1. Podpora funkcionálního programování v jazyku Lua s využitím knihovny Moses (dokončení)

Na předchozí dva články [1] [2] o knihovně Moses určené pro použití v programovacím jazyku Lua dnes navážeme. Popíšeme si totiž zbývající funkce a metody, které je možné použít při zpracování polí (array) a slovníků (dictionary). Z předchozích dvou článků již víme, že obě dvě zmíněné datové struktury, i když mají dosti odlišnou sémantiku, jsou v programovacím jazyku Lua reprezentovány jediným unifikovaným typem nazvaným tabulka (table). Interně je tabulka rozdělena na dvě části – na prvky indexované celočíselným indexem a na prvky, ke kterým se přistupuje s využitím klíče (mimochodem – operátor # vracející délku pracuje korektně pouze pro první část tabulky).

V dnešním článku si opět ukážeme množství demonstračních příkladů, které budou tvořit nejvíce obsahu. Ještě předtím si ale ukážeme tabulku se všemi funkcemi a metodami, které jsme si již popsali, nebo které budou popsány dnes. U každé funkce je pochopitelně uveden i odkaz na článek a konkrétní kapitolu, v níž byla daná funkce nebo metoda popsána:

2. Krátké zopakování z minula – funkce sortedk a sortedv

Na konci předchozího článku jsme se v krátkosti zmínili o funkcích nazvaných sortedk a sortedv. První z těchto funkcí umožňuje iterovat přes všechny prvky tabulky, a to takovým způsobem, jakoby prvky byly setříděny podle svého klíče. Obecně sice platí, že v tabulce není zachováno pořadí prvků, ovšem právě existence funkce sortedk nám umožňuje s tabulkou pracovat jako se slovníkem setříděným podle klíčů:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- oddělení obsahu function printSeparator() print("-------------------------------") end a = {} -- naplnění pole for i = 1, 9 do a[tostring(i)] = i end printSeparator() -- tisk pole for key, value in pairs(a) do print(key, value) end printSeparator() -- tisk pole setříděného podle klíčů for key, value in sortedk(a) do print(key, value) end

Z výsledků je patrné, že v prvním výpisu je pořadí z pohledu uživatele náhodné, kdežto ve druhém případě jsou prvky seřazeny podle klíčů (klíče jsou řetězci):

------------------------------- 5 5 4 4 3 3 2 2 9 9 8 8 7 7 6 6 1 1 ------------------------------- 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

Setřídění podle hodnot zajišťuje funkce sortedv, což je v demonstračním příkladu ukázáno v poslední smyčce:

a = {} -- naplnění pole for i = 1, 9 do a[tostring(i)] = 1/i end printSeparator() -- tisk pole for key, value in pairs(a) do print(key, value) end printSeparator() -- tisk pole setříděného podle klíčů for key, value in sortedk(a) do print(key, value) end printSeparator() -- tisk pole setříděného podle hodnot for key, value in sortedv(a) do print(key, value) end

Výsledky:

------------------------------- 9 0.11111111111111 8 0.125 3 0.33333333333333 2 0.5 1 1.0 7 0.14285714285714 6 0.16666666666667 5 0.2 4 0.25 ------------------------------- 1 1.0 2 0.5 3 0.33333333333333 4 0.25 5 0.2 6 0.16666666666667 7 0.14285714285714 8 0.125 9 0.11111111111111 ------------------------------- 9 0.11111111111111 8 0.125 7 0.14285714285714 6 0.16666666666667 5 0.2 4 0.25 3 0.33333333333333 2 0.5 1 1.0

Poznámka: ani jedna z těchto funkcí nemá přesně definované chování v případě, že hodnoty několika prvků jsou shodné.

3. Testy (predikáty) prováděné nad prvky tabulky

Další čtveřice funkcí slouží ke zjištění vlastností prvků v tabulce (či mnohem častěji v poli). Jedná se o relativně jednoduché funkce, které ovšem v programovém kódu dokáží nahradit programové smyčky a podmínky za jediné zavolání funkce (což samozřejmě snižuje počet chyb, čas na vytvoření jednotkových testů apod.):

# Test Stručný popis 1 some test na existenci alespoň jednoho prvku s danou hodnotou či odpovídajícímu podmínce 2 all test, jestli všechny prvky v poli odpovídají zadané podmínce 3 count zjištění, kolikrát se prvek v tabulce opakuje 4 countf Zjištění, kolik prvků odpovídá zadanému testu (predikátu)

4. Vyhledání prvku v tabulce

Prvním z predikátů je funkce, která otestuje, zda pole obsahuje prvek se zadanou hodnotou. Tento predikát se jmenuje some a vrací pravdivostní hodnotu True v případě, že alespoň jeden prvek v poli odpovídá prvku hledanému. V opačném případě se vrací pravdivostní hodnota False. Užitečné ovšem je, že hledaný prvek nemusí být zadán pouze hodnotou, ale i funkcí s podmínkou. Například můžeme otestovat, jestli pole obsahuje alespoň jeden prvek větší než nula atd. Oba typy testů jsou použity v dalším demonstračním příkladu:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- oddělení obsahu function printSeparator() print("-------------------------------") end a = {} -- naplnění pole for i = 1, 9 do a[tostring(i)] = 1/i end printSeparator() -- tisk pole for key, value in pairs(a) do print(key, value) end printSeparator() -- několik testů na vlastnosti prvků tabulky print("some(a, 0.5):", some(a, 0.5)) print("some(a, 1.5):", some(a, 1.5)) print("some(a, lambda x: x < 0.2):", some(a, function (x) return x < 0.2 end)) print("some(a, lambda x: x > 2.0):", some(a, function (x) return x > 2.0 end)) printSeparator()

Po spuštění demonstračního příkladu se nejdříve vypíše původní pole a poté se zobrazí výsledek čtyř testů: zda pole obsahuje prvek rovný 0,5, zda pole obsahuje prvek rovný 1,5, zda pole obsahuje prvek větší než 0,2 a konečně jestli pole obsahuje prvek větší než 2,0:

------------------------------- 5 0.2 6 0.16666666666667 3 0.33333333333333 4 0.25 1 1.0 2 0.5 9 0.11111111111111 7 0.14285714285714 8 0.125 ------------------------------- some(a, 0.5): true some(a, 1.5): false some(a, lambda x: x < 0.2): true some(a, lambda x: x > 2.0): false -------------------------------

5. Test, zda všechny prvky pole odpovídají zadané podmínce

Dalším predikátem je test, jestli všechny prvky v poli odpovídají zadané podmínce. Tento predikát se jmenuje all a opět mu lze předat buď hodnotu prvku (testuje se, zda pole obsahuje všechny prvky s touto hodnotou) nebo funkce s podmínkou. Typicky se tato funkce zapisuje jako funkce anonymní, ovšem pochopitelně nám nic nebrání použít i běžnou pojmenovanou funkci. To je ukázáno na dalším demonstračním příkladu, který otestuje, jestli jsou všechny prvky menší než nula, větší než nula, v rozsahu od 0 do 1 (kromě) či v rozsahu od 0 do 1 (včetně):

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- oddělení obsahu function printSeparator() print("-------------------------------") end a = {} -- naplnění pole for i = 1, 9 do a[tostring(i)] = 1/i end printSeparator() -- tisk pole for key, value in pairs(a) do print(key, value) end printSeparator() -- několik testů na vlastnosti prvků tabulky print("all(a, lambda x: x < 0.0):", all(a, function (x) return x < 0.0 end)) print("all(a, lambda x: x > 0.0):", all(a, function (x) return x > 0.0 end)) print("all(a, lambda x: 0.0 < x < 1.0):", all(a, function (x) return 0.0 < x and x < 1.0 end)) print("all(a, lambda x: 0.0 <= x <= 1.0):", all(a, function (x) return 0.0 <= x and x <= 1.0 end)) printSeparator()

Po spuštění se opět nejdříve vypíše obsah původního pole a následně i výsledky všech čtyř testovaných podmínek:

------------------------------- 9 0.11111111111111 8 0.125 7 0.14285714285714 6 0.16666666666667 5 0.2 4 0.25 3 0.33333333333333 2 0.5 1 1.0 ------------------------------- all(a, lambda x: x < 0.0): false all(a, lambda x: x > 0.0): true all(a, lambda x: 0.0 < x < 1.0): false all(a, lambda x: 0.0 <= x <= 1.0): true -------------------------------

6. Zjištění, kolikrát se prvek v tabulce opakuje

Funkce some popř. all vracely pouze pravdivostní hodnoty na základě hodnot všech prvků v tabulce. Ovšem v některých případech je užitečné vědět, kolik prvků má zadanou hodnotu popř. kolik prvků odpovídá specifikované podmínce. A právě k tomuto účelu slouží funkce nazvané count a countf. První z těchto funkcí projde celou tabulkou (či častěji polem) a zjistí počet prvků s hodnotou, která je do funkce count předána (ve druhém parametru – prvním parametrem je samotná tabulka). Podívejme se nyní na jednoduchý demonstrační příklad:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArrayInLine(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do io.write(value) if i ~= #array then io.write(", ") end end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("-------------------------------") end -- vytvoření a naplnění pole o sto prvcích a={} for i = 1, 100 do -- náhodná hodnota v rozsahu 1 až 10 a[i] = math.random(10) end -- vytištění původního pole printSeparator() print("Original array") printArrayInLine(a) for i = 1, 10 do print("count(" .. i .. "): " .. count(a, i)) end

Demonstrační příklad nejdříve vypíše původní pole s náhodnými hodnotami v rozsahu 1 až 10 a následně zobrazí, kolik prvků má hodnotu 1, kolik 2 atd. (jedná se tedy o formu histogramu):

------------------------------- Original array 9, 4, 8, 8, 10, 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 4, 6, 10, 10, 7, 8, 2, 7, 1, 3, 2, 9, 2, 5, 2, 2, 10, 3, 6, 9, 7, 3, 7, 6, 5, 10, 3, 8, 6, 8, 5, 9, 3, 4, 9, 10, 1, 10, 6, 1, 2, 7, 9, 4, 1, 1, 5, 1, 3, 10, 10, 9, 3, 6, 4, 8, 6, 7, 6, 1, 5, 10, 10, 8, 3, 8, 7, 4, 7, 2, 5, 9, 9, 4, 3, 9, 4, 7, 10, 6, 7, 9, 5, 10, 4, 9, 7, 10 count(1): 7 count(2): 8 count(3): 10 count(4): 10 count(5): 8 count(6): 10 count(7): 12 count(8): 9 count(9): 12 count(10): 14

Počet náhodných prvků v poli můžeme zvýšit až na 100000. Potom lze předpokládat, že histogram bude v každém svém bucketu obsahovat přibližně 10000 prvků, tedy 10% všech prvků:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- vytvoření a naplnění pole o sto tisících prvcích a={} for i = 1, 100000 do -- náhodná hodnota v rozsahu 1 až 10 a[i] = math.random(10) end for i = 1, 10 do print("count(" .. i .. "):\t" .. count(a, i) .. "\t== " .. 100.0 * count(a, i)/100000 .. "%") end

Výsledky získané příkladem odpovídají předpokladu:

count(1): 9993 == 9.993% count(2): 9932 == 9.932% count(3): 10189 == 10.189% count(4): 10016 == 10.016% count(5): 9908 == 9.908% count(6): 10044 == 10.044% count(7): 9959 == 9.959% count(8): 9925 == 9.925% count(9): 10017 == 10.017% count(10): 10017 == 10.017%

7. Zjištění, kolik prvků odpovídá zadanému testu (predikátu)

Funkce count dokáže zjistit počet prvků se specifikovanou hodnotou, ovšem mnohdy je nutné použít složitější podmínku než „je roven“. V tomto případě se namísto funkce count použije funkce countf, která ve svém druhém parametru akceptuje funkci – predikát – aplikovaný na každý prvek vstupního pole. Ukažme si opět demonstrační příklad, který do jisté míry analyzuje pole s prvky s náhodnou hodnotou:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArrayInLine(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do io.write(value) if i ~= #array then io.write(", ") end end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("-------------------------------") end -- vytvoření a naplnění pole o sto prvcích a={} for i = 1, 100 do -- náhodná hodnota v rozsahu 1 až 10 a[i] = math.random(10) end -- vytištění původního pole printSeparator() print("Original array") printArrayInLine(a) for i = 1, 11 do print("<" .. i .. "\t" .. countf(a, function(x) return x < i end)) end

Po spuštění se vypíše původní pole a následně počet prvků menších než zadaná hodnota. Na konci (poslední podmínka) se pochopitelně musí zobrazit počet prvků odpovídajících počtu prvků ve vstupním poli:

------------------------------- Original array 9, 4, 8, 8, 10, 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 4, 6, 10, 10, 7, 8, 2, 7, 1, 3, 2, 9, 2, 5, 2, 2, 10, 3, 6, 9, 7, 3, 7, 6, 5, 10, 3, 8, 6, 8, 5, 9, 3, 4, 9, 10, 1, 10, 6, 1, 2, 7, 9, 4, 1, 1, 5, 1, 3, 10, 10, 9, 3, 6, 4, 8, 6, 7, 6, 1, 5, 10, 10, 8, 3, 8, 7, 4, 7, 2, 5, 9, 9, 4, 3, 9, 4, 7, 10, 6, 7, 9, 5, 10, 4, 9, 7, 10 <1 0 <2 7 <3 15 <4 25 <5 35 <6 43 <7 53 <8 65 <9 74 <10 86 <11 100

Lépe je rozložení hodnot v rozsahu 1 až 10 patrné na poli s mnohem větším počtem prvků:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- vytvoření a naplnění pole o sto tisících prvcích a={} for i = 1, 100000 do -- náhodná hodnota v rozsahu 1 až 10 a[i] = math.random(10) end for i = 1, 11 do print("<" .. i .. "\t" .. countf(a, function(x) return x < i end)) end

Nyní by jednotlivé podmínky měly platit pro přibližně 10000, 20000, 30000 atd. prvků, což lze snadno ověřit:

<1 0 <2 9993 <3 19925 <4 30114 <5 40130 <6 50038 <7 60082 <8 70041 <9 79966 <10 89983 <11 100000

8. Operace prováděné nad dvojicí tabulek

Další sada operací (a funkcí, které tyto operace implementují) bude prováděná nad dvojicí tabulek. Velmi často se totiž setkáme s požadavkem na zjištění, zda jsou dvě tabulky zcela shodné (mají stejný obsah), zda jedna tabulka obsahuje všechny klíče obsažené ve druhé tabulce nebo zda obě tabulky obsahují stejné hodnoty (ovšem ty mohou být uloženy pod různými klíči). Implementace těchto testů si při „ručním“ programování žádá použití vnořených smyček for a několika podmínek. Je tedy nepochybně dobré, že jsou tyto funkce již v knihovně Moses implementovány a otestovány. Jedná se o tyto funkce:

# Funkce Stručný popis 1 sameKeys test, jestli dvě tabulky obsahují prvky se shodnými klíči 2 containsKeys test, jestli prvky z jedné tabulky mají klíče shodné s prvky ze druhé tabulky 3 same test, jestli dvě tabulky obsahují shodné hodnoty (i když uložené pod jinými klíči)

Poznámka: pozor je zapotřebí dát především na sémantiku funkce same, která vrátí pravdivostní hodnotu True i ve chvíli, kdy se klíče budou lišit! Týká se to například následujících dvou tabulek:

b={} b["Leden"] = 0 b["Únor"] = 0 b["Březen"] = 0 b["Duben"] = 100 b["Květen"] = 0 b["Červen"] = 0 b["Červenec"] = 60 b["Srpen"] = 70 b["Září"] = 0 b["Říjen"] = 0 b["Listopad"] = 90 b["Prosinec"] = 10 c={} c["a"] = 0 c["b"] = 0 c["c"] = 0 c["d"] = 100 c["e"] = 0 c["f"] = 0 c["g"] = 60 c["h"] = 70 c["i"] = 0 c["j"] = 0 c["k"] = 90 c["l"] = 10

9. Test, jestli má dvojice tabulek prvky se shodnými klíči

První testovací funkce se jmenuje sameKeys a jedná se o přiléhavý název, protože tato funkce skutečně zjišťuje, jestli dvě tabulky obsahují prvky se shodnými klíči (na pořadí samozřejmě nezáleží – to ostatně nijak neovlivníme), bez ohledu na konkrétní hodnoty těchto prvků. Demonstrační příklad ukazující chování této funkce bude jednoduchý a přímočarý:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk tabulky function printTable(table) for key, value in pairs(table) do print(key, value) end end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění první tabulky a={} a["Leden"] = 10 a["Únor"] = 20 a["Březen"] = 30 a["Duben"] = 0 a["Květen"] = 40 a["Červen"] = 50 a["Červenec"] = 60 a["Srpen"] = 0 a["Září"] = 70 a["Říjen"] = 80 a["Listopad"] = 90 a["Prosinec"] = 100 -- vytvoření a naplnění druhé tabulky b={} b["Leden"] = 0 b["Únor"] = 0 b["Březen"] = 0 b["Duben"] = 100 b["Květen"] = 0 b["Červen"] = 0 b["Červenec"] = 60 b["Srpen"] = 70 b["Září"] = 0 b["Říjen"] = 0 b["Listopad"] = 90 b["Prosinec"] = 10 -- vytvoření a naplnění druhé tabulky c={} c["Leden"] = 0 c["Únor"] = nil c["Březen"] = 0 c["Duben"] = 100 c["Květen"] = 0 c["Červen"] = 0 c["Červenec"] = 60 c["Srpen"] = 70 c["Září"] = nil c["Říjen"] = 0 c["Listopad"] = 90 c["Prosinec"] = 10 printSeparator() printTable(a) printSeparator() printTable(b) printSeparator() printTable(c) printSeparator() print("sameKeys(a, b):", sameKeys(a, b)) print("sameKeys(a, c):", sameKeys(a, c))

Ze zobrazených výsledků je patrné, že tabulky a a b skutečně mají stejné klíče, kdežto tabulka c nikoli (to je způsobeno použitím hodnoty nil, která prvek z tabulky de facto odstraní, což je poměrně problematická vlastnost programovacího jazyka Lua):

-------------------------------------------- Srpen 0 Září 70 Listopad 90 Březen 30 Leden 10 Prosinec 100 Červenec 60 Únor 20 Říjen 80 Červen 50 Duben 0 Květen 40 -------------------------------------------- Srpen 70 Září 0 Listopad 90 Březen 0 Leden 0 Prosinec 10 Červenec 60 Únor 0 Říjen 0 Červen 0 Duben 100 Květen 0 -------------------------------------------- Srpen 70 Listopad 90 Březen 0 Leden 0 Prosinec 10 Červenec 60 Říjen 0 Červen 0 Duben 100 Květen 0 -------------------------------------------- sameKeys(a, b): true sameKeys(a, c): false

10. Test, zda tabulka obsahuje prvky s klíči získanými z jiné tabulky

Druhá testovací funkce se jmenuje containsKeys. Tato funkce zjišťuje, jestli první tabulka obsahuje všechny klíče, které jsou v tabulce druhé. Jedná se tedy o nesymetrickou operaci, kdy containsKeys(a,b) může dát opačný výsledek než containsKeys(b,a). Opět si chování vyzkoušejme na demonstračním příkladu:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk tabulky function printTable(table) for key, value in pairs(table) do print(key, value) end end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění první tabulky a={} a["Leden"] = 10 a["Únor"] = 20 a["Březen"] = 30 a["Duben"] = 0 a["Květen"] = 40 a["Červen"] = 50 a["Červenec"] = 60 a["Srpen"] = 0 a["Září"] = 70 a["Říjen"] = 80 a["Listopad"] = 90 a["Prosinec"] = 100 -- vytvoření a naplnění druhé tabulky b={} b["Leden"] = 0 b["Únor"] = 0 b["Březen"] = 0 b["Duben"] = 100 b["Květen"] = 0 b["Červen"] = 0 b["Červenec"] = 60 b["Srpen"] = 70 b["Září"] = 0 b["Říjen"] = 0 b["Listopad"] = 90 b["Prosinec"] = 10 -- vytvoření a naplnění třetí tabulky c={} c["Leden"] = 0 c["Únor"] = nil c["Březen"] = 0 c["Duben"] = 100 c["Květen"] = 0 c["Červen"] = 0 c["Červenec"] = 60 c["Srpen"] = 70 c["Září"] = nil c["Říjen"] = 0 c["Listopad"] = 90 c["Prosinec"] = 10 printSeparator() printTable(a) printSeparator() printTable(b) printSeparator() printTable(c) printSeparator() print("containsKeys(a, b):", containsKeys(a, b)) print("containsKeys(b, a):", containsKeys(b, a)) print() print("containsKeys(a, c):", containsKeys(a, c)) print("containsKeys(c, a):", containsKeys(c, a))

Nyní si zobrazme výsledky:

-------------------------------------------- Červenec 60 Říjen 80 Květen 40 Červen 50 Srpen 0 Duben 0 Březen 30 Leden 10 Listopad 90 Září 70 Prosinec 100 Únor 20 -------------------------------------------- Červenec 60 Říjen 0 Květen 0 Červen 0 Srpen 70 Duben 100 Březen 0 Leden 0 Listopad 90 Září 0 Prosinec 10 Únor 0 -------------------------------------------- Červenec 60 Říjen 0 Květen 0 Červen 0 Srpen 70 Leden 0 Březen 0 Listopad 90 Prosinec 10 Duben 100 -------------------------------------------- containsKeys(a, b): true containsKeys(b, a): true containsKeys(a, c): true containsKeys(c, a): false

Na posledních pěti řádcích výstupu je patrná nesymetričnost tohoto testu, což je ovšem plně pochopitelné z vlastnosti, kterou testujeme.

11. Test, jestli mají dvě tabulky shodné hodnoty prvků

Poslední testovací operace se jmenuje same. Jedná se o poměrně zvláštní operaci (resp. přesněji řečeno její název může být matoucí), protože se testuje, zda dvě tabulky obsahují shodné hodnoty, ovšem bez ohledu na klíče. Operaci prováděnou funkcí same si opět otestujeme na příkladu, kde dvě tabulky obsahují hodnoty navázané na jména měsíců, kdežto tabulka poslední má zcela odlišné klíče:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk tabulky function printTable(table) for key, value in pairs(table) do print(key, value) end end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění první tabulky a={} a["Leden"] = 10 a["Únor"] = 20 a["Březen"] = 30 a["Duben"] = 0 a["Květen"] = 40 a["Červen"] = 50 a["Červenec"] = 60 a["Srpen"] = 0 a["Září"] = 70 a["Říjen"] = 80 a["Listopad"] = 90 a["Prosinec"] = 100 -- vytvoření a naplnění druhé tabulky b={} b["Leden"] = 0 b["Únor"] = 0 b["Březen"] = 0 b["Duben"] = 100 b["Květen"] = 0 b["Červen"] = 0 b["Červenec"] = 60 b["Srpen"] = 70 b["Září"] = 0 b["Říjen"] = 0 b["Listopad"] = 90 b["Prosinec"] = 10 -- vytvoření a naplnění třetí tabulky c={} c["a"] = 0 c["b"] = 0 c["c"] = 0 c["d"] = 100 c["e"] = 0 c["f"] = 0 c["g"] = 60 c["h"] = 70 c["i"] = 0 c["j"] = 0 c["k"] = 90 c["l"] = 10 printSeparator() printTable(a) printSeparator() printTable(b) printSeparator() printTable(c) printSeparator() print("same(a, b):", same(a, b)) print("same(b, a):", same(b, a)) print() print("same(b, c):", same(b, c)) print("same(c, b):", same(c, b))

Výsledky ukazují, že první dvě tabulky mají hodnoty odlišné, kdežto tabulky b a c shodné (i když klíče jsou naprosto jiné):

-------------------------------------------- Říjen 80 Listopad 90 Prosinec 100 Duben 0 Leden 10 Srpen 0 Březen 30 Červen 50 Září 70 Únor 20 Červenec 60 Květen 40 -------------------------------------------- Říjen 0 Listopad 90 Prosinec 10 Duben 100 Leden 0 Srpen 70 Březen 0 Červen 0 Září 0 Únor 0 Červenec 60 Květen 0 -------------------------------------------- a 0 b 0 k 90 l 10 i 0 j 0 g 60 h 70 e 0 f 0 c 0 d 100 -------------------------------------------- same(a, b): false same(b, a): false same(b, c): true same(c, b): true

12. Složitější operace prováděné nad polem

Ve druhé části článku si popíšeme některé složitější operace prováděné nad poli. Některé z těchto funkcí považují obsah pole, tedy jednotlivé prvky, za množinu. Týká se to především funkce powerset, která dokáže vypočítat potenční množinu vstupní množiny. Podobně funkce permutation určená pro výpočet všech permutací vstupní množiny (resp. jejich prvků).

Poznámka: ve skutečnosti je pochopitelně možné mít v poli i prvky se stejnou hodnotou, takže se v matematickém smyslu nejedná o pravou množinu.

13. Operace interpose – proložení prvků tabulky zvolenou konstantou

Další funkcí, s níž se v dnešním článku setkáme, je funkce nazvaná interpose (v knihovně Lua Fun se pro změnu jmenovala intersperse). Tato funkce slouží k vytvoření nové tabulky z tabulky zdrojové. Ovšem v nové tabulce budou prvky proloženy nějakou další hodnotou, což v praxi znamená, že nová tabulka bude mít dvojnásobnou délku v porovnání s tabulkou zdrojovou (ve skutečnosti bude délka kratší o jeden prvek, protože se jedná o proložení).

Pochopitelně si toto chování opět ověříme na jednoduchém demonstračním příkladu, v němž bude použito zdrojové pole s deseti numerickými prvky:

-- vytvoření a naplnění pole o deseti prvcích a={} for i = 1, 10 do a[i] = 1.0 / i end

Tyto prvky budou proloženy nulou, takže výsledkem bude pole, v němž bude každý sudý prvek nulový. Zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/functional-lua/blob/master/moses/61_in­terpose.lua:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArray(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do print(value) end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění pole o deseti prvcích a={} for i = 1, 10 do a[i] = 1.0 / i end -- vytištění původního pole printSeparator() print("Original array") printArray(a) printSeparator() print("Interposed array") b = interpose(a, 0) printArray(b)

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu se vypíše:

-------------------------------------------- Original array 1.0 0.5 0.33333333333333 0.25 0.2 0.16666666666667 0.14285714285714 0.125 0.11111111111111 0.1 -------------------------------------------- Interposed array 1.0 0 0.5 0 0.33333333333333 0 0.25 0 0.2 0 0.16666666666667 0 0.14285714285714 0 0.125 0 0.11111111111111 0 0.1

Samozřejmě nám nic nebrání použít pole s řetězci a pro proložení použít další řetězec. Upravený demonstrační příklad, v němž se používají jména měsíců, je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/functional-lua/blob/master/moses/62_in­terpose_string.lua:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArray(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do print(value) end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění pole o dvanácti prvcích a={"Leden", "Únor", "Březen", "Duben", "Květen", "Červen", "Červenec", "Srpen", "Září", "Říjen", "Listopad", "Prosinec"} -- vytištění původního pole printSeparator() print("Original array") printArray(a) printSeparator() print("Interposed array") b = interpose(a, "") printArray(b)

S výsledky:

-------------------------------------------- Original array Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec -------------------------------------------- Interposed array Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

14. Operace interleave – proložení dvou tabulek do tabulky jediné

Existuje ještě jedna podobná operace, která se jmenuje interleave. Tato operace dokáže provést proložení dvou tabulek (resp. přesněji řečeno prvků v těchto tabulkách) do tabulky jediné, přičemž se prvky v nové tabulce střídají: prvek z první tabulky, prvek ze druhé tabulky, další prvek z první tabulky… Tuto funkci je možné použít i ve chvíli, kdy vstupní tabulky mají rozdílný počet prvků. V tomto případě se zbytek delší tabulky po vyčerpání všech dvojic zkopíruje do tabulky výsledné.

V prvním demonstračním příkladu mají obě vstupní tabulky shodný počet prvků. Konkrétně první tabulka obsahuje sekvenci numerických hodnot 1 až 12 a tabulka druhá pak jména měsíců:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArray(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do print(value) end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění prvního pole o dvanácti prvcích a=range(1, 12) -- vytvoření a naplnění druhého pole o dvanácti prvcích b={"Leden", "Únor", "Březen", "Duben", "Květen", "Červen", "Červenec", "Srpen", "Září", "Říjen", "Listopad", "Prosinec"} -- vytištění prvního původního pole printSeparator() print("Original array #1") printArray(a) -- vytištění druhého původního pole printSeparator() print("Original array #2") printArray(b) printSeparator() print("Interleaved arrays") c = interleave(a, b) printArray(c)

Po spuštění tohoto příkladu se nejdříve obě vstupní tabulky vypíšou a následně se vypíše i tabulka vzniklá jejich spojením a proložením:

-------------------------------------------- Original array #1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -------------------------------------------- Original array #2 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec -------------------------------------------- Interleaved arrays 1 Leden 2 Únor 3 Březen 4 Duben 5 Květen 6 Červen 7 Červenec 8 Srpen 9 Září 10 Říjen 11 Listopad 12 Prosinec

Druhý příklad ukazuje chování ve chvíli, kdy mají tabulky rozdílný počet prvků, konkrétně když je první tabulka delší než tabulka druhá:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArray(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do print(value) end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění prvního pole o dvanácti prvcích a=range(1, 24) -- vytvoření a naplnění druhého pole o dvanácti prvcích b={"Leden", "Únor", "Březen", "Duben", "Květen", "Červen", "Červenec", "Srpen", "Září", "Říjen", "Listopad", "Prosinec"} -- vytištění prvního původního pole printSeparator() print("Original array #1") printArray(a) -- vytištění druhého původního pole printSeparator() print("Original array #2") printArray(b) printSeparator() print("Interleaved arrays") c = interleave(a, b) printArray(c)

Výsledky po spuštění tohoto příkladu:

-------------------------------------------- Original array #1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -------------------------------------------- Original array #2 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec -------------------------------------------- Interleaved arrays 1 Leden 2 Únor 3 Březen 4 Duben 5 Květen 6 Červen 7 Červenec 8 Srpen 9 Září 10 Říjen 11 Listopad 12 Prosinec 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Poznámka: povšimněte si, že se po vyčerpání všech potenciálních dvojic do výsledného pole zkopíroval zbytek prvního zdrojového pole (toho delšího).

15. Operace permutation – výpočet všech permutací množiny představované prvky tabulky

Další operací, se kterou se v dnešním článku ve stručnosti seznámíme, je permutace prvků množiny. Tato operace je implementována ve funkci nazvané permutation. Pro pole s n prvky se vypočte celkem n! permutací (prvky ve výběru se tedy neopakují). V prvním příkladu je permutována množina se čtyřmi prvky (řetězci):

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArrayInLine(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do io.write(value) if i ~= #array then io.write(", ") end end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění pole o čtyřech prvcích a={"Leden", "Únor", "Březen", "Duben"} -- vytištění původního pole printSeparator() print("Original array #1") printArrayInLine(a) -- vytištění permutací původního pole printSeparator() print("Permutations") for permutation in permutation(a) do printArrayInLine(permutation) end

Po spuštění tohoto příkladu se nejdříve vypíše obsah vstupního pole a následně jeho 24 permutací:

-------------------------------------------- Original array #1 Leden, Únor, Březen, Duben -------------------------------------------- Permutations Únor, Březen, Duben, Leden Březen, Únor, Duben, Leden Březen, Duben, Únor, Leden Duben, Březen, Únor, Leden Únor, Duben, Březen, Leden Duben, Únor, Březen, Leden Duben, Březen, Leden, Únor Březen, Duben, Leden, Únor Březen, Leden, Duben, Únor Leden, Březen, Duben, Únor Duben, Leden, Březen, Únor Leden, Duben, Březen, Únor Únor, Duben, Leden, Březen Duben, Únor, Leden, Březen Duben, Leden, Únor, Březen Leden, Duben, Únor, Březen Únor, Leden, Duben, Březen Leden, Únor, Duben, Březen Únor, Březen, Leden, Duben Březen, Únor, Leden, Duben Březen, Leden, Únor, Duben Leden, Březen, Únor, Duben Únor, Leden, Březen, Duben Leden, Únor, Březen, Duben

Poznámka: 24=4!

Ve druhém demonstračním příkladu se mj. přesvědčíme, že pro vstupní pole s n prvky bude vypočteno celkem n! permutací, kde vykřičník značí faktoriál. Počet permutací totiž uložíme do čítače cnt a postupně budeme zvětšovat počet prvků vstupního pole:

cnt = 0 for permutation in permutation(a) do printArrayInLine(permutation) cnt = cnt + 1 end print("Permutations: " .. cnt)

Poznámka: vzhledem k tomu, že hodnota faktoriálu roste velmi rychle, budeme permutace počítat pouze do vstupního pole o délce pěti prvků (ovšem pochopitelně si můžete tento limit vyzkoušet zvýšit a zjistit tak meze použitého algoritmu pro výpočet permutací).

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArrayInLine(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do io.write(value) if i ~= #array then io.write(", ") end end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytištění permutací původního pole o různé délce for length = 1, 5 do -- vytvoření a naplnění pole o n prvcích a=range(length) print("Original array") printArrayInLine(a) -- tisk všech možných perutací pole print("Permutation for array with length " .. length) cnt = 0 for permutation in permutation(a) do printArrayInLine(permutation) cnt = cnt + 1 end print("Permutations: " .. cnt) print() end

Ve výsledcích je patrné, že se skutečně pro pole o n prvcích vrátí n! možných permutací pole:

Original array 1 Permutation for array with length 1 1 Permutations: 1 Original array 1, 2 Permutation for array with length 2 2, 1 1, 2 Permutations: 2 Original array 1, 2, 3 Permutation for array with length 3 2, 3, 1 3, 2, 1 3, 1, 2 1, 3, 2 2, 1, 3 1, 2, 3 Permutations: 6 Original array 1, 2, 3, 4 Permutation for array with length 4 2, 3, 4, 1 3, 2, 4, 1 3, 4, 2, 1 4, 3, 2, 1 2, 4, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 3, 1, 2 3, 4, 1, 2 3, 1, 4, 2 1, 3, 4, 2 4, 1, 3, 2 1, 4, 3, 2 2, 4, 1, 3 4, 2, 1, 3 4, 1, 2, 3 1, 4, 2, 3 2, 1, 4, 3 1, 2, 4, 3 2, 3, 1, 4 3, 2, 1, 4 3, 1, 2, 4 1, 3, 2, 4 2, 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 Permutations: 24 Original array 1, 2, 3, 4, 5 Permutation for array with length 5 2, 3, 4, 5, 1 3, 2, 4, 5, 1 3, 4, 2, 5, 1 4, 3, 2, 5, 1 2, 4, 3, 5, 1 4, 2, 3, 5, 1 4, 3, 5, 2, 1 3, 4, 5, 2, 1 3, 5, 4, 2, 1 5, 3, 4, 2, 1 4, 5, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 2, 4, 5, 3, 1 4, 2, 5, 3, 1 4, 5, 2, 3, 1 5, 4, 2, 3, 1 2, 5, 4, 3, 1 5, 2, 4, 3, 1 2, 3, 5, 4, 1 3, 2, 5, 4, 1 3, 5, 2, 4, 1 5, 3, 2, 4, 1 2, 5, 3, 4, 1 5, 2, 3, 4, 1 5, 3, 4, 1, 2 3, 5, 4, 1, 2 3, 4, 5, 1, 2 4, 3, 5, 1, 2 5, 4, 3, 1, 2 4, 5, 3, 1, 2 4, 3, 1, 5, 2 3, 4, 1, 5, 2 3, 1, 4, 5, 2 1, 3, 4, 5, 2 4, 1, 3, 5, 2 1, 4, 3, 5, 2 5, 4, 1, 3, 2 4, 5, 1, 3, 2 4, 1, 5, 3, 2 1, 4, 5, 3, 2 5, 1, 4, 3, 2 1, 5, 4, 3, 2 5, 3, 1, 4, 2 3, 5, 1, 4, 2 3, 1, 5, 4, 2 1, 3, 5, 4, 2 5, 1, 3, 4, 2 1, 5, 3, 4, 2 2, 5, 4, 1, 3 5, 2, 4, 1, 3 5, 4, 2, 1, 3 4, 5, 2, 1, 3 2, 4, 5, 1, 3 4, 2, 5, 1, 3 4, 5, 1, 2, 3 5, 4, 1, 2, 3 5, 1, 4, 2, 3 1, 5, 4, 2, 3 4, 1, 5, 2, 3 1, 4, 5, 2, 3 2, 4, 1, 5, 3 4, 2, 1, 5, 3 4, 1, 2, 5, 3 1, 4, 2, 5, 3 2, 1, 4, 5, 3 1, 2, 4, 5, 3 2, 5, 1, 4, 3 5, 2, 1, 4, 3 5, 1, 2, 4, 3 1, 5, 2, 4, 3 2, 1, 5, 4, 3 1, 2, 5, 4, 3 2, 3, 5, 1, 4 3, 2, 5, 1, 4 3, 5, 2, 1, 4 5, 3, 2, 1, 4 2, 5, 3, 1, 4 5, 2, 3, 1, 4 5, 3, 1, 2, 4 3, 5, 1, 2, 4 3, 1, 5, 2, 4 1, 3, 5, 2, 4 5, 1, 3, 2, 4 1, 5, 3, 2, 4 2, 5, 1, 3, 4 5, 2, 1, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 1, 5, 2, 3, 4 2, 1, 5, 3, 4 1, 2, 5, 3, 4 2, 3, 1, 5, 4 3, 2, 1, 5, 4 3, 1, 2, 5, 4 1, 3, 2, 5, 4 2, 1, 3, 5, 4 1, 2, 3, 5, 4 2, 3, 4, 1, 5 3, 2, 4, 1, 5 3, 4, 2, 1, 5 4, 3, 2, 1, 5 2, 4, 3, 1, 5 4, 2, 3, 1, 5 4, 3, 1, 2, 5 3, 4, 1, 2, 5 3, 1, 4, 2, 5 1, 3, 4, 2, 5 4, 1, 3, 2, 5 1, 4, 3, 2, 5 2, 4, 1, 3, 5 4, 2, 1, 3, 5 4, 1, 2, 3, 5 1, 4, 2, 3, 5 2, 1, 4, 3, 5 1, 2, 4, 3, 5 2, 3, 1, 4, 5 3, 2, 1, 4, 5 3, 1, 2, 4, 5 1, 3, 2, 4, 5 2, 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Permutations: 120

16. Operace powerset – výpočet potenční množiny z množiny prvků

Zajímavá a v některých algoritmech i užitečná může být funkce nazvaná powerset. Tato funkce vypočte potenční množinu z prvků vstupní tabulky.

Poznámka: potenční množina je taková množina, která obsahuje všechny podmnožiny vstupní množiny X. Pokud množina X obsahuje n prvků, bude počet prvků potenční množiny roven 2n.

Tuto operaci si můžeme otestovat na poli obsahujícím čtyři prvky 1, 2, 3 a 4:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArrayInLine(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do io.write(value) if i ~= #array then io.write(", ") end end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění pole o čtyřech prvcích a=range(4) -- vytištění původního pole printSeparator() print("Original array #1") printArrayInLine(a) -- vytištění potenční množiny původního pole printSeparator() print("Powerset") p = powerset(a) for _, p in ipairs(p) do printArrayInLine(p) end

Výsledek získaný po spuštění tohoto demonstračního příkladu ukazuje celou potenční množinu (včetně prázdné množiny na konci):

-------------------------------------------- Original array #1 1, 2, 3, 4 -------------------------------------------- Powerset 1 1, 2 2 1, 3 1, 2, 3 2, 3 3 1, 4 1, 2, 4 2, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 4 *empty*

Ve druhém příkladu otestujeme, zda skutečně platí, že potenční množina množiny s n prvky bude obsahovat 2n prvků. n budeme postupně zvyšovat a dívat se na získané výsledky:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArrayInLine(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do io.write(value) if i ~= #array then io.write(", ") end end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end printSeparator() -- vytištění potenční množiny původního pole o různé délce for length = 0, 4 do -- vytvoření a naplnění pole o n prvcích if length == 0 then a = {} else a=range(length) end print("Original array") printArrayInLine(a) print() -- tisk potenční množiny pole print("Powerset") p = powerset(a) for _, p in ipairs(p) do printArrayInLine(p) end print() print("# of items: " .. #p) printSeparator() end

Z výsledků je patrné, že podmínka popsaná na začátku kapitoly je skutečně platná:

-------------------------------------------- Original array *empty* Powerset *empty* # of items: 1 -------------------------------------------- Original array 1 Powerset 1 *empty* # of items: 2 -------------------------------------------- Original array 1, 2 Powerset 1 1, 2 2 *empty* # of items: 4 -------------------------------------------- Original array 1, 2, 3 Powerset 1 1, 2 2 1, 3 1, 2, 3 2, 3 3 *empty* # of items: 8 -------------------------------------------- Original array 1, 2, 3, 4 Powerset 1 1, 2 2 1, 3 1, 2, 3 2, 3 3 1, 4 1, 2, 4 2, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 4 *empty* # of items: 16 --------------------------------------------

17. Operace shuffle – náhodné zamíchání prvků v poli

Poslední operací, kterou si dnes popíšeme, je operace určená pro náhodné zamíchání prvků v poli, přesněji pro změnu pořadí prvků. Tato operace se jmenuje shuffle, tedy stejně, jako podobně pracující operace na hudebních přehrávačích. Zamíchání prvků je náhodné, ovšem lze ho ovlivnit nepovinným parametrem, kterým se specifikuje „semínko“ (seed) generátoru pseudonáhodných čísel. Podívejme se na příklad, který promíchá prvky pole se jmény měsíců:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArray(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do print(value) end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění pole o dvanácti prvcích a={"Leden", "Únor", "Březen", "Duben", "Květen", "Červen", "Červenec", "Srpen", "Září", "Říjen", "Listopad", "Prosinec"} -- vytištění prvního původního pole printSeparator() print("Original array") printArray(a) -- reorganizace prvků pole printSeparator() print("Shuffled array") printArray(shuffle(a))

Výsledek jasně ukazuje výsledek zamíchání:

-------------------------------------------- Original array Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec -------------------------------------------- Shuffled array Únor Červen Září Duben Květen Listopad Srpen Prosinec Červenec Leden Říjen Březen

Poznámka: povšimněte si, že se neprohodila pouze dvojice prvků, ale skutečně došlo k jejich promíchání.

V dnešním posledním demonstračním příkladu je zamíchání prováděno postupně, což by ale nemělo zvýšit „úroveň náhodnosti“ získanou už po prvním zamíchání:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru M = require "moses" M.import() -- tisk obsahu pole function printArray(array) -- test na prázdné pole if #array == 0 then print("*empty*") return end for i, value in ipairs(array) do print(value) end print() end -- oddělení obsahu function printSeparator() print("--------------------------------------------") end -- vytvoření a naplnění pole o dvanácti prvcích a={"Leden", "Únor", "Březen", "Duben", "Květen", "Červen", "Červenec", "Srpen", "Září", "Říjen", "Listopad", "Prosinec"} -- vytištění prvního původního pole printSeparator() print("Original array") printArray(a) -- reorganizace prvků pole printSeparator() print("Shuffled array") for i = 1, 10 do b = shuffle(a) printArray(b) a = b end

Výsledky:

-------------------------------------------- Original array Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec -------------------------------------------- Shuffled array Únor Červen Září Duben Květen Listopad Srpen Prosinec Červenec Leden Říjen Březen Červenec Říjen Leden Květen Prosinec Duben Únor Listopad Srpen Březen Červen Září Květen Duben Březen Únor Prosinec Srpen Září Červen Červenec Říjen Leden Listopad Březen Duben Červenec Říjen Srpen Květen Prosinec Červen Leden Únor Září Listopad Listopad Červenec Červen Květen Říjen Září Prosinec Duben Srpen Leden Březen Únor Únor Říjen Prosinec Září Srpen Březen Leden Červen Červenec Duben Květen Listopad Únor Duben Červen Prosinec Květen Říjen Červenec Září Březen Srpen Listopad Leden Červen Květen Duben Prosinec Listopad Březen Červenec Říjen Srpen Únor Září Leden Červen Srpen Listopad Prosinec Duben Leden Červenec Září Únor Březen Říjen Květen Srpen Říjen Září Červen Březen Únor Leden Duben Prosinec Listopad Květen Červenec

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/functional-lua. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně několik jednotek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady a jejich části, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta 1 50_sortedk.lua příklad použití funkce sortedk https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/50_sortedk.lua 2 51_sortedv.lua příklad použití funkce sortedv https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/51_sortedv.lua 3 52_some.lua zjištění, jestli tabulka obsahuje alespoň jeden prvek splňující zadanou podmínku https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/52_some.lua 4 53_all.lua zjištění, jestli všechny prvky tabulky splňují zadanou podmínku https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/53_all.lua 5 54_count.lua zjištění, kolik prvků tabulky má specifikovanou hodnotu https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/54_count.lua 6 55_count_large_array.lua dtto, ovšem provedeno nad mnohem rozsáhlejší tabulkou https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/55_cou­nt_large_array.lua 7 56_countf.lua zjištění, kolik prvků tabulky splňuje zadanou podmínku https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/56_countf.lua 8 57_countf_large_array.lua shodný příklad, ovšem používající mnohem větší vstupní pole https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/57_cou­ntf_large_array.lua 9 58_same_keys.lua test, jestli dvě tabulky obsahují prvky se shodnými klíči https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/58_same_keys.lua 10 59_contains_keys.lua test, jestli prvky z jedné tabulky mají klíče shodné s prvky ze druhé tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/59_con­tains_keys.lua 11 60_same_values.lua test, jestli dvě tabulky obsahují shodné hodnoty (i když uložené pod jinými klíči) https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/60_sa­me_values.lua 12 61_interpose.lua operace interpose nad polem obsahujícím numerická data https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/61_interpose.lua 13 62_interpose_string.lua operace interpose nad polem obsahujícím řetězce https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/62_in­terpose_string.lua 14 63_interleave.lua proložení dvou tabulek do tabulky jediné https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/63_in­terleave.lua 15 64_interleave_different_sizes.lua proložení dvou tabulek do tabulky jediné, postupné zvětšování zdrojové tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/64_in­terleave_different_sizes.lua 16 65_permutation.lua výpočet všech permutací množiny představované prvky tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/65_per­mutation.lua 17 66_permutation2.lua výpočet všech permutací množiny představované prvky tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/66_per­mutation2.lua 18 67_powerset.lua výpočet potenční množiny z množiny prvků https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/67_powerset.lua 19 68_powerset_different_sizes.lua výpočet potenční množiny z množiny prvků, postupné zvětšování zdrojové tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/68_po­werset_different_sizes.lua 20 69_shuffle.lua náhodné zamíchání prvků v poli https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/69_shuffle.lua 21 70_shuffle.lua náhodné zamíchání prvků v poli, postupné zvětšování „náhodnosti“ míchání https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/70_shuffle.lua

