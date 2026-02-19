Technologie mezijazyků (mezikódů) a bajtkódů: LLVM IR a SIMD

Obsah
1. Technologie mezijazyků (mezikódů) a bajtkódů v moderních interpretrech a překladačích: LLVM IR a SIMD
2. „Vektorové“ datové typy podporované v LLVM IR
3. Shrnutí: datové typy podporované v LLVM IR
4. První demonstrační příklad: součet dvou vektorů se šestnácti celočíselnými prvky
5. LLVM IR po rozšíření délky vektoru na 32 celočíselných prvků
6. Vektorový součet pro vektory s celočíselnými prvky různých typů
7. Vliv délky vektorů na instrukce LLVM IR
8. Překlad s povolením instrukcí AVX popř. AVX-512
9. Ostatní aritmetické operace s celočíselnými vektory
10. Operace s vektory obsahujícími hodnoty s plovoucí řádovou čárkou
11. Součet vektorů s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou
12. Základní aritmetické operátory a vektory s prvky s plovoucí řádovou čárkou
13. Porovnání vektorů prvek po prvku
14. Demonstrační příklad: porovnání vektorů s prvky různých typů
15. Výpočet druhé odmocniny všech prvků vektorů + nové instrukce LLVM IR
16. Výpočet skalárního součinu
17. Příloha A: seznam doposud popsaných instrukcí používaných v LLVM IR
18. Příloha B: Makefile soubor pro překlad všech demonstračních příkladů
19. Repositář s demonstračními příklady
1. Technologie mezijazyků (mezikódů) a bajtkódů v moderních interpretrech a překladačích: LLVM IR a SIMD
LLVM IR je navržen takovým způsobem, aby byl efektivně využitelný i na moderních architekturách mikroprocesorů. A prakticky všechny tyto architektury (tedy včetně x86, x86–64 i AArch64) podporují operace typu SIMD (Single Instruction Multiple Data), což znamená, že některé operace lze provádět nikoli pouze se skalárními hodnotami, ale i s vektory pevně dané délky. Moderní instrukční sady typicky podporují operace s vektory s šířkou 128 bitů, 256 bitů a v některých případech i 512 bitů. Takto široké vektory jsou rozdělovány na jednotlivé prvky, přičemž počet těchto prvků pochopitelně záleží na bitové šířce vektorů a současně na bitové šířce prvků. To například znamená, že 128bitový vektor může obsahovat šestnáct prvků typu byte, osm prvků typu half-float, čtyři prvky typu float/single nebo dva prvky typu double (dtto pro celočíselné datové typy se znaménkem nebo bez znaménka). Navíc LLVM IR generuje odlišné instrukce podle toho, jak široké registry cílová platforma podporuje.
2. „Vektorové“ datové typy podporované v LLVM IR
Mezikód LLVM IR práci s vektory podporuje, ovšem za předpokladu, že cílová platforma obsahuje příslušné SIMD operace. Tato podpora se projevuje i v nabídce podporovaných datových typů. Prozatím jsme mohli vidět celočíselné typy, typy s plovoucí řádovou čárkou, ukazatele (ty jsou plně typované) a typ void. Ovšem navíc se můžeme setkat právě s podporou vektorů a taktéž polí. U těchto datových typů se vždy udává počet prvků a typ prvků. Při čtení LLVM IR je snadné rozlišit, zda se jedná o pole nebo o vektor, a to konkrétně podle toho, jaké závorky jsou ve specifikaci typu použity. U polí je typ (počet prvků a typ prvků) zapsán do hranatých závorek, zatímco u vektorů se jedná o závorky úhlové.
To tedy znamená, že například typ „pole deseti 32bitových celočíselných prvků“ se zapíše takto:
[10 x i32]
Zatímco typ „vektor osmi 32bitových celočíselných prvků“ bude v LLVM IR zapsán tímto stylem:
< 8 x i32 >
3. Shrnutí: datové typy podporované v LLVM IR
V tabulce jsou pro úplnost vypsány všechny datové typy podporované v mezikódu LLVM IR:
|Označení
|Stručný popis
|void
|nereprezentuje žádné hodnoty
|i1, i8, i16, i32, i64
|celočíselné typy s pevně zadanou bitovou šířkou
|half, float, double
|typy s plovoucí řádovou čárkou
|x86_fp80, fp128, ppc_fp128
|typy s plovoucí řádovou čárkou; jejich podpora je závislá na platformě
|label, metadata, token
|mají v LLVM speciální význam, typicky se jedná o typy, které neodpovídají původnímu kódu
|typ (typ, typ)
|funkce
|typ (typ, typ, …)
|variadická funkce
|typ*
|typovaný ukazatel
|[počet x typ]
|pole
|<počet x typ>
|vektor
|{typ, typ }
|struktura (záznam)
4. První demonstrační příklad: součet dvou vektorů se šestnácti celočíselnými prvky
Otázkou ovšem zůstává, jakým způsobem se vlastně vektory zapisují ve vyšších programovacích jazycích. V případě jazyka C a překladače Clang byl převzat způsob navržený pro GCC. Podívejme se na následující příklad, v němž je definován nový typ nazvaný i8×16 (jméno může být pochopitelně jakékoli; zde se konkrétně ve jméně typu snažím naznačit jak typ prvků vektoru, tak i jejich počet). V tomto konkrétním případě se jedná o vektor o délce šestnácti bajtů, který obsahuje prvky typu signed char, což zde konkrétně může znamenat, že se do vektoru vejde celkem šestnáct těchto prvků za předpokladu, že sizeof(signed char)==1:
typedef signed char i8x16 __attribute__((vector_size(16)));
Na základě tohoto typu již snadno zapíšeme funkci, která provede součet dvou vektorů, tj. interně součty odpovídajících si prvků obou vstupních vektorů:
i8x16 add(i8x16 x, i8x16 y) { return x + y; }
Po překladu do mezikódu LLVM IR je patrné, že se použije instrukce add (tu již dobře známe), ovšem se specifikací typu <16 x i8>, z čehož jasně plyne, že se sčítají vektory se šestnácti prvky typu i8:
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <16 x i8> @add(<16 x i8> noundef %0, <16 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <16 x i8> %1, %0 ret <16 x i8> %3 }
Navíc si povšimněte, jak jsou specifikovány parametry funkce add i typ její návratové hodnoty:
|První parametr
|<16 x i8> noundef %0
|Druhý parametr
|<16 x i8> noundef %1
|Návratová hodnota
|<16 x i8>
5. LLVM IR po rozšíření délky vektoru na 32 celočíselných prvků
Pokusme se nyní vektor (resp. přesněji řečeno námi definovaný typ vektor) rozšířit ze šestnácti prvků na třicet dva prvků. Z pohledu céčkového programátora je změna nepatrná:
typedef signed char i8x32 __attribute__((vector_size(32))); i8x32 add(i8x32 x, i8x32 y) { return x + y; }
Ovšem mezikód LLVM IR již bude odlišný:
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable define dso_local <32 x i8> @add(ptr nocapture noundef readonly byval(<32 x i8>) align 32 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<32 x i8>) align 32 %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = load <32 x i8>, ptr %0, align 32, !tbaa !3 %4 = load <32 x i8>, ptr %1, align 32, !tbaa !3 %5 = add <32 x i8> %4, %3 ret <32 x i8> %5 }
Především se změní parametry funkce add (ovšem nikoli její návratová hodnota):
|První parametr
|ptr nocapture noundef readonly byval(<32 x i8>) align 32 %0
|Druhý parametr
|ptr nocapture noundef readonly byval(<32 x i8>) align 32 %1
|Návratová hodnota
|<32 x i8>
Metadata parametrů určují, že i když se předávají ukazatele, nebudou tyto ukazatele nikam ukládány a navíc se přes ně přistupuje do paměti, ze které se hodnoty pouze čtou. Ovšem to, že se nyní pracuje s ukazateli (evidentně se nepočítá s AVX), nutně znamená, že se změní i tělo funkce: oba vektory se nejdříve načtou do proměnných %3 a %4 a teprve poté je proveden vektorový součet:
