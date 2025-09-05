Root.cz  »  Linux  »  První novinky pro Linux 6.18: AMD Secure AVIC, rychlejší exFAT či spolupráce s Bhyve

První novinky pro Linux 6.18: AMD Secure AVIC, rychlejší exFAT či spolupráce s Bhyve

David Ježek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Vedle novinek v ovladačích pro exFAT či navýšení limitů počtu virtuálních CPU při běhu s FreeBSD Bhyve už do další verze jádra míří patche implementující Power Slider pro Intel Panther Lake a nechybí novinky v AMDGPU a AMDKFD.

AMD Secure AVIC v jádru Linux 6.18

Dostatečně včas pro bezproblémové začlenění do Linuxu 6.18 připravila AMD podporu Secure AVIC formou příslušného ovladače. Kód již visí v TIPově větvi x86/apic budoucího jádra. Vývojáři AMD tak pokračují v implementaci podpory firemního systému Secure Encrypted Virtualization (SEV-SNP) pro zabezpečený běh virtualizace.

Secure AVIC (Advanced Virtual Interrupt Controller) umožňuje správu APIC stavů pro SEV-SNP VM hosty s privátním zabezpečeným na per-vCPU bázi. Hostitelský hypervizor tak nemůže generovat neočekávaná přerušení u vCPU, plus je zde současně rychlejší přístup k APIC. S ohledem na datum v kalendáři lze očekávat, že až se v říjnu otevře začleňovací okno pro Linux 6.18, nečekají nás u Secure AVIC žádná negativní překvapení.

Výrazně rychlejší načítání exFAT systémů

Zatímco pro jádro Linux 6.17 řešil vývojář Zhengxu Zhang pomalý náhodný zápis, pro jádro následné vývojář Namjae Jeon zrychluje načítání, a to až šestnáctkrát. Konkrétně jde o načítání tzv. allocation bitmap, které je dosud dosti pomalé, neoptimalizované. Naměřené zrychlení se týká 4TB oddílu exFAT s 2kB velikosti clusterů, kde načtení souborového systému zrychlilo ze zhruba 42 sekund na 2 sekundy.

Pokud se u nového kódu neobjeví žádné problémy, lze očekávat začlenění v jádru Linux 6.18.

Čtení senzorových dat u špičkové desky Asus Pro WS WRX90E-SAGE SE

Hi-endová základní deska pro AMD Ryzen Threadrippery PRO je dalším „kusem železa“, které dostává podporu čtení dat senzorů desky v rámci aktualizací subsystému HWMON. Opět jde o aktualizaci v rámci HWMON ovladače ASUS EC Sensors.

Doplňme, že tato olbřímí deska formátu EEB je špičkovým modelem pro Threadripper posledních řad Threadripper PRO 7000WX/9000WX Series, se sedmi PCIe 5.0 ×16 sloty a posílenou napájecí kaskádou 32+3+3+3 fází, dále pak s výbavou od dvou 10Gbit/s síťovek až po podporu 2 TB DDR5 Registered ECC. Speciálně o takovéto platformy, kde často sedí CPU se spotřebou stovek wattů dlouhodobě pod plnou zátěží je podpora čtení hodnot desky vítána. Opět očekávejme začlenění v Linxu 6.18.

Podpora více než 255 vCPU pro Bhyve

Další z novinek dlících již v TIPově vývojové větvi, je vylepšení podpory hypervizoru Bhyve ze světa BSD. Nově bude linuxové jádro podporovat detekci hostů pro hypervizor Bhyve s více než 255 virtuálními CPU. Phoronix doplňuje, že prozatím Linux nemuset tuto podporu řešit díky projektu Bhyve, který tak vysoko nesahal. To se ale změní s vydáním FreeBSD 15.0, jež je plánováno ještě na tento rok a posune možnosti virtuálních strojů o kus dál, na což Linux nyní reaguje zvýšením limitů tak, aby kupříkladu 256 CPU jader nepředstavovalo problém.

Opět se očekává, že k začlenění dojde v rámci jádra Linux 6.18. To vyjde zhruba ve stejné době jako FreeBSD 15.0. Mimochodem, commiter tohoto patche je Borislav Petkov z AMD. Té firmy, jejíž pokračující růst počtů jader v procesorech EPYC si v posledních letech vyžaduje takováto navyšování limitů.

Aktuálně má AMD v nabídce procesory EPYC 5. generace Turin Dense (s jádry Zen 5c), kde nejvyšší modely disponují 192 CPU jádry / 384× SMT vlákny – tento konkrétní model EPYC 9965 s cenovkou zhruba čtvrt miliónu Kč s TDP 500 W je už řadu měsíců dostupný a očekávat můžeme růst nejen na 256 jader, ale výhledově v nadcházejících letech i dále.

Intel přichystal Power Slider pro Panther Lake

Další novinkou, kterou přinese jádro Linux 6.18, je podpora nadcházející mobilní platformy Panther Lake v Power Slideru. Nové patche pro tzv „SoC power slider“ pro tuto platformu mobilních Intel Core Ultra Series 3 „Panther Lake“ a jimi vybavené notebooky jsou hotovy a očekává se jejich začlenění. Připomeňme, že power slider je u Intelu novou efektivnější cestou, kterou systém komunikuje požadavky na výkon/spotřebu. 

Kód staví na Linux Platform Profile API a používá standardní předvolby jako performance / balanced / low-power. Nové patche přidávají softwarovou infrastrukturu pro SoC Power Slider do ovladače int340x a pojí se s nimi další kód mimo tento ovladač, podporu platformy Panther Lake zajišťující (včetně konkrétního vyvážení parametrů pro volbu „balanced“).

prace_s_linuxem_tip

AMDGPU/AMDKFD nezůstane pozadu

Jako s každou předchozí verzí jádra, i s Linuxem 6.18 očekávejme spousty patchů a novinek kolem grafických a výpočetních řešení AMD, tedy mimo jiné v ovladačích typu AMDGPU. Před pár dny zaslali vývojáři AMD do jádra počáteční várku patchů, jejímž cílem je stihnout bezproblémové začlenění do Linuxu 6.18.

Vedle AMDGPU jde samozřejmě o jeho souputníka, ovladač AMDKFD. Novinky zahrnují kupříkladu opravy podpory Variable Rate Refresh (VRR), SR-IOV, Panel Replay, nakládání s EDID daty a věci kolem různých IP bloků. Vylepšen je kód obsluhující PCIe DPC (PCI Express Downstream Port Containment), podpora resetu pro Video Core Next (VCN), reset jednotlivých úloh u Video Processing Engine (VPE), podpora eDP ALPM (včetně AUX-less) a další a další novinky.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI