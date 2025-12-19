Root.cz  »  Humor  »  Rozbili jste produkční web? Vytvořte si chybovou stránku a hoďte to na Cloudflare

Rozbili jste produkční web? Vytvořte si chybovou stránku a hoďte to na Cloudflare

Petr Krčmář
Dnes
3 nové názory

Cloudflare chybová stránka Autor: Anthony Donlon

Když se vám podaří shodit produkční web, nevypadá to příliš dobře a někdy chvíli trvá, než se vše podaří dostat do funkčního stavu. Průšvihy se ale dají hodit na někoho jiného a pak se můžete tvářit, že vy za to přece nemůžete. Získáte tím navíc čas všechno opravit.

Anthony Donlon k tomuto účelu vytvořil generátor chybových stránek, které imitují chování služby Cloudflare v různých situacích. Protože uživatelé už vědí, že Cloudflare občas vypadne a ochromí spoustu služeb, bude se správnou stránkou výpadek vypadat důvěryhodně.

Nástroj je napsán v Pythonu a jeho výstup je silně konfigurovatelný. Můžete napodobit výpadek na různých úrovních, přizpůsobovat texty a další parametry. Výstupem je jeden soubor, který obsahuje všechno potřebné, včetně vektorových obrázků. Chyba se tedy bude načítat vždy správně a hlavně rychle. Generátor je dostupný také na webu, takže ho nemusíte rozcházet u sebe.

(Upozornil Ondřej Spáčil.)

