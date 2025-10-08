Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Python 3.14.0 přináší obarvování syntaxe ve vývojovém prostředí a debuggeru

Python 3.14.0 přináší obarvování syntaxe ve vývojovém prostředí a debuggeru

Petr Krčmář
Dnes
9 nových názorů

Sdílet

Python Autor: Depositphotos

Vývojáři zveřejnili očekávaný Python 3.14.0, který přináší oficiální podporu pro kód s free-threaded vlákny, nový kompresní modul Zstd, různá vylepšení výkonu, externí debugger, vylepšení C API, nový volitelný interpret a mnoho dalších novinek.

Uživatelé si určitě všimnou obarvování syntaxe v REPL, debugeru a modulu unittest. Vylepšeny byly chybové hlášky, zejména ty týkající se chyb v syntaxi. Zejména začátečníkům pomůže, že hlášky nyní obsahují další nápovědu a tipy pro nápravu.

Šablonové řetězce (t-strings) jsou nový mechanismus pro vlastní zpracování řetězců. Mají stejnou syntaxi jako f-řetězce, ale na rozdíl od nich vrací objekt představující statické a interpolované části řetězce namísto jednoduchého  str.

Python také nyní obsahuje externí rozhraní pro ladicí programy (debuggery), které umožňuje bezpečně se připojit k běžícím procesům Pythonu. Můžete tak spustit breakpoint z již běžícího procesu.

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI