příkladu je ukázáno spojení dvou matic o stejné velikosti 2×2 prvky:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 10: -- Spojení dvou matic funkcí join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{1, 2}, {3, 4}} t2 = {{5, 6}, {7, 8}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) -- spojení obou matic mat3 = alg.join(mat1, mat2) -- výpis výsledné matice print "

Joined matrix

" print(mat3) -- finito

Výsledkem činnosti tohoto skriptu je matice se dvěma sloupci a čtyřmi řádky – obě matice jsou tedy spojeny tak, jakoby se nacházely pod sebou a nikoli vedle sebe:

Matrix value #1 +1.000000,+2.000000 +3.000000,+4.000000 Matrix value #2 +5.000000,+6.000000 +7.000000,+8.000000 Joined matrix +1.000000,+2.000000 +3.000000,+4.000000 +5.000000,+6.000000 +7.000000,+8.000000

Opět platí, že funkci join lze předat prakticky libovolné množství matic určených pro spojení. Počet řádků matic se může lišit, ovšem počet sloupců musí být u všech spojovaných matic shodný:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 11: -- Spojení čtyř matic funkcí join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{1, 2}} t2 = {{3, 4}, {5, 6}} t3 = {{7, 8}} t4 = {{9, 10}, {11, 12}, {13, 14}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) mat3 = alg.tomat(t3) mat4 = alg.tomat(t4) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) print "Matrix value #3

" print(mat3) print "

Matrix value #4

" print(mat4) -- spojení všech čtyř matic mat5 = alg.join(mat1, mat2, mat3, mat4) -- výpis výsledné matice print "

Joined matrix

" print(mat5) -- finito

Výsledkem bude v tomto případě matice se dvěma sloupci a sedmi řádky, protože zdrojové matice měly postupně jeden řádek, dva řádky, opět jeden řádek a konečně tři řádky:

Matrix value #1 +1.000000,+2.000000 Matrix value #2 +3.000000,+4.000000 +5.000000,+6.000000 Matrix value #3 +7.000000,+8.000000 Matrix value #4 +9.000000,+10.00000 +11.00000,+12.00000 +13.00000,+14.00000 Joined matrix +1.000000,+2.000000 +3.000000,+4.000000 +5.000000,+6.000000 +7.000000,+8.000000 +9.000000,+10.00000 +11.00000,+12.00000 +13.00000,+14.00000

9. Pokus o spojení matic s různým počtem sloupců

V případě, že spojované matice mají různý počet sloupců, skončí pokus o jejich spojení běhovou chybou:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 12: -- Pokus o spojení čtyř matic funkcí join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{1, 2}} t2 = {{3, 4}, {5, 6}} t3 = {{7, 8, 99}} t4 = {{9, 10}, {11, 12}, {13, 14}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) mat3 = alg.tomat(t3) mat4 = alg.tomat(t4) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) print "Matrix value #3

" print(mat3) print "

Matrix value #4

" print(mat4) -- pokus o spojení všech čtyř matic mat5 = alg.join(mat1, mat2, mat3, mat4) -- výpis výsledné matice print "

Joined matrix

" print(mat5) -- finito

Běhová chyba vypsaná při spuštění tohoto skriptu:

Matrix value #1 +1.000000,+2.000000 Matrix value #2 +3.000000,+4.000000 +5.000000,+6.000000 Matrix value #3 +7.000000,+8.000000,+99.00000 Matrix value #4 +9.000000,+10.00000 +11.00000,+12.00000 +13.00000,+14.00000 /home/ptisnovs/ulua/luajit/2_1_head20151128/Linux/x64/luajit: [string "local select = select..."]:50: constant number of columns required stack traceback: [C]: in function 'error' [string "local select = select..."]:50: in function 'join' 12_join_4_matrices_err.lua:39: in main chunk [C]: at 0x004057d0

Tuto chybu lze opět zachytit, a to s využitím standardní funkce pcall. Celé volání funkce alg.join pak bude vypadat následovně:

-- pokus o spojení všech čtyř matic status, mat5orError = pcall(alg.join, mat1, mat2, mat3, mat4) if status then -- výpis výsledné matice print "

Joined matrix

" print(mat5orError) else print "

Error!

" print(mat5orError) end

Chyba bude spolehlivě detekována a vypsána:

Error! [string "local select = select..."]:50: constant number of columns required

10. Spojení matic operátorem ..

Zatímco funkcí join zmíněnou v předchozích kapitolách je možné spojit matice „pod sebou“, tedy tak, že počet řádků výsledné matice bude roven součtu řádků vstupních matic, slouží operátor .. pro spojení matic „vedle sebe“ – vstupní matice by tedy měly mít stejný počet řádků, ale různý počet sloupců. Počet sloupců výsledné matice bude v tomto případě roven součtu počtu sloupců matic vstupních:

-- spojení obou matic mat3 = mat1 .. mat2

Celý skript:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 13: -- Spojení dvou matic operátorem .. -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{1, 2}, {3, 4}} t2 = {{5, 6}, {7, 8}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) -- spojení obou matic mat3 = mat1 .. mat2 -- výpis výsledné matice print "

Joined matrix

" print(mat3) -- finito

Výsledek nebude v tomto případě uspokojující, protože výsledkem nebude skutečná matice, ale objekt (což jsme ostatně viděli již u spojování vektorů):

Matrix value #1 +1.000000,+2.000000 +3.000000,+4.000000 Matrix value #2 +5.000000,+6.000000 +7.000000,+8.000000 Joined matrix table: 0x40b4f420

Aby byla výsledkem spojení pomocí .. skutečná matice, je nutné použít jak operátor .., tak i funkci join, která vlastně provede závěrečnou konverzi:

-- spojení obou matic mat3 = alg.join(mat1 .. mat2)

Opět si ukažme celý skript:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 14: -- Spojení dvou matic operátorem .. a join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{1, 2}, {3, 4}} t2 = {{5, 6}, {7, 8}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) -- spojení obou matic mat3 = alg.join(mat1 .. mat2) -- výpis výsledné matice print "

Joined matrix

" print(mat3) -- finito

Nyní již bude výsledek odpovídat očekávání – vznikne matice se čtyřmi sloupci a dvěma řádky:

Matrix value #1 +1.000000,+2.000000 +3.000000,+4.000000 Matrix value #2 +5.000000,+6.000000 +7.000000,+8.000000 Joined matrix +1.000000,+2.000000,+5.000000,+6.000000 +3.000000,+4.000000,+7.000000,+8.000000

11. Kombinace funkce join a operátoru .. při práci s maticemi

Spojení matic s rozdílným počtem řádků operátorem .. nebude úspěšné, protože menší matice není rozšířena na velikost druhé matice (což je v pořádku):

+1.000000,+2.000000 +3.000000,+4.000000 +5.000000,+6.000000 +7.000000,+8.000000 +9.000000,+10.00000

Vyzkoušejme si to:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 15: -- Spojení dvou matic operátorem .. a join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{1, 2}, {3, 4}} t2 = {{5, 6}, {7, 8}, {9, 10}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) -- spojení obou matic mat3 = alg.join(mat1 .. mat2) -- výpis výsledné matice print "

Joined matrix

" print(mat3) -- finito

Při spuštění tohoto skriptu skutečně dojde k běhové chybě:

Matrix value #1 +1.000000,+2.000000 +3.000000,+4.000000 Matrix value #2 +5.000000,+6.000000 +7.000000,+8.000000 +9.000000,+10.00000 /home/ptisnovs/ulua/luajit/2_1_head20151128/Linux/x64/luajit: /home/ptisnovs/ulua/sci/1_0_beta12/alg.lua:540: constant number of rows required stack traceback: [C]: in function 'error' /home/ptisnovs/ulua/sci/1_0_beta12/alg.lua:540: in function '__concat' 15_matrix_concatenate_join_err.lua:29: in main chunk [C]: at 0x004057d0

12. Několikanásobné spojení dvou matic operátorem .. a funkcí join

Ve skutečnosti nám operátor .. zkombinovaný s funkcí join nabízí i další možnosti spojení matic, resp. vytvoření větší matice z matic menších. Například lze zařídit několikanásobné spojení dvou matic jak pod sebou, tak i vedle sebe:

-- spojení obou matic mat3 = alg.join(mat1 .. mat2, mat2 .. mat1, mat1 .. mat1, mat2 .. mat2)

Celý skript vypadá následovně:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 16: -- Několikanásobné spojení dvou matic operátorem .. a join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{0, 0}, {0, 0}} t2 = {{1, 1}, {1, 1}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) -- spojení obou matic mat3 = alg.join(mat1 .. mat2, mat2 .. mat1, mat1 .. mat1, mat2 .. mat2) -- výpis výsledné matice print "

Joined matrix

" print(mat3) -- finito

Výsledkem je matice se čtyřmi sloupci a osmi řádky:

Matrix value #1 +0.000000,+0.000000 +0.000000,+0.000000 Matrix value #2 +1.000000,+1.000000 +1.000000,+1.000000 Joined matrix +0.000000,+0.000000,+1.000000,+1.000000 +0.000000,+0.000000,+1.000000,+1.000000 +1.000000,+1.000000,+0.000000,+0.000000 +1.000000,+1.000000,+0.000000,+0.000000 +0.000000,+0.000000,+0.000000,+0.000000 +0.000000,+0.000000,+0.000000,+0.000000 +1.000000,+1.000000,+1.000000,+1.000000 +1.000000,+1.000000,+1.000000,+1.000000

Odlišná operace s (pochopitelně) odlišným výsledkem:

-- spojení obou matic mat3 = alg.join(mat1 .. mat1 .. mat1, mat2 .. mat2 .. mat2, mat1 .. mat2 .. mat1)

Celý skript:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 17: -- Několikanásobné spojení dvou matic operátorem .. a join -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{0, 0}, {0, 0}} t2 = {{1, 1}, {1, 1}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) -- spojení obou matic mat3 = alg.join(mat1 .. mat1 .. mat1, mat2 .. mat2 .. mat2, mat1 .. mat2 .. mat1) -- výpis výsledné matice print "

Joined matrix

" print(mat3) -- finito

Výsledek:

Matrix value #1 +0.000000,+0.000000 +0.000000,+0.000000 Matrix value #2 +1.000000,+1.000000 +1.000000,+1.000000 Joined matrix +0.000000,+0.000000,+0.000000,+0.000000,+0.000000,+0.000000 +0.000000,+0.000000,+0.000000,+0.000000,+0.000000,+0.000000 +1.000000,+1.000000,+1.000000,+1.000000,+1.000000,+1.000000 +1.000000,+1.000000,+1.000000,+1.000000,+1.000000,+1.000000 +0.000000,+0.000000,+1.000000,+1.000000,+0.000000,+0.000000 +0.000000,+0.000000,+1.000000,+1.000000,+0.000000,+0.000000

13. Funkce alg.pow

Jednou z mála funkcí pro práci s maticemi dostupných přímo v knihovně sci.alg je funkce nazvaná pow. Tato funkce dovede umocnit matici pro zvolenou mocninu (tedy provést variantu maticového součinu). Podívejme se, jak lze tuto funkci použít pro malou čtvercovou matici o rozměrech 2×2 prvky. Povšimněte si, že je nejprve nutné alokovat novou matici pro uložení výsledku operace (což dává smysl pro velké matice):

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 18: -- Funkce alg.pow -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t = {{2, -1}, {0, 1}} -- vytvoření matice z tabulky mat = alg.tomat(t) print "Original matrix value

" print(mat) -- matice pro uložení výsledku result = alg.mat(2, 2) -- funkce alg.pow alg.pow(result, mat, 2) -- výpis výsledné matice print "

Result matrix

" print(result) -- finito

Výsledek této operace vypadá následovně:

Original matrix value +2.000000,-1.000000 +0.000000,+1.000000 Result matrix +4.000000,-3.000000 +0.000000,+1.000000

14. Funkce alg.pow a nečtvercové matice

Ovšem pro nečtvercovou matici nelze tuto operaci (pochopitelně) provést, protože matici je nutné otočit, aby bylo možné provést maticový součin. Při pokusu o provedení alg.pow pro nečtvercovou matici nastane běhová chyba:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 18 B: -- Funkce alg.pow a nečtvercová matice -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t = {{2, -1}, {0, 1}, {0, 1}} -- vytvoření matice z tabulky mat = alg.tomat(t) print "Original matrix value

" print(mat) -- matice pro uložení výsledku result = alg.mat(2, 2) -- funkce alg.pow alg.pow(result, mat, 2) -- výpis výsledné matice print "

Result matrix

" print(result) -- finito

Chyba vypsaná při pokusu o spuštění tohoto skriptu vypadá následovně:

Original matrix value +2.000000,-1.000000 +0.000000,+1.000000 +0.000000,+1.000000 /home/ptisnovs/ulua/luajit/2_1_head20151128/Linux/x64/luajit: /home/ptisnovs/ulua/sci/1_0_beta12/alg.lua:223: square matrix expected stack traceback: [C]: in function 'error' /home/ptisnovs/ulua/sci/1_0_beta12/alg.lua:223: in function 'dimensions_mat_square_check' /home/ptisnovs/ulua/sci/1_0_beta12/alg.lua:244: in function 'dimensions_pow_check_1' /home/ptisnovs/ulua/sci/1_0_beta12/alg.lua:249: in function 'dimensions_pow_check_2' /home/ptisnovs/ulua/sci/1_0_beta12/alg.lua:319: in function 'pow' 18_B_matrix_pow_err.lua:27: in main chunk [C]: at 0x004057d0

15. Maticový součin

Další velmi často používanou operací je maticový součin, který je v knihovně sci.alg představován relativně složitou funkcí nazvanou mul. Tato funkce, podobně jako funkce pow popsaná výše, očekává jako svůj první argument (novou) matici, do které se uloží výsledek maticového součinu. Navíc se této funkci předávají obě zdrojové matice (které se mají vynásobit) a taktéž dvojice příznaků, kterými se určuje, zda se mají matice před provedením součinu transponovat (ne otočit!) či nikoli:

-- funkce alg.pow alg.mul(result, mat1, mat2, false, false)

Samozřejmě si opět ukážeme, jak maticový součin použít v praxi:

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 19: -- Maticový součin -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{1, 2}, {3, 4}} t2 = {{0, -1}, {-1, 0}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) -- matice pro uložení výsledku result = alg.mat(2, 2) -- funkce alg.pow alg.mul(result, mat1, mat2, false, false) -- výpis výsledné matice print "

Result matrix

" print(result) -- finito

Skript po svém spuštění vypíše i výsledek maticového součinu:

Matrix value #1 +1.000000,+2.000000 +3.000000,+4.000000 Matrix value #2 +0.000000,-1.000000 -1.000000,+0.000000 Result matrix -2.000000,-1.000000 -4.000000,-3.000000

Samozřejmě je možné vynásobit nečtvercové matice – počet řádků první matice musí odpovídat počtu řádků matice druhé a naopak (je kontrolováno po zavolání příslušné funkce):

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 21: -- Maticový součin pro nečtvercové matice -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}} t2 = {{0, -1}, {-1, 0}, {1, 1}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) -- matice pro uložení výsledku result = alg.mat(2, 2) -- funkce alg.pow alg.mul(result, mat1, mat2, false, false) -- výpis výsledné matice print "

Result matrix

" print(result) -- finito

S výsledkem:

Matrix value #1 +1.000000,+2.000000,+3.000000 +4.000000,+5.000000,+6.000000 Matrix value #2 +0.000000,-1.000000 -1.000000,+0.000000 +1.000000,+1.000000 Result matrix +1.000000,+2.000000 +1.000000,+2.000000

16. Další parametry předávané při maticovém součinu

Poslední dva parametry předávané funkci alg.mul určují, zda se mají obě vstupní matice před provedením součinu transponovat či nikoli. To nám umožňuje jedinou funkcí provádět i relativně složité operace (včetně násobení matice vektorem):