%3 = load <32 x i8>, ptr %0, align 32, !tbaa !3 %4 = load <32 x i8>, ptr %1, align 32, !tbaa !3 %5 = add <32 x i8> %4, %3
6. Vektorový součet pro vektory s celočíselnými prvky různých typů
Pokusme se nyní zjistit, jak bude vypadat mezikód LLVM v případě, že budeme chtít provádět vektorový součet pro vektory, které jsou uloženy v šestnácti bajtech, ovšem mají různý počet a typ prvků. Tento počet a typ je vždy zvolen takovým způsobem, abychom dostali délku 128 bitů, tedy oněch šestnáct bajtů:
typedef signed char i8x16 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned char u8x16 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed short int i16x8 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned short int u16x8 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed int i32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned int u32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed long int i64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned long int u64x2 __attribute__((vector_size(16))); i8x16 add_i8x16(i8x16 x, i8x16 y) { return x + y; } u8x16 add_u8x16(u8x16 x, u8x16 y) { return x + y; } i16x8 add_i16x8(i16x8 x, i16x8 y) { return x + y; } u16x8 add_u16x8(u16x8 x, u16x8 y) { return x + y; } i32x4 add_i32x4(i32x4 x, i32x4 y) { return x + y; } u32x4 add_u32x4(u32x4 x, u32x4 y) { return x + y; } i64x2 add_i64x2(i64x2 x, i64x2 y) { return x + y; } u64x2 add_u64x2(u64x2 x, u64x2 y) { return x + y; }
Způsob překladu do mezikódu LLVM IR naznačuje, že se vždy použije naprosto stejná sekvence instrukcí add + ret; bude se odlišovat pouze typ parametrů funkce, typ návratové hodnoty i typ přiřazený k instrukci add:
<i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <16 x i8> @add_i8x16(<16 x i8> noundef %0, <16 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <16 x i8> %1, %0 ret <16 x i8> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <16 x i8> @add_u8x16(<16 x i8> noundef %0, <16 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <16 x i8> %1, %0 ret <16 x i8> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <8 x i16> @add_i16x8(<8 x i16> noundef %0, <8 x i16> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <8 x i16> %1, %0 ret <8 x i16> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <8 x i16> @add_u16x8(<8 x i16> noundef %0, <8 x i16> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <8 x i16> %1, %0 ret <8 x i16> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <4 x i32> @add_i32x4(<4 x i32> noundef %0, <4 x i32> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <4 x i32> %1, %0 ret <4 x i32> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <4 x i32> @add_u32x4(<4 x i32> noundef %0, <4 x i32> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <4 x i32> %1, %0 ret <4 x i32> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <2 x i64> @add_i64x2(<2 x i64> noundef %0, <2 x i64> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <2 x i64> %1, %0 ret <2 x i64> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <2 x i64> @add_u64x2(<2 x i64> noundef %0, <2 x i64> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <2 x i64> %1, %0 ret <2 x i64> %3 }
7. Vliv délky vektorů na instrukce LLVM IR
Pokusme se nyní zjistit přesněji, jaký vliv má vlastně celková délka (resp. šířka) vektorů na mezikód, který je vygenerovaný překladačem Clang. K tomuto účelu naprogramujeme realizaci součtu vektorů různé délky, ovšem ve všech případech budou tyto vektory obsahovat prvky typu signed char. Počet prvků vektorů se bude lišit: 4, 8, … až 128 prvků. Realizaci součtů dvojice vektorů se stejným počtem a typem prvků je možné v programovacím jazyce C realizovat snadno:
typedef signed char i8x4 __attribute__((vector_size(4))); typedef signed char i8x8 __attribute__((vector_size(8))); typedef signed char i8x16 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed char i8x32 __attribute__((vector_size(32))); typedef signed char i8x64 __attribute__((vector_size(64))); typedef signed char i8x128 __attribute__((vector_size(128))); i8x4 add_i8x4(i8x4 x, i8x4 y) { return x + y; } i8x8 add_i8x8(i8x8 x, i8x8 y) { return x + y; } i8x16 add_i8x16(i8x16 x, i8x16 y) { return x + y; } i8x32 add_i8x32(i8x32 x, i8x32 y) { return x + y; } i8x64 add_i8x64(i8x64 x, i8x64 y) { return x + y; } i8x128 add_i8x128(i8x128 x, i8x128 y) { return x + y; }
Překlad do mezikódu LLVM IR dopadne následovně:
<i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef i32 @add_i8x4(i32 noundef %0, i32 noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = bitcast i32 %0 to <4 x i8> %4 = bitcast i32 %1 to <4 x i8> %5 = add <4 x i8> %4, %3 %6 = bitcast <4 x i8> %5 to i32 ret i32 %6 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef double @add_i8x8(double noundef %0, double noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = bitcast double %0 to <8 x i8> %4 = bitcast double %1 to <8 x i8> %5 = add <8 x i8> %4, %3 %6 = bitcast <8 x i8> %5 to double ret double %6 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <16 x i8> @add_i8x16(<16 x i8> noundef %0, <16 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #1 { %3 = add <16 x i8> %1, %0 ret <16 x i8> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable</i> define dso_local <32 x i8> @add_i8x32(ptr nocapture noundef readonly byval(<32 x i8>) align 32 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<32 x i8>) align 32 %1) local_unnamed_addr #2 { %3 = load <32 x i8>, ptr %0, align 32, !tbaa !3 %4 = load <32 x i8>, ptr %1, align 32, !tbaa !3 %5 = add <32 x i8> %4, %3 ret <32 x i8> %5 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable</i> define dso_local <64 x i8> @add_i8x64(ptr nocapture noundef readonly byval(<64 x i8>) align 64 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<64 x i8>) align 64 %1) local_unnamed_addr #3 { %3 = load <64 x i8>, ptr %0, align 64, !tbaa !3 %4 = load <64 x i8>, ptr %1, align 64, !tbaa !3 %5 = add <64 x i8> %4, %3 ret <64 x i8> %5 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable</i> define dso_local <128 x i8> @add_i8x128(ptr nocapture noundef readonly byval(<128 x i8>) align 128 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<128 x i8>) align 128 %1) local_unnamed_addr #4 { %3 = load <128 x i8>, ptr %0, align 128, !tbaa !3 %4 = load <128 x i8>, ptr %1, align 128, !tbaa !3 %5 = add <128 x i8> %4, %3 ret <128 x i8> %5 }
Výsledný mezikód můžeme rozdělit do čtyř kategorií:
- „Nativní“ zpracování vektorů šířky 128 bitů (to plyne z použité architektury, viz další kapitolu)
- Práce s vektory šířky větší než 128 bitů, které se přenáší přes reference, čemuž taktéž odpovídá delší mezikód
- Vektory se šířkou 32 bitů jsou přenášeny jako běžné 32bitové parametry, ovšem v mezikódu je nutné explicitně provést typovou konverzi instrukcí bitcast (což je pro nás nová instrukce!)
