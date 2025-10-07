Root.cz  »  Grafika  »  Vydán GIMP 3.0.6, vylepšuje nedestruktivní filtry či použití posuvníků

Vydán GIMP 3.0.6, vylepšuje nedestruktivní filtry či použití posuvníků

David Ježek
Dnes
GIMP 3.0 Autor: GIMP

Novinek v GIMPu 3.0.6 není mnoho, jde o standardní aktualizační vydání. Tvůrci vyzdvihují vylepšení použitelnosti posuvníků, práce na řešení pádů specifických pro platformu Windows, opravy vedoucí k pádu u nástroje Text Outline či lepší nakládání s průhledností u filtrů a transformací.

Přibyla témata barev pro štětce, písma a palety, aktualizován je kód nedestruktivních filtrů, import palet prodělal aktualizace a vylepšena je podpora tisku u Flatpak verze. Dílčí vylepšení pak dostává též platforma macOS a pracovalo se i na zabezpečení importu obrázků a procesu sestavování aplikace. 

Celkem v rámci 600 aktualizací kódu došlo i na opravy mnoha menších chyb.