-- -- Seriál Programovací jazyk Lua -- https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-lua/ -- -- Manipulace s vektory a maticemi -- -- Demonstrační příklad číslo 20: -- Maticový součin -- -- import knihovny sci.alg alg = require "sci.alg" -- tabulky z nichž se vytvoří matice t1 = {{1, 2}, {3, 4}} t2 = {{0, -1}, {-1, 0}} -- vytvoření dvourozměrných matic z tabulky mat1 = alg.tomat(t1) mat2 = alg.tomat(t2) print "Matrix value #1

" print(mat1) print "

Matrix value #2

" print(mat2) -- matice pro uložení výsledku result = alg.mat(2, 2) -- funkce alg.pow alg.mul(result, mat1, mat2, true, false) -- výpis výsledné matice print "

Result matrix

" print(result) -- finito

Výsledek je nyní odlišný, neboť první matice mat1 je transponována:

Matrix value #1 +1.000000,+2.000000 +3.000000,+4.000000 Matrix value #2 +0.000000,-1.000000 -1.000000,+0.000000 Result matrix -3.000000,-1.000000 -4.000000,-2.000000

17. Obsah následujícího článku

V navazujícím článku si ukážeme, jak je možné s maticemi pracovat lidsky, tedy nikoli s využitím poměrně těžkopádných nízkoúrovňových funkcí typu alg.pow a alg.mul. Existuje totiž sémantické rozšíření jazyka Lua nazvané sci-lang, které podporuje například:

Násobení matic novým operátorem ** Umocnění matice novým operátorem ^^ Transpozice matice novým operátorem ` Přímá podpora pro přiřazení matice operátorem = Operace nad všemi prvky matice pomocí standardních aritmetických operátorů + – * / %

18. Repositář s demonstračními příklady

Všechny minule i dnes popsané demonstrační příklady určené pro kombinaci interpretru LuaJIT a projekt SciLua byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/scientific-lua. Příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes prozatím malý) repositář:

19. Odkazy na relevantní články a seriály na Rootu

S technologiemi souvisejícími s programovacím jazykem Lua, LuaJITem, ale i s jazyky a knihovnami určenými pro práci s vektory, maticemi, lineární algebrou atd. jsme se již na stránkách Roota několikrát setkali. Následují odkazy na více či méně relevantní články k dnes probíranému tématu:

Seriál Programovací jazyk Lua

https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/ Seriál Torch: framework pro strojové učení

https://www.root.cz/serialy/torch-framework-pro-strojove-uceni/ Seriál Programovací jazyk Julia

https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-julia/ Seriál Programovací jazyk R

https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-r/ Skriptovací jazyk Lua v aplikacích naprogramovaných v Go

https://www.root.cz/clanky/skriptovaci-jazyk-lua-v-aplikacich-naprogramovanych-v-go/ LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua

https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua/ Jupyter Notebook – nástroj pro programátory, výzkumníky i lektory

https://www.root.cz/clanky/jupyter-notebook-nastroj-pro-programatory-vyzkumniky-i-lektory/ Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi

https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi/ Programování mainframů: jazyk APL

https://www.root.cz/clanky/pro­gramovani-mainframu-jazyk-apl/ Programovací jazyk APL: programování bez smyček

https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-apl-programovani-bez-smycek/ Programovací jazyk APL – dokončení

https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-apl-dokonceni/ Incanter: prostředí pro statistické výpočty s grafickým výstupem založené na Clojure

https://www.root.cz/clanky/incanter-prostredi-pro-statisticke-vypocty-s-grafickym-vystupem-zalozene-na-clojure/ Incanter: operace s maticemi

https://www.root.cz/clanky/incanter-operace-s-maticemi/ Tvorba jednoduchých grafů v systému Incanter

https://www.root.cz/clanky/tvorba-jednoduchych-grafu-v-systemu-incanter/ Tvorba grafů v systému Incanter (pokračování)

https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-v-systemu-incanter-pokracovani/ Gophernotes: kombinace interaktivního prostředí Jupyteru s jazykem Go

https://www.root.cz/clanky/gophernotes-kombinace-interaktivniho-prostredi-jupyteru-s-jazykem-go/ Popis vybraných balíčků nabízených projektem Gonum

https://www.root.cz/clanky/popis-vybranych-balicku-nabizenych-projektem-gonum/

20. Odkazy na Internetu