- Vektory se šířkou 64 bitů jsou přenášeny jako 64bitové parametry typu double (!!!). A opět platí, že je vyžadována explicitní typová konverze instrukcí bitcast
8. Překlad s povolením instrukcí AVX popř. AVX-512
V předchozím textu jsme si řekli, že způsob překladu do LLVM IR v případě vektorových instrukcí (ovšem nejenom zde) do jisté míry závisí na použité architektuře mikroprocesorů. To si ostatně můžeme snadno ověřit. Příklad z předchozí kapitoly přeložíme s použitím přepínače -mavx, čímž se povolí využití instrukční sady AVX s 256bitovými registry. Výsledný mezikód se změní zejména pro funkci add_i8×32. Nyní se do této funkce předávají vektory hodnotou (tedy ve výsledném kódu přes registr) a odpadly tak instrukce load (ovšem pro úplnost uvádím i výpisy funkcí pro kratší a delší vektory):
<i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <16 x i8> @add_i8x16(<16 x i8> noundef %0, <16 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #1 { %3 = add <16 x i8> %1, %0 ret <16 x i8> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <32 x i8> @add_i8x32(<32 x i8> noundef %0, <32 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #2 { %3 = add <32 x i8> %1, %0 ret <32 x i8> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable</i> define dso_local <64 x i8> @add_i8x64(ptr nocapture noundef readonly byval(<64 x i8>) align 64 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<64 x i8>) align 64 %1) local_unnamed_addr #3 { %3 = load <64 x i8>, ptr %0, align 64, !tbaa !3 %4 = load <64 x i8>, ptr %1, align 64, !tbaa !3 %5 = add <64 x i8> %4, %3 ret <64 x i8> %5 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable</i> define dso_local <128 x i8> @add_i8x128(ptr nocapture noundef readonly byval(<128 x i8>) align 128 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<128 x i8>) align 128 %1) local_unnamed_addr #4 { %3 = load <128 x i8>, ptr %0, align 128, !tbaa !3 %4 = load <128 x i8>, ptr %1, align 128, !tbaa !3 %5 = add <128 x i8> %4, %3 ret <128 x i8> %5 }
Můžeme pokračovat ještě dále a povolit použití instrukční sady AVX-512 (resp. jedné množiny instrukcí patřících do AVX-512). Postačuje použít přepínač -mavx512f. V takovém případě budou předávány „celé vektory“ do funkcí add_i8×16, add_i8×32 i add_i8×64, tedy vektory s šířkou 128, 256 i 512 bitů. Ovšem 1024bitové vektory jsou stále předávány referencí, což se týká funkce add_i8×128:
<i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <16 x i8> @add_i8x16(<16 x i8> noundef %0, <16 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #1 { %3 = add <16 x i8> %1, %0 ret <16 x i8> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <32 x i8> @add_i8x32(<32 x i8> noundef %0, <32 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #2 { %3 = add <32 x i8> %1, %0 ret <32 x i8> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <64 x i8> @add_i8x64(<64 x i8> noundef %0, <64 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #3 { %3 = add <64 x i8> %1, %0 ret <64 x i8> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable</i> define dso_local <128 x i8> @add_i8x128(ptr nocapture noundef readonly byval(<128 x i8>) align 128 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<128 x i8>) align 128 %1) local_unnamed_addr #4 { %3 = load <128 x i8>, ptr %0, align 128, !tbaa !3 %4 = load <128 x i8>, ptr %1, align 128, !tbaa !3 %5 = add <128 x i8> %4, %3 ret <128 x i8> %5 }
9. Ostatní aritmetické operace s celočíselnými vektory
typedef unsigned int i32x4 __attribute__((vector_size(16))); i32x4 neg(i32x4 x) { return -x; } i32x4 add(i32x4 x, i32x4 y) { return x + y; } i32x4 sub(i32x4 x, i32x4 y) { return x - y; } i32x4 mul(i32x4 x, i32x4 y) { return x * y; } i32x4 div(i32x4 x, i32x4 y) { return x / y; } i32x4 rem(i32x4 x, i32x4 y) { return x % y; }
Ze způsobu překladu tohoto zdrojového kódu do mezikódu LLVM IR vyplývá, že se používají stále stejné instrukce (které již známe), ovšem s typem „vektor“. Jediná podstatnější změna je patrná u první funkce, v jejímž mezikódu můžeme vidět použití klauzule zeroinitializer pro specifikaci, že první vektor použitý jako operand v instrukci sub má obsahovat samé nulové prvky:
<i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <4 x i32> @neg(<4 x i32> noundef %0) local_unnamed_addr #0 { %2 = sub <4 x i32> zeroinitializer, %0 ret <4 x i32> %2 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <4 x i32> @add(<4 x i32> noundef %0, <4 x i32> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = add <4 x i32> %1, %0 ret <4 x i32> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <4 x i32> @sub(<4 x i32> noundef %0, <4 x i32> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = sub <4 x i32> %0, %1 ret <4 x i32> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <4 x i32> @mul(<4 x i32> noundef %0, <4 x i32> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = mul <4 x i32> %1, %0 ret <4 x i32> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <4 x i32> @div(<4 x i32> noundef %0, <4 x i32> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = udiv <4 x i32> %0, %1 ret <4 x i32> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local range(i32 0, -1) <4 x i32> @rem(<4 x i32> noundef %0, <4 x i32> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = urem <4 x i32> %0, %1 ret <4 x i32> %3 }
10. Operace s vektory obsahujícími hodnoty s plovoucí řádovou čárkou
Všechny operace, které je možné v mezikódu LLVM IR provádět s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou, jsou podporovány i pro vektory se stejnými typy prvků. Připomeňme si, že se jedná o tyto instrukce:
|#
|Jméno instrukce
|Parametry
|Stručný popis instrukce
|1
|fneg
|float/double
|změna znaménka hodnoty s plovoucí řádovou čárkou
|2
|fadd
|hodnota1, hodnota2
|součet dvou hodnot s plovoucí řádovou čárkou
|3
|fsub
|hodnota1, hodnota2
|rozdíl dvou hodnot s plovoucí řádovou čárkou
|4
|fmul
|hodnota1, hodnota2
|součin dvou hodnot s plovoucí řádovou čárkou
|5
|fdiv
|hodnota1, hodnota2
|podíl dvou hodnot s plovoucí řádovou čárkou
|6
|frem
|hodnota1, hodnota2
|operace modulo pro operandy s plovoucí řádovou čárkou
|7
|fcmp oeq
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „rovno“
|8
|fcmp une
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „nerovno“
|9
|fcmp olt
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „menší než“
|10
|fcmp ole
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „menší nebo rovno“
|11
|fcmp ogt
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „větší než“
|12
|fcmp oge
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „větší nebo rovno“
|13
|fpext
|typ1, hodnota, typ2
|převod FP hodnoty z typu 1 na typ 2 (rozšíření přesnosti/rozsahu)
|14
|fptrunc
|typ1, hodnota, typ2
|převod FP hodnoty z typu 1 na typ 2 (zmenšení přesnosti/rozsahu)
|15
|sitofp
|typ1, hodnota, typ2
|převod celočíselné hodnoty se znaménkem na FP hodnotu
|16
|uitofp
|typ1, hodnota, typ2
|převod celočíselné hodnoty bez znaménka na FP hodnotu
|17
|fptosi
|typ1, hodnota, typ2
|převod FP hodnoty na celočíselnou hodnotu se znaménkem (signed)
|18
|fptoui
|typ1, hodnota, typ2
|převod FP hodnoty na celočíselnou hodnotu bez znaménka (unsigned)
Dále jsou podporovány různé FP funkce, ovšem jen za předpokladu, že jsou do zdrojového kódu zapsány ve formě volání intrinsic (vestavěných prvků jazyka, což ovšem nebývá běžné). Ke způsobům využití těchto „speciálních“ instrukcí se ještě v tomto seriálu vrátíme.
11. Součet vektorů s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou
Připomeňme si, že jak Clang, tak i LLVM IR plně podporují zpracování hodnot s plovoucí řádovou čárkou ve formátech half-float (16 bitů), float/single (32 bitů) a double (64 bitů). To ovšem znamená, že je možné vytvářet i vektory obsahující prvky těchto typů. Z předchozích pokusů víme, že na architektuře x86–64 je možné bez problémů pracovat s vektory šířky 128 bitů (podporováno v SSE, SSE2 atd.), takže si naprogramujeme funkce provádějící součet dvojic vektorů, které postupně obsahují osm prvků typu half-float, čtyři prvky typu float nebo dva prvky typu double. Realizace takového programu je snadná:
typedef float f32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef double f64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef __fp16 f16x8 __attribute__((vector_size(16))); f16x8 add_f16x8(f16x8 x, f16x8 y) { return x + y; } f32x4 add_f32x4(f32x4 x, f32x4 y) { return x + y; } f64x2 add_f64x2(f64x2 x, f64x2 y) { return x + y; }
Z překladu do bajtkódu je patrné, že se ve všech případech použije instrukce fadd s přidanou informací o typech vektorů, které jsou použity jako operandy této instrukce:
<i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <8 x half> @add_f16x8(<8 x half> noundef %0, <8 x half> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fadd <8 x half> %0, %1 ret <8 x half> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <4 x float> @add_f32x4(<4 x float> noundef %0, <4 x float> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fadd <4 x float> %0, %1 ret <4 x float> %3 } <i>; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable</i> define dso_local noundef <2 x double> @add_f64x2(<2 x double> noundef %0, <2 x double> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fadd <2 x double> %0, %1 ret <2 x double> %3 }
Pro úplnost si ještě ukažme podobný příklad, ovšem zpracovávající vektory s šířkou 256 bitů:
typedef float f32x8 __attribute__((vector_size(32))); typedef double f64x4 __attribute__((vector_size(32))); typedef __fp16 f16x16 __attribute__((vector_size(32))); f16x16 add_f16x8(f16x16 x, f16x16 y) { return x + y; } f32x8 add_f32x8(f32x8 x, f32x8 y) { return x + y; } f64x4 add_f64x4(f64x4 x, f64x4 y) { return x + y; }
Překlad pro x86–64 s SSEx, ale nikoli pro mikroprocesory s instrukční sadou AVX:
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable define dso_local <16 x half> @add_f16x8(ptr nocapture noundef readonly byval(<16 x half>) align 32 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<16 x half>) align 32 %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = load <16 x half>, ptr %0, align 32, !tbaa !3 %4 = load <16 x half>, ptr %1, align 32, !tbaa !3 %5 = fadd <16 x half> %3, %4 ret <16 x half> %5 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable define dso_local <8 x float> @add_f32x8(ptr nocapture noundef readonly byval(<8 x float>) align 32 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<8 x float>) align 32 %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = load <8 x float>, ptr %0, align 32, !tbaa !3 %4 = load <8 x float>, ptr %1, align 32, !tbaa !3 %5 = fadd <8 x float> %3, %4 ret <8 x float> %5 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(argmem: read) uwtable define dso_local <4 x double> @add_f64x4(ptr nocapture noundef readonly byval(<4 x double>) align 32 %0, ptr nocapture noundef readonly byval(<4 x double>) align 32 %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = load <4 x double>, ptr %0, align 32, !tbaa !3 %4 = load <4 x double>, ptr %1, align 32, !tbaa !3 %5 = fadd <4 x double> %3, %4 ret <4 x double> %5 }
Překlad s přepínačem -mavx povede k vygenerování odlišného mezikódu:
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <16 x half> @add_f16x8(<16 x half> noundef %0, <16 x half> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fadd <16 x half> %0, %1 ret <16 x half> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <8 x float> @add_f32x8(<8 x float> noundef %0, <8 x float> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fadd <8 x float> %0, %1 ret <8 x float> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <4 x double> @add_f64x4(<4 x double> noundef %0, <4 x double> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fadd <4 x double> %0, %1 ret <4 x double> %3 }
12. Základní aritmetické operátory a vektory s prvky s plovoucí řádovou čárkou
Podobné aritmetické operace, které je možné provádět s vektory obsahujícími celočíselné prvky, jsou samozřejmě podporovány i pro vektory s prvky s plovoucí řádovou čárkou, a to v poloviční, jednoduché i dvojité přesnosti. Jedinou nepodporovanou operací je výpočet zbytku po dělení – což je sice podporováno v LLVM IR (existuje příslušná instrukce), ale nikoli v céčku.
V následujícím demonstračním příkladu jsou všechny základní „vektorové“ operace s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou použity:
typedef float f32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef double f64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef __fp16 f16x8 __attribute__((vector_size(16))); #define NEG(type) \ type neg_##type(type x) { return -x; } #define ADD(type) \ type add_##type(type x, type y) { return x + y; } #define SUB(type) \ type sub_##type(type x, type y) { return x - y; } #define MUL(type) \ type mul_##type(type x, type y) { return x * y; } #define DIV(type) \ type div_##type(type x, type y) { return x / y; } #define REM(type) \ type rem_##type(type x, type y) { return x % y; } #define ALL_BUT_REM(type) \ NEG(type) \ ADD(type) \ SUB(type) \ MUL(type) \ DIV(type) ALL_BUT_REM(f16x8) ALL_BUT_REM(f32x4) ALL_BUT_REM(f64x2)
Výsledek po zpracování preprocesorem programovacího jazyka C:
typedef float f32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef double f64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef __fp16 f16x8 __attribute__((vector_size(16))); f16x8 neg_f16x8(f16x8 x) { return -x; } f16x8 add_f16x8(f16x8 x, f16x8 y) { return x + y; } f16x8 sub_f16x8(f16x8 x, f16x8 y) { return x - y; } f16x8 mul_f16x8(f16x8 x, f16x8 y) { return x * y; } f16x8 div_f16x8(f16x8 x, f16x8 y) { return x / y; } f32x4 neg_f32x4(f32x4 x) { return -x; } f32x4 add_f32x4(f32x4 x, f32x4 y) { return x + y; } f32x4 sub_f32x4(f32x4 x, f32x4 y) { return x - y; } f32x4 mul_f32x4(f32x4 x, f32x4 y) { return x * y; } f32x4 div_f32x4(f32x4 x, f32x4 y) { return x / y; } f64x2 neg_f64x2(f64x2 x) { return -x; } f64x2 add_f64x2(f64x2 x, f64x2 y) { return x + y; } f64x2 sub_f64x2(f64x2 x, f64x2 y) { return x - y; } f64x2 mul_f64x2(f64x2 x, f64x2 y) { return x * y; } f64x2 div_f64x2(f64x2 x, f64x2 y) { return x / y; }
Výše uvedené funkce byly přeloženy do LLVM IR následujícím způsobem:
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <8 x half> @neg_f16x8(<8 x half> noundef %0) local_unnamed_addr #0 { %2 = fneg <8 x half> %0 ret <8 x half> %2 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <8 x half> @add_f16x8(<8 x half> noundef %0, <8 x half> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fadd <8 x half> %0, %1 ret <8 x half> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <8 x half> @sub_f16x8(<8 x half> noundef %0, <8 x half> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fsub <8 x half> %0, %1 ret <8 x half> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <8 x half> @mul_f16x8(<8 x half> noundef %0, <8 x half> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fmul <8 x half> %0, %1 ret <8 x half> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <8 x half> @div_f16x8(<8 x half> noundef %0, <8 x half> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fdiv <8 x half> %0, %1 ret <8 x half> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <4 x float> @neg_f32x4(<4 x float> noundef %0) local_unnamed_addr #0 { %2 = fneg <4 x float> %0 ret <4 x float> %2 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <4 x float> @add_f32x4(<4 x float> noundef %0, <4 x float> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fadd <4 x float> %0, %1 ret <4 x float> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <4 x float> @sub_f32x4(<4 x float> noundef %0, <4 x float> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fsub <4 x float> %0, %1 ret <4 x float> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <4 x float> @mul_f32x4(<4 x float> noundef %0, <4 x float> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fmul <4 x float> %0, %1 ret <4 x float> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <4 x float> @div_f32x4(<4 x float> noundef %0, <4 x float> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fdiv <4 x float> %0, %1 ret <4 x float> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <2 x double> @neg_f64x2(<2 x double> noundef %0) local_unnamed_addr #0 { %2 = fneg <2 x double> %0 ret <2 x double> %2 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <2 x double> @add_f64x2(<2 x double> noundef %0, <2 x double> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fadd <2 x double> %0, %1 ret <2 x double> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <2 x double> @sub_f64x2(<2 x double> noundef %0, <2 x double> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fsub <2 x double> %0, %1 ret <2 x double> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <2 x double> @mul_f64x2(<2 x double> noundef %0, <2 x double> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fmul <2 x double> %0, %1 ret <2 x double> %3 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <2 x double> @div_f64x2(<2 x double> noundef %0, <2 x double> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fdiv <2 x double> %0, %1 ret <2 x double> %3 }
13. Porovnání vektorů prvek po prvku
V předchozích dvou článcích jsme se mj. zmínili i o operacích, které slouží pro porovnání dvou skalárních hodnot, ať již se jedná o celá čísla nebo o hodnoty s plovoucí řádovou čárkou. Připomeňme si, že v LLVM IR k tomuto účelu slouží dvojice instrukcí pojmenovaných icmp a fcmp:
|#
|Jméno instrukce
|Parametry
|Stručný popis instrukce
|1
|icmp eq
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů na relaci „rovno“
|2
|icmp ne
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů na relaci „nerovno“
|3
|icmp slt
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů se znaménkem na relaci „menší než“
|4
|icmp sle
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů se znaménkem na relaci „menší nebo rovno“
|5
|icmp sgt
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů se znaménkem na relaci „větší než“
|6
|icmp sge
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů se znaménkem na relaci „větší nebo rovno“
|7
|icmp ult
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů bez znaménka na relaci „menší než“
|8
|icmp ule
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů bez znaménka na relaci „menší nebo rovno“
|9
|icmp ugt
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů bez znaménka na relaci „větší než“
|10
|fcmp oeq
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „rovno“
|11
|fcmp une
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „nerovno“
|12
|fcmp olt
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „menší než“
|13
|fcmp ole
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „menší nebo rovno“
|14
|fcmp ogt
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „větší než“
|15
|fcmp oge
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „větší nebo rovno“
Tyto instrukce se používají i pro porovnání dvojice vektorů, přičemž (pochopitelně) dochází k porovnání stylem „prvek po prvku“ a výsledkem nový vektor s pravdivostními hodnotami 1 a 0 (nebo 1.0 a 0.0).
14. Demonstrační příklad: porovnání vektorů s prvky různých typů
Nyní nám pouze zbývá zjistit, jak je vlastně porovnání vektorů stylem prvek po prvku v mezikódu LLVM IR realizováno. Porovnání budeme provádět s vektory s prvky všech základních datových typů:
typedef signed char i8x16 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned char u8x16 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed short int i16x8 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned short int u16x8 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed int i32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned int u32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed long long int i64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned long long int u64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef float f32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef double f64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef __fp16 f16x8 __attribute__((vector_size(16))); #define EQ(type) \ type eq_##type(type x, type y) { return x == y; } #define LT(type) \ type lt_##type(type x, type y) { return x < y; } #define LE(type) \ type le_##type(type x, type y) { return x <= y; } #define GT(type) \ type gt_##type(type x, type y) { return x > y; } #define GE(type) \ type ge_##type(type x, type y) { return x >= y; } #define NE(type) \ type ne_##type(type x, type y) { return x != y; } #define ALL(type) \ EQ(type) \ LT(type) \ LE(type) \ GT(type) \ GE(type) \ NE(type) ALL(i8x16) ALL(u8x16) ALL(i16x8) ALL(u16x8) ALL(i32x4) ALL(u32x4) ALL(i64x2) ALL(u64x2) ALL(f16x8) ALL(f32x4) ALL(f64x2)
Výsledek po zpracování tohoto zdrojového kódu preprocesorem jazyka C:
typedef signed char i8x16 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned char u8x16 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed short int i16x8 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned short int u16x8 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed int i32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned int u32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef signed long long int i64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef unsigned long long int u64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef float f32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef double f64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef __fp16 f16x8 __attribute__((vector_size(16))); i8x16 neg_i8x16(i8x16 x) { return -x; } i8x16 add_i8x16(i8x16 x, i8x16 y) { return x + y; } i8x16 sub_i8x16(i8x16 x, i8x16 y) { return x - y; } i8x16 mul_i8x16(i8x16 x, i8x16 y) { return x * y; } i8x16 div_i8x16(i8x16 x, i8x16 y) { return x / y; } i8x16 rem_i8x16(i8x16 x, i8x16 y) { return x % y; } u8x16 neg_u8x16(u8x16 x) { return -x; } u8x16 add_u8x16(u8x16 x, u8x16 y) { return x + y; } u8x16 sub_u8x16(u8x16 x, u8x16 y) { return x - y; } u8x16 mul_u8x16(u8x16 x, u8x16 y) { return x * y; } u8x16 div_u8x16(u8x16 x, u8x16 y) { return x / y; } u8x16 rem_u8x16(u8x16 x, u8x16 y) { return x % y; } i16x8 neg_i16x8(i16x8 x) { return -x; } i16x8 add_i16x8(i16x8 x, i16x8 y) { return x + y; } i16x8 sub_i16x8(i16x8 x, i16x8 y) { return x - y; } i16x8 mul_i16x8(i16x8 x, i16x8 y) { return x * y; } i16x8 div_i16x8(i16x8 x, i16x8 y) { return x / y; } i16x8 rem_i16x8(i16x8 x, i16x8 y) { return x % y; } u16x8 neg_u16x8(u16x8 x) { return -x; } u16x8 add_u16x8(u16x8 x, u16x8 y) { return x + y; } u16x8 sub_u16x8(u16x8 x, u16x8 y) { return x - y; } u16x8 mul_u16x8(u16x8 x, u16x8 y) { return x * y; } u16x8 div_u16x8(u16x8 x, u16x8 y) { return x / y; } u16x8 rem_u16x8(u16x8 x, u16x8 y) { return x % y; } i32x4 neg_i32x4(i32x4 x) { return -x; } i32x4 add_i32x4(i32x4 x, i32x4 y) { return x + y; } i32x4 sub_i32x4(i32x4 x, i32x4 y) { return x - y; } i32x4 mul_i32x4(i32x4 x, i32x4 y) { return x * y; } i32x4 div_i32x4(i32x4 x, i32x4 y) { return x / y; } i32x4 rem_i32x4(i32x4 x, i32x4 y) { return x % y; } u32x4 neg_u32x4(u32x4 x) { return -x; } u32x4 add_u32x4(u32x4 x, u32x4 y) { return x + y; } u32x4 sub_u32x4(u32x4 x, u32x4 y) { return x - y; } u32x4 mul_u32x4(u32x4 x, u32x4 y) { return x * y; } u32x4 div_u32x4(u32x4 x, u32x4 y) { return x / y; } u32x4 rem_u32x4(u32x4 x, u32x4 y) { return x % y; } i64x2 neg_i64x2(i64x2 x) { return -x; } i64x2 add_i64x2(i64x2 x, i64x2 y) { return x + y; } i64x2 sub_i64x2(i64x2 x, i64x2 y) { return x - y; } i64x2 mul_i64x2(i64x2 x, i64x2 y) { return x * y; } i64x2 div_i64x2(i64x2 x, i64x2 y) { return x / y; } i64x2 rem_i64x2(i64x2 x, i64x2 y) { return x % y; } u64x2 neg_u64x2(u64x2 x) { return -x; } u64x2 add_u64x2(u64x2 x, u64x2 y) { return x + y; } u64x2 sub_u64x2(u64x2 x, u64x2 y) { return x - y; } u64x2 mul_u64x2(u64x2 x, u64x2 y) { return x * y; } u64x2 div_u64x2(u64x2 x, u64x2 y) { return x / y; } u64x2 rem_u64x2(u64x2 x, u64x2 y) { return x % y; } f16x8 neg_f16x8(f16x8 x) { return -x; } f16x8 add_f16x8(f16x8 x, f16x8 y) { return x + y; } f16x8 sub_f16x8(f16x8 x, f16x8 y) { return x - y; } f16x8 mul_f16x8(f16x8 x, f16x8 y) { return x * y; } f16x8 div_f16x8(f16x8 x, f16x8 y) { return x / y; } f32x4 neg_f32x4(f32x4 x) { return -x; } f32x4 add_f32x4(f32x4 x, f32x4 y) { return x + y; } f32x4 sub_f32x4(f32x4 x, f32x4 y) { return x - y; } f32x4 mul_f32x4(f32x4 x, f32x4 y) { return x * y; } f32x4 div_f32x4(f32x4 x, f32x4 y) { return x / y; } f64x2 neg_f64x2(f64x2 x) { return -x; } f64x2 add_f64x2(f64x2 x, f64x2 y) { return x + y; } f64x2 sub_f64x2(f64x2 x, f64x2 y) { return x - y; } f64x2 mul_f64x2(f64x2 x, f64x2 y) { return x * y; } f64x2 div_f64x2(f64x2 x, f64x2 y) { return x / y; }
Porovnání vektorů se šestnácti prvky typu char je snadné:
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local range(i8 -1, 1) <16 x i8> @eq_i8x16(<16 x i8> noundef %0, <16 x i8> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = icmp eq <16 x i8> %0, %1 %4 = sext <16 x i1> %3 to <16 x i8> ret <16 x i8> %4 }
Totéž platí i pro další vektory s celočíselnými prvky, například pro vektory 4×int:
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local range(i32 -1, 1) <4 x i32> @eq_i32x4(<4 x i32> noundef %0, <4 x i32> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = icmp eq <4 x i32> %0, %1 %4 = sext <4 x i1> %3 to <4 x i32> ret <4 x i32> %4 }
Zajímavější je porovnání vektorů s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou, kde se provádí zpětný převod výsledků porovnání:
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef <8 x half> @eq_f16x8(<8 x half> noundef %0, <8 x half> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fcmp oeq <8 x half> %0, %1 %4 = sext <8 x i1> %3 to <8 x i16> %5 = bitcast <8 x i16> %4 to <8 x half> ret <8 x half> %5 }
Ve všech případech je však patrné, že se používají již známé instrukce icmp a fcmp.
15. Výpočet druhé odmocniny všech prvků vektorů + nové instrukce LLVM IR
Všechny operace s vektory, které jsme si až doposud ukázali, vedly k využití takových variant instrukcí mezikódu LLVM IR, které umožnily s vektory pracovat jako s ucelenou hodnotou (i když byla vnitřně rozdělena na jednotlivé prvky). Snadno si tedy dovedeme představit, že instrukce LLVM IR lze přímo namapovat na reálné instrukce SSE, SSE2, AVX či AVX-512. Vyzkoušejme si však, jaká situace nastane ve chvíli, kdy budeme chtít pro všechny prvky vektoru vypočítat nějakou známou funkci, například druhou odmocninu. Samotné naprogramování takové operace je v jazyku C snadné, protože postačuje vytvořit počítanou programovou smyčku, která projde všemi prvky vstupního vektoru a do vektoru výstupního zapíše vypočtený výsledek funkce.
Zdrojový kód takto navrženého příkladu vypadá následovně:
float sqrtf(float x); double sqrt(double x); typedef float f32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef double f64x2 __attribute__((vector_size(16))); f32x4 vector_sqrt_f32x4(f32x4 x) { f32x4 result; int i; for (i = 0; i < 4; i++) { result[i] = sqrtf(x[i]); } return result; } f64x2 vector_sqrt_f64x2(f64x2 x) { f64x2 result; int i; for (i = 0; i < 2; i++) { result[i] = sqrt(x[i]); } return result; }
Překlad do mezikódu LLVM IR ovšem dopadne … zvláštně. Konkrétně v případě první funkce dostaneme:
<i>; Function Attrs: nofree nounwind optsize memory(write) uwtable</i> define dso_local <4 x float> @vector_sqrt_f32x4(<4 x float> noundef %0) local_unnamed_addr #0 { br label %2 2: ; preds = %1, %2 %3 = phi i32 [ 0, %1 ], [ %8, %2 ] %4 = phi <4 x float> [ undef, %1 ], [ %7, %2 ] %5 = extractelement <4 x float> %0, i32 %3 %6 = tail call float @sqrtf(float noundef %5) #3, !tbaa !3 %7 = insertelement <4 x float> %4, float %6, i32 %3 %8 = add nuw nsw i32 %3, 1 %9 = icmp eq i32 %8, 4 br i1 %9, label %10, label %2, !llvm.loop !7 10: ; preds = %2 ret <4 x float> %7 }
Můžeme zde vidět exaktní přepis programové smyčky, tj. (pokud nenařídíme jinak) neprovede se „autovektorizace“ kódu. Ovšem pro nás je zajímavější, že byly použity dvě nové instrukce nazvané extractelement a insertelement
|#
|Jméno instrukce
|Parametry
|Stručný popis instrukce
|1
|extractelement
|typ vektoru, vektor, index
|přečtení jednoho prvku z vektoru
|2
|insertelement
|typ vektoru, vektor, hodnota, index
|zápis jednoho prvku do vektoru
Tyto instrukce nalezneme i v mezikódu druhé céčkové funkce. Zde je ovšem zajímavé, že namísto počítané programové smyčky došlo k jejímu rozbalení, takže se dvakrát provedou operace přečtení_prvku+zavolání sqrt+zápis prvku:
<i>; Function Attrs: mustprogress nofree nounwind optsize willreturn memory(write)</i> declare dso_local float @sqrtf(float noundef) local_unnamed_addr #1 <i>; Function Attrs: mustprogress nofree nounwind optsize willreturn memory(write) uwtable</i> define dso_local <2 x double> @vector_sqrt_f64x2(<2 x double> noundef %0) local_unnamed_addr #2 { %2 = extractelement <2 x double> %0, i64 0 %3 = tail call double @sqrt(double noundef %2) #3, !tbaa !3 %4 = insertelement <2 x double> poison, double %3, i64 0 %5 = extractelement <2 x double> %0, i64 1 %6 = tail call double @sqrt(double noundef %5) #3, !tbaa !3 %7 = insertelement <2 x double> %4, double %6, i64 1 ret <2 x double> %7 }
16. Výpočet skalárního součinu
Instrukce extractelement je použita i při překladu kódu, ve kterém je implementován výpočet skalárního součinu, což je jedna z nejčastěji využívaných „vektorových“ operací (i když výsledkem je skalární hodnota). Pokusme se nejdříve o implementaci skalárního součinu pro vektory s prvky s plovoucí řádovou čárkou:
typedef float f32x4 __attribute__((vector_size(16))); typedef double f64x2 __attribute__((vector_size(16))); typedef __fp16 f16x8 __attribute__((vector_size(16))); float dot_fp16(f16x8 x , f16x8 y) { return x[0] * y[0] + x[1] * y[1] + x[2] * y[2] + x[3] * y[3] + x[4] * y[4] + x[5] * y[5] + x[6] * y[6] + x[7] * y[7]; } float dot_float(f32x4 x, f32x4 y) { return x[0] * y[0] + x[1] * y[1] + x[2] * y[2] + x[3] * y[3]; } double dot_double(f64x2 x, f64x2 y) { return x[0] * y[0] + x[1] * y[1]; }
Překlad do mezikódu LLVM IR ukazuje „rozbalení“ výpočtu, prozatím bez provádění optimalizací, které by v tomto případě bylo možné provádět. Zajímavé je, že byly vytvořeny nové pomocné funkce fmuladd, které umožnily refaktoring mezikódu. Ovšem ztratili jsme veškeré možnosti, které nám poskytuje SIMD (o tom, jak je využít, se zmíníme příště):
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local float @dot_fp16(<8 x half> noundef %0, <8 x half> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = extractelement <8 x half> %0, i64 0 %4 = fpext half %3 to float %5 = extractelement <8 x half> %1, i64 0 %6 = fpext half %5 to float %7 = extractelement <8 x half> %0, i64 1 %8 = fpext half %7 to float %9 = extractelement <8 x half> %1, i64 1 %10 = fpext half %9 to float %11 = fmul float %8, %10 %12 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %4, float %6, float %11) %13 = extractelement <8 x half> %0, i64 2 %14 = fpext half %13 to float %15 = extractelement <8 x half> %1, i64 2 %16 = fpext half %15 to float %17 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %14, float %16, float %12) %18 = extractelement <8 x half> %0, i64 3 %19 = fpext half %18 to float %20 = extractelement <8 x half> %1, i64 3 %21 = fpext half %20 to float %22 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %19, float %21, float %17) %23 = extractelement <8 x half> %0, i64 4 %24 = fpext half %23 to float %25 = extractelement <8 x half> %1, i64 4 %26 = fpext half %25 to float %27 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %24, float %26, float %22) %28 = extractelement <8 x half> %0, i64 5 %29 = fpext half %28 to float %30 = extractelement <8 x half> %1, i64 5 %31 = fpext half %30 to float %32 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %29, float %31, float %27) %33 = extractelement <8 x half> %0, i64 6 %34 = fpext half %33 to float %35 = extractelement <8 x half> %1, i64 6 %36 = fpext half %35 to float %37 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %34, float %36, float %32) %38 = extractelement <8 x half> %0, i64 7 %39 = fpext half %38 to float %40 = extractelement <8 x half> %1, i64 7 %41 = fpext half %40 to float %42 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %39, float %41, float %37) ret float %42 } ; Function Attrs: mustprogress nocallback nofree nosync nounwind speculatable willreturn memory(none) declare float @llvm.fmuladd.f32(float, float, float) #1 ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef float @dot_float(<4 x float> noundef %0, <4 x float> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = extractelement <4 x float> %0, i64 0 %4 = extractelement <4 x float> %1, i64 0 %5 = fmul <4 x float> %0, %1 %6 = extractelement <4 x float> %5, i64 1 %7 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %3, float %4, float %6) %8 = extractelement <4 x float> %0, i64 2 %9 = extractelement <4 x float> %1, i64 2 %10 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %8, float %9, float %7) %11 = extractelement <4 x float> %0, i64 3 %12 = extractelement <4 x float> %1, i64 3 %13 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %11, float %12, float %10) ret float %13 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind optsize willreturn memory(none) uwtable define dso_local noundef double @dot_double(<2 x double> noundef %0, <2 x double> noundef %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = extractelement <2 x double> %0, i64 0 %4 = extractelement <2 x double> %1, i64 0 %5 = fmul <2 x double> %0, %1 %6 = extractelement <2 x double> %5, i64 1 %7 = tail call double @llvm.fmuladd.f64(double %3, double %4, double %6) ret double %7 } ; Function Attrs: mustprogress nocallback nofree nosync nounwind speculatable willreturn memory(none) declare double @llvm.fmuladd.f64(double, double, double) #1
Ovšem po dalších, zejména -ffast-math je výsledek mnohem lepší – provádí skutečně operace nad celými vektory:
; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind willreturn memory(none) uwtable define dso_local nofpclass(nan inf) float @dot_fp16(<8 x half> noundef nofpclass(nan inf) %0, <8 x half> noundef nofpclass(nan inf) %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fpext <8 x half> %0 to <8 x float> %4 = fpext <8 x half> %1 to <8 x float> %5 = fmul fast <8 x float> %4, %3 %6 = tail call fast float @llvm.vector.reduce.fadd.v8f32(float 0.000000e+00, <8 x float> %5) ret float %6 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind willreturn memory(none) uwtable define dso_local nofpclass(nan inf) float @dot_float(<4 x float> noundef nofpclass(nan inf) %0, <4 x float> noundef nofpclass(nan inf) %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fmul fast <4 x float> %1, %0 %4 = tail call fast float @llvm.vector.reduce.fadd.v4f32(float 0.000000e+00, <4 x float> %3) ret float %4 } ; Function Attrs: mustprogress nofree norecurse nosync nounwind willreturn memory(none) uwtable define dso_local nofpclass(nan inf) double @dot_double(<2 x double> noundef nofpclass(nan inf) %0, <2 x double> noundef nofpclass(nan inf) %1) local_unnamed_addr #0 { %3 = fmul fast <2 x double> %1, %0 %4 = shufflevector <2 x double> %3, <2 x double> poison, <2 x i32> <i32 1, i32 poison> %5 = fadd fast <2 x double> %3, %4 %6 = extractelement <2 x double> %5, i64 0 ret double %6 } ; Function Attrs: nocallback nofree nosync nounwind speculatable willreturn memory(none) declare float @llvm.vector.reduce.fadd.v8f32(float, <8 x float>) #1 ; Function Attrs: nocallback nofree nosync nounwind speculatable willreturn memory(none) declare float @llvm.vector.reduce.fadd.v4f32(float, <4 x float>) #1
17. Příloha A: seznam doposud popsaných instrukcí používaných v LLVM IR
V tabulce vypsané pod tímto odstavcem jsou vypsány všechny doposud popsané a použité instrukce LLVM IR:
|#
|Jméno instrukce
|Parametry
|Stručný popis instrukce
|1
|alloca
|typ (velikost)
|alokace místa na zásobníku
|2
|load
|adresa
|načtení hodnoty z paměti
|3
|store
|hodnota, adresa
|uložení hodnoty do paměti
|4
|ret
|hodnota
|návrat z funkce
|5
|add
|hodnota1, hodnota2
|součet dvou celočíselných hodnot
|6
|sub
|hodnota1, hodnota2
|rozdíl dvou celočíselných hodnot
|7
|mul
|hodnota1, hodnota2
|součin dvou celočíselných hodnot
|8
|sdiv
|hodnota1, hodnota2
|podíl dvou celočíselných hodnot, které mají znaménko (signed)
|9
|udiv
|hodnota1, hodnota2
|podíl dvou celočíselných hodnot, které jsou bezznaménkové (unsigned)
|10
|srem
|hodnota1, hodnota2
|operace modulo pro operandy se znaménkem
|11
|urem
|hodnota1, hodnota2
|operace modulo pro operandy bez znaménka
|12
|and
|celočíselný parametr, celočíselný parametr
|bitový součin dvou celočíselných hodnot
|13
|or
|celočíselný parametr, celočíselný parametr
|bitový součet dvou celočíselných hodnot
|14
|xor
|celočíselný parametr, celočíselný parametr
|bitová nonekvivalence dvou celočíselných hodnot
|15
|shl
|hodnota, posun
|aritmetický či bitový posun doleva
|16
|ashr
|hodnota, posun
|aritmetický posun doprava
|17
|lshr
|hodnota, posun
|bitový posun doprava
|18
|icmp eq
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů na relaci „rovno“
|19
|icmp ne
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů na relaci „nerovno“
|20
|icmp slt
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů se znaménkem na relaci „menší než“
|21
|icmp sle
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů se znaménkem na relaci „menší nebo rovno“
|22
|icmp sgt
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů se znaménkem na relaci „větší než“
|23
|icmp sge
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů se znaménkem na relaci „větší nebo rovno“
|24
|icmp ult
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů bez znaménka na relaci „menší než“
|25
|icmp ule
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů bez znaménka na relaci „menší nebo rovno“
|26
|icmp ugt
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů bez znaménka na relaci „větší než“
|27
|icmp uge
|hodnota1, hodnota2
|porovnání dvou operandů bez znaménka na relaci „větší nebo rovno“
|28
|fneg
|float/double
|změna znaménka hodnoty s plovoucí řádovou čárkou
|29
|fadd
|hodnota1, hodnota2
|součet dvou hodnot s plovoucí řádovou čárkou
|30
|fsub
|hodnota1, hodnota2
|rozdíl dvou hodnot s plovoucí řádovou čárkou
|31
|fmul
|hodnota1, hodnota2
|součin dvou hodnot s plovoucí řádovou čárkou
|32
|fdiv
|hodnota1, hodnota2
|podíl dvou hodnot s plovoucí řádovou čárkou
|33
|frem
|hodnota1, hodnota2
|operace modulo pro operandy s plovoucí řádovou čárkou
|34
|fcmp oeq
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „rovno“
|35
|fcmp une
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „nerovno“
|36
|fcmp olt
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „menší než“
|37
|fcmp ole
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „menší nebo rovno“
|38
|fcmp ogt
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „větší než“
|39
|fcmp oge
|float/double, float/double
|porovnání dvou operandů s plovoucí řádovou čárkou na relaci „větší nebo rovno“
|40
|zext
|typ1, operand, typ2
|bezznaménkové rozšíření z typu1 na typ2
|41
|sext
|typ1, operand, typ2
|znaménkové rozšíření z typu1 na typ2
|42
|trunc
|typ1, operand, typ2
|zmenšení bitové šířky z typu1 na typ2
|43
|fpext
|typ1, hodnota, typ2
|převod FP hodnoty z typu 1 na typ 2 (rozšíření přesnosti/rozsahu)
|44
|fptrunc
|typ1, hodnota, typ2
|převod FP hodnoty z typu 1 na typ 2 (zmenšení přesnosti/rozsahu)
|45
|sitofp
|typ1, hodnota, typ2
|převod celočíselné hodnoty se znaménkem na FP hodnotu
|46
|uitofp
|typ1, hodnota, typ2
|převod celočíselné hodnoty bez znaménka na FP hodnotu
|46
|fptosi
|typ1, hodnota, typ2
|převod FP hodnoty na celočíselnou hodnotu se znaménkem (signed)
|47
|fptoui
|typ1, hodnota, typ2
|převod FP hodnoty na celočíselnou hodnotu bez znaménka (unsigned)
|48
|br
|label číslo
|nepodmíněný skok na nastavené návěští
|49
|br
|podmínka label číslo
|podmíněný skok na nastavené návěští
|50
|switch
|rozeskok na základě tabulky s dvojicemi hodnota:návěští
|51
|phi
|typ [hodnota, hodnota] …
|instrukce použitá při konverzi mezi LLVM IR a SSA
|52
|select
|podmínka, hodnota1, hodnota2
|výběr hodnoty na základě vyhodnocené podmínky
|53
|getelementptr
|typ prvků, adresa pole, index prvku
|adresa i-tého prvku v poli
|54
|bitcast
|typ prvků, hodnota
|typová konverze
|55
|extractelement
|typ vektoru, vektor, index
|přečtení jednoho prvku z vektoru
|56
|insertelement
|typ vektoru, vektor, hodnota, index
|zápis jednoho prvku do vektoru
18. Příloha B: Makefile soubor pro překlad všech demonstračních příkladů
Všechny demonstrační příklady využívající překladač Clang, které byly použity v dnešním článku i ve všech článcích předchozích, je možné přeložit do mezijazyka LLVM IR s využitím souboru Makefile, jehož obsah je vypsán pod tímto odstavcem:
CC=clang outputs := noop.ll noop_no_opt.ll noop_wasm.ll noop_aarch64.ll \ add_unsigned.ll add_unsigned_no_opt.ll \ add_signed.ll numeric_types.ll \ arith_operators.ll arith_operators_float.ll arith_operators_fp16.ll \ comparison_operators.ll comparison_operators_float.ll comparison_operators_fp16.ll \ branching_1.ll branching_2.ll pointers_1.ll pointers_2.ll \ add_arrays_1.ll add_arrays_2.ll \ fibonacci.ll \ numeric_conversions_1.ll numeric_conversions_2.ll numeric_conversions_3.ll \ switch_1.ll switch_2.ll switch_3.ll switch_4.ll switch_5.ll switch_6.ll \ array_set_int_1.ll array_set_int_2.ll array_get_int.ll \ array_sum_int_1.ll array_sum_int_2.ll \ bitwise_operators.ll remainder.ll \ goto.ll stack.ll select.ll \ simd_add_float.ll simd_add_i8x16.ll simd_add_i8x32.ll simd_add_integers.ll \ simd_dot_product.ll simd_dot_product_int.ll simd_int_arithmetic.ll simd_sqrt.ll \ simd_operators_arith.ll simd_operators_comparison.ll \ simd_add_vector_sizes.ll simd_add_vector_sizes_avx.ll simd_add_vector_sizes_avx512.ll all: $(outputs) clean: rm -f *.ll .PHONY: all clean %.ll: %.c $(CC) -Os -S -emit-llvm $< -o $@ add_unsigned_no_opt.ll: add_unsigned.c $(CC) -S -emit-llvm $< -o $@ noop_no_opt.ll: noop.c $(CC) -S -emit-llvm $< -o $@ noop_wasm.ll: noop.c $(CC) -Os -S -emit-llvm --target=wasm32 $< -o $@ noop_aarch64.ll: noop.c $(CC) -Os -S -emit-llvm --target=aarch64 $< -o $@ array_set_int_1.ll: array_set_int_1.c $(CC) -Os -S -mno-sse -emit-llvm $< -o $@ array_set_int_2.ll: array_set_int_2.c $(CC) -Os -S -mno-sse -emit-llvm $< -o $@ array_sum_int_1.ll: array_sum_int_1.c $(CC) -Os -S -mno-sse -emit-llvm $< -o $@ array_sum_int_2.ll: array_sum_int_2.c $(CC) -Os -S -mno-sse -emit-llvm $< -o $@ simd_add_vector_sizes_avx.ll: simd_add_vector_sizes.c $(CC) -Os -S -mavx -emit-llvm $< -o $@ simd_add_vector_sizes_avx512.ll: simd_add_vector_sizes.c $(CC) -Os -S -mavx512f -emit-llvm $< -o $@
Pro překlad všech demonstračních příkladů postačuje zadat příkaz:
$ make
Pro smazání všech vytvářených souborů s LLVM IR (ty mají koncovku .ll) použijte příkaz:
$ make clean
19. Repositář s demonstračními příklady
Demonstrační příklady, s nimiž jsme se v předchozích článcích i v dnešním článku seznámili a které jsou určeny pro překlad s využitím Clangu, jsou dostupné, jak je v tomto seriálu zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy psané v jazyku C i soubory v mezijazyku LLVM IR získané překladem Clangem:
|#
|Příklad
|Stručný popis příkladu
|Adresa
|1
|Makefile
|definice cílů pro překlad všech demonstračních příkladů z této tabulky
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/Makefile
|2
|noop.c
|prázdná funkce bez parametrů nevracející žádnou hodnotu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/noop.c
|3
|noop_no_opt.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka bez provádění optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/noop_no_opt.ll
|4
|noop.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka s provedením optimalizací na velikost
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/noop.ll
|5
|noop_aarch64.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka se specifikami platformy AArch64
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/noop_aarch64.ll
|6
|noop_wasm.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka se specifikami platformy WebAssembly
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/noop_wasm.ll
|7
|add_unsigned.c
|funkce pro součet dvou celých čísel bez znaménka (unsigned)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/add_unsigned.c
|8
|add_unsigned_no_opt.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka bez provedení optimalizací
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/add_unsigned_no_opt.ll
|9
|add_unsigned.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka s provedením optimalizací na velikost
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/add_unsigned.ll
|10
|add_signed.c
|funkce pro výpočet dvou celých čísel se znaménkem (signed)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/add_signed.c
|11
|add_signed.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/add_signed.ll
|12
|arith_operators.c
|aritmetické operátory programovacího jazyka C
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/arith_operators.c
|13
|arith_operators.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/arith_operators.ll
|14
|numeric_types.c
|práce se základními numerickými datovými typy v jazyku C
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/numeric_types.c
|15
|numeric_types.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/numeric_types.ll
|16
|comparison_operators.c
|relační operátory programovacího jazyka C použité ve výrazech
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/comparison_operators.c
|17
|comparison_operators.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/comparison_operators.ll
|18
|pointers1.c
|základní práce s ukazateli v programovacím jazyku C, první demonstrační příklad
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/pointers1.c
|19
|pointers1.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/pointers1.ll
|20
|pointers2.c
|základní práce s ukazateli v programovacím jazyku C, druhý demonstrační příklad
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/pointers2.c
|21
|pointers2.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/pointers2.ll
|22
|branching1.c
|rozeskoky vzniklé překladem podmíněných konstrukcí a programových smyček, první demonstrační příklad
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/branching1.c
|23
|branching1.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/branching1.ll
|24
|branching2.c
|rozeskoky vzniklé překladem podmíněných konstrukcí a programových smyček, druhý demonstrační příklad
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/branching2.c
|25
|branching2.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/branching2.ll
|26
|add_arrays1.c
|součet prvků polí, předání polí odkazem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/add_arrays1.c
|27
|add_arrays1.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/add_arrays1.ll
|28
|add_arrays2.c
|součet prvků polí, specifikace aliasingu předávaných odkazů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/add_arrays2.c
|29
|add_arrays2.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/add_arrays2.ll
|30
|fibonacci.c
|výpočet Fibonacciho posloupnosti
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/fibonacci.c
|31
|fibonacci.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/fibonacci.ll
|32
|numeric_conversions1.c
|numerické konverze mezi celočíselnými typy bez znaménka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/numeric_conversions1.c
|33
|numeric_conversions1.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/numeric_conversions1.ll
|34
|numeric_conversions2.c
|numerické konverze mezi celočíselnými typy se znaménkem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/numeric_conversions2.c
|35
|numeric_conversions2.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/numeric_conversions2.ll
|36
|numeric_conversions3.c
|numerické konverze mezi celočíselnými typy a typy s plovoucí řádovou čárkou
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/numeric_conversions3.c
|37
|numeric_conversions3.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/numeric_conversions3.ll
|38
|switch1.c
|konstrukce rozvětvení naprogramovaná v jazyku C, první varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch1.c
|39
|switch1.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch1.ll
|40
|switch2.c
|konstrukce rozvětvení naprogramovaná v jazyku C, druhá varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch2.c
|41
|switch2.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch2.ll
|42
|switch3.c
|konstrukce rozvětvení naprogramovaná v jazyku C, třetí varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch3.c
|43
|switch3.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch3.ll
|44
|switch4.c
|konstrukce rozvětvení naprogramovaná v jazyku C, čtvrtá varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch4.c
|45
|switch4.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch4.ll
|46
|switch5.c
|konstrukce rozvětvení naprogramovaná v jazyku C, pátá varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch5.c
|47
|switch5.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch5.ll
|48
|switch6.c
|konstrukce rozvětvení naprogramovaná v jazyku C, šestá varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch6.c
|49
|switch6.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/switch6.ll
|50
|arith_operators_float.c
|aritmetické operátory programovacího jazyka C
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/arith_operators_float.c
|51
|arith_operators_float.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/arith_operators_float.ll
|52
|comparison_operators_float.c
|operátory pro porovnání programovacího jazyka C
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/comparison_operators_float.c
|53
|comparison_operators_float.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/comparison_operators_float.ll
|54
|goto.c
|funkce obsahující konstrukci goto
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/goto.c
|55
|goto.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/goto.ll
|56
|select.c
|rozvětvení na základě podmínky, které vede k vygenerování instrukce select
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/select.c
|57
|select.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/select.ll
|58
|stack.c
|volání několika funkcí, použití nebo nepoužití zásobníku při volání
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/stack.c
|59
|stack.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/stack.ll
|60
|array_get_int.c
|přečtení prvku z pole
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_get_int.c
|61
|array_get_int.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_get_int.ll
|62
|array_set_int1.c
|zápis prvků do pole, řešení používající indexy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_set_int1.c
|63
|array_set_int1.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_set_int1.ll
|64
|array_set_int2.c
|zápis prvků do pole, řešení používající ukazatele
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_set_int2.c
|65
|array_set_int2.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_set_int2.ll
|66
|array_sum_int1.c
|součet prvků v poli (přeloženo bez použití vektorových instrukcí)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_sum_int1.c
|67
|array_sum_int1.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_sum_int1.ll
|68
|array_sum_int2.c
|součet prvků v poli (přeloženo bez použití vektorových instrukcí)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_sum_int2.c
|69
|array_sum_int2.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/array_sum_int2.ll
|70
|bitwise_operators.c
|bitové operace
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/bitwise_operators.c
|71
|bitwise_operators.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/bitwise_operators.ll
|72
|remainder.c
|výpočet zbytku po dělení celých čísel
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/remainder.c
|73
|remainder.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/remainder.ll
|74
|arith_operators_fp16.c
|základní aritmetické operace s hodnotami typu half float
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/arith_operators_fp16.c
|75
|arith_operators_fp16.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/arith_operators_fp16.ll
|76
|comparison_operators_fp16.c
|porovnání dvojice hodnot typu half float
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/comparison_operators_fp16.c
|77
|comparison_operators_fp16.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/comparison_operators_fp16.ll
|78
|simd_add_i8×16.c
|součet dvou vektorů, z nichž každý má šestnáct prvků
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_i8×16.c
|79
|simd_add_i8×16.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_i8×16.ll
|80
|simd_add_i8×32.c
|součet dvou vektorů, z nichž každý má 32 prvků
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_i8×32.c
|81
|simd_add_i8×32.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_i8×32.ll
|82
|simd_add_float.c
|součet dvou vektorů s prvky s plovoucí řádovou čárkou
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_float.c
|83
|simd_add_float.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_float.ll
|84
|simd_add_integers.c
|součet dvou vektorů s celočíselnými prvky
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_integers.c
|85
|simd_add_integers.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_integers.ll
|86
|simd_add_vector_sizes.c
|vliv délky vektorů na výsledný LLVM IR
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_vector_sizes.c
|87
|simd_add_vector_sizes.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_add_vector_sizes.ll
|88
|simd_int_arithmetic.c
|aritmetické operace nad odpovídajícími si prvky vektorů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_int_arithmetic.c
|89
|simd_int_arithmetic.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_int_arithmetic.ll
|90
|simd_operators_arith.c
|aritmetické operace nad odpovídajícími si prvky vektorů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_operators_arith.c
|91
|simd_operators_arith.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_operators_arith.ll
|92
|simd_operators_comparison.c
|porovnávání vektorů prvek po prvku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_operators_comparison.c
|93
|simd_operators_comparison.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_operators_comparison.ll
|94
|simd_dot_product.c
|výpočet skalárního součinu vektorů s prvky s plovoucí řádovou čárkou
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_dot_product.c
|95
|simd_dot_product.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_dot_product.ll
|96
|simd_sqrt.c
|výpočet druhé odmocniny všech prvků vektoru
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_sqrt.c
|97
|simd_sqrt.ll
|výsledek překladu céčkovského zdrojového kódu do mezijazyka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/LLVM_IR/simd_sqrt.ll
