Root.cz  »  Bezpečnost  »  Postřehy z bezpečnosti: staré botnety, nové kampaně a policejní zásahy

Postřehy z bezpečnosti: staré botnety, nové kampaně a policejní zásahy

ČD - Telematika
Dnes
Doba čtení: 6 minut
přidejte názor

Sdílet

Zatčený hacker s pouty u svého notebooku
Autor: Shutterstock
V dnešních bezpečnostních postřezích se podíváme na nový botnet se starými triky, největší phishingovou kampaň v Singapuru, falešný web 7-zip a pokračující policejní kroky proti phishingovému nástroji JokerOTP.

SSHStalker – starý, ale dobrý botnet?

Experti společnosti Flare odhalili nový, dosud nezdokumentovaný linuxový botnet, který pojmenovali SSHStalker. Během zhruba posledních dvou měsíců jej detekovali prostřednictvím SSH honeypotů se slabými přihlašovacími údaji, které provozují od začátku roku 2026. Zaznamenali přitom sérii průniků, které se nepodobaly žádné dříve popsané aktivitě. Po kontrole databází známých hrozeb, zpráv bezpečnostních dodavatelů a repozitářů malwaru potvrdili, že jde o novou aktivitu a dali jí název SSHStalker. Co je na Stalkerovi zajímavé, je skutečnost, že kombinuje taktiky IRC botnetů z devadesátých let s moderními automatizovanými technikami hromadné kompromitace.

Název SSHStalker autoři zprávy odvodili z charakteristického chování botnetu  malware si zajistí na napadený systém trvalý přístup, aniž by bezprostředně začal provádět jakékoli pozorovatelné škodlivé operace. A to přesto, že má prokazatelně schopnost provádět DDoS útoky nebo těžit kryptoměnu. Takové chování je podle nich typické buď pro fázi budování samotné infrastruktury, její testování, nebo strategické udržování přístupu pro budoucí využití.

SSHStalker využívá dnes již polozapomenutý protokol IRC jako páteř své řídicí infrastruktury (Command & Control, C2). Útoky jsou vysoce automatizované – využívají SSH skenery spolu s rychlým nasazením škodlivého kódu, kompilací softwaru přímo na napadeném systému a automatizované přihlašování do IRC kanálů, to vše pro co nejrychlejší šíření infekce.

Za zmínku jistě také stojí, že se snaží zneužít zranitelností z éry starších až starých linuxových systémů a aktér má evidentně k dispozici rozsáhlý archiv exploitů pro linuxové jádro 2.6.x (CVE z let 2009–2010). Přestože jsou neškodné proti moderním technologiím, stále zůstávají účinné proti „zapomenuté“ infrastruktuře a spoustě systémů, které dlouhé roky „prostě fungují“ bez aktualizací.

Výzkumníci dále upozornili, že mechanismus perzistence implementovaný botnetem sice není nenápadný, ale je účinný – využívá cronem spouštěné úlohy, které malware znovu spustí přibližně do jedné minuty, pokud je jeho funkce narušena. Celkově SSHStalker upřednostňuje škálovatelnost a spolehlivost před utajením.

Technická analýza společnosti Flare ukazuje na operátora linuxového botnetu střední úrovně, který využívá staré, ale spolehlivé nástroje: SSH brute force, vícestupňové payloady, perzistenci založenou na cronových úlohách a koordinaci přes IRC.

Jazykové artefakty v rumunštině, přezdívky a slang uvnitř konfigurací a IRC kanálů pak představují možný indikátor pravděpodobného původu aktéra.

Závěrem společnost Flare poskytuje doporučení, jak mohou obránci hrozbu detekovat a zmírnit. Je mezi nimi zavedení monitoringu instalace kompilerů, sledování možných odchozích IRC spojení a cron úloh s neobvykle častým spouštěním. Zmiňují samozřejmě i obligátní, přesto stále platnou nutnost zákazu autentikace SSH spojení heslem a její náhradu pomcí SSH klíčů, nebo také omezení počtu možných pokusů v čase, rate-limiting. Patrně tak trochu v duchu „na staré zranitelnosti platí staré, ale osvědčené záplaty“.

Největší koordinovaná kybernetická kampaň v historii Singapuru

Singapurské úřady minulý týden zveřejnily detaily rozsáhlé kybernetické operace, kterou koordinovaly s cílem zastavit dlouhodobou špionážní kampaň proti klíčovým telekomunikačním společnostem země.

Čtyři největší singapurské telekomunikační společnosti – Singtel, StarHub, M1 a Simba Telecom – se dle zprávy singapurských úřadů staly minulý rok terčem koordinované kybernetické kampaně, za kterou podle úřadů stojí skupina UNC3886 napojená na Čínu. Peking jakékoli napojení dlouhodobě odmítá.

Dle singapurské Cyber Security Agency (CSA) šlo o dlouhodobou špionážní operaci. Útočníci použili sofistikované techniky, včetně zneužití zero-day zranitelnosti, aby překonali firewall a pronikli do sítí a rootkitů k udržení skrytého přístupu a utajení své přítomnosti. Přesto se jim nepodařilo získat citlivá osobní data zákazníků ani narušit provoz sítí. Úřady uvedly, že z útoku byl získán pouze malý objem technických dat, převážně souvisejících s konfigurací sítí, které mohly sloužit k dalšímu skrytému sledování nebo plánování budoucích akcí.

