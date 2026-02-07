Ubuntu zmíněno na slavnostním ceremoniálu olympijských her

Včera byly zahájeny Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo. V projevu předsedkyně Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryové zaznělo slovo „ubuntu“. Nešlo však o reklamu na populární distribuci. Kirsty pochází ze Zimbabwe a vysvětlila, že ubuntu v Africe znamená lidství a často se překládá jako „jsem, protože jsme“.
Přitom já si doposud myslel, že ubuntu znamená „nevím, jak se instaluje Debian“. Ceremoniál je možné shlédnout na iVysílání. Ubuntu je zmiňováno kolem času 2:46.
(zdroj: xunicef)