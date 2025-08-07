Root.cz  »  Programovací jazyky  »  V edici CZ.NIC vychází nová kniha Pavla Tišnovského o jazyku Go

V edici CZ.NIC vychází nová kniha Pavla Tišnovského o jazyku Go

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Programovací jazyk Go Autor: CZ.NIC, Shutterstock

Knižní edice správce české národní domény přináší novou knihu zkušeného programátora Pavla Tišnovského s názvem Programovací jazyk Go. Publikace nabízí srozumitelný a prakticky zaměřený pohled na programování v tomto moderním jazyce. Nejedná se však o klasickou učebnici, ale spíše o průvodce pro vývojáře, kteří s Go začínají, nebo pro ty, kdo hledají odpovědi na konkrétní otázky či inspiraci k dalšímu objevování.

Pavel Tišnovský, podobně jako ve své předchozí knize Evoluce Pythonu, propojuje technické detaily s širším kontextem vývoje a přibližuje čtenářům jazyk Go nejen z hlediska syntaxe, ale také jeho významu v současném technologickém světě. Podrobně se věnuje tématům, jako jsou gorutiny, kanály, správa paměti či tvorba síťových aplikací a představuje tak jazyk Go jako efektivní nástroj pro vývoj rychlých, spolehlivých a přehledných backendových systémů. V knize nechybí ani příklady využití Go v praxi – například v nástrojích jako Kubernetes, Docker nebo Prometheus.

Kniha je určena jak začínajícím programátorům, tak pokročilejším uživatelům, kteří chtějí proniknout hlouběji do možností, které Go nabízí. Tištěná i digitální verze knihy je již nyní k dispozici u většiny knihkupců.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Byl odhalený první malware, který se pokusil manipulovat s AI

Hackeři zneužívali GitHub, aby do firem propašovali malware

Zmrzlináři na vlně inovací: Nejen dubajská čokoláda, ale i tradice

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Co se stane, když se obklopíte ženami a použijete humor?

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán skvělý na marmeládu

Poptávka po mobilech je slabá a nejistá, trh takřka neroste

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

CSR podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci

Přehled daňových povinností do konce léta

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Dva bratři, dvě budoucnosti. Tomáš a Lukáš Sedláčkovi o AI i víře

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Kolik zdravotní pojišťovna přispěje na prázdninový pobyt pro děti?

Zkušební doba po novele zákoníku práce v praktických příkladech

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Chcete se proškolit Linux za zlomek ceny? Využijte dotaci 82 % z ceny!
TO CHCI