Po odhalení podezřelé aktivity spustil stát operaci „Cyber Guardian“, do níž se zapojilo přes sto expertů z několika vládních agentur. Podle vlády šlo o největší koordinovanou kybernetickou obrannou akci v historii země.

Loňské léto úřady informovaly veřejnost, že se potýkají s kybernetickými útoky na strategicky významné cíle. Zpráva z minulého týdne tak poprvé odhalila typ infrastruktury, který byl skupinou UNC3886 napaden, a reakci singapurské vlády.

Není 7-zip jako 7zip

Kyberzločinci zneužívají falešnou doménu 7zip[.]com, která vypadá téměř identicky jako oficiální web projektu 7-Zip (správná doména je 7-zip.org). Na tomto webu nabízejí stažení instalačního balíčku, který instaluje běžný 7-Zip archiver a spolu s ním také škodlivý software. Tento dodatečný malware se skládá ze tří komponent ( Uphero.exe, hero.exe a hero.dll) uložených do systémového adresáře a registruje je jako služby se SYSTEM oprávněními, takže se načítají automaticky při startu systému. Poté modifikuje pravidla firewallu, čímž umožňuje malwaru navazovat internetovou komunikaci.

Výsledkem kompromitace není typické odcizení dat nebo ransomwaru, ale přeměna infikovaného počítače na „residential proxy node“. Taková zařízení mohou být zneužita k routování provozu pro účely obcházení blokací, credential stuffingu, phishingu nebo jiné škodlivé činnosti, přičemž je provoz maskován za legitimní domácí IP adresou. Tento typ proxyware kampaně je nebezpečný zejména proto, že:

  • malware je podepsaný platným, aktuálně již odvolaným certifikátem, takže se může jevit jako legitimní software,
  • běžná funkčnost 7-Zipu zůstává zachována, což snižuje podezření uživatele,
  • falešná doména stále zůstává online a láká nové oběti.

Policie zatkla prodejce nástroje JokerOTP pro krádež ověřovacích kódů

Nizozemská policie zadržela jednadvacetiletého muže z města Dordrecht, který je podezřelý z prodeje přístupu k phishingovému nástroji JokerOTP. Ten dokáže zachytávat jednorázové přihlašovací kódy (OTP), a útočníkům tak výrazně usnadňuje převzetí cizích účtů.

Jde už o třetí zatčení v rámci tříletého vyšetřování, které vedlo k rozbití celé služby typu phishing-as-a-service v dubnu 2025. Dříve policie dopadla jak hlavního vývojáře platformy, tak i jeho spolupracovníka, vystupujícího pod přezdívkami „spit“ a „defone123“.

Podle vyšetřovatelů způsobil JokerOTP během dvou let škody nejméně za 10 milionů dolarů a byl použit ve více než 28 000 útocích ve 13 zemích. Zadržený muž nabízel přístup k nástroji přes Telegram formou licenčních klíčů.

Zločinci si službu předplatili a mohli ji nastavit tak, aby automaticky volala obětem a vylákala z nich citlivé údaje  například PIN, údaje o platební kartě nebo rodné číslo. Bot se zaměřoval mimo jiné na uživatele služeb jako PayPal, Amazon nebo Apple.

Jednorázové kódy mají přitom sloužit jako další vrstva zabezpečení při přihlašování. Útočníci obvykle nejprve získají heslo (například z úniků dat nebo z malwaru) a následně potřebují právě OTP k dokončení přihlášení.

V tu chvíli nastoupil JokerOTP  oběti zavolal automatický systém, který se vydával za podporu dané služby. Tvrdil například, že se někdo snaží napadnout jejich účet, a požádal je o zadání ověřovacího kódu. Protože hovor často přišel přesně ve chvíli, kdy kód dorazil, mnoho lidí podvodu uvěřilo.

„Oběti měly pocit, že spolupracují na ochraně svého účtu,“ uvedla vedoucí kyberkriminality Anouk Bonekamp. Ve skutečnosti ale útočníkům otevřely dveře  ti pak mohli provádět nákupy, převádět peníze nebo účet úplně převzít.

Policie uvedla, že už identifikovala desítky dalších lidí, kteří si bot pořídili, a postupně je hodlá obvinit. Zároveň zdůrazňuje, že oběti by se neměly stydět  podobné podvody jsou čím dál propracovanější.

Školení Kubernetes

Doporučuje také sledovat známky manipulace, typicky vytváření naléhavosti nebo požadavky na sdělení citlivých údajů. Uživatelé si mohou ověřit, zda jejich data neunikla například pomocí služby Have I Been Pwned  únik e-mailu či dalších údajů totiž výrazně zvyšuje šanci, že se stanou terčem podobného útoku.

Ve zkratce

Pro pobavení

čtenář root.cz
Autor: SOC tým ČD-T

O seriálu

Tento seriál vychází střídavě za pomoci pracovníků Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ provozovaného sdružením CZ.NIC a bezpečnostního týmu CESNET-CERTS sdružení CESNET, bezpečnostního týmu CDT-CERT provozovaného společností ČD - Telematika a bezpečnostních specialistů Jana Kopřivy ze společnosti Nettles Consulting a Moniky Kutějové ze sdružení TheCyberValkyries. Více o seriálu…

Seriál: Postřehy z bezpečnosti
Přečtěte si všechny díly seriálu Postřehy z bezpečnosti nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

ČD - Telematika

Články tvoří společně jednotliví členové týmu CERT společnosti ČD - Telematika a.s.

Témata:

Dále u nás najdete

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Máslo bude levné až do podzimu

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI